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Госсовет Франции вынес в пятницу, 26 августа, решение по знаковому для страны «делу буркини». Несколько попыток искупаться в этой одежде, предпринятых женщинами в разных городах Франции, закончились скандалами — местные власти принимали распоряжения, запрещающие ношение буркини в общественных местах.

Одно из этих решений, принятых мэрией города Вильнев-Лубе (Лазурный берег), обжаловала в Госсовете французская Лига прав человека (LDH) и Комитет против исламофобии во Франции (CCIF). Правозащитники сделали это после того как административный суд Ниццы 22 августа признал решение мэрии законным. Обосновывая свой вердикт, суд Ниццы посчитал принятый запрет «необходимым, целесообразным и соразмерным».

Но Госсовет отменил решение административного суда Ниццы и приостановил постановление властей Вильнева-Лубе.

В постановлении Госсовета говорится о том, что «спорное постановление (мэрии) содержит в себе серьезное и откровенно незаконное посягательство на фундаментальные свободы: такие как свобода передвижения, свобода совести и личная свобода».

Постановление должно повлиять на отмену еще 30 решений о запрете ношения буркини, принятых в разных городах, в основном, на юге страны.

Впрочем, для отмены их еще необходимо будет обжаловать в суде.

Буркини — закрытая одежда для купания, изобретенная австралийским дизайнером ливанского происхождения Ахедой Занетти в 2006 году. Несмотря на то, что эта одежда, по понятным причинам, не могла быть упомянута в священных текстах ислама, в сознании многих людей она стала ассоциироваться с мусульманской религией.

В «контексте терактов», произошедших в июле в Ницце и в церкви городка Сент-Этьен-дю-Рувре, местные власти многих «посчитали необходимым» запретить «публичную демонстрацию» «религиозных символов» «ради сохранения общественного порядка».

Горячая полемика по вопросу буркини велась во Франции на самом высоком уровне в течение почти месяца. 17 августа премьер-министр Вальс заявил, что «понимает мэров, принявших решения о запрете».

Премьер сказал, что на пляже, как и в любом другом общественном месте, должен соблюдаться принцип светскости, предписанный во Франции законом с 1905 года. Ношение буркини он назвал антисоциальным явлением, направленным на порабощение женщины.

Начало горячим спорам о буркини положила появившаяся в первых числа августа новость о том, что в пригороде Марселя местная мусульманская ассоциация Smile 13 решила организовать в частном аквапарке день купания для женщин, одетых в буркини.

Ассоциация решила арендовать аквапарк на день, надеясь вернуть вложенные 15 тысяч евро за счет продажи билетов (по 15 евро).

Бизнес-инициатива обернулась скандалом. Мишель Амьель, сенатор и мэр городка Ле-Пенн-Мирабо, в котором расположен аквапарк, издал распоряжение о запрете мероприятия — т.к. оно «может привести к нарушениям общественного порядка» и назвал инициативу Smile 13 «провокацией, которая нам не нужна в контексте происходящего».

Возникла полемика о том, можно ли во Франции, которая является светской страной, организовывать мероприятия, вход на которые осуществляется «по религиозному признаку». Тем более, в нынешней «наэлектризованной атмосфере», когда любой спор вокруг исламских «порядков» становится политическим.

Мнение в защиту женщин, имеющих право купаться хоть топлес, хоть в одежде высказал тогда Патрик Меннуччи, местный депутат от Соцпартии.

«Вопрос, который нужно ставить, очень прост: делают ли люди, организующие это мероприятие в аквапарке что-либо, противоречащее закону 1905 года (о светскости французского государства)? — заявил депутат в интервью BFMTV — Ответ: нет, не делают.

Мероприятие должно пройти в здании, которое находится в частной собственности. Да и купаться в одежде во Франции не запрещено… Так что я хочу сказать — хоть совсем и не являюсь поклонником такого типа купальных костюмов — что постоянная полемика вокруг подобных вопросов ведет к тому, что мы создаем нездоровый климат вокруг ислама.

В то время как сейчас мы нуждаемся в более глубокой интеграции мусульман и работаем над вопросами пересмотра подходов к исламу во Франции…»

Ну, а президент Совета мусульманского культа Франции (правительственная организация для «работы» с мусульманами) Ануар Кбибеш выразил в среду 24 августа беспокойство тем, что споры вокруг буркини приведут к возрастанию давления на французских мусульман, которые и так в последнее время чувствуют на себе «рост уровня стигматизации». Кбибеш сделал это заявление, добиваясь срочной встречи с министром внутренних дел (и одновременно министром культа) Бернаром Казневом. Встреча состоялась тем же вечером, накануне начала рассмотрения этого дела в Госсовете.

После встречи министр заявил, что «постановления о запрете буркини не должны приводить к стигматизации или противопоставлению одних французов другим» и призвал принимать запреты так, «чтобы они позволяли прекратить нарушения общественного порядка», но в то же время не оказывали влияния на один из основополагающих принципов французского общества — братство (fraternité).

В свою очередь мэр Парижа Анна Идальго (которая тоже является членом правящей Соцпартии) назвала споры вокруг буркини «медийной и политической истерикой» и напомнила, что в стране есть много гораздо более серьезных сюжетов для обсуждения.

Об уровне «медийной и политической истерики» говорит история с дракой в корсиканской деревне Сиско. 13 августа информагентсва стали рассылать горячие депеши о том, что в Сиско «из-за буркини» вспыхнула массовая драка — «четыре человека ранены, один из в тяжелейшем состоянии».

Анонимная «свидетельница произошедшего» заявила AFP, что конфликт вспыхнул после того, как местные подростки и туристы начали фотографировать женщин, купающихся в буркини. В адрес «посыпались оскорбления со стороны молодых людей магрибского происхождения», а потом на пляж прибыли их старшие товарищи, «вооруженные топориками и гарпунами» и «атаковали местных подростков в возрасте от 15 до 18 лет». Нападавшие якобы кричали «Аллаху акбар!». В подкрепление к подросткам прибыли их родители и другие жители деревни.

После того, как полиция Аяччо провела расследование, выяснилось, что это была бытовая драка, в ходе которой четыре человека получили легкие травмы, а «спор из-за буркини» — плод чистого вымысла. Никаких женщин в буркини на пляже в Сиско не было. Так же как и криков «Аллаху акбар!».

Но результаты расследования появились через три дня после скандала, и на них уже никто не обратил внимания. Разнообразные политические стороны, уже начавшие избирательные кампании-2017, призывали положить конец «исламистскому насилию» и прекратить «намеренные провокации» со стороны мусульман (т.е. выход на пляж в закрытой одежде).

«Медийная и политическая истерика» вряд ли утихнет и после вердикта Госсовета Франции.

После того, как стало известно о постановлении Государственного совета, министр внутренних дел Казнев обратился к мэрам с призывом уважать конституционные принципы и действовать в соответствии с этим решением, которое является прецедентным.

P.S. Мэр деревни Сиско заявил, что «решение Госсовета его не касается», а постановление о запрете буркини он принял для того, «чтобы защитить всех жителей, в том числе мусульман».