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20 сентября водители, работающие с сервисом «Яндекс.такси», устроили стихийную забастовку у офиса компании. Таксисты перекрыли улицу Фрунзе в Москве в знак протеста против нововведения «Яндекса» — сервис снизил минимальную стоимость поездки с 199 до 99 рублей.

За эту сумму, как уточняют в компании, можно совершить поездку длиной два километра и продолжительностью пять минут, а каждый следующий километр и дополнительная минута в дороге будут стоить по 9 рублей. Снижение стоимости поездки, безусловно, выгодно клиентам, но бьет по карману водителей, сотрудничающих с сервисом: на форумах таксисты пишут, что «Яндекс» установил самую маленькую ставку среди всех аналогичных сервисов, а проезд на такси теперь почти сравнялся с ценой автобусного билета.

Таксисты накануне распространили через СМИ призыв устроить трехдневную забастовку из-за несправедливой конкуренции.

«Присоединяйся к бойкоту Яндекс-заказов 23-26 сентября! Не работай с ними в эти дни и объясняй коллегам. Иначе останемся без работы и без штанов. Бойкот "Яндексу"!», — говорится в сообщении водителей.

В пресс-службе «Яндекс.Такси» «Новой газете» сообщили, что снижение минимальной стоимости сделали короткие поездки доступнее для клиентов, а при принятии решения также учитывалось мнение водителей.

«Эти изменения тщательно подготовлены, просчитаны и протестированы с точки зрения интересов как пользователей, так и водителей. В частности, в течение предыдущих 5 месяцев в "Яндекс.Такси" в Москве работал тариф "Экспресс" с теми же условиями, что сейчас в новом "Экономе"», — рассказали в компании.

За эти 5 месяцев в системе в полтора раза увеличилось число коротких поездок длительностью до 5 минут, а также в полтора раза увеличилось число заказов на каждого водителя. Это значит, что водители успевали за смену сделать больше заказов, то есть их доход не уменьшился, а у некоторых даже увеличился, добавили в пресс-службе агрегатора.

Говоря о протестах, в «Яндекс.Такси» отметили, что забастовки — это обычная реакция на любые изменения, «независимо от того, плохие они или хорошие».

Московское такси: как все устроено

Раньше бизнес такси держался на схеме: официальные такси против огромного количества бомбил, объясняет координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Несколько лет назад можно было поднять руку и ехать «как договорились», но после появления мобильных приложений онлайн-сервисы такси переключили на себя огромное количество заказов, и теперь голосующих на дороге людей почти не встретишь.

«Сейчас именно агрегаторы стали определять стоимость перевозок: вы заказывая такси сразу знаете, сколько вам это будет стоить. И поскольку конкуренция между сервисами теперь происходит не за счет повышения качества услуг, а за счет снижения тарифов, то фактически компании соревнуются между собой за счет доходов водителей», — объясняет Шкуматов.

Сейчас, по подсчетам «Синих ведерок», таксист отдает онлайн-сервису от 12 до 15 % суммы от каждого заказа, а также может доплачивать посреднику, который устраивает его в компанию.

Поскольку конкуренция между сервисами такси долго находилась в активной фазе, цены на поездки упали настолько, что доход водителей абсолютно во всех сервисах примерно сравнялся — таксист получает от 200 до 250 рублей в час «чистого дохода».

«Если работать в течение дня 10 часов, вы заработаете от 2000 до 2500 рублей, это будут ваши личные деньги. Бытует мнение, что у таксистов якобы высокий заработок, грязная выручка реально будет четыре-пять тысяч рублей. Но вы отдадите часть денег за бензин, за амортизацию автомобиля, техобслуживание, замену запчастей и прочее. Те же яйца, только вид сбоку», — объясняет Шкуматов.

В среднем, по подсчетам движения, чистый доход среднестатистического столичного водителя, работающего по 12 часов 20 дней в месяц — 40-50 тысяч рублей. На первый взгляд, не самая плохая зарплата для сидячей работы даже по московским меркам, но по словам Шкуматова, который в качестве эксперимента сам пробовал работать таксистом, такой труд очень выматывает.

«Мы думаем, что сидишь в машине и музыку слушаешь, но к концу 12-часового дня происходит трансформация: я не был уставшим физически, но был уставшим от того, что происходит на дороге, — делится опытом Шкуматов. — Если водитель перерабатывает, он перестает замечать знаки, у него снижается реакции, он фактически в отключке. Единственный шанс для них — работать вместо 12 часов — 18, на каких-нибудь энергетиках.

Мне таксисты рассказывали один рецепт замечательного коктейля с энергетиком и аспирином. Говорят, на несколько часов от него пробивает бодряк.

Я по образованию химик и для меня эти названия не пустой звук. Я как прикинул этот состав — сразу понял, что это очень мощный удар по печени. Люди расходуют свое здоровье просто так, но им приходится это делать, потому что они только так могут заработать».

С новыми расценками Яндекса, по средним подсчетам, чтобы заработать те же 2-2,5 тысячи рублей, таксистам придется работать не 12, а 14 часов. Водители, конечно, могут не согласиться с еще более тяжелым графиком или низкой зарплатой и уйти, но компании всегда могут нанять на их место мигрантов из Средней Азии.

«Мы сейчас наблюдаем деградацию отрасли. За счет монополизации рынка в такси начали привозить мигрантов, которые хоть как-то могут говорить по-русски, и эти так называемые таксопарки стали платить им 900 рублей за 8-часовую смену, 1200 рублей — за 12-часовую смену и 1800 — за 18-часовую смену. Они получают где-то 100 рублей в час. Условно, водители работают с сервисами и получают 200, а азиаты — 100. Это уже ниже нижнего», — отмечает координатор «Синих ведерок».

По мнению эксперта, забастовки водителей не помогут изменить ситуацию и заставить онлайн-сервисы повысить тарифы, так как такси-агрегаторы тоже являются заложниками ситуации: конкуренция на рынке настолько велика, что компании вынуждены гнаться за цифрами.

«Единственный выбор, который оставляют таксистам — уйти из такси вообще. Это и вызвало такую реакцию водителей, но это им не поможет. Одним движением мышки из профессии выкидывается 5-10 % людей. По сути, таксисты находятся в электронном рабстве, это не фигура речи. Они просто рабы, их можно в любой момент времени лишить куска хлеба одним нажатием кнопки на клавиатуре, 20-40 тысяч человек оставить без средств к существованию. Для менеджеров это лишь вопрос управления ресурсами и кадрами. Поэтому, если убрать из такси всех «локалсов» (местных жителей), то тариф может упасть и в полтора раза. А значит, компаниям еще есть, куда трамбоваться».