В Москве идет вторая волна сносов объектов «несанкционированной торговли». Что думают москвичи об изменениях в городе и что происходит на площадях, освобожденных после первых сносов



Фото: Евгений Фельдман / «Новая газета»

На этой неделе в Москве сносят еще 107 торговых павильонов. Мэрия продолжает начатое: первая волна сносов прокатилась по городу в феврале. Официальная причина — незаконное строительство в технической зоне московского метрополитена, вблизи газопроводов, электросетей, дополнительная нагрузка и угроза целостности городским коммуникациям. Февральская история запомнилась предложением мэра Собянина владельцам строений не «прикрываться бумажками о собственности». Но он также обещал предложить пострадавшему бизнесу альтернативные площади для аренды: «Места, где находились эти объекты, благоустроим. Прежним владельцам при их желании предоставим возможность построить торговые объекты в других местах и уже на законных основаниях», — писал в мэр на своей странице «Вконтакте».

«Где все это теперь будет»?

— Простите, а где это все теперь будет?

— Вы не знаете, куда эти магазины перенесли?

Каждые пять минут к продавщице газет на площади перед метро Электрозаводская подходят с этими вопросами люди, указывая на фундамент от снесенного ночью магазина.

— Перенесли? — всплескивает руками продавщица Наташа. — Да никуда не перенесли! Вот именно, снесли — так дайте другое тогда, альтернативу. А у нас как всегда: все не для людей.

— По крайней мере, было удобно: выходишь, тут аптека и шикарный книжный, — расстраивается пожилая Марина Андреевна, идущая в метро с электрички. На площади, впрочем, в целости остался домик с продуктовым, магазином икры и курток. В другом, двухэтажном, продают булочки и шаурму, здесь супермаркет и салон сотовой связи. Продавцы со счастьем в глазах сообщают, что их сносить не будут.

Есть на площади еще советский, причудливой архитектуры туалет — старожилы немедленно начинают вспоминать, как давно он не работает.

— Да что туалет, — к диалогу у газетной стойки присоединяется мужчина, — вот книжный жалко, главное же пища духовная. А туалетов у нас и в электричках нет. Я вот был в Германии, так удивился: в каждом вагоне по два туалета.

Утраченные книжный и аптека располагались в длинном и довольно уродливом домике — еще там находилась букмекерская компания. Площадь перед метро Электрозаводская теперь просматривается насквозь и похожа, собственно, на площадь. «Видишь, как свободно стало», — обсуждает мама с дочкой-дошкольницей. «Этот ужас жалеть? Я в Москве давно живу, но такого бардака, как тот, что тут был, никогда не видел, — седой мужчина идет от электрички к метро, сносом он доволен. — Собянин правильно все делает. Других магазинов мало, что ли?» «Хорошая здесь была аптека, — признает еще один пожилой мужчина, представившийся «старым москвичом». — Но надо же чем-то пожертвовать ради красоты!»

Продавщица Наташа уверена, что на освободившемся месте сделают совсем не красоту, а расширят на площади парковку — она возмущенно передает слух покупателям и заранее эту парковку ненавидит.

Тихий снос

Вторая волна московских сносов прошла тише февральской: собственники уже смирились с происходящим. В ночь на 29 августа городские власти снесли 90 торговых павильонов, которые городские власти называют самостроем. Еще 30 объектов собственники снесли сами, не дожидаясь бульдозеров: в этом случае им полагается увеличенная компенсация. Те, чьи здания уничтожала городская техника, получают по 51 тысяче рублей за квадратный метр. Некоторые бизнесмены, пострадавшие во время февральской «ночи длинных ковшей», эти деньги не взяли и с тех пор судятся с государством, требуя компенсации по рыночной цене их площади. «Самый дешевый объект на сегодняшний день, где можно вести торговую деятельность, стоит не меньше 12 миллионов, — рассказал адвокат десяти собственников Гай Дилбарян. — А ведь компенсация должна быть такой, чтобы можно было снова построить объект или купить схожий для продолжения той же предпринимательской деятельности. Эта 51 тысяча за квадратный метр вообще ничего не дает». Его клиентам восстановить свой бизнес после сносов так и не удалось.

Многие фигуранты нынешнего списка на компенсации согласились — то ли нет сил бороться, то ли не уверены, что докажут свою правду в суде. «Если предприниматели встают в позу и говорят, что я с этого места никуда не уйду, то надо понимать, что это нереально. Город, государство абсолютно вправе проводить те трансформации, которые сегодня актуальны», — заявил в эфире «России 1» Эдуард Гулян, председатель отраслевого отделения «Деловой России». В преддверии же первой волны сносов организация еще вставала на сторону предпринимателей.

На площади Краснопресненской заставы теперь тоже просторно. Точнее, вот-вот будет — в понедельник людям приходилось ходить по коридорчикам вокруг огороженных руин, которые еще вечером были кондитерской, шаурменной, гастрономом. Задумчиво глядя на бульдозеры, ждет девушку парень по имени Аргам: он живет в соседнем доме. В гастрономе, говорит, только и покупал мясо домой: теперь придется другой магазин искать.

— Мы тут с друзьями всегда встречались, на «пятке» — потому что улица девятьсот пятого года, — печально говорит он.

— Ну, встречаться и теперь можно…

— Теперь тут уже не то чувство!

Правда, Аргам слышал, что на площади теперь устроят фонтан.

«Как жалко», — девушка среднеазиатской внешности в белой блузке смотрит на место, где был магазин. В этом гастрономе она проработала пять лет. Работу она, впрочем, не потеряла — у фирмы есть другая точка на той стороне улицы, куда ее теперь перевели. У нее другая версия — что теперь здесь разобьют парк. Что будет вместо павильона и лучше ли это, чем магазины, никто из жителей точно не знает.

«Все в руках божьих»

Зимой один из наиболее масштабных сносов в ЦАО произошел у метро «Чистые пруды», теперь вся площадь вокруг вестибюля сияет свежеуложенной плиткой и пустотой. Воды и газету теперь купить негде, альтернатив разрушенным ларьками в радиусе 500 метров нет. Пустующую площадь облюбовали лишь одинокие предвыборные агитаторы. Спешащие в метро прохожие отзываются о погибших ларьках с ностальгией — перекусить негде, ближайшая возможность купить прессу — в книжном на Мясницкой, магазин цветов и того дальше, услуги фото на документы и ксерокопирования исчезли вовсе.

У метро «Сокол» также пустынно, рабочие спешно укладывают последние участки плитки, слева от вестибюля на углу дома находится «Гастроном», вывеска над дверью гласит «Мы открылись». Навстречу мне из дверей выходит раздосадованная пенсионерка, на мой вопрос с готовностью отвечает, что магазин-то открыли, но он тут один — очереди жуткие и все дорогое, за хлебом придется идти на соседнюю улицу. Рядом с гастроном обнаруживается альтернатива киоску с прессой — переносная стойка с газетами. Продавец с тоской вспоминает о прежней благополучной работе в ларьке, до сноса расположенном при выходе из вестибюля:

— Теперь мало продукции совсем, дважды в день выставлять и убирать, если дождь, то вся защита — зонтик, приходится срочно упаковывать. Как осенью-зимой буду работать, не знаю. Нормальный ларек поставить не дают, сами ничего не строят, арендовать не предлагают, только плитку свою проклятую кладут.

У метро Щелковская еще интереснее — чудом уцелели два ларька «Печать», продавец в одном из них объясняет чудо так: »Все в руках божьих, еще могут снести». Руки, сносившие здесь, не сильно озаботились благоустройством. На поваленном ограждении вокруг развороченного асфальта вперемешку с кусками плитки и пластика висит плакат, сообщающий, что по заказу Префектуры ВАО работы по благоустройству территории после сноса незаконных объектов были начаты 5 августа 2016 года. Местные жители подсказывают, что как три недели назад все раскопали, так и стоит перерытое, а до этого полгода пустырь просто был. Тот же плакат сообщает, что планируется высадить 0 деревьев и 0 кустарников, зато уложить 3854 квадратных метров тротуарной плитки для устройства «дорожно-тропиночной сети».

Рядом с местом, где находился снесенный ТЦ «Альбатрос», по странному стечению обстоятельств процветает ТЦ «Вектор». Однако новых альтернативных площадей для малого бизнеса не видно и, судя по плакату над руинами разрушенных ларьков, не планируется.

В пресс-службе московской мэрии корреспонденту «Новой» заявили, что официальная позиция городских властей по поводу сноса остается прежней. Строения, «подлежащие сносу, находились на участках общего пользования либо в полосах отвода инженерных сетей» и «несли потенциальную угрозу для жизни и здоровья горожан». В мэрии также заявляют, что на месте снесенных объектов «появляются цветники, клумбы, скамейки, стоянки для велосипедов». В рамках проекта «Активный гражданин» жители города могут выбирать подходящий вариант благоустройства.