Общество
545 «Предатели русского мира ходят сидеть на полезных ископаемых православного мира, но жить по-европейски»
В центре Москвы, в Геологическом музее, Сергей Миронов встретился с ополченцами Донбасса и пообещал бороться за их особый статус и помочь с получением российского гражданства
Фото: Екатерина Фомина/ «Новая»
– Мы видим, что происходит сегодня на нашей братской Украине, которая благодаря своим руководителям живет по указке вашингтонского обкома. Государству пытаются навязать свою волю, но вы — настоящие патриоты — этому мешаете. За это хочу вам сказать слова огромной благодарности! —торжественно заявляет Сергей Миронов.
В начале октября в Геологическом музее имени Вернадского откроется выставка «Сокровища России», но во вторник здесь собрались посмотреть на другие «сокровища» — «защитников русского мира». Миронов организовал круглый стол с ополченцами, воевавшими на Донбассе, чтобы обсудить их проблемы и юридический статус.
Ополченцы одеты неформально – почти все в военной форме, будто только что снялись с позиций, но есть и в штатском, всего девятнадцать человек. Многие знакомы друг с другом — служили в Луганске, пересекались.
Сотрудники музея подсказывают, где будет встреча с политиком: «Кто ж его не знает, геолога нашего». В Геологическом музее Миронов не чужой человек: он председатель попечительского совета. На втором этаже выставлена подаренная им музею коллекция минералов (собирал ее сорок лет). А на третьем – собственный кабинет с позолоченной табличкой. Рядом с ним, в аудитории, и чествовали «защитников».
За овальным столом в костюме только Сергей Миронов, его представитель на Донбассе Владимир Карасев и директор российского фонда поддержки ветеранов оперативных служб силовых ведомств "Центр-Т" Владимир Кошкарев. За их спинами флагштоки – триколор, флаг партии, флаг самопровозглашенной ЛНР. Со стены на происходящее взирает седой академик Вернадский — под его портретом скромно разместились ополченцы, которым не хватило места за общим столом.
— Мы не хотим, чтобы нам указывали, каких героев чтить, на каком языке говорить, каким богам поклоняться, — заявляет Сергей Миронов.
Многие ополченцы раньше не слышали о Миронове и тем более не знают о его партии. Ополченцам объясняют: члены партии ездили наблюдателями на референдумы, парламенты самопровозглашенных республик работают на базе, подготовленной юристами партии, партия помогает детям республик, студентам – получить дипломы российского образца, а также ополченцам – «было несколько случаев, когда тяжело раненных ребят собирали буквально по косточкам и вывозили».
На встрече обсудили необходимость утверждения особого статуса ополченцев, который упростит процесс получения российского гражданства. Миронов пояснил: если ополченцев официально признают, можно и статью в уголовный кодекс добавить – наказывать тех, кто на «ополченца голос поднял».
Официальная часть продолжилась награждением защитников Донбасса медалями «за мужество и доблесть». Владимир Кошкарев из фонда поддержки ветеранов награждении под аплодисменты вручил первую медаль Сергею Миронову, с усилием прикрепил ее на лацкан пиджака.
— Тяжело медали прикалываются, значит, носиться будут достойно!
Следующим слово взял Алексей Фоминов, командир бригады спецназа «Одесса», крупный короткостриженный мужчина в клетчатой рубашке.
Фоминов попросил Миронова посодействовать в открытии санаториев и реабилитационных центров для ополченцев. Он пожаловался, что дети военнослужащих самопровозглашенных республик не выезжают в лагеря. Еще одна просьба связана с гражданством: упросить процесс получения,«чтобы ополченцы могли найти пристанище в России».
— Ребята проливали кровь за свою родину, за Россию, и говорить, что эти люди сами пошли туда… Кто так говорит — это предатели русского мира! Сейчас много людей кричат: давайте нам европейские ценности. Всегда удивляюсь наглости этих людей: ходят сидеть на ценностях православного мира и на полезных ископаемых православного мира, но жить по-европейски.
— А богатствами для них будет бородатая Кончита, — отреагировал Сергей Миронов. Он вообще соглашался с ораторами. Например, на то, что в Украине формируется оппозиция нынешней власти, называющая себя «Справедливой Украиной», сказал:
— Мы же один народ, нашему народу присуще чувство справедливости: хлеба не надо – дай справедливость! В нас заложена одна духовная справедливость — для всех нас, православных, славян!
Фото: Екатерина Фомина/ «Новая»
Дальше Сергей Миронов в свободном режиме попросил ополченцев рассказать, с чем они приехали. Даже на этой официальной встрече, под пристальным вниманием камер федеральных каналов, они не называли свои имена полностью. Сергей, «коренной луганчанин», просил за отца: того арестовали за «пособничество террористу», якобы он передавал данные о перемещении украинской техники.
— У него дом рядом с дорогой, созванивались, он мне просто сказал: «Аккуратнее, сынок, в вашу сторону БТРы едут». Ему 66 лет, онкология и еще другие там заболевания.
Ополченец Владимир просил за бойцов, которые после службы «оседают в России», а их депортируют по месту прописки – в места, оккупированные сейчас украинской армией. Василий, который перевез семью в Красноярск, пожаловался, что с 2004 года стоит в очереди на квартиру (за то, что воевал еще в Чечне), поэтому приходится ютиться в коммуналке. Еще один ополченец в серой толстовке и джинсах, не представляясь, рассказал, что на сайте «Груз 200» публикуют контакты тех, кто помогал воевавшим на Донбассе.
— Моей жене до сих пор звонят, угрожают, что голову отрежут. Можете закрыть этот сайт?
Миронов попросил всех письменно изложить свои просьбы, но предупредил, что рассмотрит все только после выборов.
— Вы можете ваши заявления принести сюда – в кабинет председателя попечительского совета музея, там всегда мой сотрудник. В отличие от Госдумы сюда не нужны пропуска. Внизу билеты в музей продаются, но вы скажите, что к Миронову, — и проходите!
Также Миронов заверил: «Я регулярно встречаю президента и готов глаза в глаза озвучить проблемы. Я бла-бла не люблю, я сказал – я буду делать».
— Хочу сказать искренние слова благодарности за ваш ратный труд! На таких, как вы, вся земля русская держится! Есть предложение сделать общую фотографию! – закончил встречу Миронов.
Фото: Екатерина Фомина/ «Новая»
На входе стояла женщина в ярко-желтом джемпере и раздавала ополченцам такие же ярко-желтые пакеты с символикой партии, приговаривая: «Это вам на память».
Фотографироваться пошли в концертный зал музей – белый зал с колоннами, хрустальными люстрами, белоснежным фортепиано и органом.
К Фоминову кто-то пристал: почему в интернете нет информации об убитом командире?
— А вы думаете, ее выкинут? У нас договорённость о перемирии, но мы ящиками трупы вывозим!
После фотосессии представитель Миронова Владимир Карасев объяснял ополченцам, что все инициативы партии, связанные с ополченцами, блокирует партия власти: «везде есть черви, которые мешают». Сам Миронов попрощался и быстро ушел. Карасев наставлял ополченцев:
— Тот бородатый мужик — журналист с BBC, подумайте, прежде, чем с ним говорить. А еще в зале была пятая колонна – это «Новая газета». Давайте вернемся и поговорим уже без журналистов?
Видно было, что простые мужики впервые слышали все эти названия изданий. Рядом с выходом из зала мялись трое ополченцев, они и на встрече вели себя скромно, за столом с политиком не сидели.
— Почему вас выбрали? Наверное, мы самые свободные были,— отвечают, облокотившись на составленные мягкие стулья.
Рассказывают, что два месяца назад вернулись из Стаханова (Луганская область), туманно говорят – «были причины». Их родители остались на «оккупированных СБУ территориях», а им путь домой закрыт.
— А сейчас не страшно «Первый» канал же снимал, покажут по телевизору?
— Да СБУ и так знает, кто где служит, потому что везде есть предатели.
От России они ничего не получают. Пытались ли обращаться за помощью? А к кому? – удивленно спрашивают они. «Мы вообще в первый раз на подобном мероприятии, нам друзья подсказали обратиться к Сергею Михайловичу».
— Если дадут гражданство России – вообще вопросов не будет, мы все рожденные в СССР, считали себя русскими все время, — говорит ополченец постарше. До войны он работал на стройках.
Ополченец помладше жалуется:
— По программе помощи беженцев командиры, начальники получили российское гражданство, все сливки под себя сняли. А мы рядовые – так никуда и не смогли пробиться.
Автор
Екатерина Фомина
корреспондент
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