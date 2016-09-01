

Пожар в селении Мокок. Фото: Муххамад Цези

Высокогорное селение Мокок в Цунтинском районе Дагестана сильно пострадало во время пожара 21 августа. Выгорело 80% строений на территории села. По разным данным, без крова осталось от 500 до 700 человек, в том числе 190 детей (списки уточняются). Многие жители села не сумели спасти ничего из своего имущества и теперь остались на улице. В горах погода суровая, и снег может выпасть уже в октябре.

Это далеко не первый пожар в Цунтинском районе, только за прошлый год серьезно пострадали еще два села, жители которых до сих пор остаются один на один со своей бедой. А дагестанские власти не только не хотят им помогать, но и не спешат бороться с причиной этих бедствий — катастрофической изношенностью инфраструктуры (а где-то и вообще ее отсутствием).

— Пожар случился 21 августа около 10.30 утра, — рассказывает местная жительница Патимат Магомедова. — Огонь распространялся быстро. Мы успели выскочить, взяв только самое необходимое: деньги, документы, а кто-то не успел и этого. Пожарные из города приехали спустя почти час. У них оказались пробиты шланги, и вообще не было воды. А у нас в селении нет водопровода. Через пару часов уже прибыли пожарные бригады из соседних районов, затем два вертолета МЧС. Первые несколько дней людям просто негде было жить. По родственникам, по знакомым, кто уехал в другие села и районы. Палаточный городок МЧС поставило только спустя пять дней, там стали раздавать горячее питание. Для нашего села — это катастрофа. Нет самого необходимого. Как дети в школу будут ходить? Мы видим, что происходит с погорельцами из других сел, и боимся оказаться в таком же положении.

Координатор программ фонда имени Генриха Бёлля Ирина Костерина и сотрудница правозащитной организации «Мемориал» Дарья Соболева, которые неоднократно прежде были в селении, в тот же день организовали группу в фейсбуке, где стали собирать одежду, еду, вещи первой необходимости для погорельцев. За несколько дней удалось собрать и отвезти в Мокок несколько тонн продуктов и вещей. Открыли счет в Сбербанке: на сегодняшний день удалось собрать 50 тысяч рублей. Эти деньги уже переданы жителям.



Так выглядят большинство элекросетей в горах. Фото: Муххамад Цези

Спустя неделю к погорельцам приехал глава республики Рамазан Абдулатипов. На встрече с жителями он заявил: «Мы в обязательном порядке восстановим всю социальную инфраструктуру. Руководство Дагестана и России заинтересовано в том, чтобы горцы оставались жить в горах, для чего предпринимаются значительные усилия». Жители села очень удивились таким словам своего главы.

За последние годы это уже седьмой серьезный пожар в Цунтинском районе. Специалисты списывают все на особенности горской архитектуры, так называемого «террасного строительства», когда дома плотно прижаты друг к другу, и крыша одного дома является террасой другого. Поэтому, считают пожарные, в случае возгорания остановить огонь крайне сложно, он распространяется молниеносно.

Да, такая проблема существует. Но огонь откуда-то появляется.

Официального заключения по поводу причин пожара в Мококе пока нет. Но местные жители уверены, в одном из домов загорелась проводка, и «огонь пошел гулять». Изношенная проводка была причиной подавляющего большинства пожаров в дагестанских селах. Это и не удивительно. Линии электропередачи проведены в горах еще в 70-е годы. В селениях, где нет газа, водопровода и прочих элементарных удобств, нагрузка на них колоссальная. Сети просто не выдерживают мощности современных приборов. Возникают пожары.

В Мококе, как и в большинстве сел Дагестана (в республике в селах проживает 50% всего населения, около полутора миллионов человек), нет не только фельдшерского пункта, но и пожарной части. Она есть только в районном центре, до которого 40 минут езды. Школа, построенная в 50-е годы, еще не развалилась только по счастливой случайности, детский сад выглядит немногим лучше. Писать, звонить и просить власти помочь они уже устали. Поэтому слова Абдулатипова о «значительных усилиях», которые предпринимаются, чтобы помочь горцам выжить, многих удивили.

Только в прошлом году от пожара серьезно пострадали два села: Цихок и Генух. До этого, когда президентом республики был Магомедсалам Магомедов, сгорели села Цебари, Хутрах, Шепих. Новых домов погорельцам никто не строил, но тогда сам Магомедов лично позаботился, чтобы жители этих трех сел получили компенсации, достаточные для того, чтобы начать жить заново.

А вот жители сел Цихок (сгорело 47 домов, несколько сотен человек остались без крова) и Генух (сгорели 27 домов) побираются до сих пор. Надо понимать, что словосочетание «сгорел дом» в высокогорных селах означает, что «сгорела вся жизнь». В горах люди живут трудно, своим трудом и приусадебным хозяйством. И в случае пожара сгорают не только стены, двери и окна, а еще и хозяйственные постройки, хлев, подвал. Сгорает все, что семья так тяжело готовила, чтобы пережить суровую зиму в горах.

Села Цихок и Генух пострадали уже в период правления Рамазана Абдулатипова. После пожаров дагестанские власти им тоже обещали компенсации и всестороннюю помощь. Ответственным за выплаты было министерство по чрезвычайным ситуациям республики. Однако единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей получили только некоторые их цихокцев. Жители Генуха до сих пор не получили ничего.

Доведенные до отчаяния, в июне этого года селяне приехали в Махачкалу (а это семь часов на машине по горному серпантину) и устроили митинг на центральной площади, куда в том числе выходят и окна главы республики. Реакции никакой.

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Ибрагим Казибеков, чье ведомство наряду с дагестанским МЧС ответственно за восстановление, рассказал «Новой», что «все вопросы по селу Мокок будут решаться 2 сентября в 14.00 на совещании с зампредом правительства Рамазаном Джафаровым, именно он будет курировать восстановление. На совещании мы утвердим окончательный список пострадавших и количество домов, которые нам будет необходимо построить. Так, обсудим размер денежных компенсаций и будущего подрядчика, которому мы поручим строительство. Планируем закончить работы до 15 ноября, когда в горы окончательно приходит зима». Однако на вопрос, что делать погорельцам из Цихока и Генуха, чиновник ответить затруднился: «Я министр все лишь год, это случилось не при мне».

Кстати, вместе с Абдулатиповым в селение Мокок приезжал и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, который случайно оказался в Дагестане по своим предвыборным делам. Он оценил масштаб беды и заявил жителям: «Никто не останется без поддержки, мы всем поможем построиться и наладить жизнь».

Как помочь

До 9 ноября будет действовать номер счета в Сбербанке. Все желающие помочь жителям селения Мокок могут перевести на него деньги —

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Костериной Ирине

назначение перевода: «Мокок»