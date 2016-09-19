

Кафе «Хоттабыч» демонтировали: сейчас на его месте — груды строительного хлама

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4 сентября в симферопольской городской больнице № 6 скончался 75-летний ялтинский бизнесмен Александр Стрекалин. Ожоговая болезнь в стадии тяжелого ожогового шока (диагноз) оказалась несовместима с жизнью. Ожог головы, туловища, обеих верхних конечностей, правого бедра — 65% тела; ожог дыхательных путей.

Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС (вывозил людей из зоны катастрофы), воин-интернационалист (6 лет в Анголе), Стрекалин погиб в мирное время. Не смог победить чиновников, которые решили снести его небольшое кафе «Хоттабыч» на Приморском пляже Ялты. Во время очередного визита «сносителей» пенсионер взял бутылку с горючей жидкостью, облил себя и поджег.



«Мне не нужен такой героизм»

Вдова Александра Стрекалина Мила Селямиева выходит из здания Следственного комитета в растерянности. Четырехчасовой допрос оказался безрезультатным. «Мужа нет уже 10 дней, а уголовное дело не возбуждают. Все проверку ведут. Разве не очевидно, что это доведение до самоубийства? — спрашивает она меня. Ответить нечего. — Завтра вот снова вызывают: опять донести документы, опять какие-то детали уточнить»…

Мы сидим в сквере на улице Чехова, Мила вспоминает:

— Это было 2 сентября. Позвонили из кафе: пришла полиция демонтировать «Хоттабыча».

По словам Селямиевой, сносить кафе полицейские, люди в масках и городские чиновники во главе с директором МУП «Объединенная управляющая компания Ялты» Тамерланом Джазаевым приходили ежемесячно, начиная с апреля.

— По их версии, 20 апреля у нас истек срок действия договора аренды, — говорит Мила. — Но мы считаем иначе: чтобы договор прекратил действие, арендодатель должен был уведомить нас за 3 месяца до окончания срока действия договора — это норма прописана в п. 2 ст. 621 Гражданского кодекса. В противном случае договор автоматически пролонгируется. Уведомлений о расторжении договора арендодатель, Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ялты, нам не присылал. Все претензии предъявляет «Объединенная управляющая компания», прикрываясь неким распоряжением мэра города Андрея Ростенко. Но еще раз: ни Ростенко, ни управляющая компания не могут прекратить действие договора — это может сделать только арендодатель.

Селямиева говорит, что предыдущие попытки снести кафе заканчивались стычками: «Сносить приходили по ночам, один раз повязали сторожа. В апреле моему 13-летнему племяннику сломали ключицу. Мы уже знали, что эти люди способны на все. Нервы были на пределе».

2 сентября демонтировать кафе пришли полицейские и люди в черных масках, которыми руководил заместитель директора МУП «Объединенная управляющая компания» Никита Кириллов.

— Мы вновь попытались помешать демонтажу, но нас заблокировали. Меня лично удерживали двое полицейских. Я кричу: «Погодите! Вы действуете незаконно». Показываю документы. А полицейским плевать. Один говорит: «Мы находимся здесь, чтобы обеспечить порядок». Я ему в ответ: «Какой порядок? Вот наше имущество, вот документы. Почему кафе сносят?!» Помню, муж крикнул: «Будьте людьми! Мне что сделать, чтобы вы нас услышали? Сжечь себя? » И тогда один из полицейских так и сказал: «Иди и сожги». Муж развернулся и пошел к памятнику Горькому. И никто не пошел за ним — меня держали. Потом раздались крики. Мы когда подоспели, муж лежал на животе, рядом с ним обгоревшие бутылки.

Александра Стрекалина госпитализировали в Ливадийскую больницу Ялты, оттуда — в реанимацию симферопольской ГКБ № 6. Он скончался через два дня после попытки самосожжения.

— Муж был человеком старой закалки, — говорит Мила. — Поехал добровольно в Чернобыль: вывозил оттуда людей, а потом еще 3 года строил для них дома, был начальником строительной бригады. Затем 6 лет в Анголе — воин-интернационалист. И вот такой финал. Сейчас ко мне подходят люди и говорят: «Погиб как герой». А мне не нужен такой героизм. Дочь без отца осталась, 8 лет…



«Они недопонимают»

После гибели Стрекалина кафе «Хоттабыч» все-таки демонтировали: сейчас на его месте — груды строительного хлама. Новость о самосожжении в центре курортного города почти не привлекла внимания СМИ. Власти Ялты отреагировали на самоубийство 75-летнего бизнесмена коротким официальным комментарием заместителя мэра города Ивана Паюка: «Администрация сожалеет о том, что произошло. Мы, безусловно, сделаем выводы, и теперь будем более взвешенно подходить к решению таких вопросов с учетом эмоциональных качеств человека. Что касается срока действия договоров, то были внесены изменения администрацией в договоры, они были продлены до октября 2015 года. Селямиева неоднократно предупреждалась об этом и в телефонном разговоре, и управлением торговли».

— Гражданка Селямиева неоднократно предупреждалась о необходимости освободить территорию и лично сотрудниками администрации, и по телефону, и заказными письмами, — рассказал «Новой газете» директор МУП «Объединенная управляющая компания» Тамерлан Джазаев. — Срок договора аренды окончательно истек 20 апреля 2016 года. После воссоединения Крыма с Россией на территории республики действует законодательство РФ, и все нестационарные торговые объекты должны размещаться согласно специальной схеме, которая утверждается постановлением администрации города Ялта. Гражданка Селямиева даже не подавала заявление о включении возведенного ею объекта в схему дислокации.

Судя по заявлениям ялтинских властей, сделанным еще до самоубийства Стрекалина, — Ялту ждут массовые сносы.

«К 2018 году я ставлю глобальную задачу по ликвидации, — говорил в апреле глава горадминистрации Андрей Ростенко. — У нас порядка 200 ларьков стоит без прав собственности. Но я вам гарантирую, что в сентябре будет жесточайшая ревизия и инвентаризация, и, если глава республики доведет дело до конца, а он доведет, снесем даже все то, что вводилось в эксплуатацию.

Я сторонник того, чтобы вообще ликвидировать все ларьки. Я считаю, что они не нужны. Ни на остановках. Нигде. Но не все так думают. Большинство привыкли жить в этом состоянии, и они недопонимают».



Дорогу своим?

Семья Александра Стрекалина — не единственная, чей бизнес городские власти планируют «убрать» с ялтинской набережной.

У «Новой газеты» есть документы Федеральной антимонопольной службы, прокуратуры Ялты и Совета министров Крыма, из которых следует, что 5 апреля 2016 года (за две недели до того, как у городских чиновников появились претензии к «Хоттабычу») администрацией Ялты был проведен конкурс на лучший эскизный проект по благоустройству Приморского пляжа (именно здесь находилось кафе). Победителем конкурса стало некое ООО «Ягуар», созданное в конце декабря 2015 года и имеющее единственный Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) — 46.31 (торговля свежими и консервированными овощами и фруктами).

Как компания с единственным раз­решенным видом деятельности «торговля овощами» выиграла конкурс на благоустройство ялтинской набережной — загадка.

6 мая 2016 года дело о законности заключения договора между администрацией Ялты и ООО «Ягуар» по коллективной жалобе ялтинских предпринимателей рассматривалось в ФАС. Вот какая информация содержится в решении антимонопольной службы: «04.03.2016 заказчиком на официальном сайте города Ялта размещено извещение о проведении Конкурса. При этом критерии определения лучшего эскизного предложения размещены только 04.04.2016 (за день до проведения конкурса и за неделю до заключения контракта с «Ягуаром». — И. Ж.)».

Работавшим на ялтинской набережной предпринимателям поучаствовать в конкурсе не дали. По мнению опрошенных «Новой газетой» юристов, конкурс был открыто «заточен» под «Ягуар». По итогам рассмотрения дела комиссия ФАС приняла решение — передать материалы по данному конкурсу в правоохранительные органы.

В августе заместитель прокурора Ялты Михаил Гуревич письменно засвидетельствовал, что надзорное ведомство намерено через суд обжаловать постановление о проведении городской администрацией конкурса на лучший эскизный проект по благоустройству пляжа. Однако ни о каких конкретных шагах прокуратуры пока неизвестно.

Между тем, по словам уже выставленных с ялтинской набережной предпринимателей, никаких перемен в концепции развития городских пляжей не произошло: бизнесмены утверждают, что на их место приходят другие арендаторы, которые открывают точно такие же кафе…