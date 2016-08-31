Общество
164 «Такого кошмара еще не было»
На Приморье обрушился тайфун Лайонрок
Фото очевидцев
Сегодня во Владивосток прилетел Владимир Путин и одновременно с ним на Приморье обрушился тайфун Лайонрок. Сразу по прибытии президента в крае объявлен режим чрезвычайной ситуации. Приморью присвоен «красный» уровень погодной опасности.
Сначала на юге Дальнего Востока двое суток бушевал мощный циклон. А на третьи со всей силы обрушился еще и тайфун Лайонрок, добавив к проливным дождям шквальный штормовой ветер. Службы обеспечения не выдержали двойного удара стихии. По всему краю потоплены сотни домов, смыты мосты и участки дорог, нарушено электроснабжение. Несколько населенных пунктов оказались полностью отрезанными от «большой земли», в ряде сел объявлена эвакуация жителей. По информации ГУ МЧС Приморья, наиболее паводкоопасными районами остаются Чугуевский, Шкотовский, Партизанский, Лазовский, Ольгинский, Кавалеровский, а также Дальнегорский и Уссурийский городские округа.
— В Кавалерове смыто два моста в самом центре. В пригороде, особенно в домах за речкой, жить сейчас нельзя. Людей оттуда уже эвакуировали. В низине вода в домах — под окна, в домах на возвышенности — выше пола. Там сейчас работает отряд из Владивостокского МЧС. Говорят — ситуация бедственная, — рассказывают жители Кавалеровского района. — 1 сентября у нас завтра не будет, его перенесли на понедельник. Ну и проблема с дорогой, которую размыло. Связи с остальным краем у нас больше нет. В том году построили нам мост специально для грузовиков — его тоже теперь смыло.
В сети очевидцы размещают фото и видео плывущих по бурлящим рекам дачных домиков. По словам жителей поселка Светлое, на побережье в море унесло весь домашний скарб, а также смыло технику и мелкие строения. Из-за подъема уровня воды в реке Павловка и прорыва дамбы два села — Шумный и Антоновка — оказались полностью затопленными.
— Такого кошмара в нашем районе никогда не было. Ситуация очень сложная. Из Высокогорья эвакуированы 13 человек. Сейчас пять из них размещены в пункте временного размещения, остальные поселились у родственников, — говорит глава Кавалеровского района Сергей Гавриков. – Вся администрация стоит на ушах, двое суток не спим. Я сейчас лично сижу в грязных резиновых сапогах мокрый как пингвин.
Район отрезан от Владивостока из-за размытой в двух местах дороги. Зато у кандидатов в депутаты от правящей партии появилась возможность побыть с народом: приехали агитировать, а уехать не могут. Проезда нет и во многих населенных пунктах Яковлевского, Чугуевского, Хасанского, Лазовского, Ханкайского, Ольгинского районах, Уссурийского и Дальнегорского городских округов. Только за сутки зафиксировано 255 аварийных отключений электричества. Особенно тяжело на севере края – там без света остались целые поселки.
— Ситуация катастрофическая. Сейчас отрезаны друг от друга 8 сел, как и от центра района. Дорога на Кавалерово под угрозой, как и дорога на юг. Света сейчас нет по всему району, — передает глава Ольгинского района Сергей Басок. — Нам обещали выделить вертолет, чтобы сделать облет линий электропередачи и понять, где произошел обрыв. Это первоочередная задача. Надо восстановить связь, тогда можно планировать восстановление дорог. Но пока вода пребывает, дорогами заняться нельзя.
Для оказания оперативной помощи населению и эвакуации людей в зону бедствия из Хабаровска направлены вертолеты МИ-26 и МИ-8 МЧС России, еще один МИ-8 дополнительно вылетел из Владивостока.
— В селах Приморья идет частичная эвакуация. Однако многие просто не соглашаются покидать свои дома. В сельских школах развернуты пункты временного размещения, — сообщил «Новой» представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю. — На текущий момент с крыш домов спасено 16 человек в Чугуевском районе. Эвакуация жителей подтопленных участков продолжается.
По распоряжению министра обороны Сергея Шойгу, к аварийно-восстановительным работам в крае будут привлечены инженерные войска.
Масштабы бедствия еще предстоит оценить, но уже сейчас понятно — это катастрофа.
Автор
Алексей Распутный
«Новая газета во Владивостоке»
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