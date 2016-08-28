

Виталий Телеш. Фото: Виктория Одиссонова, специально для «Новой газеты»

Международный паралимпийский комитет приостановил членство российского паралимпийского комитета — и отстранил сборную от Игр в Рио-де-Жанейро. CAS (Спортивный арбитражный суд в Лозанне) поддержал это решение. Казалось бы, всё — спортсмены никуда не едут. Но последняя надежда — иск в Швейцарский суд, рассмотрен он будет в понедельник. Несколько паралимпийцев отправили личные письма главе МПК Филипу Крэйвену — с просьбой об индивидуальном допуске. Спортсмены снова в подвешенном состоянии, но не прекращают тренировки. «Новая» рассказывает истории тех, чья судьба сейчас на волоске.

«Просто в Лондоне обошли англичан»

На Паралимпиаду должны поехать три категории легкоатлетов: на колясках, с поражениями опорно-двигательной системы, а также слабовидящие и слепые. Нас пустили на тренировку к сборной инвалидов по зрению. В ней 20 человек: 15 спортсменов и еще пятеро лидеров или ведущих — зрячих спортсменов, которые сопровождают и подсказывают направление бегунам. В выходные вместо традиционных тренировок — контрольные замеры: выложиться по полной, понять, на что можно рассчитывать на Играх. А шансы высоки: с прошлых Игр в Лондоне вернулись со вторым местом, на чемпионате мира и Европы были хорошие результаты.

Если на Игры все же путь закрыт, 3—4 сентября паралимпийцам уже пообещали «альтернативные игры»: те же соревнования в тех же дисциплинах, а результаты потом заочно сравнят с теми, что показали другие спортсмены в Рио. Но разве это адекватная замена?

— Это скорее дань уважения к затраченному труду, — объясняет Буйлов. — Хотя наградные такие же пообещали, как если бы поехали. Так президент сказал.



Петр Буйлов. Фото: Виктория Одиссонова. специально для «Новой газеты»

Петр Буйлов — старший тренер сборной с 1988 года. А инвалидами по зрению занимается вообще с 74-го года. Был на всех Паралимпиадах. Вспоминает: в 96-м вернулись с Игр с 18-м местом, из Пекина — с 8-м, из Лондона со вторым. Буйлов проводит такую связь: в Лондоне сборная обошла англичан, а в руководстве МПК англичане, «им, наверное, ситуация не нравится»: «Это коробит. Не спортивная это борьба. Чиновники за счет административного ресурса пытаются изменить программу, теперь и вовсе приняли решение отстранить. Как мы можем доказывать правоту, когда, по сути, к нам нет никаких четких претензий?» Петр Захарович против индивидуальных писем президенту МПК, здесь у него позиция категоричная — или вся страна едет, или никто. «Нас унижают, а мы с протянутой рукой просим: «Ну допустите, нам это жизненно необходимо, — говорит он. — Гордость за страну должна быть. Если часть допустят, а кого-то нет, это будет выглядеть как издевательство».

«Везде был — а ничего не видел»

Виталий Телеш, 28 лет, из Сургута. Эта Паралимпиада должна была стать для него первой. Виталий — скала, массив, крепкий, бритый, в спортивном костюме и черных очках. Рядом с таким не страшно. Но начинаешь расспрашивать — и открывается кроткий, чувствительный парень.

— Скромность украшает человека, но она делает мужчину слегка неуклюжим, запомни, сынок, — одергивает Виталия Буйлов. Буйлов вообще ко всем в команде по-отечески. — Ты давай про спорт.

Телеш не только с накаченными мускулами, у него еще и самоирония натренирована.

— Парадокс: в стольких местах побывал, а ничего не видел. И селфи никаких не делаю, так, блин, обидно. Одни магнитики везу — и то не всегда. Уже обклеил весь холодильник, — рассказывает Виталий. — Надо мне походно-полевую жену завести, чтобы ездила и восхищалась, описывала все окружающее нас в радужных тонах. А то как-то на лыжных сборах на Алтае мы идем на Семинский перевал, вокруг сопки — и виды на миллион. И вот пацаны между собой: «Видали? Кедровый бор, а сопка такая красивая!» Вы чё, меня дразните, что ли? Это как безногому сказать: о, так по травке хорошо босиком! Идите на фиг, не дразните! Вокруг мрачно и худо и ничего нет.

А он знает, как это, когда вокруг все это есть. До двадцати лет Виталий видел. В 13 лет переехали с семьей из деревеньки на сто жителей в Сургут. За скотиной ходить не нужно, не нужно носить воду — свободное время парень занял спортом: сначала волейбол, потом бокс, рукопашка, наконец, нашел себя в стрельбе. Тренер убедил не идти в армию, хотя Виталий рвался. Поступил по наставлению в Институт физкультуры, отучился. Но все равно не пошло — тренерство не задалось. Потом снова об армии задумался.

— Я же, это, чтобы военком восхитился моими навыками — прыжки с парашютом в биографии есть, чемпион округа по стрельбе из винтовки, КМС… И тут я еще саперное дело буду сам изучать — и как давай изучать! И вот случайно подорвался на своем хобби. И что мне было делать?

Оказалось, что в спортзале, где Виталий раньше играл в волейбол, где в волейбол играла еще его мама — тридцать лет назад, — там тренируются инвалиды.

— Вот, говорят, есть мистика — место меня не отпускает. Сколько лет уже хочу свалить в какую-нибудь ЮАР — интересно же! Но вот есть мое место — около него кручусь.

Сначала Виталий пробовал себя в лыжном спорте, даже попал в паралимпийскую сборную перед Играми в Сочи, но не сложились отношения с тренером.

— Я такой стройный тогда был, вам бы понравился! В 2013-м понял, что с лыжами швах и меня туда не хотят. И пошел заниматься легкой атлетикой. Чем меня тренер подкупил? «Виталя, можешь вставать и есть ночью сало, с кетчупом острым, конфеты». Я думаю: где ж вы раньше были! Бегунам-то и лыжникам острое, жирное, жареное нельзя! Ударными темпами с 80 килограммов до 110 доелся. Вот так вот попал в сборную по легкой атлетике.

После чемпионата России поехал на «мир» во Францию — и там неожиданно стал вторым. В Рио Виталий рвался, но, как говорит, «уже губу закатал».

И еще о самооиронии. «Чтобы отрезвиться», Телеш сравнивает свои результаты с рекордами олимпийцев.

— На сборах, бывает, пересекаемся со здоровой командой. Метаю копье метров сорок на тренировочке. Спрашиваю: ну чё, как там? А они мне: ну у нас семьдесят. И сразу на место встаю, понимаю, какой я спортсмен. А вообще надо было идти на химика, раз так интересно было изучать взрывчатые вещества. Сидел бы худой, в очках. Ну ладно, я и сейчас в очках.

«Главное — выступить, показать результат»

В команде много переселенцев в Уфу — город, где живет и тренирует Буйлов.

Петр Захарович собирал команду легкоатлетов по крупицам и до сих пор формирует ее. Замечает на соревнованиях, вытаскивает, перевозит. Лена Паутова и Андрей Коптев (она из Сочи, он из Иркутска) с Петром Захаровичем с нулевых. Для обоих эти Игры уже четвертые, оба смотрят на Олимпиаду с холодным сердцем, расчетливо — как и должен профессиональный спортсмен.



Андрей Коптев с лидером Сергеем. Фото: Виктория Одиссонова, специально для «Новой газеты»

— Я не буду лукавить, для нас главное — выступить, показать результат. Все-таки каждый спортсмен знает, что за это ему будет. Не из корыстных целей едем, конечно. Но каждый хочет жить, зарабатывать. Тем более мы инвалиды, нам очень трудно в жизни по-нормальному устроиться. Мы выступаем за нашу страну — что-то нам дают, — говорит Коптев.

А Елена переживает, что на марафоне могла бы показать отличный результат. Хоть и успокоили: в международный протокол перенесут результаты с чемпионата мира прошлого года. Но она считает, это нечестно: она хотела «войти в историю» именно в Рио.

— Даже если мне присвоят такую победу, начнут за спиной говорить: «Снова ей повезло». Три олимпиады пахала — мне это крайне тяжело. Бегаю с божьей помощью. Я заслужила победу. Но хотелось бы, чтобы это было в Рио с соперниками, чтобы были зрители.



Елена Паутова. Фото: Виктория Одиссонова, специально для «Новой газеты»

Спортсмены объясняют, что подготовка к Играм, сборы — это огромные затраты, которые иногда приходится покрывать самим. На подготовку к Паралимпиаде нельзя скупиться.

Одна из самых юных участниц команды — Алина Самигулина, ей 19, тоже переехала в Уфу тренироваться у Петра Буйлова. Сама она из башкирской деревни Месягутово. В шесть лет ее отдали в интернат для слабовидящих, в десять уже были первые соревнования, на которых ее заметили тренеры. Это предопределило судьбу.

«Откуда у ребенка мысли, чем ему заниматься? Просто так пошло. Теперь спорт — вся моя жизнь».

У Алины короткая стрижка и модные очки. Весь последний год она на сборах.

— Не скучно?

— Это моя работа, — холодно говорит она. — Зарабатываю этим, когда мне скучать.

Она в Уфе только на спорте и сосредоточена. Поступила в медицинский колледж на массажиста, но сама говорит: как можно в меде заочно учиться?

— Пока не закончу спорт — заброшу учебу. А на массажиста хоть в 50 лет можно поступить. Я живу одним днем и не хочу на будущее загадывать.

Алина не одна. С ней постоянно рядом Анатолий, ее лидер. Сошлись, когда Буйлов взял Алину в команду. И тут она холодно и рационально все раскладывает:

— Почему вы думаете, что мы должны чувствовать друг друга, чтобы внутри что-то совпадало? Толя знает, что такое быть лидером, я знаю, как бегать с лидером. Просто сработаться нужно было.

К идее «альтернативных игр» в России Алина относится скептически. В категории Т11 (слепые) она среди девушек в стране у нас одна. Есть Т12, Т13 — кто сам бегает и видит.

— А я вот с кем должна бежать? Одна? Если меня объединят с тем, кто видит, — это же неправильно, нечестно, — говорит Алина. Она вообще довольно спокойна, но тут снимает очки, нервничает, загорается.



Алина Самигулина с лидером Анатолием. Фото: Виктория Одиссонова, специально для «Новой газеты»

— Вот говорят: их не допустили, а они себя преодолевают, преодолевают боль. Не знаю про других, но у меня такого нет, чтобы я себя как-то ущербно чувствовала. Да, я не вижу — и что мне теперь? Я обычный такой же человек, как вы, как все. Просто зрения у меня мало. Смотрите, какая здоровая девка!

В команде не все новички, но есть и те, для кого Рио — последний, может, шанс. Алексею Лабзину 38 лет, мне о нем рассказывает Петр Захарович. Такой возраст для спринтера уже «дремучий», к тому же семья, дети — приходится отодвигать все и мчаться на сборы. Сложно пережить такое напряжение.

Для всех паралимпийев, с которыми я говорю, важно показать результат именно в Рио, именно на Паралимпиаде. С настоящими трибунами, под крики болельщиков. Там, где будет много субъективных факторов — нервы, фальстарты, бразильская жара. И боевой настрой, который только раззадорит.

Пока еще ничего не решено. Петр Захарович говорит, что за десять дней сборов четырежды приезжал допинг-контроль — в шесть утра.

— Даже когда объявили, что мы не едем, они снова приехали из Германии. Зачем нам WADA — за наши же деньги ставят нас на колени? Нечестная игра.

На этой неделе спортсменам-паралимпийцам привезут форму, в которой они должны были быть в Рио. Надевать ли ее на «альтернативные игры» в Подмосковье, если такие все-таки случатся, они решат сами. Или, может, есть еще шанс использовать ее по назначению?

Новогорск