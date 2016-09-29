Данные с военных спутников США по «делу Боинга» уже назвали сенсацией. Почему эта информация так долго оставалась закрытой?



Фото: Евгений Фельдман / «Новая газета»

Соединенные Штаты приветствуют публикацию промежуточного доклада Объединенной следственной группы «по Боингу». Результаты расследования «подтверждают заявление госсекретаря США Джона Керри, сделанное в первые дни после трагедии»: MH17 был сбит ракетой «Бук» «земля-воздух», выпущенной с подконтрольной пророссийским сепаратистам территории на востоке Украины, отмечает внешнеполитическое ведомство США.

Тихая сенсация

В ответ официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков объявил, что выводы международной группы следователей опираются на два основных источника: интернет и украинские спецслужбы. Это не так. В докладе отмечается, что в числе доказательств, помимо собранных на месте падения самолета вещественных улик и свидетельств очевидцев, имеются данные спутников США и Европейского космического агентства. Следователи констатируют: пусковая установка «Бук» была перевезена из России на Украину до инцидента и вернулась в Россию после того, как была применена для поражения малайзийского авиалайнера.

Подтвердилось то, о чем госсекретарь США и анонимные источники в американской разведке говорили с самого начала. Говорили, но спутниковой информации не предоставляли. Теперь на нее ссылается следствие, и это — сенсация.

Сразу после катастрофы, пока американцы «жевали сопли», из Москвы поступали всё новые и новые «факты», опровергающие наличие «российского следа» в небе над Донбассом, а именно: утверждения «очевидцев», в том числе испанского авиадиспетчера в аэропорту Борисполя, видевшего в небе украинские ВВС; съемки из космоса, показанные в вечерний прайм-тайм по всем российским телеканалам; затем доклад производителей «Буков» из «Алмаз-Антея», доказывающий, что это могла быть старая модель, снятая с вооружения российской армии, но все еще находящаяся в арсенале украинцев. Пропагандистов не смущало, что версии — прямо противоположные. Но после распятого в Славянске русского мальчика, изнасилованной в Германии русской девочки и агента ЦРУ Валери Плейм, «разрабатывавшей» Браудера и Навального, смущаться российскому ТВ было незачем.

«Соединенные Штаты будут продолжать работать с Объединенной следственной группой. Мы призываем другие государства, которые в состоянии помочь, в полной мере сотрудничать (с группой)», — говорится в заявлении официального представителя Госдепа Дж. Кирби от 28 сентября.

Почему Вашингтон так долго не вытаскивал джокера — данные американских спутников?



…вот в чем вопрос

Спутники США над Восточной Европой не могли не зафиксировать огненный шлейф от запуска ракеты «земля-воздух» или огненный шар, возникающий, если ракета поразила авиалайнер на крейсерской высоте.

12 августа 2014 года госсекретарь Керри заявил на пресс-конференции: «Мы видели взлет. Мы видели траекторию. Мы видели удар. Мы видели, как этот самолет исчезает с экранов радаров. Так что нет никакой тайны в том, откуда что взялось и откуда поступило оружие».

Тем не менее в первом докладе голландской комиссии в октябре 2015 года была указана только зона в 320 квадратных километров, откуда мог быть нанесен удар, — в нее попадали позиции и сепаратистов, и украинских частей.

5 января 2016 года Томас Шансман, отец 19-летнего Куинна Шансмана — единственного американца из 298 человек, погибших на борту пассажирского рейса Амстердам — Куала-Лумпур, напомнил эти слова в письме, адресованном Джону Керри: «От имени всех родителей, потерявших своих детей, я прошу Соединенные Штаты предоставить Совету безопасности Нидерландов данные радаров, а также всю другую информацию (съемки различных спутников и т.д.), которую вы упомянули на пресс-конференции и которой располагает американское правительство… Это позволило бы возобновить расследование и включить в него данные, необходимые для уголовного преследования виновных в гибели моего сына и вашего гражданина».

Обнародовать снимки из космоса в июне прошлого года призвал США и российский МИД. Однако, как заявила помощник Госсекретаря Виктория Нуланд, выступая в институте Американского предпринимательства, еще в 2014 году вся информация, которой обладало американское правительство (включая секретную), была передана голландским следователям и ИКАО (Международной организации Гражданской авиации). «Все попытки обвинять нас в том, что мы не делимся информацией, — неправда. Мы очень четко — публично и в частном порядке — сообщили Российской Федерации о том, что нам известно», — заявила Нуланд.

В официальном заявлении прокуратуры Нидерландов в феврале этого года отмечается, что из-за повышенной облачности у Объединенной следственной группы (JIT) нет качественных снимков взлета ракеты, но есть снимки местности до и после катастрофы. Американская сторона передала информацию, помогающую определить траекторию полета ракеты, военной разведке Нидерландов и секретной службе MIVD. Глава следственной группы и голландская разведка выясняли и согласовывали с американцами, в какой степени предоставленные ими строго секретные данные могут быть использованы в уголовном расследовании и в докладе. Госдепартамент до сего дня упорно отказывался комментировать, что именно было передано следователям.

Как отмечает голландский эксперт по космическим спутникам Марко Лангброек, выступавший с показаниями в парламенте Нидерландов, в середине июля 2014 года три американских военных спутника, передающих оптическое и радиолокационное изображение (IMINT — Image Intelligence) с разрешением порядка 10–20 см, могли снимать катастрофу. Кроме того, информация могла быть получена с коммерческих спутников — эти «картинки» Пентагон использует на своих брифингах по ситуации в Сирии или в Северной Корее. Кроме того, есть радарные системы, преодолевающие, в отличие от оптических, такое препятствие, как повышенная облачность. Данные могли быть получены и спутниками инфракрасной системы космического базирования SBIRS. В докладе парламенту в Гааге эксперт указал позиции трех разведывательных спутников (SBIRS-SIGINT Signals Intelligence), которые могли «видеть» украинскую территорию в момент крушения авиалайнера. Картину произошедшего могли зафиксировать также спутники Германии, Франции и Японии.

В случае снятия грифа «строго секретно» информация, полученная из космоса, помогла бы разгадать множество земных загадок. Но из-за того, что она остается «тайной за семью печатями», нас потчуют фальшивками, где у каждой стороны — своя компьютерная графика, своя виртуальная реальность. Рейс MH17 не стал исключением.



«Я никогда не извинюсь»

«…и меня не волнуют факты. Я — не тот тип парня, который извиняется за всю Америку», — так в августе 1988 года Джордж Буш-старший, тогдашний вице-президент, прокомментировал крушение иранского пассажирского самолета, сбитого 3 июля над Персидским заливом американским ракетным крейсером «Винсенс» (погибли 290 человек, из них — 66 детей). Это была ошибка, капитан Роджерс принял набиравший высоту авиалайнер за пикирующий на его корабль истребитель F-14. Шла ирано-иракская война.

Тогда Вашингтон не принес извинений, и сегодня в Америке мало кто помнит об этой истории. Российское ТВ в передачах о трагедии в небе над Украиной приводит инцидент с иранским самолетом в качестве примера американских «двойных стандартов», но, по обыкновению, недоговаривает. А именно: в 1996 году в Международном суде в Гааге США и Иран достигли соглашения, Америка признала крушение иранского самолета «ужасной человеческой трагедией и выразила глубокое сожаление в связи с гибелью людей». США, не признавая своей юридической ответственности, выплатили семьям погибших компенсацию в $68,1 млн — по $213 тыс. за жертву.

За 5 лет до трагедии над Персидским заливом, в годы холодной войны, до горбачевской перестройки и гласности, катастрофа корейского пассажирского лайнера, сбитого советским летчиком над Сахалином, была резонансной, о ней говорил весь мир. Погибли 269 человек, в том числе американский конгрессмен Ларри Макдональд, собиравшийся баллотироваться в президенты.

История снова повторяется, Гаага ждет — или мирного соглашения, или суда над виновными в гибели борта MH17.