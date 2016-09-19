Где, кого, за что

Присяжные из ФСБ не знают снисхождения

Закончился один из самых скандальных процессов года

Суд: Северо-Кавказский окружной военный суд (г. Ростов)

Осужденные: Сергей Зиринов и пятеро, по версии следствия, его подельников

Статьи: ч. 1–3 ст. 209 УК «Бандитизм», ч. 2 ст. 105 УК «Убийство более двух лиц», ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК «Покушение на убийство», ч. 3 ст. 222 УК «Незаконный оборот огнестрельного оружия»

Стадия: вынесен вердикт присяжных

Решение: четверо виновны, один оправдан

Грозит: до пожизненного

На прошлой неделе присяжные Северо-Кавказского окружного военного суда вынесли вердикт по уголовному делу в отношении бывшего депутата Законодательного собрания Краснодарского края, крупного анапского бизнесмена Сергея Зиринова и пятерых предполагаемых участников его группировки. Зиринова признали виновным в создании и финансировании банды, в заказе и организации в 2002, 2004 и 2013 годах убийств предпринимателей-конкурентов из Анапы и Новороссийска: гендиректора санатория «Малая бухта» Виталия Садовничего, его жены Ольги Иванкиной, бизнесмена Салмана Набиева. Также им инкриминировалось покушение на заместителя атамана местного казачьего общества предпринимателя Николая Нестеренко, при котором погиб его водитель.

По версии следствия, раскрытие убийств стало возможным благодаря показаниям лиц, задержанных в связи с покушением на Нестеренко. Кроме того, следствие опиралось на показания, которые обвиняемые дали в первые месяцы следствия друг против друга. Эти двое членов «банды» в итоге были осуждены в порядке «сделки со следствием» в 2014 году. А уже после их осуждения адвокаты, нанятые их семьями (до этого были защитники по назначению), собрали сведения о том, что в СИЗО Краснодара Сапожникова и Мирошникова посещали сотрудники Краснодарского УФСБ, осуществлявшие оперативное сопровождение «дела банды Зиринова» (в журналах СИЗО остались фамилии этих сотрудников УФСБ). Впоследствии эти свидетели обвинения в суде над Зириновым отказались подтверждать прежние показания. Один из них изъявил желание рассказать, при каких обстоятельствах на следствие им давались показания, но судья его прервал, заявив, что осужденный не имеет права об этом говорить.

В свою очередь, сам Сергей Зиринов и другие фигуранты рассказывали, что к ним весной и летом 2013 года на протяжении нескольких месяцев не допускали адвокатов. В своих жалобах на следствие они писали и о пытках (в одном случае пытка током подтверждена заключением врачей). Помимо этого Зиринов утверждал, что после задержания в 2013 году сотрудники УФСБ вели с ним беседы в СИЗО, предлагая переводить бизнес на указанных ими лиц в обмен на менее тяжкие обвинения. Параллельно в Анапе действительно шли мощные процессы передела собственности.

Как сказала «Новой» адвокат Зиринова Анна Ставицкая, у преследования ее подзащитного много мотивов, основной из которых — отъем у экс-депутата и предпринимателя бизнеса.

— Зиринов — один из самых богатых и крупных предпринимателей Краснодарского края. Очень многие представители силовых структур хотели наложить руку на его хорошо развивающийся бизнес, — отмечает Ставицкая. — И я за всю свою 19-летнюю адвокатскую практику никогда не слышала, чтобы потерпевшие заявляли иски на такие огромные суммы, как в этом деле, — шестеро попросили по 600 миллионов рублей каждый…Что позволило суду наложить арест не только на весь бизнес Зиринова и его родных, но и на имущество и счета людей, которые вообще с ним никак не связаны.

В Северо-Кавказском окружном военном суде процесс по «делу Зиринова» шел со скандалами. В самом начале судья Волков удалил из дела защитника Зиринова Анну Ставицкую: по мнению судьи, та в присутствии присяжных «задавала слишком много вопросов». Зиринову, который каждое заседание просил вернуть адвоката обратно, вопреки его воле назначили другого защитника, но это обвинению не помогло: потерпевшие путались в прежних показаниях, а свидетели часто отказывались от них, говоря о давлении на следствие.

По словам адвокатов подсудимых, судья не допустил до исследования перед присяжными очень большое количество доказательств защиты, ссылаясь на то, что они «не имеют никакого отношения к делу». В частности, суд не разрешил выступление специалистов по оружию, специалиста-медика, не дал приобщить ряд документов и допросить важных свидетелей.

Процесс запомнился также тем, что в ходе него скончался один из подсудимых — известный спортсмен Амар Сулоев. В начале 2016 года дело в отношении него приостановили в связи с тем, что он не мог доставляться в суд и давать показания — у подсудимого установили наличие онкологического заболевания в последней стадии. Суд после многочисленных скандалов согласился-таки отпустить его под залог. Сулоева прооперировали, но спасти не смогли.

Ну и, наконец, запомнился процесс скандалами вокруг присяжных. Один из них в совещательной комнате позволил себе высказать вслух сомнение в достоверности доказательств и по настоянию старшины присяжных был отчислен из коллегии, хотя закон не запрещает присяжным обсуждать детали дела друг с другом. Как рассказывает адвокат Ставицкая, на сегодняшний день у защиты появились сведения, что эта самая старшина присяжных — пенсионерка — ранее работала в ФСБ. В этой же структуре, как выяснила защита, работала и вся ее семья, о чем она умолчала при отборе заседателей в самом начале.

— И эта старшина была крайне негативно настроена к подсудимым и защите. Нам также известно, что на протяжении всего процесса с присяжными работали правоохранительные органы и оказывали на них давление. Мы, защита, знаем это на 99,9 процента. Мы попытаемся это доказать, — добавляет Ставицкая. — Если объективно и отстраненно, я, честно говоря, ожидала оправдания Зиринова и других. Мы представили присяжным железобетонные доказательства, включая свидетелей и биллинги, доказывающие, что Зиринов и другие не были в тех местах, где приписывает им обвинение.

В прениях судья останавливал адвокатов, говоря, что те «не вправе давать оценку и порочить доказательства обвинения». То есть, по логике Северо-Кавказского окружного военного суда, адвокаты должны были просто согласиться с обвинением и разойтись по домам.

Вердикт в итоге таков: согласно ему, Зиринов совместно с Амбарцумом Эйрияном создал в 2002 году и финансировал бандитскую группу с распределением ролей и обязанностей для устранения конкурентов по бизнесу — девять голосов «за», три — «против». Присяжные решили, что Зиринов виновен по всем пунктам вопросного листа и не заслуживает снисхождения. Также были признаны виновными Анастас Тильгеров, Карник Асланян и Эдуард Паладьян. Последнего сочли заслуживающим снисхождения. Вину еще одного подсудимого — Евгения Александровича — заседатели посчитали недоказанной и оправдали его по всем предъявленным пунктам. Его освободили из-под стражи в зале суда.

Вера Челищева,

«Новая»



Выхода не было

17 женщин задохнулись угарным газом, следствие ищет виновных

Суд: Останкинский районный города Москвы

Обвиняемый: гендиректор типографии Сергей Москвин и главный инженер Антон Яцков

Статья: ч. 3 ст. 219 УК «Нарушение требований пожарной безопасности» и 322.1 УК «Организация незаконной миграции»

Стадия: предъявление обвинения, вопрос о мере пресечения

Решение: заключены под стражу

Грозит: по ч. 3 ст. 219 — лишение свободы до 7 лет, по 322.1 — до 5 лет

На прошлой неделе правоохранительные органы возбудили второе уголовное дело в отношении Сергея Москвина, директора московской типографии «Печатный экспресс», где 27 августа в результате пожара погибли 17 сотрудниц. Москвина обвиняют в организации незаконной миграции. До этого ему и главному инженеру типографии Антону Яцкову, ответственному за соблюдение требований пожарной безопасности, были предъявлены обвинения в их нарушении.

В качестве основной версии трагедии следствие рассматривает короткое замыкание. Сам Москвин признает свою вину в том, что иностранные работники организации не были официально трудоустроены. Согласно законам РФ, граждане Киргизии в России могут работать без патента (разрешения на работу), но они должны заключать трудовой договор с работодателем и иметь регистрацию, чего не было у сотрудников типографии, в том числе и у погибших.

Главный инженер Антон Яцков полностью отрицает свою вину. При этом подчеркивает, что на момент пожара был в отпуске и не знает, кто в это время отвечал за пожарную безопасность на предприятии.

— Мы будем требовать объективного расследования и наказания виновных. Я общался с выжившей сотрудницей типографии, которая рассказала, что у них за последние четыре года ее работы там ни разу не было учебной эвакуации на случай пожара. Также в здании не были предусмотрены запасные выходы, — заявил «Новой газете» уполномоченный по правам человека в Киргизии Кубатбек Отарбаев.

По словам сотрудников типографии, пожар начался без двадцати восемь утра, когда в типографии проходила пересменка. Огонь вспыхнул на первом этаже, рядом с грузовым лифтом, из-за лопнувшей лампочки. Через люк грузового лифта дым поднялся до четвертого — на втором и третьем лифтовая шахта закрыта. По словам спасшихся сотрудников, все 17 жертв задохнулись от дыма.

Пожарные прибыли через 8–10 минут. С одной стороны здания они помогали рабочим спускаться с четвертого этажа, а с другой стороны, фасадной, тушили огонь. Погибшие же находились в раздевалке, расположенной на четвертом этаже вдоль фасадной стены.

Медики подтвердили: люди отравились угарным газом. В здании типографии хранилась полиграфическая продукция и лакокрасочные материалы, которые легко возгораются и при горении выделяют ядовитые вещества.

Помимо вины руководства типографии следствие проверяет действия и сотрудников МЧС. Главного инженера типографии Антона Яцкова следователи задержали13 сентября. 5 сентября директор типографии Москвин сам прибыл к следователям с повинной. В настоящее время оба находятся под стражей по решению суда до 27 октября.

Али Феруз —

специально для «Новой»



Пролетая над гнездом в Барвихе

«Ведомости» заставят уничтожить оставшийся тираж со статьей о главе «Роснефти»

Суд: Останкинский районный суд Москвы

Истец: Игорь Сечин

Ответчик: «Ведомости» (издательский дом «Бизнес ньюс медиа»)

Статья: ст. 152.2. ГК РФ «Охрана частной жизни гражданина»

Решение: иск удовлетворен полностью

16 сентября Останкинский суд Москвы удовлетворил в полном объеме исковые требования руководителя «Роснефти» Игоря Сечина к газете «Ведомости» о защите неприкосновенности частной жизни. Суд постановил удалить с официального сайта газеты публикацию про дом истца в элитном подмосковном поселке Барвиха и опубликовать на сайте издания решение суда. Также суд обязал газету уничтожить весь сохранившийся тираж и запретить воспроизведение публикации либо отрывков из нее. Материальных требований к газете Сечин не предъявлял.

Спорная статья была опубликована в газете «Ведомости» и на официальном сайте издания 20 июля под двумя заголовками «Сечин вьет гнездо в Барвихе» и «Ведомости» обнаружили дом Игоря Сечина в Барвихе». В расследовании издания говорилось, что якобы Сечин строит дом на участке земли площадью 3 га возле санатория «Барвиха» управделами президента. Стоимость участка Сечина оценивалась газетой в $60 млн.

Глава юридического отдела издания Владимир Румянцев после заседания заявил «Новой», что суд нарушил право журналистов на защиту. Так, судом были отклонены все ходатайства со стороны ответчиков. Среди прочего «Ведомости» просили привлечь к участию в деле соавтора статьи и Росреестр, выписки из которого послужили основой для расследования, а также перенести рассмотрение дела, чтобы успеть предоставить заверенные копии документов.

«Ответчики всеобъемлюще нарушили частную жизнь, цинично вынесли на обсуждение информацию о сокровенных аспектах частной жизни истца с целью удовлетворения праздного интереса публики», — заявили в ходе прений представители Сечина. По их мнению, «нотки интимности» содержались уже в самом заголовке статьи. На что юрист издания заявил, что любой желающий может посмотреть в базе службы кадастра и картографии, какой участок кому принадлежит: «Журналисты не перелезали через забор, не летали над его участком, не следили за ним».

Как считает директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова, с исполнением решения Останкинского суда будут явные проблемы. «Одно дело удалить публикацию из сетевого СМИ, другое дело — тираж газеты. А другие тексты на каком основании будут ограничены в распространении? А рекламные блоки, за которые заплатили рекламодатели?» — заявила Арапова «Новой».

Представитель «Ведомостей» заявила, что они будут обжаловать решение суда. Юристы господина Сечина после оглашения решения от комментариев отказались и моментально удалились.

Это уже не первый случай, когда Игорь Сечин судится с газетой «Ведомости». В 2014 году суд Москвы уже удовлетворял иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, поданный главой «Роснефти», обязав «Ведомости» опубликовать опровержение сведений, содержавшихся в колонке заместителя главного редактора издания Кирилла Харатьяна под названием «Человек недели: Игорь Сечин», в которой он оценивал влияние топ-менеджера на экономику страны.

Александра Таранова —

специально для «Новой»



Где, кого, за что

Стреляющая свадьба. 16 сентября Нагатинский суд Москвы освободил помощника прокурора Шалинского района Чечни Магомеда Гучигова, задержанного после стрельбы из свадебного кортежа. Таким образом, суд отказал следователю и прокурору в удовлетворении ходатайства об аресте, отметив недостаточность оснований для избрания Гучигову меры пресечения в виде лишения свободы. В тот же день Нагатинский суд по тем же основаниям освободил из-под стражи жителя столицы Виталия Есенкина — второго подозреваемого по этому делу.

11 сентября на Каширском шоссе водители двух автомобилей из свадебной колонны принялись стрелять в воздух. В тот же день по подозрению в совершении правонарушения были задержаны водители автомобилей Porsche Panamera и Bentley Continental. Один из задержанных оказался сотрудником районной прокуратуры, в связи с чем расследование уголовного дела было передано в следственные органы ГСУ СК по Москве. Статья, по которой в отношении помощника прокурора возбуждено дело, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Ранее официальный представитель Генеральной прокуратуры России Александр Куренной сообщил, что прокуратура Москвы проводит служебную проверку в отношении Гучигова, который находился за рулем «Бентли». Если будут выявлены факты нарушений в действиях прокурорского работника, к нему будут приняты самые жесткие меры дисциплинарного воздействия вплоть до увольнения.

Иск Навального к ВГТРК. Мосгорсуд признал законным решение Савеловского суда Москвы, который отклонил иск Алексея Навального к ВГТРК, ведущему программы «Вести недели» Дмитрию Киселеву и журналисту Евгению Попову. Решение об отказе в исковых требованиях вступило в силу. Поводом для подачи иска стал анонс фильма «Эффект Браудера», показанный весной в эфире телеканала «Россия 1». Навальный утверждал, что распространенная в сюжете информация порочит его честь, достоинство и деловую репутацию, — речь, в частности, шла о финансировании деятельности Навального британскими спецслужбами и связях политика с главой фонда Hermitage Уильямом Браудером. Истец просил суд обязать ответчиков опубликовать опровержение на сайте «Россия 1» и сообщить о нем программе «Вести недели». Представитель ответчиков на заседании суда заявила, что одни оспариваемые Навальным высказывания к нему не относятся, другие являются «оценочными суждениями», а часть из них политика не порочат. К таковым юрист ВГТРК отнесла упоминание о том, что Навальный работал на Браудера. После заседания в Савеловском суде Навальный заметил, что позиция ответчиков в итоге свелась в тому, будто фильм на самом деле не о нем.

Арест экс-главы «Вымпелкома». Бывшего главу «Вымпелкома» и топ-менеджера компании «Т Плюс» Михаила Слободина объявили в международный розыск. Ранее стало известно, что Сыктывкарский городской суд Коми заочно арестовал Слободина, которому предъявлено обвинение по статье 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Сам Слободин заявил, что находится в командировке во Франции, но планирует вернуться в Россию и дать показания.

Слободин, а также заключенные под стражу председатель совета директоров ПАО «Т Плюс» Евгений Ольховик и гендиректор компании Борис Вайнзихер, руководившие в период с 2007 по 2014 года ЗАО «Комплексные энергетические системы» (КЭС), являются фигурантами уголовного дела о даче взяток чиновникам республики.

Дело о звезде. Руферы, оправданные ранее по делу о раскрашивании звезды на шпиле высотки на Котельнической набережной в цвета украинского флага, получат компенсацию в размере более 2 млн рублей за незаконное уголовное преследование. Такое решение принял 16 сентября Таганский суд Москвы. Иск оправданных Александра Погребова, Алексея Широкожухова, Евгении Коротковой и Анны Лепешкиной был удовлетворен частично — они просили выплатить компенсацию в общем размере более 3 млн рублей за содержание под домашним арестом, возмещение расходов на адвокатов и утраченную возможность заработка.

Напомним, в августе 2014 года звезда на шпиле высотного здания на Котельнической набережной была выкрашена неизвестными лицами в голубой и желтый цвета, также на ней был установлен флаг Украины. По этому поводу правоохранительные органы возбудили уголовное дело и задержали пять человек. Через несколько дней ответственность за акцию взял на себя украинский руфер Павел Ушивец, выставив в интернете фотографии себя на верхнем луче окрашенной звезды. Впоследствии, в сентябре 2015 года, четверых из пятерых задержанных в Москве Таганский районный суд оправдал, а один (Владимир Подрезов) после прохождения апелляционной инстанции получил условный срок.

Дело Антона Носика. Дело блогера Антона Носика, которое тянется с 4 июля, близится к завершению. Напомним: поводом для возбуждения уголовного дела об экстремизме стала статья «Стереть Сирию с лица земли», опубликованная Носиком в его блоге в октябре прошлого года. На последнем заседании по делу в Пресненском суде Москвы судья по настоянию прокурора отказался рассматривать экспертизу статьи блогера, представленную его защитой. Допрашивать эксперта, приглашенного Носиком, судья также отказался.

Предыдущее же заседание Носик назвал самым веселым за все время процесса. «Ленивый прокурор — лучшая защита» — так писал блогер. Тогда во время оглашения материалов обвинения, прокурор зачитала заключение лингвистической экспертизы ФСБ, из которой выходило, что следов экстремизма в тексте нет. Также прокурор озвучила заключение Московского исследовательского центра, который по заказу СКР анализировал «экстремистские высказывания» блогера. Из прочитанного следовало, что экстремизма в высказываниях Носика также нет.

Следующее заседание — 19 сентября, тогда состоится допрос Носика и прения сторон. Блогеру грозит штраф от 300 тысяч рублей, принудительные работы либо лишение свободы на срок от 2 до 5 лет. Сам он своей вины не признает.

Александра Букварёва,

Анна Симонаева,

Юлия Счастливцева,

Вера Челищева