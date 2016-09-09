Общество / Выпуск № 100 от 9 сентября 2016
106 Чума во время пира
К тайфуну Приморье оказалось не готово, хотя тайфуны здесь — обычное дело
Мост около села Кроуновка после наводнения
Фото: Михаил Почуев / ТАСС
Два события минувшей недели в Приморье — Восточный экономический форум и потоп, вызванный тайфуном «Лайонрок», — слились в одно. Неожиданным итогом ВЭФа стали не только протоколы о намерениях, но и разрушенные дороги, смытые деревни, погибшие люди. Тайфун стал фоном и изнанкой международного форума. Если рядовые приморцы восприняли потоп как беду, расхлебывать которую придется не один год, то зарубежные гости получили повод задуматься о непредсказуемости дальневосточного климата, включая инвестиционный. Одна из составляющих последнего — готовность властей к стихиям разного рода. Приходится констатировать, что к тайфуну Приморье оказалось не готово. Хотя тайфуны здесь — обычное дело.
Внеочередное заседание приморского Законодательного собрания, созванное в минувший вторник, отличалось необычной для нынешних «вертикализованных» времен остротой дискуссий. На повестке дня стояли два вопроса: поправки в краевой бюджет 2016 года и принятие закона о поддержке граждан, оставшихся из-за тайфуна без крова. Было решено выделить 350 млн рублей приморцам, потерявшим имущество в результате потопа, и еще 150 млн для приобретения или строительства жилья тем, чьи дома признаны непригодными для проживания. Пока таких семей насчитывается 79, но этот список, вероятно, вырастет.
Оба закона приняли, хотя и с трудом. Упомянутые 500 млн нашли в бюджетных строках, касающихся выплаты детских пособий, а также поддержки ветеранов труда, тружеников тыла и сельских педагогов в области оплаты услуг ЖКХ. Это вызвало недовольство депутатов-оппозиционеров. Однако первый вице-губернатор Усольцев пояснил: ни у кого ничего не забирают. 500 млн — это средства, сэкономленные в результате сокращения числа получателей детских пособий и введения льготных тарифов на тепло.
Депутат-коммунист Артем Самсонов предложил отменить проведение во Владивостоке Летнего кубка КВН, а выделенные на это 45 млн рублей направить на помощь пострадавшим:
— Над чем смеяться — как утонули люди, как дома сносило? Не надо устраивать пир во время чумы!
Единороссы обвинили Самсонова в популизме и объяснили, что деньги уже выплачены и возвращены быть не могут. А единоросс Игорь Чемерис напомнил, что даже в годы войны агитбригады ездили по фронтам. Тогда коммунист предложил направить команды КВН в Тернейский район Приморья — на восстановление дорог.
Фото: Михаил Почуев / ТАСС
Депутат Петр Журавлев спросил, как Приморье готовилось к тайфуну. Усольцев ушел от прямого ответа:
— Как готовился край — наверное, сейчас не очень актуально докладывать… Одно нужно отфиксировать: данный тайфун был такой мощности, что к нему невозможно было в принципе подготовиться. Пострадали те районы, которые никогда не страдали.
С Усольцевым можно поспорить. Так, начальник приморского управления МЧС полковник Олег Федюра погиб при переправе на КамАЗе через реку Павловку в затопленном Чугуевском районе, о наводнениях в котором писал еще Александр Фадеев в повести 1923 года с подобающим названием «Разлив».
Депутат Константин Межонов поинтересовался, на чьем балансе стоят прорванные водой дамбы:
— Они переданы в ведение края или нет? Мы не извлекли уроков из трагедии в Уссурийске! — напомнил он о прошлогоднем наводнении в Приморье.
Усольцев сообщил, что гидротехнические сооружения либо находятся в собственности муниципалитетов, либо вообще бесхозные.
— Мы их оформляем, хотим передавать муниципальным образованиям, но горячего желания у них нет, — заявил Усольцев (надо понимать, что у краевых властей горячего желания возиться с дамбами тоже нет).
Депутат Сергей Сопчук предложил разработать специальную программу по защите от наводнений:
— В Приморском крае климат не изменится, у нас всегда будут тайфуны…
Приморскому наводнению присвоили статус ЧС федерального масштаба. Уже принято решение о выделении Москвой дополнительных 1,2 млрд рублей на восстановление инфраструктуры пострадавших районов и еще 719 млн на компенсации за утраченное имущество. Деньги, продукты и вещи пострадавшим собирают и рядовые приморцы, а также жители других регионов.
Автор
Василий Авченко
Собственный корреспондент, Владивосток
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