

Коркинский разрез, самый глубокий в Евразии угольный карьер, собираются засыпать: уголь самовозгорается и дымит. Фото: Наталия Зотова / «Новая газета»

О Томинском ГОКе — крупнейшем горно-обогатительном комбинате, строительство которого запланировано на постсоветском пространстве, — заговорили в 2012 году. Уже в 2014-м должны были начать копать карьер, но на месте будущего предприятия до сих пор чистое поле. Местные жители хотят, чтобы на поле росла картошка, а не добывалась медь. В промышленной Челябинской области сформировался запрос на экологию.

Ветер в Челябинске чаще всего дует с юга и юго-запада — на этих направлениях до сих пор почти не было производств. А вот в остальных частях издавна промышленной области работают крупные предприятия, и когда несёт с них, в городе бывает и смог, и неприятный запах. Томинский ГОК «Русская медная компания» (РМК) собирается построить как раз к юго-западу от Челябинска, всего в 15 км от города. Томинское — одно из крупнейших месторождений медно-порфировых руд в России. «Это самый крупный горно-обогатительный комбинат, который будет построен «с нуля» на территории постсоветского пространства», — пишет РМК на своем сайте.

Жители волнуются, что производство будет расположено слишком близко к городу — примерно в пятнадцати километрах. «Если бы наукоемкое производство было, другое дело. А так — раскопают, всё из земли достанут и уйдут», — говорит Василий Московец, один из лидеров движения против ГОКа: его дача окажется совсем рядом с комбинатом. Он привез меня на место, где встанет проходная предприятия: пока тут сельская дорога, шумят сосны. Лес пойдет под вырубку. Еще год назад он был неприкосновенен как защищающий Челябинск, но статус защитного леса отобрали. На месте ямы для отходов производства — так называемого хвостохранилища — пока растет березовая роща, а на месте рудника — поле.

«Лет двадцать это поле стоит пустое, — вспоминает Татьяна, почтальон в деревне Томино. Когда-то на этом месте был совхоз, где она работала: то в столовой, то на сборе овощей. — Нет, раньше мы хорошо жили: у нас и магазины, и клуб был, и библиотека. Никакого пустыря, все застроено было. Все работали. А сейчас и работать некому».

Деревня стоит полупустая: молодежь уезжает поголовно. Тут живет всего один первоклассник — он учится в соседнем селе Томинском, туда ведет грунтовка в таких ямах, что в слякоть вообще не проехать. Взрослые дочь и сын Татьяны тоже рвутся уехать, ждут, когда их переселят: деревня планируется под снос из-за ГОКа. Ждут давно: строительство всё откладывают. «А я — за то, чтобы остаться, — говорит Татьяна. — А что, свет у нас есть, вода есть… Вот, правда, магазинов нет».



На этом поле в советские времена выращивали картофель. Теперь вместо него будет рудник. Фото: Наталия Зотова / «Новая газета»

Налоги или убытки

В 2014-м набрало силу движение против Томинского ГОКа. Активисты проводят митинги, собирают подписи (отвезли 108 тысяч в администрацию президента), а еще предложили альтернативу — восстановить этот самый совхоз. Экономист Владимир Гаврилов провел аналогию с работающим неподалеку Черновским совхозом. Он подсчитал, что восстановление здесь молочного животноводства и картофельных полей обойдется в 180 раз дешевле рудника, а рабочих мест будет всего вдвое меньше. Землю, пишет Гаврилов, можно будет использовать не 25 лет, а вечно, и без экологического ущерба. Впрочем, от ГОКа за все время работы (за 25 лет рассчитывают выбрать из земли запасы руд) ожидается 45 миллиардов, а от совхоза всего 8 млрд — и значит, меньше налогов.

Сторонники ГОКа на это и налегают: комбинат обогатит областной бюджет налогами. Впрочем, согласно Центру раскрытия корпоративной информации «Интерфакса», в 2014 и 2015 годах РМК была убыточна и поэтому налог на прибыль не платила. Руководство ГОКа в переписке с корреспондентом «Новой газеты» это опровергает, правда, говорит только о нынешнем годе: «За I полугодие 2016 года предприятия Русской медной компании в Челябинской области получили более 1,43 млрд рублей прибыли». РМК добавляет, что участвует в развитии района вокруг своих предприятий: «…начиная со строительства дорог и заканчивая капитальным ремонтом детских садов, школ, спортивных объектов, как в рамках договора между предприятием и городом, так и сверх него».

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский безусловно поддержать проект комбината не спешит. В конце июня эксперты Уральского государственного горного университета провели экологический аудит. Две важнейшие рекомендации — отказаться от вредной технологии кучного выщелачивания и не копать хвостохранилище. Вместо этого специалисты предложили сбрасывать отходы в находящийся в 6 километрах Коркинский угольный разрез: самый глубокий в Евразии карьер, где уголь добывают открытым способом. Русская медная компания обещает рекомендациям следовать, хотя это потребует пересчета финансов: убрать выщелачивание и так было в их планах, заявляет руководство.

Пикник у рудника

«Никакая это не промышленная революция на Урале! Это же технология XIX века!» — говорит Михаил, владелец книжного магазина в городе Коркино, в 10 километрах от будущего ГОКа. Он одет в футболку с Че Геварой, а на входе в его магазин — желтый стикер: «Я против Томинского ГОКа». Такие стикеры можно часто увидеть на стеклах автомобилей в области. Он кандидат от коммунистов в городской и районный совет, который здесь выбирают в сентябре, вместе с Госдумой. Коркинцы хорошо знают, что такое горные разработки: город был построен вокруг Коркинского разреза, самой большой ямы в Евразии. Разработка ведется с 1930-х годов: 1 августа разрезу исполнилось 83 года, для угольного предприятия это очень много. Лицензия на разработку месторождения у Челябинской угольной компании — до 2018 года. В руководстве области уже создана рабочая группа по ликвидации разреза, который рано или поздно придется засыпать: уголь самовозгорается, дым иногда доходит даже до Челябинска.

Идея экологов о заполнении разреза отходами комбината позволит убить двух зайцев. Правда, разрез, по площади сравнимый с самим городом и глубиной в 500 метров, окажется заполнен отходами производства — впрочем, РМК успокаивает горожан тем, что у песков самый низкий, пятый, класс опасности.

…Разрез окружен забором с надписью: «Вход воспрещён, опасно для жизни». Рабочие скучающе наблюдают, как мы проходим мимо угрожающей надписи, мимо рельс железной дороги, по которой вывозят уголь. Коркинский разрез разворачивается под нами спиралью — на ближних, давно разработанных и оставленных, ярусах уже растут кусты и деревья, а далеко внизу, на сером, оранжевыми точками движутся самосвалы, грузят уголь. Только по ним и можно понять, насколько там, внизу, глубоко. Дна, впрочем, с краю не видно. Зато видно дым: уголь на склонах действительно горит.



Жители поселка Роза загорают на краю Коркинского разреза. Фото: Наталия Зотова / «Новая газета»

На самом краю разреза сидит на покрывале пожилая пара: сняв обувь, они играют в карты. «Мы тут всю жизнь живём — уже давно этим всем отравлены, уже привыкли, — говорит полная женщина в черном купальнике. — У нас в больнице три этажа, и всё одна онкология». Котлован надо засыпать, считает она, и сделать тут зону отдыха. При этом на упоминание о планах засыпать разрез отходами ГОКа вскидывается: «Я — против! Сюда же неизвестно какую химию будут сваливать!» Супруги живут в ближайшем к разрезу поселке Роза. Соседствующие с разрезом дома уже расселили — они сползали в яму. Руководство рудника настаивает, что им удалось остановить сползание почв, и жителям больше ничто не угрожает. «Нас не расселяют. А я бы уехала хоть сейчас, хоть на край света», — говорит женщина, отдыхающая на краю угольного рудника.

Жест доброй воли

Сама Челябинская угольная компания (ЧУК), эксплуатирующая разрез, естественно, не горит желанием его засыпать. Запасов угля там хватит до 2030 года, добыча его вполне рентабельна, ответило руководство «Новой газете». Более того, главная проблема разреза — горящий уголь — находится не на дне, а на стенах ямы. По оценке ЧУК, сгущенные пески из комбината поднимут уровень дна всего на 150—170 метров — это ниже тлеющих пластов. К тому же неизвестно, остановят ли вообще пески горение угля: исследований их взаимодействия не было.

«Хвосты обогащения Томинского ГОКа в Коркинском разрезе будут размещаться таким образом, чтобы максимально быстро остановить горение угольных пластов, — парирует Русская медная компания. — Это «жест доброй воли», масштабный экологический проект. Сейчас он подробно прорабатывается».

10 августа уволили с работы активистку движения против ГОКа Олесю Ефимову — с формулировкой «…не прошла систему безопасности». Она уже третья, кто потерял работу из-за борьбы с ГОКом. Василий Московец — юрист с частной практикой, его некому увольнять, и он этому рад: движение против ГОКа, уверен он, начали системно прессовать. «Но у нас же конфликт не с государством, а с коммерческой структурой», — удивляется он. А активистке из поселка Томинский в августе и вовсе угрожали поджечь квартиру.

А 26 августа для активистов забрезжила надежда: избирком согласовал местный референдум в Сосновском районе. Это уже шестая попытка борцов против предприятия: заявки подавала сначала местная КПРФ, затем «Яблоко» — но избирком каждый раз отказывал. Окончательного разрешения — или запрета — теперь ждут от депутатов Сосновского района.



Челябинск — Москва