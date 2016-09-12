Общество
535 В Благовещенске умер срочник Артем Романенко
Перед страшным диагнозом мы все оказались бессильны
Сегодня рано утром в городе Благовещенске умер срочник Артем Романенко. 5 месяцев назад его призвали в армию, он был здоров.
К сожалению, никто тогда не знал, что Артем родился с опухолью, которая ждала только до поры до времени. Она проявилась внезапно, развитие болезни было стремительным. Артем попал в госпиталь Бурденко уже с четвертой стадией рака. Врачи ничего не могли сделать.
В больнице Артем записал видеообращение с просьбой помочь ему улететь домой к маме. Он находился в таком состоянии, что самостоятельно долететь из Москвы на Дальний Восток ему было не под силу. Нужен был специальный медицинский самолет и сопровождение врачей.
Пользователи вконтакте и фейсбука создали петицию с обращением к МЧС и Минобороны РФ. Под петицией подписали несколько тысяч людей.
«Новая газета» узнала о ситуации из поста на страничке депутата Госдумы Дмитрия Гудкова. Мы немедленно связались с министром обороны Сергеем Шойгу. В ту же ночь начальник главного военно-медицинского управления МО РФ Александр Фисун дал указания врачам госпиталя Бурденко. Был созван консилиум, который подтвердил диагноз. И уже на следующий день Артема Романенко в медицинском модуле спецбортом Минобороны переправили в Благовещенск. В Благовещенском военном госпитале ему обеспечили полноценный уход, обезболивающие и, главное, возможность быть все это время с мамой.
«Новая газета» выражает огромную благодарность лично министру Шойгу и всем тем сотрудникам министерства обороны, кто просто по-человечески, без грамма бюрократии, сработал в этой ситуации. Перед страшным диагнозом мы все оказались бессильны. Но умер Артем достойно.
Редакция «Новой газеты»
Автор
«Новая газета»
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