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9170 Матерей погибших в Беслане детей судят из-за акции протеста
Жанна Цирихова и Элла Кесаева в суде показывают синяки на руках, оставшиеся после задержания. На фото наложена маска в соответствии с требованиями российского законодательства. Фото: Елена Костюченко / «Новая газета»
В 9:15 в школе №1 в Беслане прозвучал звонок на школьную линейку. Началась панихида. Пять женщин, потерявших в теракте близких, сняли верхнюю одежду: под ней оказались футболки с обвинениями в адрес президента.
Это были: Элла Кесаева (дочь Зарина была в заложниках); Эмма Бетрозова (погиб муж Руслан, сыновья: 16-летний Алан и 14-летний Аслан); Жанна Цирихова (была заложницей вместе с двумя дочерьми, 8-летняя Елизавета Цирихова погибла); Светлана Маргиева (была заложницей вместе с дочерью Эльвирой, дочь погибла у нее на руках); Эмилия Бзарова (в школе находились двое сыновей, муж и свекровь, 9-летний Аслан Дзасаров погиб).
Задержали их уже после того, как они вышли с территории школы. Задерживали жестко. По словам женщин, силовики, среди которых было много людей в гражданской одежде, взяли их в кольцо. Подогнали машину и начали их туда запихивать.
Синяки на руках (на фото) остались после задержания. Светлану Маргиеву ударили по спине так сильно, что ее вырвало.
В отделении полиции женщины провели пять часов. Им вменяют нарушение статей 19.3 и 20.2 КоАП (неповиновение сотруднику полиции и нарушение порядка проведения митинга).
Из рапорта полицейского, который огласили в суде: «Для пресечения противоправных действий был вызван отряд СОБР МВД. Применена физическая сила в соответствии с законом "О полиции"».
Эмма Бетрозова на суде сказала: «Я не преступник, чтобы меня с места теракта, где погибла вся моя семья, забирать на полицейской машине. Это место, где я не считала нужным просить постоять. Там я потеряла самое дорогое, что имела на этой земле. Поступать так с матерями, чьи дети погибли в спортзале, — верх цинизма».
Светлана Маргиева объявила голодовку.
Суды идут медленно, из здания никого не выпускают. У Эммы Бетрозовой есть 4-летний сын Сережа, он сейчас болеет, и еще в 14 часов ему нужно было сделать укол антибиотика, но женщине не разрешили уйти.
На данный момент уже троих женщин суд обязал выплатить штраф в 500 рублей по статье 19.3.
Автор
Елена Костюченко
спецкор
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Матерей погибших в Беслане детей судят из-за акции протеста
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