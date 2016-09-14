Где, кого, за что

И уважать себя заставил…

Суд приговорил экс-следователя Карпова к 3 месяцам тюрьмы… за неявку на заседания

Суд: Высокий суд Лондона

Осужденный: экс-следователь МВД Павел Карпов

Статья: неуважение к суду

Решение: 3 месяца тюрьмы

Высокий суд Лондона заочно приговорил фигурирующего в «списке Магнитского» экс-следователя из Москвы Павла Карпова к трем месяцам тюрьмы за неуважение к суду. Такое решение было вынесено, поскольку бывший следователь не подчинился судебному постановлению: после нескольких извещений так и не явился на судебное заседание и не представил данные о своих активах, отмечает сайт Lawand Orderin Russia.

В 2012 году Карпов подал иск к руководству фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру, пытаясь оспорить сведения из фильма «Неприкасаемые», посвященного обстоятельствам гибели Сергея Магнитского. Спустя год суд иск отклонил (хотя предостерег и ответчика Браудера от вольного обращения с лексикой) и обязал экс-следователя оплатить судебные издержки в размере 850 тысяч фунтов стерлингов. Однако большую часть суммы (660 тысяч фунтов стерлингов) Карпов так и не выплатил. Летом 2016 года Hermitage обратился в Высокий суд, чтобы востребовать с экс-следователя остаток. Суд несколько раз вызывал Карпова для дачи показаний, однако тот не являлся.

Карпов, комментируя решение суда российским СМИ, назвал его «совершенно бесполезным»: оно действует только на территории Великобритании, при этом доступ в эту страну ему закрыт.

«По решению Московского суда Браудер должен мне 8 млн рублей, он считает, что я ему должен 650 тыс. фунтов стерлингов. Браудер должен российскому государству 9 лет колонии общего режима, я должен английскому правосудию 3 месяца колонии. Такой у нас получился международный бартер», — сказал Карпов.

Напомним, Павел Карпов является фигурантом «списка Магнитского».

Магнитский и его соратники в своих заявлениях в правоохранительные органы неоднократно писали, что Карпов мог иметь отношение к громкой истории, связанной с хищением 5,4 миллиарда рублей из российского бюджета. Впоследствии Магнитского арестовали по подозрению в причастности к уклонению от уплаты налогов со стороны Hermitage Capital. Осенью 2009 года Магнитский скончался в СИЗО «Матросская Тишина». Расследование адвокатов и родных установило, что перед смертью его избили.

Карпов неоднократно обращался в суды России с исками о защите чести и достоинства, требуя опровергнуть обвинения в причастности к хищению бюджетных средств и гибели Магнитского. Ряд судов Карпов в России выиграл.

Вера Челищева,

«Новая»



Запакетировали

Чеченский журналист был похищен, а после осужден за курение анаши на кладбище

Суд: Шалинский районный суд Чечни

Осужденный: журналист «Кавказского узла» Жалауди Гериев

Статья: ч. 2 ст. 228 УК (незаконный оборот наркотических средств в крупном размере)

Решение: 3 года лишения свободы

Стадия: подана апелляционная жалоба на приговор

Шалинский районный суд Чечни приговорил журналиста «Кавказского узла», 23-летнего Жалауди Гериева к 3 годам колонии по обвинению в незаконном хранении наркотиков. Журналист, который не признал своей вины, считает, что уголовное преследование связано с его профессиональной деятельностью.

У правоохранительных органов Чечни иное мнение: по их версии, прошлым летом Гериев собрал листья с кустов дикорастущей конопли, высушил их и хранил «для личного употребления». 16 апреля этого года он поехал с наркотиками на окраину села Курчалой, чтобы употребить марихуану, и в районе сельского кладбища был задержан. Кстати, на 16 апреля 2016 года у Гериева был назначен вылет в Москву, и билет был куплен заранее. В Москву он собирался на семинар «СМИ и Конституционный суд» (организатор — Институт права и публичной политики). То есть, по логике обвинения, перед вылетом журналист решил поехать на кладбище и обкуриться.

Суд согласился с обвинением и признал Гериева виновным по ч. 2 ст. 228 УК (незаконное хранение и перевозка наркотиков в крупном размере без цели сбыта). В прениях прокурор Милена Байтаева попросила для журналиста 5 лет колонии.

Немного подробностей о дне задержания Гериева (хотя сам он называет произошедшее похищением). Вот выдержки из его показаний: «Меня ударили по голове и затолкали в черный автомобиль Lada Priora. Отобрали телефоны, рюкзак с паспортом, ноутбук и другие личные вещи. Меня отвезли в лес недалеко от села Цоцин-Юрт». После, по его словам, Гериеву набросили на голову мешок и туго затянули, руки связали проволокой. Затем отвезли на кладбище, где, по данным следствия, он признался в совершении преступления. В суде Гериев отказался от своих признательных показаний, заявив, что они были даны под пытками и давлением.

«Дело было сфабриковано довольно непрофессионально», — говорит «Новой» главный редактор «Кавказского узла» Григорий Шведов. Он также считает, что причиной преследования Гериева является его журналистская деятельность.

Защита в суде указывала на ряд серьезных нестыковок в выводах следствия: Гериев якобы собрал марихуану в августе, хотя созревает она в октябре; якобы он с пакетом в апреле 2016 года отправился в село для употребления наркотика, при этом у него не нашли каких-либо приспособлений для его приготовления; у Гериева якобы изъяли пакет черного цвета, в то время как в заключении эксперта говорится о прозрачном пакете.

Суд над Гериевым начался в июне. Первоначально разбирательство вел судья Муса Тахтаров. Через месяц адвокаты заявили ему отвод в связи с тем, что, по их сведениям, на него оказывается давление со стороны прокуратуры. Так за несколько дней до слушаний Тахтарова видели в надзорном ведомстве, а прокурор Байтаева перед слушаниями находилась в кабинете судьи.

Как говорит редактор «Кавказского узла», защита Гариева считает, что есть перспективы добиться справедливости в вышестоящих инстанциях: «У судейского цеха были вопросы к тому, какая доказательная база была представлена. Поэтому адвокат рассчитывает на приговор, которым Гериев будет оправдан».

В защиту журналиста Жалауди Гериева высказались ведущие правозащитные организации мира: Human Rights Watch, «Мемориал», Норвежский Хельсинкский комитет и Обсерватория по защите правозащитников.

Александра Таранова —

специально для «Новой»



Навстречу доносам

Соколовского перевели под домашний арест

Суд: Свердловский областной

Подозреваемый: блогер Руслан Соколовский

Статьи: ч. 1 ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды) и ч. 2 ст. 148 УК (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, совершенное в местах, специально предназначенных для проведения богослужений).

Решение: изменение меры пресечения — заключение под стражу на домашний арест

8 августа Свердловский областной суд удовлетворил жалобу екатеринбургского видеоблогера Руслана Соко­лов­ского и перевел его под домашний арест. Ходатайствовал об освобождении блогера мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

Эпизодов в деле пока три: известный видеоролик про ловлю покемонов в храме и два ролика, в которых блогер критиковал РПЦ.

На сайте СК по Свердловской области уже появился подробный отчет о том, как продвигается расследование. В частности, в ходе обысков «только по месту жительства» 21-летнего блогера были «обнаружены и изъяты»: видеокамера, два штатива, несколько веб-камер, ноутбук, нетбук и даже «профессиональный микрофон». Эти находки, сообщает СК, подтверждают тот факт, что «деятельность обвиняемого носила систематический и целенаправленный характер».

Также следствие внимательно изучает журнал, который выпускал Соколовский. В нем СК обнаружил «публикации и иллюстрации, направленные на возбуждение ненависти и вражды на религиозной почве».

Вдобавок следствие обнаружило у Соколовского дома ручку, в которую вмонтирована видео­камера. То есть это уже не ручка, а «специальное техническое средство, предназначенное для негласного получения информации». Иметь такую ручку — преступление, наказание за которое, напоминает СК, грозит до 4 лет.

Еще во время нахождения Соколовского в СИЗО‑1 Екатеринбурга его посетили члены ОНК, которым он пожаловался на угрозы со стороны тюремного психиатра СИЗО. По его словам, женщина угрожала отправить его на 1–2 месяца в психиатрическое отделение на экспертизу, «откуда не достанет ни один адвокат», допустив, что там его «могут избить другие заключенные». Член Свердловской ОНК Дмитрий Калинин сказал «Новой газете»: «Я сам не единожды слышал про людей, которых помещали принудительно в палаты блока психиатрии СИЗО‑1. Но врач СИЗО не допускал нас к ним. Мы уже направили соответствующие запросы и жалобы».

Подтвердил практику помещения подследственных в психиатрический блок в СИЗО‑1 Екатеринбурга «Новой газете» и адвокат Алексей Бушмаков: «Когда я посещал Соколовского в СИЗО, он также рассказал мне про угрозы со стороны психиатра. Я сам неоднократно получал жалобы от содержащихся в этом СИЗО на помещение в психиатрическое отделение, на то, что связывают, колют какие-то препараты».

Екатеринбургская епархия, в свою очередь, официально дала понять, что от Соколовского ждут покаяния. Блогер сказал, что не собирается этого делать.

Кстати, автором доноса на Соколовского оказался уральский журналист Максим Румянцев — именно он написал заявление в правоохранительные органы, оскорбившись в своих религиозных чувствах.

Александра Букварёва —

специально для «Новой»



И обязать мыть рот с мылом

Представитель обозревателя «Новой газеты» Елены Масюк — адвокат адвокатского бюро «Падва и партнеры» Андрей Рахмилович подал в Дорогомиловский районный суд Москвы иск «о взыскании денежной компенсации морального вреда, причиненного унижением чести и достоинства, и об обязании удалить из сети Интернет текст, содержащий высказывания, унижающие честь и достоинство», к заместителю председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы и на данный момент кандидату в депутаты Госдумы от партии «Родина» по Новосибирской области Павлу Пятницкому.

В выпуске «Новой газеты» от 20 июля 2016 года была опубликована статья обозревателя «Новой» Елены Масюк, в которой рассказывалось о том, что, по словам родителей фигуранта дела «Оборонсервиса» Алексея Душутина, «содержащегося в СИЗО № 2 г. Москвы, заместитель председателя ОНК Москвы Павел Пятницкий предлагал за 10 000 000 рублей «закрыть» уголовное дело в отношении их сына, — говорится в поданном в суд иске. — В тот же день — 20 июля 2016 года в ответ на статью истца (Елены Масюк), опубликованную «Новой газетой», ответчик (Павел Пятницкий) разместил в информационной и телекоммуникационной сети общего пользования Интернет на своей странице в социальной сети фейсбук, открытой для свободного доступа, текст, содержащий нецензурную брань в адрес истца (Елены Масюк). Одновременно ответчик (Павел Пятницкий) разослал по электронной почте этот текст тридцати пяти членам Общественной наблюдательной комиссии г. Москвы».

Обозреватель «Новой газеты» Елена Масюк просит суд взыскать с Павла Пятницкого 5 000 000 рублей в качестве денежной компенсации морального вреда, а также обязать Пятницкого в течение трех календарных дней с даты вступления в законную силу судебного решения удалить с его страницы в фейсбуке указанный оскорбительный текст.



Где, кого, за что

Дело Саблина. 12 сентября Московский городской суд отказал в удовлетворении административного искового заявления кандидата от ПАРНАС Олега Безниско к окружной избирательной комиссии с требованием снять с регистрации кандидата от «Единой России» Дмитрия Саблина.

Число нарушений в избирательной кампании единоросса в разговоре с «Новой» Олег Безниско оценил как «больше, чем блох у поганой собаки». «Взять хотя бы письма за подписью Саблина, которые разносят по пенсионерам и ветеранам соцработники — это использование административного ресурса. В каждом письме есть обращение к избирателю по имени отчеству и его личный адрес — это нарушение закона о персональных данных и использование административного ресурса. Данные письма оплачиваются не из избирательного фонда, — то есть уже третье нарушение», — привел лишь один пример из своей жалобы Безниско.

«Допросить свидетелей по моему ходатайству суд отказался. Правда, приобщили почти все документы, доказывающие мою позицию. Затем буквально за пять минут суд принял решение, вполне ожидаемое, и в иске отказал. Я обжалую это решение», — прокомментировал произошедшее Олег Безниско решение суда.

Это далеко не первая претензия к выдвиженцу от «Единой России» Дмитрию Саблину от других кандидатов в 202-м избирательном округе в Новой Москве. Так, например, 30 августа кандидаты в депутаты от оппозиционных партий по 202-му округу направили на имя председателя ЦИК Эллы Памфиловой коллективную жалобу на то, что Саблин, по их мнению, в нарушение закона применяет административный ресурс для агитации.

Фотография пикетом не является. 7 сентября Краснодарский краевой суд отменил штраф 20 тысяч рублей, наложенный Кущевским районным судом на активистку за фотографию с плакатом. Изначально Нина Соловьева была оштрафована по статье «Нарушение правил проведения митинга» (ст. 20.2 КоАП РФ) за размещенную в Сети фотографию, на которой она на фоне знака «Кущевский район» держит плакат в поддержку осужденной ранее по обвинению в экстремизме Дарьи Полюдовой.

Как сказал «Новой газете» адвокат Александр Попков, суд первой инстанции прошел без самой Соловьевой и ее защиты, поскольку никого из них не уведомили о заседании. Суд второй инстанции не нашел в действиях кубанской активистки состава правонарушения и прекратил административное производство.

По словам Попкова, в самом факте размещения этой фотографии сотрудники Центра «Э» краевого ГУВД также пытались найти признаки уголовного преступления — пробовали и «экстремизм», и «неоднократное нарушение правил проведения митинга». Однако возбудить уголовное дело так и не удалось. Примечательно, что занимался этим тот же оперативник, который «разрабатывал» краснодарскую активистку Юлию Усач, ранее оштрафованную за «пропаганду нацизма» по причине размещения в Сети антифашистских карикатур.

Аресты в МВД. Пресненский суд Москвы по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении временно исполняющего обязанности начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) Министерства внутренних дел (МВД) России Дмитрия Захарченко, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, воспрепятствовании производства предварительного расследования и получении взятки в особо крупном размере. В СИЗО Захарченко будет находиться как минимум до 8 ноября.

Его адвокаты просили суд избрать альтернативные меры — домашний арест по фактическому месту проживания либо залог в размере 70 миллионов рублей. В качестве залогодателя адвокат Юрий Новиков предложил суду свою кандидатуру. Также на заседании защита огласила сведения о личности обвиняемого, согласно которым врио главы управления «Т» ГУЭБиПК МВД имеет три высших образования и является кандидатом экономических наук, а на его (Захарченко) иждивении находятся двое малолетних детей.

8 сентября в отношении Захарченко возбудили уголовное дело по признакам совершения преступлений, предусмотренных частью 1 ст. 285 и ч. 3 ст. 294 УК — «злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование расследованию дела». Днем позже, 9 сентября, было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК), после чего все три эпизода следствие объединило в одно дело.

Согласно представленной в материалах дела справке ФСБ в настоящее время определен неполный круг лиц по делу. Как установлено оперативными сотрудниками, врио главы управления «Т» ГУЭБиПК МВД (которое курирует топливно-энергетический блок) покровительствовал руководителям нескольких коммерческих структур, получая от них взятки. На заседании суда следователь говорил о незаконном денежном вознаграждении Захарченко в размере 7 миллионов рублей, при этом допустил в дальнейшем выявление иных эпизодов взяточничества.

Захарченко задержали совместно ФСБ и Главное управление собственной безопасности МВД. Напомним, в ходе обысков в автомобиле и одной из его квартир была найдена крупная сумма денег наличными. На заседании следователь озвучил сумму изъятых денег в размере порядка 9 миллиардов рублей.

Сам Захарченко отрицает, что изъятые деньги имеют к нему какое бы то ни было отношение.

— В моих руках денег не было, факт передачи мне денег не был зафиксирован. Средства, изъятые в машине, принадлежат хозяину автомобиля, который является предпринимателем, а в квартире замужней взрослой сестры, где также были обнаружены деньги, я до этого не был, — говорил на суде сам обвиняемый.

Дело Реймера. В Замоскворецком суде Москвы продолжаются слушания по делу бывшего руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Реймера, обвиняемого в хищении более 1 миллиарда рублей, выделенных для закупки электронных браслетов. 7 сентября суд допросил сотрудников ФСИН, которые участвуют в деле как представители потерпевших. Ранее сообщалось, что государство в лице ФСИН заявило гражданский иск, требуя возмещения материального ущерба в размере 2,7 млрд рублей.

Как заявил «Новой» адвокат Реймера, возможно, сумма иска будет снижена в связи с ошибочным расчетом. «Мы смогли доказать, что они ошиблись. Они включили в иск один контракт, который, по подтверждению Счетной палаты РФ, был досрочно расторгнут. В связи с чем 635 600 миллионов было включено в иск излишне», — рассказал адвокат Владимир Жеребенков.

На скамье подсудимых кроме Реймера — его бывший заместитель Николай Криволапов, а также экс-директор ФГУП «Центр информационно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний» Виктор Определенов. Все трое свою вину отрицают.

Дело Гайзера. Следствие по делу экс-главы Коми Вячеслава Гайзера вынесло постановление о прекращении уголовного преследования бывшего руководителя региона по эпизоду, связанному с хищением 50% акций гостиницы «Авалон» в Сыктывкаре, за отсутствием состава преступления. В связи с этим Гайзеру предъявили обвинение в новой редакции, в которой фигурирует только один эпизод мошенничества. Тем не менее экс-главе Коми по-прежнему вменяется создание преступной группы и легализация денежных средств.

В сентябре 2015 года по делу о мошенничестве и создании преступной группы был арестован ряд высокопоставленных чиновников Коми, а также некоторые бизнесмены, которых Следственный комитет назвал «финансистами-технологами». Под арестом находятся сам экс-глава республики, заместитель председателя правительства Коми Константин Ромаданов и ряд других фигурантов дела.

Добавим, что на прошлой неделе Сыктывкарский городской суд заключил под стражу на 2 месяца директора группы компаний «Ренова» Евгения Ольховика и гендиректора ПАО «Т Плюс» Бориса Вайнзихера. Следственный комитет по Республике Коми сейчас проводит расследование уголовного дела в отношении бывших и действующих руководителей ЗАО «Комплексные энергетические системы» — ЗАО «КЭС» (правопреемник которого ПАО «Т Плюс»), подозреваемых в «даче взятки в особо крупном размере» (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Фигурантом уголовного дела является также известный бизнес­мен Михаил Слободин, руководивший ЗАО «КЭС» в период с 2007 по 2014 год. Он объявлен в федеральный розыск.

По версии следствия, в течение 2007–2014 годов подозреваемые и ряд «иных неустановленных следствием лиц», действуя в интересах ЗАО «КЭС» и аффилированных с ним организаций, передавали высшим должностным лицам Коми (включая бывшего главу республики Вячеслава Гайзера) в качестве взятки денежные средства и иное имущество за установление максимально выгодных тарифов на тепло- и электроэнергию, а также — предоставление иных льгот. Общая сумма перечисленных средств составила более 800 миллионов рублей.

Александра Букварёва,

Александра Таранова,

Вера Челищева