Сегодня рано утром в городе Благовещенске умер срочник Артем Романенко. 5 месяцев назад его призвали в армию, он был здоров.

К сожалению, никто тогда не знал, что Артем родился с опухолью, которая ждала только до поры до времени. Она проявилась внезапно, развитие болезни было стремительным. Артем попал в госпиталь Бурденко уже с четвертой стадией рака. Врачи ничего не могли сделать.

В больнице Артем записал видеообращение с просьбой помочь ему улететь домой к маме. Он находился в таком состоянии, что самостоятельно долететь из Москвы на Дальний Восток ему было не под силу. Нужен был специальный медицинский самолет и сопровождение врачей.

Пользователи вконтакте и фейсбука создали петицию с обращением к МЧС и Минобороны РФ. Под петицией подписали несколько тысяч людей.

«Новая газета» узнала о ситуации из поста на страничке депутата Госдумы Дмитрия Гудкова. Мы немедленно связались с министром обороны Сергеем Шойгу. В ту же ночь начальник главного военно-медицинского управления МО РФ Александр Фисун дал указания врачам госпиталя Бурденко. Был созван консилиум, который подтвердил диагноз. И уже на следующий день Артема Романенко в медицинском модуле спецбортом Минобороны переправили в Благовещенск. В Благовещенском военном госпитале ему обеспечили полноценный уход, обезболивающие и, главное, возможность быть все это время с мамой.

«Новая газета» выражает огромную благодарность лично министру Шойгу и всем тем сотрудникам министерства обороны, кто просто по-человечески, без грамма бюрократии, сработал в этой ситуации. Перед страшным диагнозом мы все оказались бессильны. Но умер Артем достойно.

Редакция «Новой газеты»