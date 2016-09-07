Общество / Выпуск № 99 от 7 сентября 2016
534 Битва цыган с казаками
Бытовая ссора закончилась массовым побоищем
|Бывший спецназовец Олег Шишов
Фото: e1.ru
Субботним вечером 3 сентября у частного дома в цыганском поселке Екатеринбурга на улице Депутатской были слышны крики и стрельба. В течение часа после этого в городскую больницу № 40 обратились восемь раненых мужчин, двое из которых скончались на следующий день.
Информация сразу же обросла слухами и домыслами. Более ясная картина нарисовалась 5 сентября, когда бывший спецназовец Олег Шишов, хозяин дома, у которого произошла перестрелка, добровольно сдался полиции. После его признания стало понятно, что причина стрельбы — бытовая ссора.
Накануне вечером 38-летний Олег с женой Анастасией были в гостях у Александра Дутова, сослуживца Шишова по Чечне. В гости также приехала дочь хозяина Алиса со своим сожителем, цыганом Димой. Казаку Шишову не понравился цыган Дима, малолетний, наглый, к тому же прикативший на BMW X6. Неприязнь оказалась взаимной, и женщины с большим трудом разняли подвыпивших мужчин, развезли по домам.
На следующий день алкоголь выветрился, а обида осталась.
Каждый из зачинщиков конфликта говорит о том, что «стрелку» ему назначил другой. Как бы то ни было, по неподтвержденным данным, Алиса позвонила отцу и сказала, что ее кавалер едет убивать Шишова. Александр позвал брата Алексея, тоже бывшего спецназовца, и помчался защищать друга. В это же время, по словам Дмитрия, он проглотил обиду и не собирался конфликтовать, но ему начал названивать с угрозами Шишов. Дмитрий пожаловался старшему брату и поехал на встречу с Олегом. За Дмитрием потянулись и другие: в результате к дому на Депутатской подъехали семь автомобилей, в которых, по разным оценкам, находилось от 15 до 30 вооруженных мужчин в возрасте от 17 до 34 лет.
Кто начал угрожать и стрелять первым, предстоит разобраться следствию, которое до сих не определилось, что это было: преднамеренное убийство или превышение необходимой самообороны? Анастасия Шишова убежала, прихватив детей, так как подъехавшие друзья цыган, по ее словам, обещали зарезать всю семью.
Олег Шишов и Александр Дутов сдали оружие в полицию добровольно. Их допросили и отпустили под подписку о невыезде. Еще один участник перестрелки — Алексей Дутов — пока в розыске, именно его выстрелы стали смертельными для двоих нападавших. Оба погибших оказались не цыганами, они, по некоторым данным, были наняты Дмитрием. Сам же он категорически утверждает, что это друзья его брата.
Скончавшийся 27-летний Кирилл Штриплинг — бывший сотрудник ЧОПа «Сова», боец смешанных единоборств в супертяжелом весе. Последний бой на ринге у него состоялся 30 августа. Второй погибший, 18-летний Илья Ташимов, тоже увлекался единоборствами. Для их похорон в соцсетях организован сбор средств.
И Олег Шишов — личность в городе известная. Не так давно у него закончились полномочия помощника депутата Евгения Озерова («Справедливая Россия») в Брединском муниципальном районе Челябинской области. Кроме того, Шишов является представителем центра казачьей культуры в Екатеринбурге и атаманом казачьего хутора «Рассвет».
Следственный комитет РФ по Свердловской области возбудил уголовное дело по двум статьям: «Убийство» и «Незаконный оборот оружия». На месте перестрелки эксперты нашли 18 гильз калибра 7,62 мм и 9 гильз калибра 9 мм. Позже было принято решение добавить в дело еще одну уголовную статью — «Организация и участие в массовых беспорядках».
Автор
Изольда Дробина
Соб. корр. по Уралу
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