



Все ямальские оленеводы, находившиеся в карантине, возвращены в тундру, на днях из салехардской больницы выпишут последнего ребенка, попавшего туда с подозрением на «сибирку» (диагноз не подтвердился). Карантин вот-вот снимут, но причины случившегося до сих пор неясны.

На днях ФАНО опубликовало окончательную версию причин недавней вспышки сибирской язвы на Ямале. Доклад, подготовленный Всероссийским научным исследовательским институтом ветеринарной вирусологии и микробиологии Россельхозакадемии и Службой ветеринарии ЯНАО, вызвал новые вопросы. Первый из которых: почему среди авторов нет представителей Ставропольского противочумного института, головной российской организации, которая занимается изучением сибирской язвы? И которые, как нам известно, отбирали пробы почвы в Ямальском районе. В самом учреждении, как уже сообщала «Новая газета», с журналистами на тему эпидемии в ЯНАО говорить отказываются, ссылаясь на некий запрет.

Один из соавторов доклада ФАНО, главный научный сотрудник лаборатории вирусологии и микробиологии ВНИИ ветеринарной вирусологии Юрий Селянинов пояснил «Новой газете», что ставропольский институт действительно брал пробы почвы и воды на Ямале, а также работал с инфицированными оленеводами, однако это учреждение работает автономно и совместной аналитики с подразделениями Россельхознадзора не готовит. Взаимодействие между ними, по словам Селянинова, «хромает».

Что же установил ВНИИ ветеринарной вирусологии? При первом прочтении бросается в глаза: после такого доклада Следственному комитету, который проводит проверку по факту вспышки язвы, будет легче отказать в возбуждении уголовного дела против должностных лиц (настоящих и бывших) ЯНАО. Из страницы в страницу проходит красной нитью: налицо природный феномен, с которым, как говорится, не поспоришь. Казнь египетская. Или, как кокетливо указано в докладе, «сюрприз».

В основе этого удобного объяснения — версия, совпадающая с предположением Гринпис, высказанным активистами сразу после вспышки заболевания: «Установлено, что причиной, способствующей возникновению сибирской язвы, явилась активизация «старых» почвенных очагов вследствие аномально высокой температуры воздуха и оттаивания почвы на глубину, превышающую обычный показатель». Потепление климата — важная тема для Гринпис, и то, что такой вариант был предложен в первую очередь, понятно. Но он не единственный. К слову, связавшийся с «Новой газетой» старожил Ямальского района Алексей Вэнго уверяет: лето 2015 года было еще жарче, чем нынешнее, причем высокие температуры держались более длительное время, почва прогрелась глубоко, но эпидемии не случилось. Бывала аномальная жара и раньше — и тоже без эпидемии.

То, с каким энтузиазмом чиновники заинтересованных ведомств ухватились за версию, подсказанную нелюбимыми ими экологами, — удивило самих «зеленых». Владимир Чупров, руководитель энергетической программы Гринпис, признается, что в какой-то момент это стало настораживать. Владимир отправился на место событий, чтобы проверить вторую версию — о влиянии нефтегазовых разработок на эпизоотию в районе: а ну как «набурили» чего-нибудь не то. Однако, вопреки ожиданиям, авторов спасительной идеи о влиянии климата на заболеваемость с распростертыми объятиями не встретили. Напротив: по словам Чупрова, экологи все время пребывания в райцентре Яр-Сале чувствовали повышенное внимание спецслужб: людям, с которыми они планировали встречи, поступали звонки с угрозами и предупреждениями, а в заключение купленный Чупровым билет на вертолет до Нового порта, где «Газпром» ведет разработку месторождения, — в день вылета оказался аннулированным. Сотрудники аэропорта сослались на «техническую ошибку». «Властям и нефтяным компаниям есть что скрывать», — делает вывод Чупров.

В ответ на опубликованное на сайте Гринпис заявление о противодействии местных властей экологическому мониторингу ярсалинские чиновники разразились гневной обраткой. URA.RU цитирует неназванного «представителя администрации района» (вероятно, пресс-секретаря), который не опроверг слова Чупрова, но назвал действия экологов провокацией: «Потом возникший насморк спишут на заражение сибирской язвой и скажут, что надо вводить международные войска». А также заявил, что в ЯНАО нет скотомогильников, а есть лишь моровые поля.

Чиновник лукавит: моровые поля — это и правда не скотомогильники, это хуже — это территории, обсемененные спорами сибирской язвы. В докладе ФАНО они также называются «местами захоронений животных, погибших от сибирской язвы». В ЯНАО их 59, в том числе 10 — в Ямальском районе. Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам СП 3.1.7.2629—10 «Профилактика сибирской язвы», так называемые «старые захоронения животных» приравнены к скотомогильникам и наравне с ними должны быть огорожены и снабжены предупреждающими знаками. Доступ туда людей и животных должен быть запрещен. Ответственность — на исполнительной власти субъекта Федерации.

Юрий Селянинов говорит, что такое не практикуется: границы моровых зон размыты, по большому счету споры могут быть распространены на Ямале повсеместно. При таком раскладе гарантия от эпидемии одна — тотальная вакцинация. Однако ЯНАО — единственный в стране субъект, где она вовсе отменена — с 2007 года. И это при численности стада в 733 тысячи голов, притом что оленеводство — основа экономики коренного населения и единственная надежда ненцев выжить. Еще живы те, кто помнит страшную эпидемию 1941 года.

Юрий Селянинов осторожно говорит, что результаты вакцинации, проводившейся до 2007 года, могли «ошибочно принять за эпизоотическое благополучие» и поэтому ее отменить.

Какими бы ни были пути заражения оленей этим летом, чиновник, отменивший вакцинацию, должен отправиться под суд. Но тут ФАНО делает изящный ход, позволяющий при желании превратить преступное решение в научно обоснованное. Приведу полную цитату: «По мнению ряда учёных, продолжительное отсутствие вспышек сибирской язвы на Ямале было не только результатом ежегодной вакцинации, но и следствием самосанации почвы и почвенных очагов, обусловленной постепенным отмиранием сибиреязвенных спор. Особенности почвенно-климатических условий Севера таковы, что основные физико-химические свойства тундровой почвы (высокая кислотность, низкое содержание гумуса, микроэлементов) крайне неблагоприятны для жизнедеятельности b.аnthracis (возбудителя сибирской язвы. — Т. Б.)».

Что такое «самосанация», понять мудрено. Автор этого «научного открытия» известен — это не «ряд ученых», а советский биолог Бениямин Черкасский. (Правда, в конце доклада теория самосанации все же признана несостоятельной.)

Лев Федоров, ученый-химик, эксперт в области биологического оружия и руководитель Союза «За химическую безопасность», в переписке с «Новой газетой» пункт о «самосанации» грунта назвал «наукообразным вздором». А также напомнил, что в СССР существовал секретный официальный список сибиреязвенных скотомогильников страны. «Их было в СССР 50 000, в том числе 35 000 — в России, — пишет Лев Александрович. — И граждане страны не имели права о них знать. Похоже, нынешние начальники территорий (ветеринары, санитарные врачи и т.п.) так и не поняли, что мы живем в иные времена».

Есть, впрочем, в докладе ссылка и на более прозаичную причину отмены вакцинации на Ямале: она «требует больших экономических затрат». К слову, оправдывать ямальские власти не склонны не только активисты-экологи, но и Россельхознадзор. В недавнем интервью замглавы ведомства Николай Власов единственной причиной вспышки назвал ошибку в планировании эпизоотических мероприятий в регионе. А также подчеркнул: в вечной мерзлоте споры сибирской язвы консервируются на века. Так что с «самосанацией» явно поторопились.

Власов раскритиковал организацию ветпомощи в ЯНАО, назвав службу непропорционально маленькой, без лабораторной базы, транспорта. И если решение об отмене вакцинации принималось в 2007 году, при прежнем губернаторе, то это уже камень в огород власти нынешней. Которая изо всех сил старается откреститься от причин мора в тундре и его последствий.

Впрочем, последствия могут проявиться и через год, когда сойдет снег (он ляжет уже через неделю-полторы). Лев Федоров говорит, что его удивило сжигание трупов животных, которое он видел на видеокадрах: «Это чушь, и это показатель безграмотности и безответственности приезжих и местных «специалистов», — заявляет ученый. — Споры сибирской язвы не сгорают. Это знали еще в старой России, иначе, откуда бы взяться скотомогильникам? Чумных и холерных скотомогильников не существует — только сибиреязвенные».

Справедливости ради скажем: захоронение трупов животных, павших от «сибирки», современными нормативными документами запрещено, так что де-юре все законно. Другой вопрос: насколько эффективно утилизация была произведена? А на этот счет мнения разные. Юрий Селянинов сообщил, что занимались ею исключительно военные, сам он за процессом не наблюдал и сомневается, что наблюдал кто-либо из его коллег.

Кроме причин вспышки и методов ликвидации, примененных на Ямале, существенный вопрос — оперативность реагирования.

Николай Власов подтвердил опубликованную «Новой газетой» историю о том, как оленевод несколько суток искал связь в ближайших стойбищах, чтобы сообщить на Большую землю о болезни. Ямальские власти ранее это опровергали. Кроме того, замглавы Россельхознадзора заявил, что болезнь не была сразу диагностирована, так как «никто диагностику не проводил надлежащим образом». И добавил, что от жары (как вначале говорили оленеводам) олени вообще не погибают, а «сибирку» с солнечным ударом не перепутать.

Однако в докладе ФАНО действия ветеринаров, спутавших инфекцию с гипертермией, оправдываются тем, что якобы не все признаки заболевания были налицо, а температура воздуха в тундре превышала 30 С.

Это косвенно оправдывает преступное промедление властей, получивших сообщения о падеже оленей. Впрочем, дальше в документе приводятся цифры, разбивающие все оправдания: при заборе биоматериала с подозрением на сибирскую язву «предварительный положительный ответ может быть получен через 1—3 часа. Результаты этого этапа исследований могут явиться основанием для принятия ограничительных мероприятий».

Напомним: первый олень погиб от сибирской язвы 7 июля. Ветеринары прибыли в тундру лишь 16-го. А эвакуация людей началась 25 июля.

Еще нюанс: часть отобранных для подтверждения проб были взяты с нарушениями методики и попросту сгнили во время доставки в испытательный центр ВНИИ Россельхозакадемии.

Все это время оленеводы пытались докричаться до властей. Пытаются до сих пор. Но реакция на это, по меньшей мере, удивляет. Так, одного из героев публикации «Новой газеты» после выхода материала… задержали в Яр-Сале прямо у гостиницы, где он должен был встретиться с активистами Гринпис. Мужчину продержали в полиции около 3 часов и, по нашим данным, возили на освидетельствование к наркологу, после чего отпустили. В ту же ночь мы дозвонились в дежурную часть, где нам подтвердили инцидент и сказали, что задержанного «уже отпустили». Тем удивительнее, что начальник пресс-службы УМВД по ЯНАО Ирина Пимкина через несколько дней заявила корреспонденту «Новой», что задержания не было вовсе, так как для него не было оснований. А затем уточнила: было доставление в дежурную часть для установления личности: дескать, это нормальная процедура для карантинной зоны. За более подробным комментарием Ирина Александровна посоветовала нам обратиться… в пресс-службу губернатора.

Там поразились, узнав, что уполномочены комментировать действия полиции — службы федерального подчинения.

— Бред! — лаконично прокомментировала ситуацию руководитель пресс-службы главы региона Надежда Носкова.

Есть основания предполагать, что задержание было незаконным и с единственной целью — запугать человека. По некоторым данным, его телефон сейчас прослушивается, давят не только на героя нашей публикации, но и на его близких. Требование одно — молчать.