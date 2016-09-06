Возможно, впервые за 20 лет, в лечении страшных онкологических заболеваний — лимфомы Ходжкина и анапластической крупноклеточной лимфомы, которые в России диагностируют примерно у 3,2 тысяч человек, а пик болезни приходится на молодое население в возрасте от 15 до 39 лет, наметился революционный прорыв — в феврале этого года был зарегистрирован препарат целевого назначения, который избирательно воздействует на болезнь и дает пациентам шанс на излечение.

Новый препарат помогает больным, которым не подошли классические схемы лечения: для таких пациентов важно достижение состояния ремиссии, а затем проведение трансплантации костного мозга. Комплекс препарата (антитела и химиотерапевтического агента) проникает внутрь злокачественных опухолевых клеток и приводит к их гибели. При этом здоровые клетки не повреждаются. Состояние пациента улучшается, а продолжительность ослабления болезни позволяет комфортно ожидать своей очереди на трансплантацию и продолжать вести активный образ жизни.