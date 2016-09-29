

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан осматривает укрепграницу с Туркцией. Фото: EPA

Болгария просит Россию снизить процент штрафных санкций

Второй раз за последние полтора месяца болгарский премьер Бойко Борисов по собственной инициативе позвонил президенту России Владимиру Путину. Сейчас, как и в августе, тема разговора осталась прежней: прозондировать почву на предмет возможного участия России в энергетических проектах, которые балластом повисли на болгарской экономике и обусловили жаркие политические дебаты в преддверии предстоящих в ноябре президентских выборов.

Наиболее болезненной проблемой стали два заказанных в России реактора для атомной электростанции «Белене», строительство которой планировалось еще в 80-ые годы, возобновилось при правительстве социалистов, но было остановлено кабинетом министров европейских реформаторов. По решению международного суда Болгария должна выплатить «Атомстройэкспорту» — дочерней структуре «Росатома» — 628 миллионов евро. При этом один реактор, по заверению российской стороны, готов полностью, второй — якобы на 90%.

Более полумиллиарда евро — солидная сумма для страны, где средняя пенсия составляет порядка 170 евро в месяц, а четверть всех болгарских пенсионеров (более 500 тысяч человек) получают в месяц всего 80 евро. Ситуацию осложняет еще то, что за каждый день просрочки исполнения судебного решения Болгария должна выплачивать проценты в размере 167 тысяч евро.

Попытки найти выход предпринимались с июня, когда приговор вступил в силу. Вариантов было три: продать реакторы третьей стороне, использовать их на АЭС «Козлодуй» или строить «Белене».

С продажей ничего не получилось — реакторы были заказаны, но не оплачены, поэтому без согласия «Атомстройэкспорта» сделка состояться не может. Да и кто купит не принадлежащий продавцу такой товар без документации и технической экспертизы?

Приспособить реакторы под «Козлодуй» оказалось технологически не реальным, а строительство «Белене» собственными силами — не возможным. Поиск иностранных инвесторов тоже пока не дал результатов. Крупнейшие американские и немецкие энергетические компании посчитали проект АЭС на российских реакторах слишком затратным — более 10 миллиардов евро. К тому же, в ближайшие 20-30 лет в регионе Восточных Балкан, по расчетам специалистов, вряд ли возникнет повышенный спрос не электроэнергию, что ставит под вопрос окупаемость строительства.

Вот и названивает премьер Борисов в Кремль, пытаясь повлиять на российскую сторону снизить проценты штрафных санкций. Болгарская апелляция уже направлена в международный арбитраж, дело — за Москвой: согласится ли она пойти на уступки?

Пытаясь убедить Путина в необходимости скидки по процентам, глава правительства Болгарии напомнил президенту России о перспективном проекте межрегионального газового хаба «Балкан». Дело в том, что российские газовики проигнорировали международную конференцию инвесторов, созванную по инициативе болгар в середине сентября в Варне. А без российского газа проект вряд ли состоится, да и без «Газпрома» трудно собрать 2 миллиарда евро инвестиций на строительство интерконнектора.

Ответная реакция была сдержанной. Путин согласился на то, что Россия посмотрит на бизнес-план и другие документы по газовому хабу. Но и только. Без четких письменных гарантий от Еврокомиссии в том, что она одобряет проект «Балкан», никаких дальнейших шагов сделано не будет.

Референдум о празднике может развалить Боснию и Герцеговину

В Республики Сербской (РС), входящей в Федерацию Боснии и Герцеговины (БиГ), 25 сентября прошел референдум, который вызвал острые дискуссии в стране и за рубежом, и, что не исключено, может привести к изменению политической карты Западных Балкан. На плебисцит был вынесен всего один, казалось бы, безобидный вопрос: одобряют ли граждане РС, чтобы 9 января было признано государственным праздником?

Однако конституционный суд Федерации БиГ запретил проводить референдум, ранее рекомендовав перенести памятную дату на другой день. Евросоюз и США также высказались против, полагая, что появление такого праздника обострит и без того непростые межэтнические отношения в федерации и может стать первым шагом к выходу РС из ее состава. Население Боснии и Герцеговины делится на три основные группы: босняки или бошняки — более 50%, сербы — 30,8%, хорваты — 15,4%.

В 1992 году, как раз 9 января, боснийские сербы объявили о создании собственного независимого государства, что послужило поводом для трехлетней войны на территории Боснии, сопровождавшейся этническими чистками. Погибло более 100 тысяч человек, сотни тысяч бежали в соседние страны. До сих пор стороны конфликта не могут забыть и простить друг другу погибших, уничтоженные села и принудительное выселение из родных мест. В этой ситуации любой тщательно не выверенный политический шаг, даже просто неострожное слово политика могут развязать новый виток эскалации напряженности.

Несмотря на это, власти РС не отказались от идеи референдума. Примечательно, что накануне его проведения президент Республики Сербской Милорад Додик побывал в Москве, где его принял Владимир Путин. Местные и международные наблюдатели расценили такой жест Кремля, как однозначную поддержку сепаратистских устремлений лидеров боснийских сербов.

При явке в 60% за 9-ое января в качестве Дня Республики проголосовали 99,8% — достаточный аргумент для политиков, прикрываясь волей народа, пойти дальше — от дня в календаре до реального государственного суверенитета. Такой вариант развития событий затруднит, несомненно, для Боснии и Герцеговине вступление в Евросоюз — в феврале 2016 года Сараево падало официальное заявку в Брюссель.

Одним словом, первый камень в основание нового регионального конфликта положен. Параллели в истории неуместны — и все же иногда допустимы в качестве исключения из правила. Милорад Додик, открывая в 2014 году памятник в честь печально известного Гаврило Принципа, выстрелы которого в австрийского эрцгерцога стали формальным поводом для Первой мировой войны, заявил, что «сербы гордятся предками, боровшимися за сохранение своей идентичности».

Балканский трафик должен оставаться на замке

Проблемам беспокойных Балкан был посвящен и созванный в Вене по инициативе Австрии саммит глав государств, расположенных на так называемом балканском трафике беженцев с Ближнего Востока и из Азии.

В свое время, когда австрийские политики, также собрав в столице Альпийской республики представителей балканских государств, предложили полностью перекрыть границы на пути потока мигрантов, Брюссель и Берлин обвинили их в разрушении европейских ценностей, а Греция чуть было не дошла до разрыва дипломатических отношений с Веной.

Теперь европейские политики, единодушно признав эффективность австрийского предложения, взяли курс на дальнейшее укрепление внешних границ ЕС.

Главной задачей саммита, как ее сформулировал глава австрийского правительства Кристиан Керн, являлось обсуждение мер на опережение, чтобы не допустить повторения миграционного кризиса, когда решения приходилось принимать в пожарном режиме. С учетом того, что в обозримом будущем, согласно прогнозам, не стоит ждать ослабления миграционного давления на Европу, участники встречи высказались за сохранение усиленного пограничного контроля. В этом балканские страны хотели бы рассчитывать на более действенную помощь ЕС. Болгария, в частности, ожидает, что, кроме обещанных 250 сотрудников Frontex (общеевропейская пограничная служба), ей выделят дополнительные финансовые средства на возведение и оборудование защитных сооружений на границе с Турцией.

Венгерский премьер-министр накануне саммита выдвинул идею о принудительной высылке из ЕС как минимум одного миллиона мигрантов-нелегалов. Для чего, по словам Виктора Орбана, следует за пределами Европы, может быть, в Ливии или на каком-нибудь средиземноморском острове, построить специальные лагеря, обеспечить их содержание и наладить фильтрацию беженцев, пуская в ЕС только тех, у кого подтвердятся веские основания.

Пока предложение Орбана не нашло поддержки, но и год назад Венгрию остро критиковали за построенный на границе с Сербией забор, а сегодня канцлер Керн называет этот односторонний акт шагом в правильном направлении.

В свою очередь канцлер Германии Меркель выступила за активные переговоры с Афганистаном, Пакистаном, Египтом и другими африканскими странами с целью заключить с ними аналогичное турецкому соглашение по беженцам, чтобы они (в обмен на финансовую помощь ЕС) самостоятельно регулировали миграционный поток. Ее австрийский коллега, отметив актуальность такой меры, в дополнении подчеркнул необходимость общего расширения экономического сотрудничества ЕС с кризисными регионами.

Вместе с тем многие международные эксперты и представители гуманитарных организаций сомневаются, что усиление охраны по периметру европейских границ окончательно остановит нелегальное проникновение беженцев. Наоборот, утверждают они, активизируются контрабандисты. Ведь, например, даже после полного закрытия границ на балканском трафике в Германию через полуостров смогли попасть более 50 тысяч мигрантов, в Австрию — 18 тысяч.