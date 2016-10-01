

Президент Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ. Фото: РИА Новости

В один из последних дней сентября в Токио состоялся прием для избранной публики в честь экс-депутата парламента и бывшего министра Мунэо Судзуки, который в конце 90-х фактически руководил переговорами с Россией о Южных Курилах, претендовал на пост главы МИДа, но проиграл в политической борьбе. Он даже угодил в тюрьму по обвинению в коррупции, что некоторые посчитали местью за его попытки искать компромисс с Москвой.

Теперь о былой опале накрепко забыто — на приеме с хвалебной речью выступил нынешний премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Он заявил, что намерен опираться на богатый опыт Судзуки-сан для того, чтобы покончить с ненормальной, по его словам, ситуацией, когда между Токио и Москвой уже более 70 лет после окончания войны по-прежнему нет мирного договора.

После этого сам господин Судзуки многозначительно провозгласил, что у него с премьером Абэ общие взгляды на переговоры о Южных Курилах.

В зале начали перешептываться. Дело в том, что хозяин вечера известен весьма специфической позицией по островам.

В отличие от большинства японских политиков он неоднократно намекал на то, что считает возможным модифицировать официальную линию Токио и заключить мирный договор с Москвой после получения меньшей части Южных Курил — только острова Шикотан и ныне необитаемой гряды Хабомаи. На них, кстати, приходится менее пяти процентов территории, на которую официально претендует Токио.

«Отказ от старых идей»

Это означает фактическое согласие на предложение, выдвинутое 60 лет назад Никитой Хрущевым при подписании советско-японской Совместной декларации, ратифицированной парламентами двух стран. Документ восстановил дипломатические и экономические отношения между Москвой и Токио, но мирным договором не стал, поскольку сторонам не удалось договориться о границе.

При этом в декларацию был включен пункт об односторонней готовности СССР передать соседу, продемонстрировав добрую волю, те самые Шикотан и Хабомаи — но только после подписания мирного договора и в качестве окончательной уступки. Японцам в 1956 году этого было мало – они хотели получить еще острова Кунашир и Итуруп, большую и самую важную часть Южных Курил. Надавили и американские союзники — они предупредили, что выступают против компромисса на условиях Хрущева.

Шестьдесят лет после этого Япония упрямо требовала все Южные Курилы (согласившись, правда, в 90-х годах, что хочет в первую очередь виртуального юридического признания своих прав на эти территории). К очередности, срокам и порядку конкретной передачи островов Токио выражает готовность подойти гибко и полюбовно. СССР, кстати, от своего предложения 1956 года отказался еще при Хрущеве в знак протеста против закрепления военно-политического союза между США и Японией, которая вопреки надеждам Москвы не выбрала статус нейтрального государства по типу Финляндии. Однако Владимир Путин практически с самого начала своего пребывания на посту президента России заявил, что Совместную декларацию признает в полном объеме, оговорившись, что предложение о Шикотане и Хабомаи носит слишком общий характер и его еще нужно конкретизировать на уровне экспертов.

До самого последнего времени речь об этом не шла — Токио по-прежнему хотел все Южные Курилы, а не только менее пяти процентов их территории. Но не исключено, что лед тронулся при нынешнем премьер-министре Абэ, который говорит о необходимости решения территориальной проблемы на основе «нового подхода и отказа от старых идей». Что это означает, официально пока не объявляется, хотя с тем же господином Судзуки, сторонником нестандартных решений, глава японского правительства провел уже шесть раундов закрытых консультаций в поисках приемлемого варианта.

Утечки и опровержения

О возможных очертаниях новой позиции Токио 23 сентября сообщила одна из самых авторитетных и осведомленных японских газет «Иомиури». По данным ее источников, правительство Абэ в качестве крайней уступки ради достижения прорыва на переговорах с Москвой готово согласиться на подписание мирного договора при условии реального получения только Шикотана и Хабомаи. При этом Токио якобы не будет отказываться от своих претензий на наиболее населенные и экономически развитые Итуруп и Кунашир. Там предполагается установить режим свободного въезда для японцев, наладить систему совместной хозяйственной деятельности. При ее развитии, приводит газета мнение своих источников в правительстве, в конечном итоге когда-нибудь создадутся условия для передачи Японии и этих островов.

Достоверность таких сведений мне сразу опровергли в японском МИДе. «Публикация не соответствует действительности, — заявил его представитель. — Правительство Японии в соответствии со своим прежним курсом будет вести с Россией упорные переговоры, направленные на решение вопроса о принадлежности всех четырех островов». В переводе на нормальный язык это означает: мы требуем все Южные Курилы и на меньшее не согласны.

Однако в Токио не утихают слухи о том, что газетная публикация может быть близкой к истине. Тем более что Россия, как утверждают осведомленные японские источники, пока на деле вовсе не горит желанием расставаться с островами даже по скромной формуле Никиты Хрущева. Есть неподтвержденные сведения о том, что Москва на переговорах предлагает соседям ограничиться лишь созданием совместной экономической зоны без какой-либо передачи территорий. На этом фоне изложенный в газете вариант, весьма близкий к идеям господина Судзуки, может показаться японскому премьеру достаточно привлекательным.

Приглашение к горячим источникам

Тем более что Абэ явно стремится к быстрому прогрессу на переговорах об островах. Японский премьер, по данным тех же источников, мечтает не только о том, чтобы занести свое имя в учебники истории. Он хотел бы подвести прочную базу под отношения с Россией, в том числе и для того, чтобы помешать ее одностороннему сближению с Китаем, в котором Токио усматривает самую серьезную угрозу. Премьер Абэ надеется максимально использовать нынешнее окно возможностей, которое, по его мнению, предоставляет ослабление нажима со стороны США из-за скорого ухода президента Барака Обамы и выборов нового хозяина Белого дома. Пока глава японского правительства умудряется игнорировать недовольство Вашингтона, требующего от Токио не нарушать единство «семерки» в жестком подходе к России. Последнюю выволочку такого рода устроил вице-президент США Джозеф Байден, который провел отдельную воспитательную беседу с японским премьером, когда тот в сентябре находился в Нью-Йорке на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

После этой встречи Синдзо Абэ вновь публично заговорил о том, что поддерживает единую линию «семерки» по вопросу об Украине и призывает Россию «играть конструктивную роль в выполнении минских договоренностей». Японский премьер пообещал, что будет тщательно обмениваться информацией с американцами о своих контактах с Москвой. Однако при этом Абэ не устает повторять: все последние беседы с президентом Путиным убеждают, что на переговорах о Южных Курилах наметился долгожданный прогресс. Употребляет премьер и многозначительный термин «прорыв», хотя по-прежнему на официальном уровне он говорит, что мирный договор будет подписан только на основе решения судьбы всех островов, на которые с середины прошлого века претендует Токио.

Теперь Абэ готовится к новым встречам с президентом Путиным — уже есть договоренность о том, что они пересекутся на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Перу в ноябре. Но главные надежды — на середину декабря, когда российский руководитель должен приехать на малую родину японского премьера, в тихий городок Нагато в провинциальной префектуре Ямагути. Там лидеры двух стран, по замыслу Токио, должны провести длинные обстоятельные беседы с глазу на глаз — и за столом японских кулинарных изысков, и в горячих источниках. Говорят, что идею подобной встречи тоже подал господин Судзуки. При этом в Токио вовсю судачат о том, что премьер Абэ в случае серьезного прорыва на переговорах может пойти на роспуск парламента и проведение досрочных всеобщих выборов — чтобы испросить мнение народа о договоренности по островам.

Токио