

12.09.2016. Пущино. Митинг сотрудников научных центров

Фото: Профсоюз работников РАН

В нескольких городах страны сотрудники центров и институтов академии проводят акции против сокращения расходов на науку. В понедельник 12 сентября состоялись митинги сотрудников Пущинского и Черноголовского научных центров. 14 сентября чрезвычайные собрания профсоюзных организаций и объединений молодых ученых пройдут в Томске, Казани и Владивостоке. На четверг свои акции запланировали Нижний Новгород и Москва.

Профсоюз работников РАН объявил эту неделю «протестной» и выдвинул ряд требований: «Не секвестрировать в 2016 году расходы на науку. Обеспечить финансирование фундаментальных научных исследований в 2017 году на уровне не ниже 0,22% ВВП. Выполнить указ президента России о доведении доли внутренних затрат на исследования и разработки до 1,77% в ВВП».

По словам председателя московской региональной организации профсоюза работников РАН Владимира Юркина, бюджет российской науки сокращается третий год подряд.

«В относительно благополучном 2014-м ФАНО было выделено 92 млрд рублей, в 2015-м — около 80 млрд, в 2016-м произошло снижение еще на 10%, — поясняет Юркин. — Денег в научных организациях сегодня не хватает даже на оклады. Институты оказались в сложной ситуации, они вынуждены направлять средства из фондов заработной платы на решение других проблем — разбираются с налогами, коммуналкой, эксплуатационными расходами. Ухудшается инфраструктура центров, сокращается количество сотрудников. Уходят молодые ученые. Им надо проводить исследования, а для этого необходимы первоклассные установки, приборы, новейшие технологии и оборудование. Ничего из перечисленного нет, потому что нет полноценного финансирования. Наука не развивается».

В июле академики РАН обращались к президенту России, а профсоюз работников РАН в августе — к политическим партиям, принимающим участие в предвыборной кампании. Писали о том же — о развале фундаментальной науки. Ответов не получили.

«Остальные вопросы может решить только Госдума. А вы сами знаете, чем она до сих пор занималась, — говорит Владимир Юркин. — Наша протестная неделя адресована и чиновникам, и кандидатам в парламент».

В Томском научном центре СО РАН «Новой газете» рассказали о массовых сокращениях сотрудников.

«В одном из институтов сократили 11 человек из 100, в других подразделениях практикуется перевод людей на неполный рабочий день. У нас, в Сибири, обстановка чуть лучше, чем в других регионах, но тоже организации теряют от 7 до 10% ученых. Количество уволившихся превышает число принятых. Островков стабильности в системе РАН не осталось, — считает председатель территориальной профсоюзной организации Томского научного центра Георгий Ивлев. — В каждой организации недобор от 5 до 10 специалистов. Бюджет сокращается, а объем государственных заданий не меняется. «Майские указы» президента о том, что к 2018 году средняя заработная плата научных сотрудников будет выше средней зарплаты по регионам, не исполняются… Кроме прочего, когда стартовала реформа РАН, ее инициаторы обещали освободить ученых от чрезмерной бумажной работы, но получилось наоборот: ученые строчат отчеты, ученые секретари их обрабатывают».

«Проблема финансирования российской науки и проблема реформирования академии вгоняют научное сообщество в некое стагнирующее состояние, — присоединяется к коллегам руководитель Нижегородской организации профсоюза РАН Вячеслав Вдовин. — Развитие науки требует ресурсов, а мы, к сожалению, видим лишь потери бюджета. Пока картина хуже, чем до реформы. Не случайно молодежь голосует ногами — не хочет идти в эту сферу».

Нынешняя серия протестных акций под лозунгом «Нет — развалу науки и массовым сокращениям!» носит, по определению ученых, предупредительный характер.

«Необходимо показать власть имущим, что по их вине наука катится в пропасть. Мы упорно сползаем в лихие 90-е, — заявляют участники мероприятий. — Академическое сообщество выступает против бездумной политики. Больше нельзя молчать. Если будем бороться, то отобьемся».