

Руслан Мартагов. Фото: svoboda.org

1 сентября утром 66-летнему Руслану Мартагову позвонили из приемной Джамбулата Умарова, руководителя Министерства по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни и пригласили приехать в министерство. Руслан пробыл в министерстве все утро, что он там делал, его родственники не знают. Он вернулся домой в два часа дня, но затем его опять вызвали в Миннац на совещание. На совещании Руслан Мартагов сидел рядом с заместителем министра Умарова — Саид-Селимом Абдулмуслимовым. Замминистра рассказал родственникам, что после совещания у Руслана Мартагова состоялся разговор с министром Умаровым, после которого министр якобы сам лично вызвал такси для Мартагова.

Последний раз Мартагов позвонил родственникам из этой самой машины, сказал, что едет домой. Однако домой он так и не приехал. Ни один из двух его мобильных телефонов не отвечает. Родственники намерены обратиться в полицию Грозного и Москвы с заявлениями о пропаже человека. Также они обратились за помощью к руководству чеченского УФСБ. У родственников Мартагова есть все основания полагать, что его исчезновение может быть очередным случаем распространенной в Чечне практики подавления инакомыслия.

Руслана Мартагова знают как политолога и независимого журналиста. Он один из самых последовательных экспертов в своих оценках происходящего в Чечне. Он был в оппозиции Дудаеву и сепаратистам. С 1993 года состоял в рядах антидудаевской оппозиции, за что прокуратура Ичкерии завела на Мартагова уголовное дело о попытке свержения государственной власти. Он был объявлен тогда «врагом народа».

В 1995-м при тогдашнем главе Чечни Доку Завгаеве Мартагов возглавлял пресс-службу. В августе 1996 года стал исполняющим обязанности министра печати и информации ЧР. После заключения Хасавюртовского договора и восстановления Ичкерии покинул республику.

Опять возглавил пресс-службу при Николае Кошмане, по его протекции получил квартиру в Москве, но постоянно жил в своем родовом селе Знаменское Надтеречного района Чечни.

Руслан все годы правления Кадырова критически высказывался о том, что происходит в республике. Его часто приглашали в эфир и цитировали, как одного из немногих чеченцев, кто не боится открыто высказывать свое мнение по самым острым вопросам. Последние события, которые комментировал Мартагов, были связаны с практикой публичного унижения критиков Кадырова, нападением на российских правозащитников и журналистов. Руслан также критиковал политику Кремля по поддержке Рамзана Кадырова, негативно отзывался о так называемых «стройках века» в Чечне, справедливо полагая, что когда в общей массе население Чечни живет бедно, неправильно строить такие башни-небоскребы, как «Ахмат-Тауэр».

Руслану Мартагову неоднократно поступали «советы» замолчать, официальные чеченские СМИ публиковали против него негативные статьи — после которых, как правило, один шаг до физической расправы.