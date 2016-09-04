Общество / Выпуск № 98 от 5 сентября 2016
65 Где, кого, за что
Громкие процессы недели
Довели
Жертвы очередного «макового дела» заявили отвод всей апелляционной коллегии Краснодарского краевого суда
Суд: Краснодарский краевой суд
Осужденные: Елена и Дмитрий Болдыревы
Статья: ч. 2, ч. 3 ст. 228.1 УК «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и ст. 30 УК «Приготовление к преступлению и покушение на преступление»
Стадия: осуждены на 8,5 года: Елена Болдырева — общий режим, Дмитрий — строгий. Апелляция
Решение: удовлетворено ходатайство об отказе в апелляции
Доведенные до отчаяния супруги, державшие маленький оптово-розничный склад и попавшие под уголовный каток за продажу кондитерского мака, находятся сейчас в СИЗО-2 города Армавира Краснодарского края. 48-летняя Елена — в камере, где на 30 квадратных метрах содержится 10 заключенных. Через камеру — ее супруг Дмитрий.
Болдыревы — новая категория опаснейших преступников — так называемые «маковые наркодилеры». В мае этого года судья Армавирского городского суда Герман Селихов приговорил их к 8,5 года за «сбыт наркотиков». Уникальным это дело делает несколько моментов. Во-первых, двое судей этого же суда дважды выносили оправдательные приговоры, и дважды Краснодарский краевой суд по требованию прокуратуры и существовавшей еще тогда ФСКН их отменял. Еще пять раз (!) судьи Армавира возвращали материалы в прокуратуру из-за дефектов обвинения, а по сути — подталкивая прокуроров к закрытию дела. Но нет. «Маковые наркодилеры», так же, как семья Полухиных из Воронежа и сотни других осужденных предпринимателей, считаются слишком солидной «палкой» в отчетности. Спустя 4 года после начала уголовного преследования Болдыревым все-таки вынесли обвинительный вердикт.
По версии следователей, хозяева бакалейной лавки, работающие у них грузчик Молотков (получил 5 лет колонии строгого режима) и таксист Гаджиев (8,7 года строгого режима) объединились «в организованную группу» и «систематически совершали тяжкие и особо тяжкие преступления», продавая мак, реализация которого в России не запрещена. Главой ОПГ сделали Елену Болдыреву, в задачи которой входило «обеспечение бесперебойной деятельности» и «распределение преступных ролей».
Еще в 2012 году после двух месяцев разбирательств судья Инна Запорожец вернула дело в прокуратуру — судью как раз смущал тот факт, что продажа семян мака в России вообще-то не запрещена. Прокуратура не согласилась (будем надеяться, что краснодарским прокурорам булочки с маком есть запрещается, а то как-то не комильфо получается), разбирательство продолжилось и в декабре 2012 года завершилось оправдательным приговором. «Представленная версия обвинения основана на домыслах и предположениях», — резюмировала судья.
Оправдательный приговор был отменен в кассационной инстанции, началось повторное разбирательство. В апреле 2013-го Болдыревых снова оправдали. Но на этом здравый смысл судей Краснодарского края себя исчерпал. Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда вновь отменила новый оправдательный приговор. Чем все в итоге закончилось, вы уже знаете.
«Отменяли они дело для того, чтобы в Армавирском суде оно попало на рассмотрение к судье безграмотному, беспринципному и бессовестному, в итоге к нему оно и попало», — объясняет «Новой» Татьяна Иванова, представитель интересов Болдыревых, которые содержатся в СИЗО уже восьмой месяц. По словам защиты, у Елены — сахарный диабет. Сейчас ее диета ограничивается баландой, в которой содержится полкартошки и несколько гречишных крупинок.
30 августа в Краснодарском краевом суде, который дважды отменял оправдательный приговор, должны были проходить апелляционные слушания. Болдырева участвовала в них по видеоконференцсвязи. Елена сразу же заявила отвод всей апелляционной коллеги всего суда. Тройка судей, удалившись в совещательную комнату на 7 минут, вернулась с отказом. Доводы Елены им показались «безосновательными». Тогда Болдырева заявила ходатайство об отказе от рассмотрения ее апелляционной жалобы в целом. Довод Елены: «полное недоверие к суду, в котором работают судьи-нигилисты, отрицающие Конституцию, УК и УПК РФ». Тройка судей, удалившись уже на 10 минут, удовлетворила просьбу Болдыревой. Тем самым Елена лишила себя и супруга права проверить законность и обоснованность решения судьи Селихова засадить их на 8,5 года за решетку.
Представитель интересов Болдыревых отметила, что супруги не сдаются и верят в здравый смысл судей кассационной инстанции, которые должны вынести свое решение в ближайшее время. А пока же осужденные супруги ждут этапирования в колонии.
Александра Таранова —
специально для «Новой»
Где, кого, за что
Бесконечное «болотное дело». 29 августа Басманный районный суд Москвы в очередной раз продлил фигуранту «болотного дела» Дмитрию Бученкову срок содержания под стражей до 2 декабря 2016 года. Адвокат Светлана Сидоркина сказала «Новой», что это решение будет обжаловано в Мосгорсуде как незаконное и необоснованное.
Напомним, Дмитрий Бученков, кандидат политических наук, заместитель заведующего кафедрой истории медицины и социально-гуманитарных наук РНИМУ им. Пирогова (2-го Меда), автор книги «Анархисты в России в конце XX века», главный редактор газеты «Московская электричка», был задержан в Москве 2 декабря 2015 года. Его обвинили в «участии в массовых беспорядках» (ч. 2 ст. 212 УК РФ) и «применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти» (ч. 1 ст. 318 УК РФ).
Сам Бученков настаивает, что его не было на Болотной площади 6 мая 2012 года, — он приехал из Нижнего Новгорода в Москву в этот день только поздно вечером. К настоящему времени защита Бученкова собрала достаточно доказательств того, что Бученков и настоящий подозреваемый по «болотному делу» — разные люди. Добавим, что срок предварительного следствия по «болотному делу» продлен до 6 марта 2017 года.
Навальный остался на свободе. Мосгорсуд признал законным решение Люблинского суда столицы, который ранее отклонил ходатайство уголовно-исполнительной инспекции ФСИН и прокуратуры, просивших изменить Алексею Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше» из-за «систематических нарушений условий отбытия наказания». По условиям приговора Навальный должен отмечаться в инспекции ФСИН несколько раз в месяц, но якобы оппозиционер неоднократно являлся туда с опозданием. Так, Навальный должен был в очередной раз прийти на регистрацию 7 июля, но в это время находился в отпуске, о чем официально предупредил инспекцию заранее, и уже 11 числа прибыл во ФСИН. Инспекция настаивает на «систематичности нарушений» и без конца просит ужесточить наказание, однако оснований для этого суды не находят.
В конце 2014 года Алексея Навального и его брата Олега признали виновными по делу о хищении средств у компании «Ив Роше». Алексея приговорили к 3,5 года условно, Олег получил такой же срок, только реальный.
Дело о микрофоне. На прошлой неделе Центральный районный суд Новосибирска приговорил менеджера проектов Фонда борьбы с коррупцией Леонида Волкова к штрафу в 30 тысяч рублей по статье 144 УК РФ — «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов».
Поводом для преследования Волкова стал инцидент, произошедший в июле прошлого года, когда на штаб-квартиру ПАРНАС в Новосибирске напали активисты движения НОД и забросали яйцами Алексея Навального. Рядом дежурили журналисты Lifenews. По версии следствия, Волков препятствовал видеосъемке и «применил насилие к репортеру». Изначально обвинение состояло из трех частей: «воспрепятствование журналистской деятельности», «поломка микрофона» и синяк, якобы появившийся у корреспондента Lifenews. Сам Волков вину по всем пунктам отрицал, называя дело политическим.
Прокурор просил приговорить его к 2 годам условно. Но в итоге из трех обвинений в приговоре осталось только первое — «воспрепятствование профессиональной деятельности журналистов», а «поломка микрофона» и «синяк» отпали.
Штраф в 30 тысяч рублей, как сказал «Новой» сам Леонид Волков, является, по сути, оправдательным решением: «Ну им нельзя было совсем оправдать меня, тогда пришлось бы приносить мне извинения и выплачивать компенсацию. А это «по понятиям» государства совершенно невозможно». Участвовать в выборах Волков сможет, так как имеет судимость не по тяжкой статье.
Дело о браслетах. 30 августа в Замоскворецком суде Москвы начался процесс по уголовному делу бывшего главы Федеральной службы исполнения наказаний Александра Реймера, обвиняемого в мошенничестве при закупке электронных браслетов. На скамье подсудимых кроме Реймера — его бывший заместитель Николай Криволапов, а также экс-директор ФГУП «Центр информационно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний» Виктор Определенов. В ходе заседания прокурор огласил обвинительное заключение, после чего обвиняемые выразили свое отношение к нему. Все трое свою вину отрицают.
По данным следствия, обвиняемые в период с 2010 по 2012 год похитили более 2,7 млрд рублей, выделенных на закупку ФСИН систем электронного мониторинга подконтрольных лиц — так называемых электронных браслетов. В рамках уголовного дела ФСИН подала к обвиняемым гражданский иск о возмещении материального ущерба в размере 2,7 млрд рублей. Следующее заседание назначено на 7 сентября.
Дело о границе. 1 сентября Мосгорсуд продлил срок ареста бывшему главе Федерального агентства по обустройству государственной границы (Росграница) Дмитрию Безделову, обвиняемому в хищении бюджетных средств в особо крупном размере на общую сумму почти 1,2 млрд рублей. Как сообщили «Новой» в пресс-службе суда, экс-чиновник останется в СИЗО до 5 декабря.
Накануне — 31 августа — следствие объявило в федеральный розыск другого фигуранта этого дела — Олега Сенкевича. Во время следствия Сенкевич был под подпиской о невыезде и дважды не явился на предварительные слушания в суд.
Глава Росграницы подал в отставку осенью 2013 года. Увольнению предшествовал арест группы его подчиненных. Через год Безделова задержали в Риме, затем Апелляционный суд итальянской столицы принял решение о его экстрадиции в Россию.
Подготовили
Александра Букварёва,
Анна Симонаева,
Александра Таранова,
Вера Челищева
Авторы
Александра Таранова
корреспондент
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глава отдела судебной информации
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