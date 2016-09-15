Общество
1094 Далай-лама: Цензура аморальна. Бездумная «медитация» бессмысленна
Во Францию на пять дней явился Далай-лама XIV. Он не был здесь пять лет, и в следующий раз бог знает когда еще приедет. А в Россию, вероятно, уже никогда. Даже если доживет до 113 лет, как планирует
Фото: EPA/YOAN VALAT
Российские границы давно закрыты от него на все духовные скрепы: вероятно, потому, что Далай-лама — нормальный живой человек, не выдавливающий из себя по капле «слово пастыря»; и потому, что Далай-лама нескучно и убедительно говорит о демократии как о единственном гармоничном способе проживания общественной жизни. И конечно, потому, что Далай-лама говорит о недостатках Китая, а мало у кого на этом свете хватает смелости, чтобы пойти наперекор китайским товарищам. Вот и у Франсуа Олланда не хватило.
На вопрос, почему с ним не встретился ни один представитель французской исполнительной власти, хотя 86% опрошенных французов хотели бы, чтобы Далай-ламу приняли в Елисейском дворце, тибетский лидер ответил сдержанно: «Мой визит — сугубо неполитический. К тому же мне нечего спросить у вашего президента. Если бы мне было что спросить у президента, я был бы разочарован. Но это не тот случай. Так что нет проблем. Некст квесчен». Вопросы в этот день были о счастье, о гармонии — о том, как этого добиться и как это сохранить, особенно когда ты живешь, постоянно опасаясь теракта. Далай-лама и на эти вопросы ответил.
Роль агитации и пропаганды
Встреча ДЛ с журналистами «на-минус-первом-этаже» парижского пятизвездочного отеля началась с того, что его святейшество опоздал, потому что не мог отказать нескольким хитрым фотографам в удовольствии снять его в незапланированном месте, у входа в конференц-зал. Его святейшество вообще любит фотографироваться и при каждом удобном случае призывает окружающих сделать с ним селфи. Если можно подарить кому-то радость таким простым способом, зачем же строить значительную мину. Далай-лама считает, что лучше изобразить забавную рожицу. И бескомпромиссно посмеяться там, где появляется возможность. И даже там, где вроде бы и не появляется. Сейчас, в силу возраста, его святейшество делает это, слегка покрякивая. Словно уточка.
Усевшись, наконец, на стул перед журналистами — на 10 минут позже запланированного (хотя в программке было написано: «Начало в 10.30 ровно») — Далай-лама первым делом сказал: «…Слишком много негативных эмоций. Я испытываю грусть». Негативные эмоции и правда производятся в ужасающих масштабах. Например, во Франции в последние полтора с лишним года.
«Очень многие проблемы — от нашего восприятия», — продолжил Далай-лама и тут же взял на себя роль зав. отделом пропаганды и агитации земного шара. «В трудных ситуациях, когда выход из кризисного состояния очень узкий, очень просто ввергнуть человека в отчаяние», — и ДЛ мягко указал пальцем на тех, кто прикладывает к этому руку (в погоне за громкими заголовками): «Нельзя давать людям только плохие новости… Никому не нужны безнадега и депрессия». Безнадега — это узкий взгляд на мир, говорит ДЛ: «Если мы не можем расширить наше видение, мы способны впасть в отчаяние… Мы должны использовать разум, чтобы иметь более широкий взгляд на вещи… Роль медиа очень важна…»
Роль медитации
«Моя личная практика позволяет мне уменьшить негативные эмоции и поддерживать внутренний мир, вопреки враждебным обстоятельствам…» — сказал Далай-лама, признавшись, что перед медитацией предпочитает крепко выспаться.
«Обычно я трачу на сон 9 часов, — говорит он и, не скрывая торжествующего вида, бросает следующую фразу: — Слишком много? Что вы думаете?.. Слишком много», — качает он головой. Но для светлых мыслей нужна соответствующая голова, так можно понять его рассуждения. К тому же «я просыпаюсь в три часа ночи, а иногда даже и в два», добавляет ДЛ.
— Есть клише, что медитация — это закрыть глаза и ни о чем не думать, — говорит Далай-лама. — Это не так… Например, голуби делают так же… Так что это не имеет большого смысла. Я думаю, нужно целиком использовать наш разум для аналитической медитации. Понять причину вещей, понять, как функционирует наш ум, как работают эмоции, в чем состоит сущность реальности… И это очень поможет нам изменить взгляд на вещи. Поможет понять, что мы должны развивать в себе определенные качества.
Для доказательства того, что «развитие определенных качеств» возможно в планетарном масштабе, его святейшество напомнил, как за последние десятилетия в западном мире изменился взгляд на войну: на Первую мировую, да и на Вторую, «французы, так же как и немцы, шли с гордостью, как будто [война] — это что-то выдающееся… А сейчас такие умонастроения полностью исчезли…».
«Век назад окружающая среда никого не волновала, а теперь мы осознали свою зависимость от природы и начали одумываться», — продолжил ДЛ.
— Так что заниматься аналитической медитацией — полезное и ценное дело. Это позволяет видеть мир более широко и объемно… Например, в тяжелых обстоятельствах — таких как теракты, которые <…> являются страшными трагедиями, но также сужают наше видение вещей… А если мы не анализируем вещи широко, это увеличивает наши страхи и нашу тревожность. И в конечном итоге мешает найти правильные решения…
Всемирная роль сострадания
В декабре 2015 года, вскоре после серии парижских терактов, в блиц-интервью газете La Stampa Далай-лама сказал, что ради мира нужно вести переговоры хоть с ИГИЛ (организация запрещена в РФ).
Я этот призыв понял примерно так: «ради мира можно договариваться хоть с чертом» (или, например: «ради жизни бесланских детей можно было договориться хоть с террористами»). Далай-лама вроде бы никого не призывал «дружить с головорезами», как потом стали передавать многие медиа, продолжая сеять безнадегу и депрессию (см. выше). И потом странно было бы, если бы на вопрос «что делать?» Далай-лама ответил: «мочить в сортире».
Но ему задали тот же вопрос про ИГИЛ в Париже. «Для начала я должен сказать, что я против любых форм терроризма…» — на всякий случай уточнил ДЛ. И дальше призвал не разжигать огонь вражды и не цеплять ярлыки на спины невинных: «Я хотел бы подчеркнуть, что часто употребление выражений вроде «исламские террористы» или «буддистские террористы» и так далее — чрезвычайно неправильная практика. Мусульмане — это мусульмане. Террористы — это террористы».
«Используйте правильные слова. Неточные слова создают неверные впечатления», — сказал ДЛ и попросил «не подкармливать идею конфликта цивилизаций».
И не пестовать свою исключительность: надо понимать, что все вещи взаимосвязаны и не существует отдельного «я» вне связи с другими. Даже с врагами.
— Когда вы медитируете, упоминайте и тех, кто [намеренно] создает вам проблемы, — думайте о том, чтобы они больше не страдали, а нашли свою форму счастья, — призвал ДЛ. И чуть позже: — Первая моя цель — продвигать сострадание. В этом есть смысл нашего единения. Когда я говорю «мы» — это не значит «мы — европейцы», или «мы — азиаты», или «мы — тибетцы».
Роль цензуры
Когда у «невозвращенца» Далай-ламы в миллионный раз спросили о китайских властях, он впервые чуть повысил тон и перешел на тибетский. Но быстро вернулся на полтона назад и снова заговорил на своем инглише.
— 1 миллиард 300 миллионов китайцев имеют полное право знать реальность. Как только они ее узнают, я абсолютно уверен, что они будут способны сделать суждение о том, что верно, а что нет, — сказал ДЛ. И добавил: — Цензура в корне безнравственна.
Когда Далай-лама стал говорить о том, что китайские фермеры жалуются ему, как местные власти не дают жить и только обогащаются за их счет; когда Далай-лама стал говорить, что члены правящей китайской партии состоят в ней только ради привилегий; наконец, когда Далай-лама стал говорить о том, что ситуация, когда сами правители «не имеют никакой веры в то, к чему призывают народ», не может продолжаться долго, — я наконец догадался, почему «русский с китайцем братья навек».
И увидел свет в конце туннеля.
Но это были вспышки фотокамер: его святейшество призвал всех желающих сделать с ним на прощание селфи.
Автор
Юрий Сафронов
собкор в Париже
Другие материалы
Партнеры
Опрос
Навальный vs Баронова. Полемика вокруг предложения согласовать единых кандидатов в московских округах и снять кандидатуры остальных. Чья позиция вам ближе? Обсудить →
Реклама
Блог редакции
И обязать мыть рот с мылом
33 миллиарда полковника Захарченко: откуда деньги? Да все оттуда же
Bellingcat ответил на доклад «Алмаз-Антея» об обстоятельствах гибели рейса МН17
МВФ одобрил новый транш для Украины на 1 млрд долларов
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Открытие нового Московского центрального кольца (МЦК)2057
-
Мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам в Москве3815
-
Коммунисты празднуют день рождения Дзержинского2615
-
ЦСКА открыл новый стадион победой над «Тереком»1656
-
Москва. День города: благоустройство и кино6865
-
Парк «Патриот». Форум «Армия-2016»5152
Самое обсуждаемое
Публикуем текст, который может быть положен в основу российской реакции на выводы Нидерландов об обстоятельствах гибели рейса МН17
С П , 15 сентября 2016 в 10:26 -------------------- Вы хотите...
Пять рецептов спасения российской экономики
Анатолий, пенсионеры и бюджетники потратят рубли на ТНП, а продавцы...
«Эту страну спасут только массовые расстрелы»
РИМА ГАРАЙШИНА , 13 сентября 2016 в 10:16 "И давно знаем, что...
Самое читаемое
«У нас пожар. Я не могу выйти. Прости...»144940
Полковника нашли в «капусте»117274
«Эту страну спасут только массовые расстрелы»96302
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
1 комментарий