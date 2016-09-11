Избитые добровольцы-пожарные предполагают, что за нападением могут стоять не только кубанские патриоты, но и силовики



Руководитель программы «Гринпис» по особо охраняемым природным территориям Михаил Крейндлин после нападения

Фото: Мария Васильева / «Гринпис России»

В конце прошлой недели неизвестные личности напали на лагерь экологов из «Гринпис» и добровольных пожарных, которые приехали тушить тростниковые пожары в Приазовье. Активисты говорят, что согласовали свой визит с краевыми властями, и те не были против. Однако с самого начала экспедиции за экологами установили слежку, им поступали угрозы от местных «авторитетов» и казаков.

В субботу вечером активисты сообщили «Новой», что решили продолжить работу в Краснодарском крае — несмотря на все произошедшее. В регионе продолжаются тростниковые пожары, справиться с которыми МЧС просто не в состоянии.



Хроника нападений В Санкт-Петербурге с начала года пять гражданских активистов и оппозиционеров подверглись нападению. В начале года на Данилу Александрова (движение «Наблюдатели Петербурга») избили возле собственного дома. 31 марта в подъезде собственного дома нападению подвергся администратор группы «Преступная власть» Александр Марков. 9 июня в результате избиения у его коллеги Егора Алексеева зафиксирован перелом носа и сотрясение мозга. По результатам расследования журналистов «Фонтанки», с нападениями на активистов связан «личный кулинар президента» Евгений Пригожин и бывший начальник московского РУВД Михаил Быстров. 17 марта в Калининграде неизвестные напали на редактора газеты «Новые колеса» и депутата областной думы Игоря Рудникова. Выходя из кафе, оппозиционер получил со спины несколько ударов ножами в бок и ребро. Его коллеги расходятся в истинных причинах произошедшего. Основные мотивы — профессиональная деятельность и устранение из предвыборной кампании. 11 мая в Вологде неизвестный дважды выстрелил в заместителя главного редактора газеты «Минута истины» Олега Куницына. Коллеги журналиста считают, что нападение связано с его профессиональной деятельностью и публикациями издания о причастности мэра города к коррупционным преступлениям. А 19 мая председатель регионального отделения «Партии Прогресса» Евгений Доможиров был обстрелян из травматического пистолета у ворот детского сада. Евгений наряду с журналистами «Минуты истины» также публиковал материалы, связанные с незаконной деятельностью мэра Вологды. 20 августа нападению подверглась журналист «Новой газеты» Юлия Латынина. Недалеко от редакции «Эха Москвы» неизвестный облил ее фекалиями. Ее коллеги с телеканала РЕН ТВ предположили, что за нападением стоят активисты движения SERB. Сама Юлия предположила, что «заказчиком» мог быть Пригожин. Проверкой инцидента занимается МВД. 1 сентября было совершено нападение на журналистов «Новой газеты» Елену Костюченко и «Такие дела» Диану Хачатрян в Беслане во время проведения акции в память о погибших во время теракта 2004 года. Сначала неизвестный в майке «Антитеррор» облил Елену зеленкой во дворе школы № 1, а Диану, снимавшую происходящее на мобильный телефон, другой неизвестный ударил по спине.



Не получилось договориться только с ФСБ

Экологи «Гринпис» и добровольцы-пожарные из Москвы, Санкт-Петербурга, Карелии и Забайкалья приехали в Краснодарский край в прошлый понедельник.

— У нашей противопожарной экспедиции было две задачи, — объясняет руководитель противопожарного проекта «Гринпис» Григорий Куксин. — Во-первых, тушение степных и тростниковых пожаров в дельтах рек Кубани и Бейсуга. Во-вторых, обучение добровольцев из организации «Экологическая вахта по Северному Кавказу», которые готовы бороться с пожарами в своем регионе.

Активисты «Эковахты» должны были принять участие еще в самой первой противопожарной экспедиции сезона-2016 — в Астраханской области, но поездку не удалось организовать.

Вскоре появилась идея организовать экспедицию в Приазовье: в конце августа — начале сентября здесь всегда начинаются сильнейшие тростниковые пожары. Для противопожарного проекта «Гринпис» (уникального в своем роде — такого нет больше ни в одной стране мира) эта поездка — первый опыт работы в Краснодарском крае.

— Я очень обрадовался, когда у ребят получилось свободно въехать на своих машинах в Краснодарский край, что их никто не остановил на посту… Значит, думаю, нет никакой указивки сверху препятствовать. Теперь понимаю, что это была такая тактика — дать заехать, разместиться, а потом уже начинать, — говорит заместитель координатора «Экологической вахты» Дмитрий Шевченко.

Шевченко вспоминает, что советовал гринписовцам не отправлять заранее письма в местные органы власти, чтобы не начались суета и противодействие — с учетом «специфики региона». Экологи все же проинформировали о своем приезде администрацию края, МЧС и ФСБ — но буквально за неделю до начала экспедиции. Активисты «Экологической вахты» также сообщили о приезде пожарных вице-губернатору Сергею Усенко.

Участники экспедиции говорят, что не встретили никакого противодействия со стороны краевых властей. Удалось договориться о взаимодействии с МЧС. Единственный орган, с которым не получилось наладить отношения, — местное управление ФСБ. Активисты заранее отправили силовикам письмо с просьбой разъяснить, каким образом они могут согласовать полеты беспилотника (его удобно использовать для разведки пожаров) в приграничной зоне, но ответа так и не получили.



«Положили на землю, пинали, стреляли рядом с головой»

Проблемы у экологов начались почти сразу — уже в первый день на охотничью базу, на которой разместились пожарные, приехали глава поселения и участковый — проверять документы в рамках борьбы с террористической угрозой. Потом глава районного отделения краевого общества охотников и рыболовов (этой организации принадлежит база) вдруг попросил пожарных съехать — без объяснения причин.

На третий день работы на базу пришли двое крепких молодых людей, они заявили, что пожарным необходимо срочно убираться — «иначе будет плохо» и дали времени до утра. Местные жители сказали, что молодые люди имеют отношение к директору местного нерестового хозяйства Игорю Джеусу. Вечером того же дня добровольные пожарные уехали в Приморско-Ахтарский район, но уже утром к ним приехали казаки из Кубанского казачьего войска, которые пытались обвинить экологов в том, что они сами поджигают степь. Потом приехала полиция. Вслед за ней — Пожнадзор. А ночью того же дня на экологов напали неизвестные.

— Это случилось около часа ночи. Нападавшие перелезли через забор и начали громить. У них были дубинки, ножи, пистолеты. Побили машины, порезали колеса, порезали палатки, избили людей, — перечисляет руководитель противопожарного проекта «Гринпис» Григорий Куксин. — Говорили, что если мы не уберемся отсюда до утра, то никто нас больше не найдет, чтобы мы убирались «в свою Америку, в свою пиндосию». На воротах краской написали: «Тут пиндосы».

Нападавших было восемь. Все в одинаковых темных костюмах, светлых кроссовках, в капюшонах и с масками на лицах. Все не очень высокие, спортивного телосложения, молодые.

— Громили, скорее всего, не казаки. Казаки, которые были у нас днем, люди в возрасте и, мягко говоря, не в той физической форме, чтобы скакать через забор, — уверен заместитель координатора «Эковахты по Северному Кавказу» Дмитрий Шевченко.

В ту ночь дежурным по лагерю был Михаил Крейндлин — руководитель программы «Гринпис» по особо охраняемым природным территориям, один из лучших в России специалистов по природоохранному законодательству. Он пытался оказать активное сопротивление нападавшим, ему досталось больше всего: рваная рана на голове, сотрясение мозга, сломан нос. Подозрения на перелом ребер у руководителя «Добровольных лесных пожарных Забайкалья» Андрея Поломошнова.

— Я попытался заблокировать ворота, но на стекла машины наставили пистолеты, сказали выйти, положили на землю, немного попинали, стреляли рядом с головой, облили какой-то химической дрянью, — описывает происходившее Григорий Куксин.

Участники экспедиции говорят, что нападавшие отлично ориентировались на участке, где остановились экологи, — знали, где стоят машины и палатки, где находится вход в дом. В итоге весь погром занял не больше 10 минут. Нападавшие уехали, приехала полиция и «скорая». Возбудили дело по трем статьям: угроза убийством, умышленное нанесение легкого вреда здоровью, кража (Михаил Крейндлин пытался вызвать полицию, но молодые люди в масках отобрали у него телефон).

— Нападавшие работали слаженно и аккуратно. Следов особо не осталось, — продолжает Куксин. — Как я понял, полиция не нашла на месте ничего, что помогло бы опознать тех, кто устроил погром. Полицейские упоминали о нескольких местных авторитетах, которые держат такие группы, — чтобы решать проблемы за деньги. Самое главное — понять мотивы и найти заказчика, тогда можно будет выйти на исполнителей. А такие группы здесь все однотипные. Это была просто одна из многих.



Совпадение интересов



Фото: Экологическая вахта по Северному Кавказу

Активисты «Эковахты по Северному Кавказу» говорят, что поймы рек в Приазовье выгорают ежегодно.

— Два года назад к нам за помощью обратилось Общество охотников и рыболовов, — рассказывает Дмитрий Шевченко. — Часть их охотугодий находится в низовьях реки Бейсуг. Там же располагается ФГУП «Бейсугское нерестово-вырастное хозяйство». У местных и охотников к ФГУПу две претензии. Первая проблема — резкие сбросы воды (в ведении предприятия — система шлюзов. — З. Б.), из-за этого гибнет птица, в том числе редких видов, которая еще не встала на крыло. Вторая проблема — когда по осени пойма полностью высыхает, начинаются поджоги тростника.

Экологи говорят, что особенно сильно горело в 2014 году: огонь вышел на заселенную территорию, подошел к газораспределительной станции. Кстати, это был чуть ли не единственный случай, когда удалось уговорить МЧС тушить пожар. Обычно они отказываются приезжать: слишком далеко от населенного пункта, не хватает людей, не хватает техники…

Кто именно жжет сухостой — неизвестно. По словам активистов, директор ФГУП БНВХ Игорь Джеус винит во всем браконьеров, неизвестных злоумышленников, Общество охотников и рыболовов, а последние годы — и самих экологов.

— Мол, приехали американские агенты, воду баламутят, плавни наши поджигают, — продолжает Шевченко.

Представители «Эковахты», однако, считают, что жечь может и сам ФГУП. Ранней весной в Бейсуг на нерест поднимается рыба, с осени нужно готовить нерестилища — выкашивать прошлогодний тростник. Но удобнее и дешевле избавиться от сухостоя с помощью спичек.

Дмитрий Шевченко говорит, что много раз предлагал руководителю районного отделения Общества охотников и рыболовов, которое страдает от пожаров, подать на ФГУП в суд, но его руководитель Александр Братусин отказывался — «он человек осторожный».

— Братусин не был в восторге от приезда добровольцев-пожарных, но все же согласился принять их на базе, — говорит Шевченко. — Но 7 сентября он прибежал на базу рано утром: «Съезжайте, у меня из-за вас неприятности». Глава краевого Общества охотников и рыболовов сказал нам, что на Братусина давят со всех сторон — и ФСБ, и прокуратура, и местные власти. С помощью главы района удалось уговорить его нас оставить, но когда мы вернулись после тушения вечером, все поменялось. Он был сильно напуган, его трясло, требовал, чтобы мы немедленно уехали, вернул деньги за проживание. В ту же ночь мы уехали в Приморско-Ахтарский район, на участок к одному из наших знакомых. Дача казалась сравнительно безопасным местом — она с трех сторон окружена водой, въезд закрывают высокие ворота, так просто на территорию не попадешь.

Экологи говорят, что с самого начала работы на территории края заметили слежку (несмотря на то что власти не были против их приезда) — за ними везде (кроме пожаров) по пятам следовала машина. Но в ту ночь за ними никто не ехал. Однако уже утром к ним явились казаки. Активисты полагают, узнать о том, куда именно они переехали, можно было только из телефонных разговоров.

Кроме того, в ночь переезда один из добровольцев видел в небе беспилотник. Таких — оборудованных камерой, которая ведет съемку в инфракрасном диапазоне, — нет ни у местных охотников, ни у МЧС (у краснодарских спасателей вообще никаких беспилотников нет). Но, вероятно, они есть у силовиков. На возможное участие ФСБ во всем произошедшем осторожно намекали и полицейские, говорят экологи. Они также предполагают, что в этой истории могли совпасть интересы местных авторитетов и силовых структур, но окончательных выводов никто не делает. Слишком дикой выглядит такая реакция на тушение тростниковых пожаров — с нападением, стрельбой и избиением.



Делать то, ради чего приехали

Вопреки противодействию со стороны неизвестных, всю прошлую неделю пожарные пытались заниматься тем, ради чего была организована экспедиция, — тушить пожары по берегам рек и обучать приемам тушения активистов «Эковахты». Весь день 6 сентября и в ночь на 7-е добровольцы тушили крупный тростниковый пожар в Черновских плавнях (плавни — низкие, подтопляемые берега рек) — 19 часов непрерывной работы. Местные пожарные почти ничем не могли помочь — их машины просто не могут проехать на места таких пожаров. Вечером накануне нападения добровольцы потушили травяной пал рядом с деревней Могукоровка — до домов оставалось меньше километра.

Сейчас пожар в Черновских плавнях продолжается. Его площадь уже превысила 7,5 квадратных километра. Его никто не тушит — у МЧС для работы с такими пожарами нет ни навыков, ни техники.

После погрома активисты-пожарные были вынуждены переехать в Краснодар. Утром к ним в гостиницу пришел замначальника городского управления МВД и попросил руководителя экспедиции Григория Куксина подписать бумагу о том, что он не собирается проводить на территории города никаких несанкционированных мероприятий.

Несмотря на все произошедшее, добровольцы решили не уезжать из региона и продолжить работы.

— Хочется все-таки доделать то, ради чего мы приехали: тушить и продолжить обучение ребят из «Экологической вахты», — говорит Григорий Куксин. — У нас не так много времени осталось — слишком много ушло не на то.

P.S. Представители Кубанского казачьего войска не смогли объяснить «Новой», зачем приезжали в лагерь «Гринпис», сославшись на праздник — 224-летний юбилей высадки казаков на Тамань. Пока не смогли сформулировать свое отношение к произошедшему и в администрации Краснодарского края. Представитель главного управления МЧС по Краснодарскому краю сообщил «Новой», что ситуация с пожарами в регионе находится под контролем.