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Политика

13791 Космическое измерение трагедии

Данные с военных спутников США по «делу Боинга» уже назвали сенсацией. Почему эта информация так долго оставалась закрытой?

29.09.2016 Теги: боинг, донбасс, нидерланды, сепаратизм, сша, трагедия, украина


Фото: Евгений Фельдман / «Новая газета»

Соединенные Штаты приветствуют публикацию промежуточного доклада Объединенной следственной группы «по Боингу». Результаты расследования «подтверждают заявление госсекретаря США Джона Керри, сделанное в первые дни после трагедии»: MH17 был сбит ракетой «Бук» «земля-воздух», выпущенной с подконтрольной пророссийским сепаратистам территории на востоке Украины, отмечает внешнеполитическое ведомство США.

Тихая сенсация

В ответ официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков объявил, что выводы международной группы следователей опираются на два основных источника: интернет и украинские спецслужбы. Это не так. В докладе отмечается, что в числе доказательств, помимо собранных на месте падения самолета вещественных улик и свидетельств очевидцев, имеются данные спутников США и Европейского космического агентства. Следователи констатируют: пусковая установка «Бук» была перевезена из России на Украину до инцидента и вернулась в Россию после того, как была применена для поражения малайзийского авиалайнера.

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Подтвердилось то, о чем госсекретарь США и анонимные источники в американской разведке говорили с самого начала. Говорили, но спутниковой информации не предоставляли. Теперь на нее ссылается следствие, и это — сенсация.

Сразу после катастрофы, пока американцы «жевали сопли», из Москвы поступали всё новые и новые «факты», опровергающие наличие «российского следа» в небе над Донбассом, а именно: утверждения «очевидцев», в том числе испанского авиадиспетчера в аэропорту Борисполя, видевшего в небе украинские ВВС; съемки из космоса, показанные в вечерний прайм-тайм по всем российским телеканалам; затем доклад производителей «Буков» из «Алмаз-Антея», доказывающий, что это могла быть старая модель, снятая с вооружения российской армии, но все еще находящаяся в арсенале украинцев. Пропагандистов не смущало, что версии — прямо противоположные. Но после распятого в Славянске русского мальчика, изнасилованной в Германии русской девочки и агента ЦРУ Валери Плейм, «разрабатывавшей» Браудера и Навального, смущаться российскому ТВ было незачем.

«Соединенные Штаты будут продолжать работать с Объединенной следственной группой. Мы призываем другие государства, которые в состоянии помочь, в полной мере сотрудничать (с группой)», — говорится в заявлении официального представителя Госдепа Дж. Кирби от 28 сентября.

Почему Вашингтон так долго не вытаскивал джокера — данные американских спутников?
 

…вот в чем вопрос

Спутники США над Восточной Европой не могли не зафиксировать огненный шлейф от запуска ракеты «земля-воздух» или огненный шар, возникающий, если ракета поразила авиалайнер на крейсерской высоте.

12 августа 2014 года госсекретарь Керри заявил на пресс-конференции: «Мы видели взлет. Мы видели траекторию. Мы видели удар. Мы видели, как этот самолет исчезает с экранов радаров. Так что нет никакой тайны в том, откуда что взялось и откуда поступило оружие».

Тем не менее в первом докладе голландской комиссии в октябре 2015 года была указана только зона в 320 квадратных километров, откуда мог быть нанесен удар, — в нее попадали позиции и сепаратистов, и украинских частей.

5 января 2016 года Томас Шансман, отец 19-летнего Куинна Шансмана — единственного американца из 298 человек, погибших на борту пассажирского рейса Амстердам — Куала-Лумпур, напомнил эти слова в письме, адресованном Джону Керри: «От имени всех родителей, потерявших своих детей, я прошу Соединенные Штаты предоставить Совету безопасности Нидерландов данные радаров, а также всю другую информацию (съемки различных спутников и т.д.), которую вы упомянули на пресс-конференции и которой располагает американское правительство… Это позволило бы возобновить расследование и включить в него данные, необходимые для уголовного преследования виновных в гибели моего сына и вашего гражданина».

Обнародовать снимки из космоса в июне прошлого года призвал США и российский МИД. Однако, как заявила помощник Госсекретаря Виктория Нуланд, выступая в институте Американского предпринимательства, еще в 2014 году вся информация, которой обладало американское правительство (включая секретную), была передана голландским следователям и ИКАО (Международной организации Гражданской авиации). «Все попытки обвинять нас в том, что мы не делимся информацией, — неправда. Мы очень четко — публично и в частном порядке — сообщили Российской Федерации о том, что нам известно», — заявила Нуланд.

В официальном заявлении прокуратуры Нидерландов в феврале этого года отмечается, что из-за повышенной облачности у Объединенной следственной группы (JIT) нет качественных снимков взлета ракеты, но есть снимки местности до и после катастрофы. Американская сторона передала информацию, помогающую определить траекторию полета ракеты, военной разведке Нидерландов и секретной службе MIVD. Глава следственной группы и голландская разведка выясняли и согласовывали с американцами, в какой степени предоставленные ими строго секретные данные могут быть использованы в уголовном расследовании и в докладе. Госдепартамент до сего дня упорно отказывался комментировать, что именно было передано следователям.

Как отмечает голландский эксперт по космическим спутникам Марко Лангброек, выступавший с показаниями в парламенте Нидерландов, в середине июля 2014 года три американских военных спутника, передающих оптическое и радиолокационное изображение (IMINT — Image Intelligence) с разрешением порядка 10–20 см, могли снимать катастрофу. Кроме того, информация могла быть получена с коммерческих спутников — эти «картинки» Пентагон использует на своих брифингах по ситуации в Сирии или в Северной Корее. Кроме того, есть радарные системы, преодолевающие, в отличие от оптических, такое препятствие, как повышенная облачность. Данные могли быть получены и спутниками инфракрасной системы космического базирования SBIRS. В докладе парламенту в Гааге эксперт указал позиции трех разведывательных спутников (SBIRS-SIGINT Signals Intelligence), которые могли «видеть» украинскую территорию в момент крушения авиалайнера. Картину произошедшего могли зафиксировать также спутники Германии, Франции и Японии.

В случае снятия грифа «строго секретно» информация, полученная из космоса, помогла бы разгадать множество земных загадок. Но из-за того, что она остается «тайной за семью печатями», нас потчуют фальшивками, где у каждой стороны — своя компьютерная графика, своя виртуальная реальность. Рейс MH17 не стал исключением.
 

«Я никогда не извинюсь»

«…и меня не волнуют факты. Я — не тот тип парня, который извиняется за всю Америку», — так в августе 1988 года Джордж Буш-старший, тогдашний вице-президент, прокомментировал крушение иранского пассажирского самолета, сбитого 3 июля над Персидским заливом американским ракетным крейсером «Винсенс» (погибли 290 человек, из них — 66 детей). Это была ошибка, капитан Роджерс принял набиравший высоту авиалайнер за пикирующий на его корабль истребитель F-14. Шла ирано-иракская война.

Тогда Вашингтон не принес извинений, и сегодня в Америке мало кто помнит об этой истории. Российское ТВ в передачах о трагедии в небе над Украиной приводит инцидент с иранским самолетом в качестве примера американских «двойных стандартов», но, по обыкновению, недоговаривает. А именно: в 1996 году в Международном суде в Гааге США и Иран достигли соглашения, Америка признала крушение иранского самолета «ужасной человеческой трагедией и выразила глубокое сожаление в связи с гибелью людей». США, не признавая своей юридической ответственности, выплатили семьям погибших компенсацию в $68,1 млн — по $213 тыс. за жертву.

За 5 лет до трагедии над Персидским заливом, в годы холодной войны, до горбачевской перестройки и гласности, катастрофа корейского пассажирского лайнера, сбитого советским летчиком над Сахалином, была резонансной, о ней говорил весь мир. Погибли 269 человек, в том числе американский конгрессмен Ларри Макдональд, собиравшийся баллотироваться в президенты.

История снова повторяется, Гаага ждет — или мирного соглашения, или суда над виновными в гибели борта MH17.


40 комментариев

8
Michael Grab , 29 сентября 2016 в 15:43
Электронной разведкой в Штатах занимается АНБ - самое засекреченное разведовательное подразделение. За всю историю единственный раз, когда его данные были рассекречены , когда после сбитого Ю.Корейского Боинга они опубликовали запись переговоров советских летчиков. Сделано это было по личному указанию Президента Рейгана. После чего он назвал СССР Империей Зла.

К сожалению Обама не Рейган.
Вот и вся причина молчания американцев.
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5
Юрий . , 29 сентября 2016 в 15:53
В России уживаются четыре обезьяны : первая - ничего не видит, вторая - ничего не слышит, третья - ничего не скажет, ну, а четвертая - постоянно с гранатой балуется...
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0
Кузнецов Андрей , 29 сентября 2016 в 17:05
и при этом бесстыдно врёт
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6
derzzkiy kot , 29 сентября 2016 в 15:45
Дело в том, что в 1988 году американцы не стали отрицать свою причастность к катастрофе. Они допустили ошибку и признались в этом. Россия же эту ошибку признать не может, так как ее военных и вооружений там как бы и не было. Отрицать будут и дальше.
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14
sova sova , 29 сентября 2016 в 15:46
Ну, вот. А тролли еще вчера визгом визжали: дайте нам данные с америкосовских спутников! Нет их!! Нет!! Вот и нет доказательств, что это наши уши торчат из-под обломков Боинга!!
И вот сегодня - скажите, какая неприятность... Где ж теперь Ольгино будет харчеваться?
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6
Павел Маясин , 29 сентября 2016 в 15:53
а что, в стране помойки закрыли?
перехорчуются...
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-10
Олег Коротаев , 29 сентября 2016 в 16:15
А общественность может посмотреть на эти снимки, уж очень интересно, даже на не качественные из-за плохой погоды, у Бука такой шлейф, что его и сквозь облака видно.
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5
Макар Следопытов , 29 сентября 2016 в 16:50
А общественность может посмотреть на эти снимки, уж очень интересно, даже на не качественные из-за плохой погоды, у Бука такой шлейф, что его и сквозь облака видно.
-------
Российская общественность уже смотрела как украинский истрибитель с размахом крыла в 300 метров сбил боинг. Спросите у Киселева...
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2
Irina Voloshina , 29 сентября 2016 в 16:52
А общественность - не может. Смотрите 1й канал, вам там расскажут подробно всё, что вам положено знать. Кстати, Леонтьев ещё не выступал?
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2
Анатолий Зиновьев , 29 сентября 2016 в 16:56
А может Вам экскурсию в АНБ США организовать?Главное,что всю эту информацию и многое другое видели(знают) следователи .А не предоставлять широкой публике улики с грифом сов.секретно.практика всех судов и следственных групп,в том числе и российских.
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0
Andrey Sayko , 29 сентября 2016 в 17:02
Общественность может посмотреть после полного завершения расследования или в установленном законами Нидерландов порядке. Гугл коротаевым в помощь для получения адресов и наседайте на клаву печатая запросы. Получение ответа гарантировано. Good luck! Go for it!
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0
Andrey Sayko , 29 сентября 2016 в 17:08
Олег Коротаев, 29 сентября 2016 в 16:15

А общественность может посмотреть на эти снимки, уж очень интересно, даже на не качественные из-за плохой погоды, у Бука такой шлейф, что его и сквозь облака видно.
-----
Да! И ещё, коротаев. Могу по сходной цене губозакатывающее устройство подогнать... :)))
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9
Юрий . , 29 сентября 2016 в 15:55
Анекдот:
"Едут в переполненном лифте: Путин, Меркель, Олланд, Обама, Порошенко... Вдруг кто то неожиданно, бесстыдно и очень громко портит воздух. Все закрывают носы и слезящимися глазами укоризненно смотрят на Путина. А Путин в ответ:
- Я не виноват! Это вы вовремя не закрыли своё воздушное пространство..."
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8
Анатолий Прокопьев , 29 сентября 2016 в 15:56
Я уже знаю ответ Захаровой - все снимки подделаны русофобами из Госдепа..
Выфсеврети!!!
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0
Макар Следопытов , 29 сентября 2016 в 16:47
Походу Марии надо другую работу искать, связанную с танцами...
Ответить 
2
Дмитрий Громов , 29 сентября 2016 в 16:56
<<Анатолий Прокопьев , 29 сентября 2016 в 15:56
все снимки подделаны русофобами из Госдепа>>
Это ещё цветочки! Говорят, И.Маск совсем скоро начнёт в космос целыми ротами русофобов запускать, по сто штук за раз. И вот тут-то они, проклятые начнут снимки уже прямо там, на спутниках подделывать. И ладно бы только на американских. Нет, Россия, КНР, Германия, Франция, Индия – всех угроза касается. Только представьте. Открывает ранним утречком российский или китайский нач.генштаба свежую подборку разведданных из космоса. А со снимков родного свехсекретного спутника на него – это вместо вражеских-то тайн – «селфи» какого-нибудь мордатого русофоба лыбится. Вот будет диверсия так диверсия!
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11
Володя Морозов , 29 сентября 2016 в 16:02
России любезно дали обо...аться полностью. Что как обычно и произошло, увы.
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9
Ашот Ибрагимов , 29 сентября 2016 в 16:04
«12 августа 2014 года госсекретарь Керри заявил на пресс-конференции: «Мы видели взлет. Мы видели траекторию. Мы видели удар. Мы видели, как этот самолет исчезает с экранов радаров. Так что нет никакой тайны в том, откуда что взялось и откуда поступило оружие».


«…еще в 2014 году вся информация, которой обладало американское правительство (включая секретную), была передана голландским следователям и ИКАО (Международной организации Гражданской авиации). «Все попытки обвинять нас в том, что мы не делимся информацией, — неправда. Мы очень четко — публично и в частном порядке — сообщили Российской Федерации о том, что нам известно», — заявила Нуланд….»
==

И после всего этого Россия «валяла Ваньку» выдвигая сумасшедшие версии, которые противоречили друг дружке? Так на кого это было рассчитано ?
Работали на повышение имиджа России на международной арене? Наверное он многократно возрос ? Поздравляю! Россия великая страна…
Ответить 
9
Володя Морозов , 29 сентября 2016 в 16:09
Почти целиком на внутренний. И к сожалению ложится все на подготовленную почву
Ответить 
1
Ашот Ибрагимов , 29 сентября 2016 в 16:16
Почти целиком на внутренний.
==
Ну, тогда я попрошу Вас объяснить мне за кого держат власть имущие население России…
Ответить 
5
Николай Ш , 29 сентября 2016 в 16:31
АШОТ ИБРАГИМОВ , 29 сентября 2016 в 16:16
Ну, тогда я попрошу Вас объяснить мне за кого держат власть имущие население России…
________
Вы официальные результаты "выборов" видели? так чего еще спрашивать: за кого держат?!
Ответить 
1
Ашот Ибрагимов , 29 сентября 2016 в 16:40
А вдруг над вопросом кто то задумается?
Ответить 
2
Andrey Sayko , 29 сентября 2016 в 16:56
Ашот Ибрагимов, 29 сентября 2016 в 16:16
Ну, тогда я попрошу Вас объяснить мне за кого держат власть имущие население России…
----
Ответ короткий - за лохов.
Ответить 
1
Хант с шахты №29 , 29 сентября 2016 в 17:08
АШОТ ИБРАГИМОВ , 29 сентября 2016 в 16:16
Почти целиком на внутренний.
==
Ну, тогда я попрошу Вас объяснить мне за кого держат власть имущие население России…
----------------
Не менее интересно за ЧТО держат...
Ответить 
5
Василий Семеныч , 29 сентября 2016 в 16:22
Если бы американцы сразу бы выложили-то разве мы бы услышали о СУке,Волошине,о спецах Союз-Антея??А так хоть заврались дальше некуда,выставив себя на посмешище.Но от КГБ-НКВД так и дальше будет идти вранье-такая уж их порода.
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4
Ирина Барсова , 29 сентября 2016 в 16:25
насколько я понимаю, США и комиссия по расследованию до последнего давали России шанс покаяться и признать свою вину в катастрофе. наивные такие...

а вообще меня это убивает - все это бесконечное вранье про диспетчеров, СУ, трупы, провокацию ЦРУ и так далее. понятное дело, политика аморальна. но даже у аморальности должны быть какие-то пределы :(((
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5
Елена Курошева , 29 сентября 2016 в 16:33
Все противнее тут жить. С каждым днем.
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