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Общество

9170 Матерей погибших в Беслане детей судят из-за акции протеста

01.09.2016 Теги: беслан, дети, задержания, полиция, суды


Жанна Цирихова и Элла Кесаева в суде показывают синяки на руках, оставшиеся после задержания. На фото наложена маска в соответствии с требованиями российского законодательства. Фото: Елена Костюченко / «Новая газета» 

В 9:15 в школе №1 в Беслане прозвучал звонок на школьную линейку. Началась панихида. Пять женщин, потерявших в теракте близких, сняли верхнюю одежду: под ней оказались футболки с обвинениями в адрес президента.

Это были: Элла Кесаева (дочь Зарина была в заложниках); Эмма Бетрозова (погиб муж Руслан, сыновья: 16-летний Алан и 14-летний Аслан); Жанна Цирихова (была заложницей вместе с двумя дочерьми, 8-летняя Елизавета Цирихова погибла); Светлана Маргиева (была заложницей вместе с дочерью Эльвирой, дочь погибла у нее на руках); Эмилия Бзарова (в школе находились двое сыновей, муж и свекровь, 9-летний Аслан Дзасаров погиб).

Задержали их уже после того, как они вышли с территории школы. Задерживали жестко. По словам женщин, силовики, среди которых было много людей в гражданской одежде, взяли их в кольцо. Подогнали машину и начали их туда запихивать.

Синяки на руках (на фото) остались после задержания. Светлану Маргиеву ударили по спине так сильно, что ее вырвало.

В отделении полиции женщины провели пять часов. Им вменяют нарушение статей 19.3 и 20.2 КоАП (неповиновение сотруднику полиции и нарушение порядка проведения митинга).

Из рапорта полицейского, который огласили в суде: «Для пресечения противоправных действий был вызван отряд СОБР МВД. Применена физическая сила в соответствии с законом "О полиции"».

Эмма Бетрозова на суде сказала: «Я не преступник, чтобы меня с места теракта, где погибла вся моя семья, забирать на полицейской машине. Это место, где я не считала нужным просить постоять. Там я потеряла самое дорогое, что имела на этой земле. Поступать так с матерями, чьи дети погибли в спортзале, — верх цинизма».

Светлана Маргиева объявила голодовку.

Суды идут медленно, из здания никого не выпускают. У Эммы Бетрозовой есть 4-летний сын Сережа, он сейчас болеет, и еще в 14 часов ему нужно было сделать укол антибиотика, но женщине не разрешили уйти.

На данный момент уже троих женщин суд обязал выплатить штраф в 500 рублей по статье 19.3.


24 комментария

10
Алекс Кондаков , 1 сентября 2016 в 20:41
Эти ЛЮДИ отдуваются за нас, по полной.
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10
Lenty Vini , 1 сентября 2016 в 20:42
это Россия .... зато Васильева , облегчившая Минобороны РФ на несколько миллиардов ,- обошлась без синяков ...
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14
Dima Freedom , 1 сентября 2016 в 20:43
Только дураки могут пытаться запугать женщину, которая и так потеряла все самое ценное на этой земле.
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9
luxs luxs , 1 сентября 2016 в 20:44
Видимо боится их власть до сих пор.
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9
Motors59 1 , 1 сентября 2016 в 20:46
Как-то мне такое даже в голове не укладывется.Куда катится Россия?
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6
Володимир С , 1 сентября 2016 в 21:04
Уважаемый MOTORS59 1 , Россия уже давно докатилась . Именно в 1999 году Ельцин Б.Н. назначил на пост премьер-министра путина вв за то , за что в нормальных странах сажают в тюрьму . Известо , что вышеупомянутый путин вв в начале 1990-хх годов лихо "спас" Ленинград (тогда ещё) от голода.Цветные и редкоземельные металлы , лес и пр. уходили за границу за копейки , а продовольствие голодающий город так и не увидел ."Депутатская комиссия Ленсовета во главе с Мариной Салье пришла к выводу, что из Петербурга за границу уходили природные ресурсы (редкоземельные металлы, лес, нефтепродукты) по экспортным лицензиям, подписанным председателем комитета по внешним связям Владимиром Путиным. Взамен в Петербург должно было поступить продовольствие, но продовольствие не поступило. Цена вопроса — по мнению депутатов — не менее 100 миллионов долларов. "http://royallib.com/book/sale_...
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15
Мюнхаузен Барон , 1 сентября 2016 в 20:48
А кто такие эти полицейские? — спросила Селедочка.

– Бандиты! — с раздражением сказал Колосок. — Честное слово, бандиты! По-настоящему, обязанность полицейских — защищать население от грабителей, в действительности же они защищают лишь богачей. А богачи-то и есть самые настоящие грабители.
----------------------
Незнайка на Луне. Н.Н. Носов, 1964-1965
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6
Ленок Три , 1 сентября 2016 в 20:52
Так поступать с матерями Беслана - просто скотство какое-то!
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10
Sergey Drannikov , 1 сентября 2016 в 20:59
СОБР на этих женщин? Это каким же фееричным трусливым скотом быть надо. Кто эти псы? Надо в лицо знать и бравых шакалов-собровцев и ублюдков, отдавших прямой приказ.
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8
Lenty Vini , 1 сентября 2016 в 21:05
и что весьма показательно - в годовщину трагедии в Беслане нигде не засветился Кадыров ... не посетил . не воздал . не заявил ...зачем нервировать Владимира Владимировича , исправно платящего дань Чечне - по миллиарду рублей в день ... ( по программе "Развития Кавказа") ...
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0
Сергей Кононов , 1 сентября 2016 в 21:41
LENTY VINI , 1 сентября 2016 в 21:05
При всем моем неуважении к персоне, обозначенной вами, может хватить дурить головы людям рассказывая про миллиард в день. Я уже выкладывал ссылку, могу повторить. А вам скажу просто - вы (удалено модератором),сударь!
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0
Lenty Vini , 1 сентября 2016 в 21:47
читать умеете ? - российские же СМИ ? https://www.google.com.ua/url?...
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0
Lenty Vini , 1 сентября 2016 в 21:51
поищите в сети подсчет , во сколько обходится Чечня России - за газ и электричество джигиты не платят ,- когда набираются сотни миллионов долгов ,- их просто списывают ... поищите - и найдете - единовременные транши Чечне - хоть на дороги , хоть на полицию , хоть на личную гвардию Кадырова ..а потом - сядьте , подсчитайте , и озвучьте результат ... он вам понравится ...
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5
Gregory Perepelitsyn , 1 сентября 2016 в 21:01
А почему надпись " (удалено модератором) - палач Беслана" замылена? Разве это не так?
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5
Lenty Vini , 1 сентября 2016 в 21:07
да , все женщины были в белых футболках с такой надписью .https://www.google.com.ua/url?...
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4
Лена Мельникова , 1 сентября 2016 в 21:02
Ну и этим «правоохранителям» - Не стыдно???
Ну вот просто по-человечески – НЕ стыдно???
Ой глянуть бы им в глаза, и сказать бы, что о таких «сотрудниках правопорядка» думаю, да нельзя тут выражаться… :(((
Ответить 
7
Евгений Ковальски , 1 сентября 2016 в 21:12
Да о каких глазах вы говорите, Елена? Это быдляцкая гопота понимает только хороший удар промеж глаз.
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1
Anton Zuykov , 1 сентября 2016 в 21:38
о чем вы? вы в их глазах только увидите бездну глупости и быдлоты
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1
Ирина Черненко , 1 сентября 2016 в 21:48
ЛЕНА МЕЛЬНИКОВА , 1 сентября 2016 в 21:02
Ну и этим «правоохранителям» - Не стыдно???
Ну вот просто по-человечески – НЕ стыдно???
Ой глянуть бы им в глаза, и сказать бы, что о таких «сотрудниках правопорядка» думаю, да нельзя тут выражаться… :(((
-------------------
Лен! Карт-бланш на этот и другие подобные изуверские поступки эти .... (самоцензура) правоохрЕнители получили с отмашки того самого .....(самоцензура), имя которого упоминается на футболках этих несчастных в своем горе женщин! Так о какой СОВЕСТИ и о каком СТЫДЕ можно говорить?!!! Нет у него ничего человеческого!!! Эти моральные понятия и ОНО - несовместимы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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