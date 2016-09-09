Общество / Выпуск № 100 от 9 сентября 2016
13 «Водитель по определению виноват»
Четыре вопроса Петру Шкуматову о том, как обжаловать ошибочные штрафы и откуда они берутся
Фото: Артем Коротаев / ТАСС
Камеры фотофиксации регулярно выписывают штрафы водителям, принимая тень от автомобиля, бегущую по обочине, за сам автомобиль. Штрафуют за выезд со стоянки, за пересечение сплошной с вылетом на «встречку». Лидер движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов встретился с руководством московского ГИБДД, чтобы разобраться, кто виноват в незаконных штрафах, и донести до полицейских чиновников претензии столичных автомобилистов.
1 Вследствие многочисленных жалоб, в том числе ваших, в Москве приостановлена работа 113 камер фотофиксации «Стрелка-Плюс». Комплексы не будут работать вплоть до выяснения причины сбоев в их работе. Вы довольны результатом?
— Нет. Руководство ГИБДД на камеры, если так можно выразиться, просто перевело «стрелки». И сделало оно это потому, что не желает нести личную ответственность. Любая техника периодически ошибается, для этого к технике и приставлен человек.
По закону любой штраф выписывается не автоматически, автоматически фиксируется нарушение, а штраф выписывается человеком, инспектором, работающим в Центре автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД (ЦАФАП). К нему и попадают фотоматериалы, в том числе те, на которых перепутан номер, или очевидно, что машина просто выезжает с обочины, а не пересекает сплошную в крайнем правом ряду.
Изучив фотографию, человек должен определить, достаточно ли оснований, чтобы признать водителя виновным, действительно ли было совершено правонарушение. И только потом он может вынести постановление. В московском ЦАФАП работают 32 человека, за три месяца они вынесли 9 миллионов штрафов. По 20 секунд на один штраф. Как за двадцать секунд можно все детально рассмотреть? Никак! У меня очень большие сомнения, что кто-то эти материалы вообще рассматривает. Налицо системная проблема, а не просто технический сбой. И эту проблему никто решать, насколько я понял, не собирается.
2 На несправедливо выписанный штраф можно подать апелляцию. Разве это не компенсирует недостатки системы?
— Отменяют только 15% обжалованных штрафов. Камера, которая формирует доказательную базу нарушения, просто не в состоянии собрать информацию, достаточную для того, чтобы вы могли быть оправданы. Этой информации достаточно, чтобы выписать штраф, а чтобы признать его неправомерным — нет. Камера не пишет видео. Если ваша машина сломалась и вы выехали на обочину, чтобы ликвидировать поломку; остановились в неположенном месте — держите штраф, вот фотография. Но доказать, что машина была сломана, остановка была вынужденной, — этого вы никак не сможете сделать. А стало быть, штраф придется оплатить. То есть нынешняя система не предоставляет людям никаких возможностей отстаивать свои права.
Есть и другие обстоятельства, которые сложно зафиксировать: вот человек уступает дорогу карете скорой помощи перед пешеходным переходом и выезжает ради этого за стоп-линию при включенном красном сигнале светофора. Нарушение? Или объезжает аварию, выбежала кошка на проезжую часть или человек, и, чтобы его не сбить, нужно совершить маневр. На дороге может произойти что угодно.
Проблема в том, что отсутствует презумпция невиновности водителя, он по определению виноват. Вся система выстроена так, что имеет ярко выраженный обвинительный уклон. Административный кодекс предписывает любые сомнения трактовать в пользу обвиняемого, и если есть хоть какая-либо вероятность, что водитель невиновен, штраф не должен выписываться. На деле положение дел ровно обратное: любые сомнения трактуются не в вашу пользу, а в пользу «камеры», любой намек на нарушение превращается в штраф.
Инспектор ГИБДД останавливает машину прямо под камерой. Позже за следование его указаниям водитель получит штраф
3 По словам начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко, процент ошибочных штрафов крайне низок — менее 0,001 процента. Стоит ли переживать из-за такой мелочи?
— Это ложноположительный результат. Он основан на количестве обжалований по отношению к общему количеству штрафов, то есть в ГИБДД делят 18 тысяч жалоб на 9 миллионов выписанных ими штрафов, и получается та незначительная цифра, которую они и демонстрируют.
Но дело в том, что водители в массе своей не идут обжаловать штрафы, потому что сама процедура обжалования является своего рода «наказанием». Это бессмысленная потеря денег и времени. Вся процедура занимает, если не работать и всецело посвятить себя ей, не меньше 10–15 дней.
Чтобы подать жалобу, вы должны заплатить за доставку заказного письма, куда нужно вложить заявление, доказательства, приложить опись документов — чтобы все это имело законную силу. Стоит это около 280 рублей. И эти деньги вам никто не вернет в любом случае. Так что если штраф меньше 500 рублей или немногим превышает эту сумму, то обжаловать его не имеет смыла — чисто технически. Вот и подают апелляции единицы. Остальные просто не хотят связываться.
4 Известны случаи, когда несправедливый штраф удалось оспорить, а деньги вернуть?
— Постановление, которое находится в состоянии обжалования, приостанавливается до принятия окончательного решения. Так принято везде, но с камерами это не так. Даже если ты обжалуешь присланный штраф, велика вероятность, что его все равно придется заплатить, потому что на время обжалования исполнение не прекращается. Через месяц вас остановят на посту ГИБДД и привлекут по статье 20.25 КоАП «Уклонение от исполнения административного наказания». Потому что у штрафа с камеры есть всего два статуса: «оплачен» и «не оплачен». А должны быть другие: «обжалован», «отменен», например.
Кроме того, судебные приставы могут списать штраф с вашей банковской карточки, даже не ставя вас в известность. Но ходить и доказывать, что списание было незаконным, вам придется самостоятельно: стоять в многочасовых очередях, писать заявления на возврат средств, указывать банковские реквизиты. Случаев, когда незаконный штраф отменили и человеку удалось вернуть деньги, единицы.
Автор
Дмитрий Ребров
корреспондент
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