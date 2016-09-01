Первыми не выдержали женщины: они записали видеообращение к главе государства и дали интервью французской радиокомпании. Зарплату им не дали, но обвинили в сотрудничестве с «вражескими голосами».

Мы разговариваем с Олесей Яренских, работницей кирпичного завода, задолжавшего кредиторам 116 миллионов рублей. Сначала она описывает ситуацию на предприятии. Говорит, что «Заречному» больше 60 лет, 16 из которых заводом управляет депутат Госдумы и миллионер Валерий Язев (официально задекларированные доходы за 2015 год — 446 577 467,53 руб. — Ред.).

Зарплата за эти годы не повышалась, оборудование не обновлялось. А с мая «какая-то у них непростая ситуация на рынке, сложности с реализацией кирпича. Стоим. То ли банкроты, то ли еще что». «Заречный» задолжал своим сотрудникам более 7 миллионов рублей. Из почти трехсот человек на предприятии после массовых увольнений и сокращений осталось около двухсот. Да и остались они лишь потому, что в Асбесте нет другой работы.

Олеся, как и другие «зареченцы», четвертый месяц не получает зарплату. В июне им выдали деньги за апрель. Не все, а частями. И сказали: «Надо потерпеть — кризис». Олеся понимает, что кризис. Сейчас миллионы россиян жалуются на работодателей. Время такое. Но у нее трое детей, их надо кормить, обувать, одевать, учить.

«Я прихожу на завод — в дирекцию, чуть ли не на коленках прошу: «Войдите в мое положение. У меня семья». Там отвечают: «Мы ваших детей не рожали. Решайте свои проблемы сами». А один прямым текстом, при свидетелях, заявляет: «Вы быдло». Мы, быдло, вкалывали на них по две смены. План вырабатывали. Мужики на горячем производстве, где духота, ад, здоровье гробили. А эти… — Олеся захлебывается слезами. Она уже не слышит вопросов. Выплескивает все, что накопилось: — Вон по телевизору показывают Москву, Екатеринбург — нормально люди живут. Так что же мы здесь, в Асбесте, в грязи и нищете тонем? Нас бросили. Пенсионеров, детей, женщин. Уехала бы отсюда, а не могу — у меня родители старенькие, не оставлю.

Средний сын, Данька, должен был 1 сентября пойти в школу. Девятый класс. Ни формы у ребенка нет, ни тетрадей. Не с чем идти и не в чем. Из-за этого на День знаний его не пустила. Представляете, каково мне, матери, не собрать ребенка в школу? Позор и стыд. Не могу прокормить детей. Не могу создать им нормальные условия. Даня ходит в коррекционное учебное заведение — у него слабое сердце… Этот год для него — выпускной. Как его выучить? На что?

Младший сын, Ваня, не может попасть в детский сад — нечем платить. Сидим без работы, без зарплаты. Нам не выплатили деньги как сокращенным. Живем на детскую дотацию, на 1600 рублей в месяц. Скоро и ее не будет — наложат арест, потому что я три месяца не плачу за квартиру.

Родители на свою пенсию покупают нам продукты, чтобы не умерли от голода. Картошку варим, парим, жарим. Отходов вообще никаких нет.

Встала на биржу труда — глухо. Если попадаются вакансии, то такие, что надо ездить в город и обратно. А как? У нас последний автобус идет в половине шестого вечера. Мы живем в поселке рядом с кирпичным заводом. В округе таких поселка два. Во втором работало лесообрабатывающее предприятие, давно закрыли. Точно так же, как нынче кирпичный завод. Получается, в двух поселках люди без работы.

Ой, говорили мы с чиновниками. Приезжал тут кандидат в депутаты. Который от «Единой России». Что-то там наобещал опять. Мы же с марта тревогу бьем, по прокуратурам бегаем. Прокуратура дает дурацкие отписки: «Да, нарушения есть, но они не выявлены». Это вот как понимать?

Губернатор Евгений Куйвашев отчитывается перед президентом, что у нас в Свердловской области все хорошо, все замечательно. Не замечательно! Мы бедствуем».

Глава региона в Асбест не едет, с сотрудниками завода не встречается. Зато работников предприятия навестили корреспонденты французской радиокомпании RFI, после чего уральские патриоты-блогеры приписали «зареченцам» дружбу с «вражескими голосами».

«Мы кому угодно готовы кричать: «Помогите». Зарплату задерживают с 2015 года. Начали с двухнедельного отставания, дошли до нескольких месяцев, — вспоминает Наталья Грачкова. — Люди стали увольняться. У нас с мужем тоже дети — 5 и 9 лет. Старшего еле собрали в третий класс… У всех работников малышня, семьи, кредиты. Многие подавали иски в суды. Я лично подавала. Вернули документы почтой: обращайтесь в прокуратуру. Обращалась — молчок. Муж после 20 с лишним лет работы уволился с кирпичного. До сих пор не рассчитали. Какой Трудовой кодекс?! Какой суд?»

«В июне сотрудникам дали по 3 тысячи рублей. Мы тогда думали, как их растянуть на 30 дней. 2 тысячи рублей — квартплата. Еще у меня в доме коммунальщики сделали капремонт — тоже влепили счет, — рассказывает Галина Макарова. — Осталось 3 рубля. Попробуй прожить на них месяц. А потом три, четыре. Занимаем деньги у соседей, знакомых. Берем-отдаем, берем-отдаем. Жаль молодежь — рабочих, которым по 30–40 лет. У некоторых по трое детей. Не знаю, как они выживают. Ума не приложу. Устроиться никуда не устроишься — город умирает, комбинат «Ураласбест» тоже наполовину работает. Кому мы нужны-то в городке со 100 тысячами населения? Все потерпеть, подождать просят — стране, мол, тяжело».

Стране, конечно, тяжело, но почему тогда чиновники не терпят, не ждут, не переходят на картошку?

Средняя зарплата сотрудников органов исполнительной власти Свердловской области — 46 тысяч рублей. По данным Росстата, в кризисном 2016 году она выросла почти на 3%, а средняя зарплата муниципальных служащих — на 2%. И количество чиновников в регионе не уменьшилось, а увеличилось. На них экономить нельзя.

Как пишут уральские СМИ, в 2015 году депутат Госдумы и владелец кирпичного завода Валерий Язев заработал около 450 миллионов рублей. Годовая зарплата губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в 2016-м — 3,9 миллиона рублей.

Ежемесячный доход Галины Макаровой из Асбеста — 9 тысяч рублей, это ее пенсия. Доход Олеси Яренских — 1600 рублей, это детское пособие на ее младшего ребенка. На них экономить можно.

Получить официальный комментарий о ситуации в Асбесте я пыталась в министерстве социальной политики, министерстве строительства и развития инфраструктуры, департаменте информационной политики Свердловской области, администрации города Асбеста — у 12 чиновников. Общий смысл ответов такой: «У нас кто-то сидит без денег? Впервые слышим. Мамы не могут собрать детей в школу? Всякое в жизни бывает».