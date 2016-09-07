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Общество

866 Кремль не заметил обращения кубанских фермеров

Активисты тракторного марша встретились с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой и получили ответ от пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

07.09.2016 Теги: акции протеста, земля, кубань, медведев, правительство, путин, рейдеры, фермеры


Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

В конце прошлой недели истек срок ареста кубанских фермеров, участвовавших в тракторном марше. В понедельник они приехали в Москву, чтобы встретиться с правозащитниками, представителями различных партий, журналистами и чиновниками из администрации президента РФ. 

Самые важные переговоры, по мнению аграриев, состоялись в среду, 7 сентября. Их приняла уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Она внимательно всех выслушала, записала каждый вопрос, и впервые за последний месяц у нас появилась надежда на то, что этот кошмар с арестами, проверками, давлением на крестьянские семьи закончится, что людям помогут, — рассказал «Новой» фермер Николай Маслов. — Мы верим. А что еще остается? Надеемся на поддержку. Реагируем на любые обещания как собака Павлова: зажигается лампочка, и у нас бежит слюна… 

Полагаю, что Татьяна Москалькова поняла, что мы объективны в оценках происходящего на Кубани. Прямо во время нашей беседы ей позвонил фермер Олег Петров и по громкой связи сообщил, что полиция пытается посадить его 18-летнего сына. Москалькова тут же стала звонить в МВД, чтобы защитить парня. В крае беспредел, пострашнее любого детектива».

По словам правозащитника Льва Пономарева, уполномоченный по правам человека в России неплохо владеет информацией и о тракторном марше, и о его причинах, готова содействовать фермерам и дальнобойщикам в решении их проблем. 

Сразу после круглого стола кубанские аграрии узнали о заявлении пресс-секретаря президента РФ. По утверждению Дмитрия Пескова, глава государства может рассмотреть претензии краснодарских крестьян, но они до сих пор официально не обратились в администрацию. 

«Президент регулярно встречается с представителями агропромышленного комплекса, и с фермерами, и с крестьянами, и селянами и так далее. Он активно ведет диалог, и достаточно последовательно, с организациями, которые объединяют фермеров. В данном случае нужно дождаться какой-то постановки вопроса. Вопрос должен быть сформулирован, и должно быть какое-то обращение в администрацию президента, чтобы мы могли его рассмотреть, — заметил Песков. — Пока, насколько мне известно, таких обращений не было, а опираться целиком и полностью на сообщения СМИ в этом мы не можем».

Коллективные обращения в администрацию президента РФ фермеры подавали трижды: 21 августа, в день митинга в станице Казанская, 22 августа, когда к ним приезжал заместитель полномочного представителя президента России в ЮФО Сергей Беляк, и на прошлой неделе, в дни судов и арестов на Кубани.

«Но после такого заявления Пескова мы снова принесем обращение в администрацию, оформим его в присутствии телевизионщиков, — планирует фермер Алексей Волченко. — Если это единственное, что мешает президенту с нами встретиться, сделаем все, как надо».

Пока в Москве проходят встречи, пресс-конференции и круглые столы с участием аграриев, на Кубани продолжаются задержания и проверки, звучат новые угрозы в адрес родственников фермеров. 

«Мне пришлось забрать сына из вуза. Он в этом году поступил в аграрный университет. В тракторном пробеге сопровождал отца — мы волновались за его здоровье. А сегодня в вуз позвонили из полиции, подключили декана, администрацию, требуют, чтобы Вовка сам сдался, явился в отделение, иначе притащат силой, — объясняет Елена Петрова, мама студента-первокурсника и жена фермера. — Отец 10 суток отсидел, и Володю хотят посадить. Начальник ОИАЗ (отдела по исполнению административного законодательства) МВД по Казанскому району Александр Соколов сказал мне по телефону: “Все равно вашего сына закроем”. Да что же такое творится? Взрослых мало, на детей охоту открыли?».

Фермеры продолжают жаловаться на прессинг со стороны силовиков, но люди в Кремле «не могут опираться на их сообщения целиком и полностью». И почему-то не могут послать комиссию в Краснодарский край — за достоверной информацией, не из прессы. «Без команды федерального начальства местные безобразия не прекратятся, — уверены кубанские фермеры. — Только будет ли она?». 

Напомним, 21 августа фермеры Краснодарского края, доведенные до отчаяния рейдерами, агрохолдингами, чиновниками и судьями-коррупционерами, отправились в Москву, чтобы встретиться с президентом России. Через день участников тракторного марша задержали, а позднее арестовали на срок от трех до десяти суток за проведение «несанкционированного митинга». 

30 августа «Новая газета» опубликовала видеообращение кубанских фермеров к президенту РФ. 


4 комментария

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ал га , 7 сентября 2016 в 22:30
министр сельского хозяйства России лично породил систему которой не довольны кубанские фермеры, он же часть того самого "Кремля", так что я рад, что не отреагировали, хоть не идиоты уже хорошо.
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0
P.S. (PUTNIK SETEVOI) , 7 сентября 2016 в 23:11
ну подумаешь, ткнули соломину в глаз..-там своя имеется..
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0
Анатолий Артемьев , 7 сентября 2016 в 23:11
Дмитрий Песков, а вам не стыдно такие заявления делать? "Сытый голодного не разумеет" - гласит народная мудрость. Фермеры надеются, что в Кремле их всё-таки услышат. А что им остается делать, надежда умирает последней. Но в Кремле все-таки смогут услышать, если будет реальная поддержка общества, если она примет массовый характер. Призываю всех людей поддержать фермеров, каждый в меру своих возможностей. Хот бы делать перепост в соцсетях статей "Новой газеты", которая единственная, насколько я понимаю, последовательно освещает эти трагические для всего Краснодарского края события. Которые, если не остановить этот беспредел, давно укоренившийся в крае, скоро коснется всех нас без исключения. Фермеры защищают не только свою землю. Они возрождают сельское хозяйство в стране, которое было по сути уничтожено в "лихие" девяностые, и продолжает уничтожаться - это мы видим на примере Краснодарского края. Вы что думаете, эти агрохолдинги, что нагло отбирают у фермеров их земли и выращенный урожай, смогут эффективно заниматься сельским хозяйством, как где-то было сказано? Нет, земля отбирается не для этого. Для чего? Это уже другой вопрос... .
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0
Иван Помидоров , 7 сентября 2016 в 23:13
А что на эту тему говорит историческая наука? Пытались ли безвинные жертвы опричников Ивана Грозного жаловаться царю? Может, и пытались, но толку не было. В учебнике сказано:
"Опричники всюду следовали за царем и должны были оберегать его, однако случалось так, что эти дружинники злоупотребляли своими полномочиями и совершали террор, наказывая невиновных. Царь смотрел на все это сквозь пальцы и всегда оправдывал своих опричников в любых спорах. В результате бесчинства опричников, очень скоро их стали ненавидеть не только простые люди, но и бояре. Все самые ужасные казни и деяния, совершенные во времена правления Ивана Грозного были совершены его опричниками."
История повторяется, как всегда. Казалось бы, нынешние фермеры должны быть малость поумнее средневековых крестьян.Хотя бы не верить байкам про доброго царя и злых бояр. Но дело не в мозгах, а в менталитете - столетия рабства просто так не проходят.
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Автор

Анна Бессарабова

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