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Общество

437 ЕСПЧ разрешил условно осужденным россиянам выезжать из страны

Страсбург признал отказ в выдаче условно осужденным загранпаспортов нарушением права на свободу передвижения

21.09.2016 Теги: еспч, страсбургский суд


Фото: РИА Новости

20 сентября Европейский суд по правам человека признал право условно осужденных на выезд из страны. Такое решение Страсбург принял, рассмотрев на жалобу юриста из Сочи Михаила Беньяша, который, будучи условно осужденным, не мог временно выехать из России.

ЕСПЧ посчитал, что отказ в выдаче условно осужденным загранпаспортов является нарушением 2 статьи Конвенции о защите прав человека и основных свобод (права на свободу передвижения — ред.), и удовлетворил жалобу Беньяша. Кроме того, суд назначил ему компенсацию в размере 5000 евро.

Человек может быть лишен свободы на передвижение только в случае, если он своими действиями угрожает национальной или общественной безопасности, постановил ЕСПЧ. Запрет на выезд из страны и отказ в выдаче загранпаспорта должен рассматриваться индивидуально, а не производиться автоматически, как это происходит в России в отношении условно осужденных лиц.

Как пояснил сочинский юрист «Новой газете», когда решение вступит в силу, у многих россиян, осужденных на условный срок, появится правовое основание прийти в Федеральный миграционный центр и сделать загранпаспорт.

На данный момент в России действует закон о порядке въезда и выезда. Пункт 4 ст. 15 ограничивает право на выезд из страны для лиц, осужденных за преступления до отбытия наказания, но одно дело, когда человек физически не может выехать из России, потому что находится в местах заключения, и совсем другое, когда он осужден условно.

«Часто люди получают условные сроки из-за незначительных преступлений, например, торговлю контрафактным софтом, и лишаются возможности отдохнуть или поправить здоровье за границей. Согласно действующему законодательству, если человек покинет страну, то ему автоматически отменят условность, и он попадет в тюрьму. Условно осужденные россияне должны отмечаться в отделении раз в два месяца, но ведь в этот период человек может съездить за рубеж. Если он не вернется, то пусть его объявят в федеральный, международный розыск, но выпускать из России должны», — говорит Беньяш.

В 2011 году Михаила Беньяша приговорили к трем годам условно за вымогательство. Как он утверждает, по сфабрикованному делу. Именно тогда он столкнулся с ограничением на выезд из страны и решил оспорить данную норму в суде. В конечном итоге юрист из Сочи дошел до Конституционного суда, а после и до ЕСПЧ.

Решение страсбургского суда создает прецедент, но оно пока не вступило в силу. В течение трех месяцев Россия может подать апелляцию. Согласно 43 статье Европейской конвенции по правам человека, несогласная сторона имеет право обратиться с просьбой о перенаправлении дела в Большую палату. В этом случае коллегия из 5 судей должна определить, насколько важной является рассматриваемая проблема, и направить дело на рассмотрение 17 судей. Если же жалоба покажется коллегии необоснованной, решение становится окончательным.

«Оно было принято единогласно, в том числе, за него проголосовал российский судья. Надеюсь, что Россия не станет оспаривать данное решение ЕСПЧ», — сказал Беньяш.

Совет Европы в комментарии «Новой газете» уточнил, что лишь около 5% случаев, «только исключительные», оказываются на рассмотрении в Большой палате.


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Автор

Вера Юрченко

корреспондент

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