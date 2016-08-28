Участников тракторного марша, вернувшихся в Краснодарский край, прессуют все те, на кого они жаловались



Фермеры после разгона тракторного марша. Приговоры — от 3 до 10 суток. На суды в станицу Кавказскую к ним не приехал ни один правозащитник

Фото: Анна Артемьева / «Новая»

Во время пробега фермерам угрожали: «Мы вам устроим второй Новочеркасск. Покрошим, как скот на бойне», а после разгона акции силовики с большим рвением проверяют их дома и крестьянские хозяйства.

К Николаю Бородину в станицу Казанскую нагрянули около 30 сотрудников ФСБ — перевернули его ферму. Собственностью родственников Алексея Волченко занялась налоговая инспекция. Других мужчин допрашивает прокуратура. Нина Карпенко провожает в спецприемник своего водителя Сережу Герасименко — молодого парня, у которого трое маленьких детей. Его посадили на трое суток. Другим ребятам тоже вручили протоколы об административных нарушениях — не поленились развезти бумаги по домам. Суд состоялся в выходной день (в субботу) в Кавказском районе. Сергея Горбачева арестовали на 5 суток, Славу Петровского — на 4, Андрея Пезина и Семена Смыкова — на 3. Остальные на очереди.

«Почти у всех в станицах были работники прокуратуры и полиции, — рассказывает «Новой» фермер Людмила Кушнарева. — Что они у людей ищут, неизвестно. И в чем впоследствии обвинят — тоже. Давление не прекращается».

«Не верится, что это происходит с нами, в нашей стране. Мы не предполагали, что будет настолько страшно, — говорит Нина Карпенко. — Серьезно взялись. Меня с трактористами сопровождал на процесс заместитель начальника ГИБДД района. 250 километров вел. Зачем? В здании суда в субботу работали два человека: судья и председатель. Делать больше нечего?»

Двое участников пробега, Николай Маслов и Олег Петров, арестованные на 10 суток, переведены в Новочеркасск.

«Отец звонил рано утром. Говорит: все нормально. Но кто его знает. Может, просто пугать не хочет? — волнуется об отце Игорь Маслов. — Пока не нашли для них адвокатов. Как думаете, сколько с нас сдерут?»

Алексея Волченко разыскивают коллеги и друзья. У него не отвечает ни один телефон. В родной станице его нет. Исчез. Последнее, что слышали фермеры, — в Ростовской области Алексея оштрафовали, он доехал до Кубани, там его снова задержали, закрыли на 10 суток в Усть-Лабинске и теперь готовят обвинение по уголовной статье об экстремизме…

Правительство РФ, Генпрокуратура и СК России делают вид, что на Кубани ничего не происходит. Официальные телеканалы крутят видеоролики о том, как партия власти умеет слышать людей, и не ставят сюжеты о ситуации в Краснодарском крае. Уже неделю молчат.

Помощь участникам тракторного марша обещают оказать адвокат Международной правозащитной группы «Агора» Александр Попков, уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов, бывший член Совета Федерации Иван Стариков и представитель Общественной палаты РФ Георгий Федоров.

«Очевидно, что никаких правонарушений фермеры не совершали, а бурная имитация правоохранительной деятельности с ОМОНом и задержаниями за «митинг в кафе» направлена на подавление мирного и адекватного протеста, — убежден адвокат Александр Попков. — В первую очередь, мы должны подать апелляции. А затем будем смотреть: есть ли смысл биться головой о судебные инстанции в России, или сразу обратиться с коллективной жалобой в Европейский суд».

«Я на связи с фермерами, их женами и детьми. Они готовят обращение, и на следующей неделе мы планируем собрать большую пресс-конференцию в Москве, — сообщил «Новой» Иван Стариков. — Их проблему надо решать системно. У людей отнимают земельные доли, и таких пострадавших по всей стране примерно 300 тысяч человек».

По словам Валентина Пышкина, адвоката участников марша Николая Маслова, Олега Петрова и Сергея Владимирова, фермеры составили жалобу на постановление суда, приговорившего их к 10 суткам ареста.

«Но ответ получим не раньше понедельника, — поясняет юрист. — 26 августа меня вообще не пустили в Новочеркасский спецприемник и не позволили переговорить с подзащитными, потому, видите ли, что адвокатская защита по их правилам внутреннего распорядка должна осуществляться лишь с 14 до 16 часов. Странное условие. А у меня в 16 часов был суд в Аксае — судили Рустама Малламагомедова из Объединения перевозчиков России. Тот сам пришел 24 августа в полицию, чтобы узнать о судьбе задержанных, и из ОВД его уже не выпустили».



Дальнобойщики в строю

Андрей Бажутин, председатель «Объединения перевозчиков России» (ОПР):

— Мы приехали из Питера в Москву, готовились к автопробегу по Сибири. Узнали про арест тракторного марша утром 23 августа и поменяли планы. Поехали поддержать трактористов. Восемь часов нас держали на МКАД, восемь часов в Воронежской области. По дороге нам выписали протоколы по статье 20.2 КоАП («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». — Ред.), но движение не перекрывали.

Когда мы дошли до Ростова, двоих наших активистов (которые следовали с тракторным маршем с самого начала. — Ред.) уже приговорили к 10 суткам, еще двоим выписали штраф 10 тысяч. Сейчас мы здесь, в Ростове, у нас четыре фуры и легковые автомобили. Мы работаем с адвокатами и правозащитниками, пытаемся помочь ребятам. Думаем, что надо собирать журналистов и выдвигаться в Краснодарский край, чтобы привлекать внимание к этим судебным процессам. Центр «Э» запугал тут всех.

Еще мы связались с голодающими шахтерами в Гукове. Договорились о взаимной поддержке. На их следующем пикете будут озвучены и наши требования.