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Общество

535 В Благовещенске умер срочник Артем Романенко

Перед страшным диагнозом мы все оказались бессильны

12.09.2016

Сегодня рано утром в городе Благовещенске умер срочник Артем Романенко. 5 месяцев назад его призвали в армию, он был здоров.  

К сожалению, никто тогда не знал, что Артем родился с опухолью, которая ждала только до поры до времени. Она проявилась внезапно, развитие болезни было стремительным. Артем попал в госпиталь Бурденко уже с четвертой стадией рака. Врачи ничего не могли сделать. 

В больнице Артем записал видеообращение с просьбой помочь ему улететь домой к маме. Он находился в таком состоянии, что самостоятельно долететь из Москвы на Дальний Восток ему было не под силу. Нужен был специальный медицинский самолет и сопровождение врачей.

Пользователи вконтакте и фейсбука создали петицию с обращением к МЧС и Минобороны РФ. Под петицией подписали несколько тысяч людей. 

«Новая газета» узнала о ситуации из поста на страничке депутата Госдумы Дмитрия Гудкова. Мы немедленно связались с министром обороны Сергеем Шойгу. В ту же ночь начальник главного военно-медицинского управления МО РФ Александр Фисун дал указания врачам госпиталя Бурденко. Был созван консилиум, который подтвердил диагноз. И уже на следующий день Артема Романенко в медицинском модуле спецбортом Минобороны переправили в Благовещенск. В Благовещенском военном госпитале ему обеспечили полноценный уход, обезболивающие и, главное, возможность быть все это время с мамой.

«Новая газета» выражает огромную благодарность лично министру Шойгу и всем тем сотрудникам министерства обороны, кто просто по-человечески, без грамма бюрократии, сработал в этой ситуации. Перед страшным диагнозом мы все оказались бессильны. Но умер Артем достойно.    

Редакция «Новой газеты»


3 комментария

-1
ашим .н , 12 сентября 2016 в 21:01
Это очень важно -умереть достойно.
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0
Сергей Ш , 12 сентября 2016 в 21:25
и в очередной раз не система отработала нормально, а на ручном управлении все...
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0
владимир рихтер , 12 сентября 2016 в 21:40
Упокой Господи душу раба твоего Артема. Глубочайшие соболезнования его маме.
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