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Общество

208 Патриотическое селфи, казачий шансон и спрятанная граната

Как праздновали День города в Бибиреве

11.09.2016 Теги: москва


Госфлагов было столько, будто праздновали не День города, а День России.
Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

На окраинах интересней, чем в центре. Можно было поехать в Бутово — смотреть фейерверк в виде смайликов на улице Кадырова. Можно в Люберцы, там читали стихи: «Люберецкая наша земля, / Самая лучшая земля на свете! / Сколько ты взрастила сыновей / Для борьбы в лихолетье!» и ели загадочную славянскую пиццу. Но мы выбрали Бибирево, нас заинтриговала программа. Обещали показательное выступление ОМОНа «Зубр» и других творческих коллективов.

С утра народу было больше: раздавали кашу с тушенкой и делали селфи на фоне триколора. Но и на ОМОН осталось человек триста. В основном пожилые люди, дети, разукрашенные аквагримом, и экстравагантные дамы. Одна, в черной вуали, все порывалась станцевать вальс с главой муниципального округа, и в конце концов у нее вышло. Я спросил: «Это какая-то сотрудница районной управы?» «Нет, просто наша местная жительница». Где, скажите, у простой жительницы района есть еще возможность станцевать с главой округа? На Тверской? На Пречистенке? Может быть, на Манежке? А в Бибиреве — пожалуйста.

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Суровый майор из «Зубра» отказался сообщить не только свое имя, но и кличку служебной собаки — она глубоко засекреченный спецсотрудник антитеррористического подразделения. С трудом удалось выяснить пол (мужской) и породу (овчарка). Спецсотрудник показал детям и старушкам головокружительный трюк: из пяти коробок безошибочно выбрал ту, где спрятана граната. Видимо, граната как-то особенно вкусно пахнет.

На большую собаку с удивлением смотрела маленькая — йоркширский терьер. А я приставал ко всем с вопросом: «Вы ведь поедете потом гулять в центр? Там хорошо — цирк, кино, арт-перформансы». Но никого не воодушевляла такая перспектива. Хозяйка терьера сказала: «Дорого там и толпы. Поедешь — все деньги и отдашь. Ладно еще на день варенья, а в День города не хочу». «И салют смотреть не хотите?» «Салют хочу. Но у нас тут свой — в Лианозове. Круче, чем в центре».

«В центре круче», — сказал человек с отсутствующими передними зубами и шрамом через всю щеку. Сразу видно, авантюрист.

Явно из тех, кто ездит в «Ламборгини» на Патриаршие.

Потом были песни, и все плясали. Лауреат международных конкурсов пожелала всем «чумового настроения и самых преданных друзей»: «А теперь давайте поднимемся на ножки и поздравим друг друга!» Я сразу ощутил прилив бодрости. И дальше: «Сорвали розу, помяли цвет, а этой розе 17 лет». Это уже лирика с элементом эротики. Самое удивительное, что все, кроме нас с фотографом, знали слова наизусть. Каждый вкладывал в них что-то свое, сокровенное.

Ансамбль казачьей песни исполнил «Распрягайте, хлопцы, коней» и «Трубочку», но почему-то все песни у них звучали, как кондовый русский шансон. Даже где-то с одесскими интонациями.

Программа называлась «Честь и слава Бибирева». И я не видел никого, кто остался бы недоволен праздником. Всем было хорошо: детям, женщинам, йоркширским терьерам и уточкам на пруду.


Бабушки вошли в раж под песню о «чумовом настроении». Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»


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Автор

Ян Шенкман

спецкор

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