В подмосковном Монине из защитников леса выросли настоящие политики. Жаль, не из всех избирателей пока выросли граждане

Единый день голосования я провожу в городском поселении Монино. Поехать сюда мне посоветовал координатор движения «Гражданин наблюдатель» по Московской области. Нарушений, вбросов, яростной борьбы здесь не предвидится. Зато есть достойные кандидаты, которые пошли на выборы с конкретной целью: депутатские мандаты им нужны, чтобы спасти здешний хвойный лес.



Фото: Михаил Гребенщиков / для «Новой газеты»

В списке кандидатов в депутаты Московской областной думы по Ногинскому одномандатному округу всего один кандидат от «Яблока» — Любовь Сапожникова, 42-летний дизайнер интерьеров. Сапожникова родилась в Иркутской области, в Монино она приехала четырнадцать лет назад. Политикой никогда не интересовалась. До 2014 года, — когда под ее окнами начали рубить лес.

— Когда у тебя под носом это происходит, как можно молчать? Лисы по городу стали носиться, белки массово убегали. Вырубка началась, когда птицы еще не встали на крыло, — повсюду валялись разоренные гнезда. Варварское уничтожение.



Кандидат от «Яблока» Сапожникова, кандидаты от «Зеленых» Палагин и Жадобин. Фото: Михаил Гребенщиков / для «Новой газеты»

Тогда на лес напал короед-типограф, и пораженные деревья вырубали будто бы для того, чтобы спасти остальные. Власти Монина обещали, что лес полностью восстановят и высадят более двухсот тысяч новых сосен. Но потом 79 гектаров леса администрация поселения сдала в аренду ООО «Аверус», которое нашло субподрядчиков — и лес начали вырубать под застройку.

На расчищенном от деревьев участке по плану, который есть у эко-активистов, должны построить 46 жилых домов. На этой земле находится кладбище, где захоронены многие герои Советского Союза, в том числе маршал Степан Красовский, здесь стоит храм Георгия Победоносца. По плану застройки дома будут строиться в 50 метрах от захоронений.

Любовь попыталась поднять на протест соседей, но говорит, что выходили в основном женщины с колясками. Ей и другим активистам удалось остановить лесорубов трижды. На четвертый раз не хватило сил.

Между тем на волне борьбы за лес в Монине появилось отделение партии «Зеленые» — инициаторами его создания стали офицеры, бывшие профессора военной академии Владимир Жадобин и Владимир Палагин.

— Мы не политики тертые, люди от земли, которые понимают, чем народ живет, — объясняет Палагин. — Население увидело, что власть с ними не считается. Сейчас говорят, Россия какие-то полезные задачи в Сирии решает, борется с продвинутыми людоедами. Но у нашей власти тоже по сути людоедские замашки.

Первым блином для них были выборы в муниципальный совет в 2015 году. Палагину не хватило всего десяти голосов, чтобы пройти.

К выборам-2016 подошли серьезно: проводили собрания с населением, пикетировали администрацию, пытались инициировать проведение референдума о судьбе земельного участка. Митинговать в защиту леса и против строительства мусоросжигающего завода администрация поселения активистам не разрешила. Глава администрации Иван Найденов прислал ответ: «Все публичные мероприятия, направленные на дестабилизацию социальной обстановки, запрещены».

День выборов

Сердце Монина — Дом Офицеров, сейчас здесь проводятся общественные мероприятия, концерты, работают кружки и секции. При входе висит расписание: хор ветеранов, театральный коллектив «Золотой одуванчик», агитбригада «Реактив», рок-группа «Фактотум», спортивно-бальные танцы «Фаворит», секция дзюдо, бодифлекс. В единый день голосования в Доме офицеров открыты три избирательных участка — №3456, №3458, №3462. На входе висит афиша-приглашение на вечер памяти Валентины Толкуновой — послезавтра — и анонс концерта «Россия голосует!» — сегодня.

Перед входом — аттракционы: батут с разинувшим пасть выцветшим крокодилом, огороженная железными рамками карусель с самолетиками, бассейн с катамаранами-лебедями.

С самого утра из колонок играет «Милицейская волна» — музыкальный спектр от хитов восьмидесятых до свежей российской попсы.

Дом офицеров давно не обновляли, стены пошли трещинами, которые неаккуратно закрашены краской другого оттенка. На стенах картины — «Святая Русь», «Куликовская битва». Под битвой расставили традиционные для выборов столы с кулинарией: блинчики с мясом по 30 рублей, беляши по 50, есть даже восточная пахлава. Все аккуратно прикрыто газеткой.

— Видели, что у вас над головой? — спрашиваю продавца.

— Да мы и покруче видели!



Фото: Михаил Гребенщиков / для «Новой газеты»

Видно, что к выборам помещение пытались украсить. Шарики цветов триколора уже немного сдулись, на стендах — глянцевые плакаты, с которых улыбаются холеные пенсионеры. Участки разделены импровизированными ширмами из старых плакатов «Я люблю Монино» и новогодний со снеговиками. Для удобства избирателей выставлены откидные деревянные жесткие кресла. Это оказалось очень важно: процесс волеизъявления занимал немало времени. Каждому избирателю выдавали по четыре бюллетеня. В Монине выбирали депутатов в Госдуму и в Мособлдуму — в обоих случаях по одномандатному округу и по спискам.

Перед стендом с информацией о кандидатах наблюдается скопление избирателей.

— Первый раз этих людей видим, — возмущается женщина лет пятидесяти. — Некоторых нам в ящик кидали, а остальные — кто?

— А голосовать как же будете? — спрашиваю.

— Как всегда — против всех!

Спрашиваю ее про ситуацию с лесом.

— А что вам не ясно? Типограф съел ели, а срубили сосны. А что сделаешь? Вон у нас стоянку автомобилей возле дома построили, хотя люди были против.

— У нас есть кандидат, которая за лес боролась — Сапожникова, — говорит стоящий тут же молодой мужчина в бандане и спортивных очках.

— А чего она? Поборолась, поборолась — и все!

— Это вы зря, она ходила до последнего, когда там уже остались последние елки!

В помещении темновато, в кабинке для голосования, за шторкой, — тем более. На помощь приходит председатель комиссии №3462: она нашла где-то яркую переносную лампу и установила ее в кабинке. Так же она нашла где-то лупу и предложила ее избирательнице, которая забыла очки.



Фото: Михаил Гребенщиков / для «Новой газеты»

Я бы и не догадалась, что на участке есть наблюдатели. Если бы не поняла, что это те самые четыре человека, которые сидят на деревянных креслах вдалеке от урн уже третий час. С их мест урны почти не видно.

Ирина Викторовна, женщина за пятьдесят со светлыми локонами в нежно-сиреневом пальто, — единственная с бейджиком. Спрашиваю ее, знает ли она кандидатов.

— Я всех знать не могу! — возмущается она. — Но кампания, конечно, большая была! Ходили, звонили и буклеты эти кидали в ящики! Жуков (кандидат от «Единой России» — Е.Ф.) вот садик отремонтировал детский.

Рядом с ней наблюдатель в спортивном костюме, бритоголовый, на руке расплывшаяся татуировка «за ВДВ». Представляется Сашей. Говорит, что сам из Электростали, в Монине был однажды — «бухали».

— Сюда направили, потому что самый честный. «Родина» сказала: «надо», — он наблюдает от этой партии. — Только ты не тот участок выбрала, что тут произойдет? Посмотри на контингент. Что, эта бабушка из палочки достанет бюллетень и вбросит?

Рядом с ним две женщины в возрасте.

— Вы от каких партий?

— Не скажем!

— А бейджик покажете?

— Мы не знаем, нам не дали!

— Вы здесь добровольно? — молчат.

— От организации бюджетной?

Нехотя кивают.

Говорят, нарушений не видели.

Изредка тишину разрывают аплодисменты: члены комиссии поздравляют голосующих впервые, вручают сертификат и настенный календарь.

Иду на соседний участок, потому что там первая жалоба. Елена Лозунова, жительница Монина, рассказывает:

— Подхожу к члену комиссии, называю адрес, а мне радостно называют фамилию бывшей собственницы нашей квартиры! Они уже несколько лет оттуда выписаны!

По ее мнению, в книге избирателей могут быть фамилии еще трех бывших жильцов. Причем одна из них уже умерла.

На участке №3456 наблюдается ажиотаж: марширует строй солдат, выстраиваются в очередь перед столом председателя комиссии Здоровой Татьяны Николаевны. Она берет у солдата военный билет и вписывает его в дополнительную книгу избирателей. На мою просьбу показать список голосующих Татьяна Николаевна говорит, что в ТИКе их не успели распечатать:

— Но мне так разрешили! — уверяет она. — Мы не нарушаем, вы не переживайте!

— Наприглашают неизвестно кого: прописки нет, регистрации нет! — возмущается избиратель, который затесался в очередь с солдатами. — Здесь проголосуют, потом пойдут на соседний участок.

— Вы на каком основании меня снимаете? — спрашивает меня председатель. — У нас место съемки вон там. Больше никаких вопросов — у меня рот устал, я могу отдохнуть?

У стенки, куда указала мне председатель комиссии, послушно сидят наблюдатели.

— Это откуда у нас столько военных? Что они вам говорят? — спрашивает меня одна из наблюдательниц.

— Да это уже восьмая или девятая волна, — без особого интереса сообщает другая. — Я-то с восьми утра сижу, все видела.

— А еще один КОИБ из строя вышел, вы слышали?

— Это если так подумать, и выборы можно признать недействительными.

Наблюдатели на этом участке не написали ни одной жалобы, так и продолжили сидеть на отведенных для них местах.



Фото: Михаил Гребенщиков / для «Новой газеты»

Во время голосования в концертном зале по расписанию идет концерт «Россия голосует». Но никто из избирателей не желает продолжать праздник — спешат домой. При абсолютно пустом зале выступает гитарист — крепкий мужчина с бородой, волосы забраны в хвост.

— Наш город спит как малыш в лихорадочном сне, уже долгие годы его жители улиц напоминают мне... Лепрозорий уродов! — самозабвенно ревет он.

P.S. Явка по Щелковскому округу составила чуть больше 31%. В Московскую областную думу от Ногинского избирательного округа прошел кандидат от «Единой России» Иван Жуков.



Фото: Михаил Гребенщиков / для «Новой газеты»