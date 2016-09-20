Более двух десятков заявлений об уходе по собственному желанию в один день написали профессора преподаватели Института психологии имени Выготского РГГУ



Елена Кравцова. Фото: «Риадио Свобода»

Институт психологии Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) получил имя Льва Выготского в год столетия выдающегося ученого. В этом году, когда, как всегда, не только в нашей стране, но и во всем мире отмечается теперь уже его 120-летний юбилей, институт его имени практически порушен. Заявление об уходе написала вместе с коллегами внучка Льва Выготского, профессор, доктор психологических наук Елена Кравцова, которая вместе с учеными-единомышленниками институт психологии в РГГУ создавала, успешно развивала и которым руководила на протяжении 20 лет.

— 20 лет назад в обществе был серьезный запрос на культурно-исторический подход Выготского, и за два десятилетия вам удалось из Института, в котором была только одна кафедра создать 11 . До недавних событий ваш профессорско-преподавательский состав насчитывал 97 психологов. Поступить к вам на учебу было не просто, даже на платное отделение. В этом многие видят парадокс: у РГГУ финансовая катастрофа, преподавателей держат в «черном теле»… Куда же деваются деньги большого количества студентов, которые за обучение платят?

— Да, был запрос, а сегодня те смыслы, которые мы закладывали в обучение наших студентов, которые интересны и востребованы учеными всего мира, видимо, не нужны, точнее, просто не интересны руководству РГГУ.

О том, куда деваются деньги, я не знаю, мы предлагали администрации заказать аудит, чтобы в этом разобраться, но получили в ответ только реакцию острого раздражения…

История нашего конфликта началась не 15 сентября, когда группа сотрудников подала заявление об уходе. Она в этот день завершилась. В прошлом году, примерно в это же время, был огромный скандал. Люди проработали месяц, а им не заплатили. Но тогда у нас была некоторая надежда на предстоящие выборы нового ректора. Мы полагали: вот придёт новый ректор, «нас рассудит…» Он увидит, что «плоха избушка».

— А «барин» избушку добил?

— Да, хотя нам и казалось, что хуже уже быть не может, потому что бывший ректор РГГУ Ефим Пивовар уже совсем ничем не интересовался. Собственно, он и создал ту финансовую катастрофу, на руины которой пришел новый ректор — доктор философских наук, заведующий кафедрой социальной философии университета, профессор Евгений Ивахненко.

В марте он был избран с перевесом в один голос на ученом совете вуза, и, хотя я за него не голосовала, мы все в институте психологии все же очень сильно надеялись, что ситуация хоть как-то поменяется к лучшему. Но конфликт с ним начался чуть ли не сразу, потому что ректорат уже после распределения нагрузки изменил правила игры и убрал из нагрузки преподавателей практически все часы. Я сразу собрала расширенный Совет Института, у нас так принято — все важные вещи обсуждать вместе. При одном воздержавшемся все преподаватели проголосовали за участие в конкурсе. Об этом я , конечно же, сообщила ректору Ивахненко. Он в ответ начал мне говорить, что я неправильно поступаю, потребовал, чтобы я ему предоставила протокол нашего заседания, что я, конечно же, сразу и сделала. А буквально через четыре дня он устроил учёный совет, где без всякого предупреждения был фактически разбор моего персонального дела! Как будто 37-й год наступил. Какие только обвинения там в мой адрес не звучали: я ужасна, не договороспособна, шантажистка, плохой директор!

— Плохой директор института, занимающего второе место в списке лучших психологических вузов страны?

— Да, плохой, такой-сякой. А дальше для нас начался режим невыживаемости: нам не подписывали нагрузки, не оформляли преподавателей, сильно урезали практику, затем на конкурсе «прокатили» заведующего кафедрой психологического консультирования Сергея Дерябо. Не продлили с ним контракт, как я понимаю, лишь потому, что он посмел задать ректору вопрос о судьбе руководства Института. Это был первый момент, когда я решила оставить свое детище и уйти. Но мои коллеги уговорили меня не торопиться, подождать, попытаться убедить ректора вернуть заведующего кафедрой.

Дальше из-за новых правил распределения нагрузки нам пришлось расстаться еще с несколькими преподавателями.

Становилось совсем невыносимо: приехав из летнего отпуска, я узнала, что ректор приостановил деятельность нашего диссертационного Совета!

Уже в конце августа я получила предписание до 5 сентября сформировать Совет Института, что и сделала, но ректор, без объяснений, его не утвердил.

Это все — осознанный развал.

Все это продолжалось на фоне расправ с неугодными: ректор отказал доктору медицинских наук, заведующему кафедрой клинической психологии Андрею Жиляеву даже в половине ставки. Человеку, который эту кафедру создал и успешно развивал на протяжении десяти лет! Даже не посчитав нужным поставить меня в известность, ректор снял Илью Слободчикова с должности заместителя директора…

Унизительно продолжать работу в таких условиях. Мы с коллегами пришли к выводу, что необходимо уволиться и попробовать сохранить то, что у нас есть, в другом месте. Пока такого места нет, и мы уходим в никуда в поисках смысла, который у нас украли в РГГУ.

Мы не бросаем наших студентов, будем общаться и помогать, мы считаем, что это правильно: будущие психологи должны увидеть, что нельзя терпеть унижения и откровенное хамство. Это — тоже урок.

P.S. Пресс-служба университета заявляет, что занятия в институте психологии имени Выготского идут в обычном режиме.