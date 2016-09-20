Общество
294 Короед и выборы
В подмосковном Монине из защитников леса выросли настоящие политики. Жаль, не из всех избирателей пока выросли граждане
Единый день голосования я провожу в городском поселении Монино. Поехать сюда мне посоветовал координатор движения «Гражданин наблюдатель» по Московской области. Нарушений, вбросов, яростной борьбы здесь не предвидится. Зато есть достойные кандидаты, которые пошли на выборы с конкретной целью: депутатские мандаты им нужны, чтобы спасти здешний хвойный лес.
Фото: Михаил Гребенщиков / для «Новой газеты»
В списке кандидатов в депутаты Московской областной думы по Ногинскому одномандатному округу всего один кандидат от «Яблока» — Любовь Сапожникова, 42-летний дизайнер интерьеров. Сапожникова родилась в Иркутской области, в Монино она приехала четырнадцать лет назад. Политикой никогда не интересовалась. До 2014 года, — когда под ее окнами начали рубить лес.
— Когда у тебя под носом это происходит, как можно молчать? Лисы по городу стали носиться, белки массово убегали. Вырубка началась, когда птицы еще не встали на крыло, — повсюду валялись разоренные гнезда. Варварское уничтожение.
Кандидат от «Яблока» Сапожникова, кандидаты от «Зеленых» Палагин и Жадобин. Фото: Михаил Гребенщиков / для «Новой газеты»
Тогда на лес напал короед-типограф, и пораженные деревья вырубали будто бы для того, чтобы спасти остальные. Власти Монина обещали, что лес полностью восстановят и высадят более двухсот тысяч новых сосен. Но потом 79 гектаров леса администрация поселения сдала в аренду ООО «Аверус», которое нашло субподрядчиков — и лес начали вырубать под застройку.
На расчищенном от деревьев участке по плану, который есть у эко-активистов, должны построить 46 жилых домов. На этой земле находится кладбище, где захоронены многие герои Советского Союза, в том числе маршал Степан Красовский, здесь стоит храм Георгия Победоносца. По плану застройки дома будут строиться в 50 метрах от захоронений.
Любовь попыталась поднять на протест соседей, но говорит, что выходили в основном женщины с колясками. Ей и другим активистам удалось остановить лесорубов трижды. На четвертый раз не хватило сил.
Между тем на волне борьбы за лес в Монине появилось отделение партии «Зеленые» — инициаторами его создания стали офицеры, бывшие профессора военной академии Владимир Жадобин и Владимир Палагин.
— Мы не политики тертые, люди от земли, которые понимают, чем народ живет, — объясняет Палагин. — Население увидело, что власть с ними не считается. Сейчас говорят, Россия какие-то полезные задачи в Сирии решает, борется с продвинутыми людоедами. Но у нашей власти тоже по сути людоедские замашки.
Первым блином для них были выборы в муниципальный совет в 2015 году. Палагину не хватило всего десяти голосов, чтобы пройти.
К выборам-2016 подошли серьезно: проводили собрания с населением, пикетировали администрацию, пытались инициировать проведение референдума о судьбе земельного участка. Митинговать в защиту леса и против строительства мусоросжигающего завода администрация поселения активистам не разрешила. Глава администрации Иван Найденов прислал ответ: «Все публичные мероприятия, направленные на дестабилизацию социальной обстановки, запрещены».
День выборов
Сердце Монина — Дом Офицеров, сейчас здесь проводятся общественные мероприятия, концерты, работают кружки и секции. При входе висит расписание: хор ветеранов, театральный коллектив «Золотой одуванчик», агитбригада «Реактив», рок-группа «Фактотум», спортивно-бальные танцы «Фаворит», секция дзюдо, бодифлекс. В единый день голосования в Доме офицеров открыты три избирательных участка — №3456, №3458, №3462. На входе висит афиша-приглашение на вечер памяти Валентины Толкуновой — послезавтра — и анонс концерта «Россия голосует!» — сегодня.
Перед входом — аттракционы: батут с разинувшим пасть выцветшим крокодилом, огороженная железными рамками карусель с самолетиками, бассейн с катамаранами-лебедями.
С самого утра из колонок играет «Милицейская волна» — музыкальный спектр от хитов восьмидесятых до свежей российской попсы.
Дом офицеров давно не обновляли, стены пошли трещинами, которые неаккуратно закрашены краской другого оттенка. На стенах картины — «Святая Русь», «Куликовская битва». Под битвой расставили традиционные для выборов столы с кулинарией: блинчики с мясом по 30 рублей, беляши по 50, есть даже восточная пахлава. Все аккуратно прикрыто газеткой.
— Видели, что у вас над головой? — спрашиваю продавца.
— Да мы и покруче видели!
Фото: Михаил Гребенщиков / для «Новой газеты»
Видно, что к выборам помещение пытались украсить. Шарики цветов триколора уже немного сдулись, на стендах — глянцевые плакаты, с которых улыбаются холеные пенсионеры. Участки разделены импровизированными ширмами из старых плакатов «Я люблю Монино» и новогодний со снеговиками. Для удобства избирателей выставлены откидные деревянные жесткие кресла. Это оказалось очень важно: процесс волеизъявления занимал немало времени. Каждому избирателю выдавали по четыре бюллетеня. В Монине выбирали депутатов в Госдуму и в Мособлдуму — в обоих случаях по одномандатному округу и по спискам.
Перед стендом с информацией о кандидатах наблюдается скопление избирателей.
— Первый раз этих людей видим, — возмущается женщина лет пятидесяти. — Некоторых нам в ящик кидали, а остальные — кто?
— А голосовать как же будете? — спрашиваю.
— Как всегда — против всех!
Спрашиваю ее про ситуацию с лесом.
— А что вам не ясно? Типограф съел ели, а срубили сосны. А что сделаешь? Вон у нас стоянку автомобилей возле дома построили, хотя люди были против.
— У нас есть кандидат, которая за лес боролась — Сапожникова, — говорит стоящий тут же молодой мужчина в бандане и спортивных очках.
— А чего она? Поборолась, поборолась — и все!
— Это вы зря, она ходила до последнего, когда там уже остались последние елки!
В помещении темновато, в кабинке для голосования, за шторкой, — тем более. На помощь приходит председатель комиссии №3462: она нашла где-то яркую переносную лампу и установила ее в кабинке. Так же она нашла где-то лупу и предложила ее избирательнице, которая забыла очки.
Фото: Михаил Гребенщиков / для «Новой газеты»
Я бы и не догадалась, что на участке есть наблюдатели. Если бы не поняла, что это те самые четыре человека, которые сидят на деревянных креслах вдалеке от урн уже третий час. С их мест урны почти не видно.
Ирина Викторовна, женщина за пятьдесят со светлыми локонами в нежно-сиреневом пальто, — единственная с бейджиком. Спрашиваю ее, знает ли она кандидатов.
— Я всех знать не могу! — возмущается она. — Но кампания, конечно, большая была! Ходили, звонили и буклеты эти кидали в ящики! Жуков (кандидат от «Единой России» — Е.Ф.) вот садик отремонтировал детский.
Рядом с ней наблюдатель в спортивном костюме, бритоголовый, на руке расплывшаяся татуировка «за ВДВ». Представляется Сашей. Говорит, что сам из Электростали, в Монине был однажды — «бухали».
— Сюда направили, потому что самый честный. «Родина» сказала: «надо», — он наблюдает от этой партии. — Только ты не тот участок выбрала, что тут произойдет? Посмотри на контингент. Что, эта бабушка из палочки достанет бюллетень и вбросит?
Рядом с ним две женщины в возрасте.
— Вы от каких партий?
— Не скажем!
— А бейджик покажете?
— Мы не знаем, нам не дали!
— Вы здесь добровольно? — молчат.
— От организации бюджетной?
Нехотя кивают.
Говорят, нарушений не видели.
Изредка тишину разрывают аплодисменты: члены комиссии поздравляют голосующих впервые, вручают сертификат и настенный календарь.
Иду на соседний участок, потому что там первая жалоба. Елена Лозунова, жительница Монина, рассказывает:
— Подхожу к члену комиссии, называю адрес, а мне радостно называют фамилию бывшей собственницы нашей квартиры! Они уже несколько лет оттуда выписаны!
По ее мнению, в книге избирателей могут быть фамилии еще трех бывших жильцов. Причем одна из них уже умерла.
На участке №3456 наблюдается ажиотаж: марширует строй солдат, выстраиваются в очередь перед столом председателя комиссии Здоровой Татьяны Николаевны. Она берет у солдата военный билет и вписывает его в дополнительную книгу избирателей. На мою просьбу показать список голосующих Татьяна Николаевна говорит, что в ТИКе их не успели распечатать:
— Но мне так разрешили! — уверяет она. — Мы не нарушаем, вы не переживайте!
— Наприглашают неизвестно кого: прописки нет, регистрации нет! — возмущается избиратель, который затесался в очередь с солдатами. — Здесь проголосуют, потом пойдут на соседний участок.
— Вы на каком основании меня снимаете? — спрашивает меня председатель. — У нас место съемки вон там. Больше никаких вопросов — у меня рот устал, я могу отдохнуть?
У стенки, куда указала мне председатель комиссии, послушно сидят наблюдатели.
— Это откуда у нас столько военных? Что они вам говорят? — спрашивает меня одна из наблюдательниц.
— Да это уже восьмая или девятая волна, — без особого интереса сообщает другая. — Я-то с восьми утра сижу, все видела.
— А еще один КОИБ из строя вышел, вы слышали?
— Это если так подумать, и выборы можно признать недействительными.
Наблюдатели на этом участке не написали ни одной жалобы, так и продолжили сидеть на отведенных для них местах.
Фото: Михаил Гребенщиков / для «Новой газеты»
Во время голосования в концертном зале по расписанию идет концерт «Россия голосует». Но никто из избирателей не желает продолжать праздник — спешат домой. При абсолютно пустом зале выступает гитарист — крепкий мужчина с бородой, волосы забраны в хвост.
— Наш город спит как малыш в лихорадочном сне, уже долгие годы его жители улиц напоминают мне... Лепрозорий уродов! — самозабвенно ревет он.
P.S. Явка по Щелковскому округу составила чуть больше 31%. В Московскую областную думу от Ногинского избирательного округа прошел кандидат от «Единой России» Иван Жуков.
Фото: Михаил Гребенщиков / для «Новой газеты»
Автор
Екатерина Фомина
корреспондент
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