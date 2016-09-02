Именно так жители и руководство подмосковного городского поселения воспринимают намерение Минобороны отобрать у них Центральный музей ВВС



Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

Представьте себе картинку: по московским улицам и проспектам, объезжая автомобильные потоки, едут самолеты, вертолеты и даже планеры. Правда, однажды это уже было — в фильме «Необыкновенные приключения итальянцев в России». Но там фигурировал всего один самолет, первый реактивный и сверхзвуковой пассажирский, а тут — кроме него (того самого!) — целая кавалькада из 190 летательных аппаратов самых разнообразных, иногда чрезвычайно грозных форм!

Но скорее всего случится еще более варварская акция: разобрать и даже распилить уникальные самолеты, выставленные сейчас в Центральном музее ВВС в Монино и отвезти в Кубинку, в парк «Патриот». После чего, даже если удастся собрать разобранное (в чем специалисты сильно сомневаются) и склеить распиленное, самолет, на котором воевал Кожедуб, истребитель, на котором тренировались Гагарин, Титов и Терешкова, махолет, который изобрел Татлин, или знаменитый «Илья Муромец» — уже перестанут быть аутентичными.

«Самое страшное — это то, что, по мнению специалистов, «передислоцировать» наш музей нельзя, — говорит глава городского поселения Монино генерал-лейтенант Иван Николаевич Найденов. — Действительно, что ли, пилить? Ну, распилят. И в Кубинке будут стоять, по сути, уже не самолеты, а макеты».

Один из сотрудников музея на условиях анонимности высказал и совсем уж тяжелое опасение: поскольку некоторые самолеты застрахованы на многие миллионы долларов, то «как вы думаете, они доедут до Кубинки?».



Градообразующий музей



Амбар музея с уникальными самолетами

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

Так для чего же все-таки Минобороны решило весь этот огород городить под очень сомнительным предлогом оптимизации? Наоборот — лишние и значительные затраты, и уж точно генералами движет не забота о посетителях музея: Военно-патриотический парк культуры и отдыха Министерства обороны «Патриот» в Кубинке расположен в куда менее удобном и доступном для посетителей месте, чем Монино (для москвичей — час езды на электричке от Ярославского вокзала или на маршрутке от метро «Новогиреево» или «Щелковская»). «Они-то, — имея в виду чинов из Минобороны, говорит Найденов, — будут на вертолетах летать».

К тому же Центральный музей ВВС, по сути, градообразующее предприятие 22-тысячного Монино. И дело не столько в сотне с небольшим энтузиастов, работающих в этом музее, а в его посещаемости — свыше 200 тысяч человек в год.

Кстати, МО проявило удивительную непоследовательность. 24 июня музей посетил министр обороны Сергей Шойгу, который после ознакомления с экспозицией дал поручение разработать концепцию развития Центрального музея ВВС и создать лабораторию по реставрации и сохранению экспонатов. А уже в июле министерством было принято решение о перебазировании авиационной техники в Кубинку. И исполнители назначены (документы имеются в редакции). Вот поэтому харизматичный глава Монино Иван Найденов на днях обратился с открытым письмом уже к другому министру — культуры, тем более без его согласия Минобороны вроде бы ничего сделать не сможет. Позволю себе обширную цитату из его письма.

«Обращаюсь к Вам с просьбой остановить беспредел, касающийся перебазирования авиационной техники из Центрального музея ВВС городского поселения Монино в парк «Патриот» города Кубинки.

Центральный музей ВВС создан 28 ноября 1958 года, а первых посетителей принял 23 февраля 1960 года… Музей быстро развивался и получил всемирную известность. За последние годы его посетили делегации из 81 страны мира. Все ведущие авиационные державы считают его коллекцию самолетов фантастической…

Сейчас музейное собрание насчитывает более 50 тысяч единиц хранения. В собрании музея представлены уникальные экспонаты 1909 года, летательные аппараты Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн, боевые машины послевоенного периода… К настоящему времени 71 уникальный экспонат получил сертификат памятника науки и техники…

Коллекция авиатехники находится на открытой стоянке и в закрытых ангарах. Здания ангаров представляют собой архитектурные раритеты... Учитывая мировое значение, полноту и состояние коллекции, а также характер ее размещения в памятниках архитектуры, Центральный музей ВВС, по оценке специалистов, может претендовать на включение в список особо ценных объектов культурного наследия Российской Федерации и даже в список Всемирного наследия ЮНЕСКО…

Не дайте погубить историю ВВС!»

Все понятно и четко, по-военному мотивированно. Но кажется, понятно не всем, в первую очередь — военным начальникам. Надеемся, г-н Мединский не относится к числу непонятливых… К тому же в музее много самолетов, на которых летали «сталинские соколы», а наш министр культуры, если судить по его фотографии вместе с главой фракции «ЕР» в Госдуме г-ном Васильевым, не считает для себя зазорным сниматься на фоне памятника Сталину. Ну, значит, и имевшие место заслуги лучшего друга физкультурников и, конечно, летчиков надо прославлять в веках и в лучшем виде.



Авиационный дух



Посетитель музея ВВС

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

Найденов постоянно повторяет, что ни с одной точки зрения не видит никакой целесообразности перевода музея в Кубинку. «Я здесь с 1976 года, пришел капитаном, — говорит Иван Николаевич, — и могу ответственно констатировать: никогда музей не был в таком хорошем состоянии, как сейчас, строятся новые ангары, реставрируются старые самолеты…»

Как говорит Найденов, Монино совершенно закономерно стало местом расположения Центрального музея ВВС: «весь воздух здесь пропитан авиационным духом». Началось все в 1929 году, когда командующий войсками Московского военного округа Иероним Петрович Уборевич (расстрелян в 1937-м) направил в президиум Моссовета ходатайство об отводе в районе ж/д станции Монино земельных участков для устройства военного аэродрома (для дальней авиации) и авиаполигона. Были построены две полосы по 850 метров, и началась славная авиационная история Монино. Отсюда летали даже бомбить Берлин. А еще в 1940 году здесь была создана Военно-воздушная академия, впоследствии получившая имя Юрия Гагарина, которая функционировала до 2011 года. Среди ее выпускников — 780 Героев Советского Союза, в том числе трижды Герой Иван Кожедуб. «А 1 августа 2011 года, при Сердюкове, — уточняет Найденов, явно не испытывающий теплых чувств к бывшему министру, — подготовку кадров для тактических и оперативно-тактических звеньев управления ВВС, в том числе подготовку летчиков и штурманов, передали в Воронежский авиационный инженерный университет, основным направлением которого являлась подготовка специалистов тыла и других обеспечивающих служб ВВС. Без Академии Монино опустело…»

Опустело, конечно, не совсем. Боль­шин­ство профессоров и доцентов в Воронеж не поехали. И сейчас их можно встретить на улицах с метлой в руках. Если по этому городскому поселению нанесут второй авиаудар — все-таки переведут Центральный музей ВВС в Кубинку, — роту дворников с учеными степенями могут пополнить сотрудники градообразующего монинского предприятия.

И почему у нас ветераны что армии, что науки, что ВВС не могут достойно дожить жизнь без лопаты, метлы или берданки сторожа в руках?!

А уникальные ангары будут обречены на разрушение и разграбление, как и оставшиеся экспонаты (всю коллекцию целиком в парк «Патриот», конечно, не перевезут).

Это будет еще тем уроком для мальчишек из Московской областной школы-интерната с первоначальной летной подготовкой им. Покрышкина, созданной в Монино в 2000 году и уже отправившей на штурм неба 14 выпусков (сюда принимаются школьники после окончания 9-го класса).

Как будто бы 1 сентября 2017 года в Монино планируется открыть Президентское кадетское училище — опять же с авиационным уклоном. «Да эти пацаны (а учиться там будут с 5-го по 11-й класс) около этих самолетиков из музея должны, как молоко матери, впитывать воздух авиации!» — говорит Иван Николаевич. Но получится ли? «Пацанов лишают музея!»

Местные жители, с которыми я разговаривал, придерживаются довольно резкого мнения: перебазирование монинского музея — это безобразие, абсурд, беспредел.

Пожалуй, ярче всех высказался учитель Владимир Вельможин:

— Думаю я своим учительским умом: зачем? Ради какой высокой общегосударственной выгоды будут истрачены невероятные средства? Разве Монино не оправдало своей всемирной самолетной славы? В чей утлый ум пришла мысль — порушить музей? Муторно на душе от святотатства, готовящегося свершиться под прикрытием патриотизма. Мы воспринимаем намерение переместить Музей ВВС как величайшую аферу.

И снова не могу не процитировать Найденова: «У Монино отобрали дочь — Академию, теперь хотят отобрать сына — Музей. Да меня народ презирать будет как главу, если я не отстою этот уникальный музей».



Приезжайте и подпишите!



Бомбардировщик Ту-16

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

Музей действительно уникальный. На меня произвел сильное впечатление. Тут и циклопический самый большой вертолет в мире, и вертолеты-крокодилы, и летательные аппараты Сикорского и Можайского, и тот же махолет Татлина, и первые самолеты с вертикальным взлетом, и новейшие «сушки», чьи сестры сейчас летают над Сирией… Всего не перечесть. В общем, пока не поздно, приезжайте в Монино и проведите два часа с квалифицированным экскурсоводом — патриотом музея, а не парка «Патриот». А после незабываемой поездки, может быть, вам захочется подписать петицию в защиту этого музея.

P.S. 14 июля за подписью Главнокомандующего Воздушно-космическими силами В. Бондарева всем заинтересованным лицам, за исключением руководства Центрального музея ВВС (!) и, кажется, парка «Патриот», было разослано предписание «О создании комиссии для решения задач по перемещению авиационной техники», где черным по белому написано: «ТРЕБУЮ: 1. Создать комиссию для решения задач по перемещению в 2016–2017 годах авиационной техники из Центрального музея ВВС в Военно-патриотический парк культуры и отдыха Министерства обороны Российской Федерации…»

А 20 июля за той же подписью появилась на свет бумага «О создании внештатной научной лаборатории по восстановлению авиационной техники, перемещаемой в 2016–2017 годах из Центрального музея ВВС».



Под текст

На запрос «Новой» ответил Юрий Иванов, пресс-секретарь ФГАУ «ВППКиО ВС РФ «Патриот»:

«Дирекция парка «Патриот» не располагает информацией о перебазировании Центрального музея ВВС из Монино в Парк.

Между тем в начале сентября на территории Парка открывается кластер Воздушно-космических сил. В настоящее время открытая экспозиция кластера пополняется авиационной советской и российской техникой последних десятилетий не из фондов музея в Монино. На открытой площадке будут представлены не только самолеты, но и зенитно-ракетные комплексы ПВО, бронетанковая и специальная техника. Данную экспозицию вы сможете увидеть уже во время проведения форума «Армия-2016».

…и не ответил начальник Управления пресс-службы и информации Министерства обороны РФ.

«Новая газета» направила также официальный запрос на имя начальника Управления пресс-службы и информации Министерства обороны РФ И.Е. Конашенкова. В нем, в частности, содержатся следующие вопросы:

— В чем, на Ваш взгляд, целесообразность столь дорогостоящей акции (разборка и потом сборка уникальных летательных аппаратов, транспортировка)?

— Предусмотрено ли в парке «Патриот» строительство ангаров для уникальных экспонатов Центрального музея ВВС? В Монино они стоят в раритетных ангарах, построенных для тяжелых бомбардировщиков.

— Планируется ли привлечь к работе на новом месте экскурсоводов и других сотрудников монинского музея?

— Все ли экспонаты (50 тыс. единиц хранения, 194 летательных аппарата) планируется перевезти в парк «Патриот»?

— Окончательно ли принято решение по перебазированию музея? Еще 24 июня министр обороны С.К. Шойгу говорил о необходимости модернизации монинского музея, а вовсе не о его «передислокации».

Запрос был направлен еще 22 августа, ответа на него редакция не получила до сих пор.