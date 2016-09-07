Компенсации, обещанные омским северянам, пострадавшим от прошлогоднего паводка, не выплачены до сих пор

На ютубе можно увидеть панораму прошлогоднего паводка в Усть-Ишиме — разгулявшаяся до горизонта вода захлестнула дамбу, мужики на моторке объезжают райцентр, затонувший по окна, кое-где и по крыши, захлебнувшиеся авто, поваленные сараи, штакетник — как обломки кораблекрушения.

Охраняли Усть-Ишим от водной стихии до недавнего времени три дамбы. Одна из них пала под натиском паводка в 2007 году, и с тех пор, пишут местные жители губернатору, «работы по ее восстановлению не велись». Две другие пострадали в 2015-м, притом та, которая «защищает целый микрорайон», все же выстояла, но, по мнению усть-ишимцев, следующего наводнения она не выдержит.

В Усть-Ишимском районе Омской области «по итогам» прошлогоднего паводка пострадавшими признаны около 3 тысяч человек. Эти граждане оказались самыми юридически грамотными: они подали заявления в комиссию по ЧС до 8 июня 2015-го. А остальные их земляки, которые пострадали от паводка не меньше, не имели понятия, куда и что надо подавать. Хотя статья 6 Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» (№ 68-ФЗ) обязывает органы власти «оперативно и достоверно информировать» граждан, живущих в муниципальных образованиях, где случилось ЧС, обо всем, что к этой защите относится. А районные чиновники сообщили усть-ишимцам о том, что им положены компенсации убытков, причиненных паводком, лишь два с половиной месяца спустя после его окончания. Но, с другой стороны, — вполне своевременно: за неделю до выборов губернатора (они состоялись 13 сентября 2015 года), что немного смахивает на подкуп избирателя: перспективы получения выплат, вероятно, подталкивали местных жителей к выбору в пользу действующего областного главы.

После голосования, как обычно, все вернулось на круги своя: те, кто догадался подать заявления заблаговременно, получили то, что запрашивали в конце октября—ноябре, — большинство довольствовалось единовременными пособиями в размере 10 тыс. рублей на члена семьи. Тем же, чье имущество было признано утраченным, причиталось 50 тыс. руб. Но таких, как сказала «Новой» председатель комиссии по ЧС, замглавы администрации района по соцвопросам Ирина Сухатская, совсем немного. Ну а те, кто подал заявления перед выборами, не получили до сего дня ни рубля, о чем они сообщили в открытом письме губернатору Виктору Назарову (копия — областному прокурору Анастасу Спиридонову). Подписались под ним 327 человек.

— Как так вышло? — спрашиваю у главы комиссии по ЧС.

— Эти люди неверно оформили заявления: не написали, на что конкретно они претендуют — на единовременную матпомощь или на пособия по утрате имущества.

— Ну а разве нельзя было объяснить гражданам, как им следует оформлять документы: напечатать образцы заявлений, например в районной газете.

— Мы этого делать не обязаны.

Не дождавшись ответов, усть-ишимцы обратились в райсуд. И он признал их всех потерпевшими.

— Но этого недостаточно, — говорит Ирина Геннадьевна. — На основании этого решения мы им не можем выплатить ничего. Надо им снова подавать иски, чтобы определить сумму ущерба у каждого, — лучше им делать это с помощью адвоката.

— А если денег на него нет?

— Могут скинуться — ничего страшного.