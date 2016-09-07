Активисты тракторного марша встретились с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой и получили ответ от пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.



Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

В конце прошлой недели истек срок ареста кубанских фермеров, участвовавших в тракторном марше. В понедельник они приехали в Москву, чтобы встретиться с правозащитниками, представителями различных партий, журналистами и чиновниками из администрации президента РФ.

Самые важные переговоры, по мнению аграриев, состоялись в среду, 7 сентября. Их приняла уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Она внимательно всех выслушала, записала каждый вопрос, и впервые за последний месяц у нас появилась надежда на то, что этот кошмар с арестами, проверками, давлением на крестьянские семьи закончится, что людям помогут, — рассказал «Новой» фермер Николай Маслов. — Мы верим. А что еще остается? Надеемся на поддержку. Реагируем на любые обещания как собака Павлова: зажигается лампочка, и у нас бежит слюна… Полагаю, что Татьяна Москалькова поняла, что мы объективны в оценках происходящего на Кубани. Прямо во время нашей беседы ей позвонил фермер Олег Петров и по громкой связи сообщил, что полиция пытается посадить его 18-летнего сына. Москалькова тут же стала звонить в МВД, чтобы защитить парня. В крае беспредел, пострашнее любого детектива».

По словам правозащитника Льва Пономарева, уполномоченный по правам человека в России неплохо владеет информацией и о тракторном марше, и о его причинах, готова содействовать фермерам и дальнобойщикам в решении их проблем.

Сразу после круглого стола кубанские аграрии узнали о заявлении пресс-секретаря президента РФ. По утверждению Дмитрия Пескова, глава государства может рассмотреть претензии краснодарских крестьян, но они до сих пор официально не обратились в администрацию.

«Президент регулярно встречается с представителями агропромышленного комплекса, и с фермерами, и с крестьянами, и селянами и так далее. Он активно ведет диалог, и достаточно последовательно, с организациями, которые объединяют фермеров. В данном случае нужно дождаться какой-то постановки вопроса. Вопрос должен быть сформулирован, и должно быть какое-то обращение в администрацию президента, чтобы мы могли его рассмотреть, — заметил Песков. — Пока, насколько мне известно, таких обращений не было, а опираться целиком и полностью на сообщения СМИ в этом мы не можем».

Коллективные обращения в администрацию президента РФ фермеры подавали трижды: 21 августа, в день митинга в станице Казанская, 22 августа, когда к ним приезжал заместитель полномочного представителя президента России в ЮФО Сергей Беляк, и на прошлой неделе, в дни судов и арестов на Кубани.

«Но после такого заявления Пескова мы снова принесем обращение в администрацию, оформим его в присутствии телевизионщиков, — планирует фермер Алексей Волченко. — Если это единственное, что мешает президенту с нами встретиться, сделаем все, как надо».

Пока в Москве проходят встречи, пресс-конференции и круглые столы с участием аграриев, на Кубани продолжаются задержания и проверки, звучат новые угрозы в адрес родственников фермеров.

«Мне пришлось забрать сына из вуза. Он в этом году поступил в аграрный университет. В тракторном пробеге сопровождал отца — мы волновались за его здоровье. А сегодня в вуз позвонили из полиции, подключили декана, администрацию, требуют, чтобы Вовка сам сдался, явился в отделение, иначе притащат силой, — объясняет Елена Петрова, мама студента-первокурсника и жена фермера. — Отец 10 суток отсидел, и Володю хотят посадить. Начальник ОИАЗ (отдела по исполнению административного законодательства) МВД по Казанскому району Александр Соколов сказал мне по телефону: “Все равно вашего сына закроем”. Да что же такое творится? Взрослых мало, на детей охоту открыли?».

Фермеры продолжают жаловаться на прессинг со стороны силовиков, но люди в Кремле «не могут опираться на их сообщения целиком и полностью». И почему-то не могут послать комиссию в Краснодарский край — за достоверной информацией, не из прессы. «Без команды федерального начальства местные безобразия не прекратятся, — уверены кубанские фермеры. — Только будет ли она?».

Напомним, 21 августа фермеры Краснодарского края, доведенные до отчаяния рейдерами, агрохолдингами, чиновниками и судьями-коррупционерами, отправились в Москву, чтобы встретиться с президентом России. Через день участников тракторного марша задержали, а позднее арестовали на срок от трех до десяти суток за проведение «несанкционированного митинга».

30 августа «Новая газета» опубликовала видеообращение кубанских фермеров к президенту РФ.