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Политика / Выпуск № 110 от 3 октября 2016

257 «Раненые ждут, когда в больнице кто-то умрет, чтобы освободилась койка»

Обвинение в преступлении против человечности грозит не только Башару Асаду, но и российским военным

03.10.2016 Теги: асад, война, россия, сирия


Алеппо. 22 сентября
Фото: East News

Ангела Меркель в четверг провела телефонные переговоры с Бараком Обамой и Тайипом Эрдоганом. Все трое осудили действия России, которая активно воюет на стороне режима Асада. Лидеры США и Германии отметили, что российские самолеты бомбят кварталы Алеппо, «где находятся сотни тысяч мирных жителей, половина из которых — дети». На России и режиме Асада «лежит особая ответственность за прекращение боевых действий в Сирии и обеспечение доступа гуманитарной помощи ООН в осажденные зоны и труднодоступные районы страны», говорится в коммюнике по итогам телефонных переговоров лидеров Германии и США. «Особая ответственность России» подчеркивается и в германо-турецком коммюнике.

А в пятницу европейские СМИ цитировали заявление международной гуманитарной организации «Врачи без границ». Не заявление — крик отчаяния и призыв к Дамаску и Москве «остановить кровавую баню» в Алеппо. Все реанимации переполнены. Пациенты вынуждены ждать, когда кто-то умрет, чтобы освободилась койка. С 21 по 26 сентября в еще оставшиеся в этой части города больницы, где работают «Врачи без границ», поступили 822 раненых, в числе которых 221 ребенок, а в морги — 278 трупов, в том числе 96 детских. 28 сентября в результате бомбардировок выведены из строя еще две больницы.

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Европейский союз в лице комиссара ЕС по гуманитарной помощи Христоса Стилианидеса возмущен «беспрецедентными бомбардировками гражданского населения и гуманитарной инфраструктуры». Жители Алеппо лишились доступа к воде, раненые умирают из-за отсутствия медицинской помощи, запасы продовольствия кончаются, а гуманитарная помощь не поступает. «Ничто не может оправдать эту недопустимую тактику, удары по гражданскому населению; это попрание человечности», — пишет в своем заявлении комиссар ЕС. Он напомнил, что ЕС — крупнейший донор гуманитарной помощи Сирии, и сейчас во взаимодействии с ООН, Международным Красным Крестом Евросоюз подготовил жизненно важные грузы для спасения жителей Алеппо. Международное сообщество не может терпеть нападения на гуманитарные конвои, заявил комиссар ЕС.

Совет по правам человека ООН на своей сессии в пятницу осудил систематические нарушения гуманитарного права в Сирии и «призвал немедленно прекратить неизбирательные воздушные удары по гражданскому населению». Он потребовал от Дамаска немедленно обеспечить беспрепятственный доступ в страну его комиссии по расследованию военных преступлений. За резолюцию проголосовали 26 стран, 7 против, а именно: Россия, Китай, Венесуэла, Куба, Боливия, Бурунди, Алжир. Еще 14 воздержались. Решения этого органа ООН, в который входят 47 стран, не являются юридически обязывающими в отличие от резолюций Совбеза ООН. Но в СБ у России есть право вето.


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Этот материал вышел в номере

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