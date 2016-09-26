Общество
16426 «В полицию не звонил. Зачем? Времени было мало на глупости. Патроны надо было заряжать»
Бойня между цыганами и бойцами с Донбасса в Екатеринбурге еще раз доказала, что любые бытовые конфликты в России готовы решать с помощью оружия. Если оно есть
Казак Олег Шишов. Фото: Znal.com
Двое погибших, семеро тяжело раненных — таков итог перестрелки, случившейся 3 сентября в цыганском поселке Екатеринбурга. История, которая взбудоражила город и заставила вспомнить события в поселке Сагра пятилетней давности. И в том, и в другом случае участники — цыгане и вооруженные автохтоны, и точно так же — повод к стрельбе оказался пустячным: кто-то кого-то куда-то послал…
Разница лишь одна: ныне оборонявшейся стороной были не простые местные жители, а воевавшие в Чечне и Донбассе спецназовцы. Их уже поддержал Александр Бородай, бывший глава самопровозглашенной «Донецкой народной республики», казаки и — само собой — националисты, плюс к тому — Центральное телевидение. Следствие же предложило им госохрану. А цыганскую сторону почти не слышно и не видно: лишь анонимно, через третьих лиц, они передают свою версию событий: будто бы спецназовцы первыми начали стрельбу, причем стреляли в спины; будто бы одного добили шашкой, когда тот уже лежал.
История — мутная и недосказанная, но, как говорит мне мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, — «точно не героическая»: «По сути, русские перестреляли русских. Много вопросов здесь к правоохранительным органам, почему вообще это произошло».
Бойня на Депутатской
Вечер 3 сентября. Цыгане вместе с русскими пацанами из секции по смешанным единоборствам на 7 машинах приезжают в цыганский поселок — к дому бывшего спецназовца и казака Олега Шишова. Этому предшествует ссора: Шишов и цыган Дмитрий Пестриков на дне рождения жены друга Шишова — Александра Дутова — зацепились языками. Последний был недоволен, что его дочь проживает с этим самым Дмитрием. Шишов поддержал друга и послал, как он сам говорит, цыгана на три буквы. Этого хватило, чтобы на следующий день забить стрелку, закончившуюся стрельбой. Оборонять дом Шишову помогут Александр Дутов, его брат Алексей Дутов и Александр Дутов-младший.
После перестрелки Шишов и Дутовы скроются, а СК возбудит дело о незаконном обороте оружия, убийстве и покушении на оное, одним из главных подозреваемых назовут Олега Шишова — про него журналисты выяснят, что он служил в спецназе МВД «Русь» инструктором по спецподготовке и участвовал в недавних событиях на юго-востоке Украины. Кроме того, Шишов — казачий атаман. А его жена расскажет журналистам о необходимой самообороне: в доме находились дети.
Олег Шишов и Александр Дутов, побыв в бегах двое суток, в 3 часа ночи соберут в офисе своих адвокатов пресс-конференцию. Суть объяснений: Олег послал цыгана Дмитрия, ничего более, никто не ожидал продолжения, и поэтому вынужден был защищать свой дом и детей: «На шести машинах приехали люди с угрозами лишить жизни. Всех, говорят, порежем, всех убьем. Кричали прямо: «Будем резать, насиловать, убивать!» Еще гранату кинуть обещали. Сразу начали ворота выламывать…» По словам Шишова, у нападавших были ножи и пистолет Макарова, у него же — карабин «Вепрь», оружие в какой-то момент выбили, Алексей Дутов его поднял и выстрелил — якобы случайно.
На утро после пресс-конференции Шишов и Дутов-старший под телекамерами пойдут сдаваться в ГУВД, с собой Шишов принесет и карабин. Алексей Дутов, от выстрелов которого погибнут двое рукопашников, впрочем, скроется. Но в розыск его не объявят: им вообще как-то сразу всем поверят. Александра Дутова оставят в качестве свидетеля (он действительно не стрелял); Шишов, которого на протяжении нескольких дней СКР называл не иначе как главным подозреваемым в организации бойни, выйдет от следователя с подпиской о невыезде. И у обоих начнется гастрольный тур: от Малахова в «Пусть говорят» на Первом канале (выступали по скайпу, жена Шишова прилетела в Москву) до десятка других СМИ. Спустя несколько дней следствие переквалифицирует их действия на «необходимую самооборону», а через две недели в полицию явится и Алексей Дутов — его сразу же признают потерпевшим.
А потом Шишов и Дутов-старший видоизменят версию: будто бы цыган Дмитрий хотел «отжать» у обоих квартиры.
Суд арестует Дмитрия Пестрикова (сожителя дочери Александра Дутова) и его знакомых Руслана Оглы, Яника Князева и Сергея Гончарова. Им инкриминируют часть 1 статьи 212 УК («Организация массовых беспорядков», грозит до 15 лет). Еще пятерых, обвиняемых по 2 части статьи 2012 («Участие в массовых беспорядках», грозит до 8 лет) отпустят под подписку.
Потерпевшая версия
Дутов-младший, пока его отец лежит в больнице с травматическим ранением, рассказывает мне: его сестра Алиса и Дмитрий Пестриков жили вместе около года, ей 22, ему 24, Алиса беременна, у Пестрикова вообще-то есть официальная жена и четверо детей. Но и жена, и Алиса сейчас вместе пытаются вытащить своего мужчину из тюрьмы. По словам Дутова-младшего, в момент перестрелки Алиса сидела в машине цыган и «наблюдала», она же и подсказала адрес Шишова цыганам. Брат с сестрой не общаются.
— Кому понравится, если человек живет с цыганом? Он непонятно чем занимается. Откуда у него такая дорогая машина… — рассуждает Дутов-младший.
Версия не противоречит тому, что озвучивали представители цыганской диаспоры: Дутова не устраивало, что его дочь Алиса встречается с цыганом, и при встрече он всегда пытался его как-то задеть. На дне рождении Олег оскорбил Дмитрия в присутствии других.
Олег Дутов демонстирует ранение в руку. Фото: Znak.com
Брат Алисы вспоминает, что полгода назад между его отцом и Дмитрием Пестриковым уже якобы была стычка. «Родители зашли на съемную квартиру Алисы. В тот момент в домофон позвонил Дмитрий, приехавший к дому со своими братьями и друзьями (всего шесть человек). Он оскорбил Алису. Родители начали конфликтовать с этими цыганами. Позвонили мне, я тоже подъехал. И цыгане начали нас вшестером бить. Мама упала, ей железной арматурой по голове били, отца пинали, мне досталось. Слава богу, несильные травмы у всех были. Но мы решили не выносить сор из избы».
Во время перестрелки в цыганском поселке он тоже был. Цыган Дмитрий до того спрашивал у него телефон Шишова, но не смог дозвониться и попросил передать, что «приедет к его дому, сожжет его и лично прострелит Олегу голову».
«Я звоню Олегу, чтобы предупредить: он не доступен, звоню его жене — она трубку не берет. Видимо, уже спали. Мы с отцом и дядей (Александром и Алексеем Дутовыми. — В.Ч.) сели на машину, поехали к ним… Почти сразу же приехали цыгане, начали стучать в ворота. Мы были во дворе. Кто-то из них крикнул: «Кидай гранту!» Из всех нас вооруженным был только Олег. У него был карабин и пистолет. Стояли в рядочек вчетвером, напротив нас 30 человек. Впереди были бойцы-рукопашники и цыгане с ножами и пистолетами. Словесный конфликт продолжался две-три минуты. Олегу они говорили: «Ты добазарился и попал на бабки». Видимо, у них цель была что-то у Олега отжать, иначе это не выглядело… Отца ударили. На меня же один из них замахнулся ножом, я увернулся и оттолкнул его в толпу и побежал. В этот момент началась стрельба. На самом деле, если бы Алексей стрелять не начал, то они убили бы всех. Он спас наши жизни и закончил житье тех, кто приехал убивать. Мы оборонялись, какие к нам могут быть еще претензии? Двое за мной побежали с ножами. Добежал до дороги, вышел на проезжую часть и стал привлекать к себе внимание. Все проезжающие машины блокировали двери. Мимо проезжал автобус, я зацепился на него, водитель остановил. Я говорю: «Меня убить хотят». Он: «Да мне по х…» Цыгане в этот момент с двух сторон начали окружать. Тут едет «Некси», я дверь открываю, запрыгиваю и уезжаю. Водитель в шоке был, но не высадил меня. Вечером Алиса с Дмитрием позвонили и сказали, чтобы я скрылся, иначе хуже будет. Сейчас наш дом охраняют казаки. Сейчас нам угрозы поступают, что будут мстить».
Спецназ
Олег Шишов пришел на встречу в офис своих адвокатов поддатым, с синяком под глазом, в солнечных очках. Возбужденный, как мне показалось, ото всей этой истории и появившейся вдруг популярности.
— …Когда ребята (Дутовы. — В.Ч.) ко мне приехали, сказали: «Все серьезно, сейчас приедут, будут убивать», — я первые минуты не верил. Но думаю: чем черт не шутит, вооружусь. Если ничего не будет, разоружусь обратно. (Смеется.) Я достал карабин, патроны зарядил. Сколько — врать не буду. Не полный магазин был. Пистолет еще зарядил. Вышел со всем этим арсеналом во двор. И буквально сразу приехали бандиты на машинах. Мы тогда думали: шесть машин, а сейчас видео изучаем: восемь, оказывается, было. Из одной аж по шесть — по семь человек вылазило… Если посчитать, 40 в среднем человек было. И если у меня не было бы оружия — это был бы кошмар какой-то. Убегали бы огородами. Что, вы не знаете, что происходит, когда нет оружия? Убийство происходит, надругательство всевозможное. На Северном Кавказе такого масса. Да и у нас. Кущёвку вспомните.
— Неужели Дмитрия так разозлила ваша фраза-оскорбление?
— Ну, это был повод. Дима — он черный риелтор. И у него, видимо, были планы на мою недвижимость. У него и квартира Дутовых была на прицеле. А Алиса думает, что это любовь. А там, возможно, — просто квартира.
Цыган «Дима». Фото: Артем Устюжанин / E1.ru
— А как он мог завладеть вашей квартирой?
— Так они зачем к моему дому подъехали с обученными бандитами? Насилием завладеть. Схем много. А то, что я его послал на дне рождения, — это повод. Он его спровоцировал. Он не захотел все миром уладить, заистерил. Он мне ступню ногой задел. Банальная ссора. Как в очереди в магазине.
Мы почему скрылись сначала? Я же в России живу. Я прекрасно знаю действительность нашу. Вы статистику посмотрите — следствие идет очень простым путем: этот стрелял, этот умер, первого садим, а разбираться — это вторично. Все очень просто. А из тюрьмы очень сложно что-либо доказывать, выяснять отношения, правду находить. Поэтому мы и приняли решение скрыться. В абсолютно трезвом состоянии и доброй памяти. Потом в нужный момент мы появились, дали пресс-конференцию, сдали оружие. А так бы полиция приехала по горячим следам: я там в шоке стою, трупы, и меня — руки в брюки и в тюрьму. Выбивали бы показания, накидали бы что-то на бумаге и сказали бы: «Подписывай!» И всё. А мы подготовленно пришли к этому варианту развития событий. Скоро вот Алексей сдастся (на момент разговора Алексей Дутов еще был в бегах. — В.Ч.). Мы себя считаем не только невиновными. Мы правомочно поступили. Меня когда в Следственном комитете допрашивали, я свою точку зрения выкладываю, как оно все было, а мне говорят: «Оружие (цыган. — В.Ч.) огнестрельное на месте не найдено, холодное не найдено. По сути, ты вышел и расстрелял безоружную толпу. Они еще никакой опасности не представляли». Была такая позиция у следствия, когда я пришел. Они предложили мне пройти полиграф, я не отказался. Полиграф показал, что 99,9% правду я сказал.
Версия СК
Соседи уверяли на следствии, что огонь вели из 2-этажного дома Шишовых, а приехавшие «цыгане» вели встречный огонь. По версии «цыган», оборона была выстроена хорошо: трое вооруженных людей ожидали у ворот, а четвертый — вел огонь с чердака, — говорят, что кровавые лужи были как раз в тех местах, куда удобнее всего стрелять с чердачного окна. Примечательно: никаких повреждений на заборе и воротах дома Шишова нет. Более того, на пресс-конференции он говорил, что у нападавших были ножи, а из огнестрельного оружия назвал только пистолет Макарова. Так был ли встречный огонь, и вообще, кто из противоборствующих сторон куда стрелял?
В Следственном комитете по Свердловской области обещают на все вопросы ответить. Там, кажется, тоже в шоке от случившегося.
— Мы будем разбираться и давать оценку каждому из участников отдельно: кто что делал, кто куда стрелял, — говорит мне старший помощник руководителя следственного управления СК по Свердловской области Александр Шульга. — На данном этапе следствия предварительно установлено, что мотивом одного из предполагаемых организаторов массовых беспорядков была месть за причинённое ему Олегом Шишовым оскорбление, а действия его сообщников могли быть связаны с ложно понятым чувством товарищества. Но следствие намерено тщательно разобраться в обстоятельствах происшествия и дать правовую оценку действиям всех лиц, которые приезжали на автомашинах, а также объективно оценить действия их оппонентов. Нами рассматриваются и скрупулезно проверяются несколько версий случившегося. Замечу, что расследование осуществляется следственной группой, в состав которой включены 19 следователей областного Следственного комитета и следователи-криминалисты СКР. Проводятся допросы участников, анализируются записи видеокамер, телефонных соединений — биллингов — участников, показания свидетелей, проводятся экспертизы: судебно-медицинские, баллистические. Так что идет глобальная оперативная работа. И мы не все можем озвучивать.
Вопрос относительно зачинщика перестрелки следствием тоже в настоящее время выясняется, однако, по предварительным данным, со стороны не менее 21 лица, приехавшего на автомашинах к дому на улице Депутатская, усматриваются признаки активных провоцирующих конфликт действий. Сведения о возможном наличии в действиях Олега Шишова и его знакомых признаков необходимой обороны появились, в том числе, поскольку к ним для выяснения отношений приехала большая группа людей, с оружием, явно превосходящей число лиц, которые находились у дома, где проживает Олег Шишов и где в момент конфликта находились его супруга и несовершеннолетние дети. При этом, согласно материалам уголовного дела, сообщники злонамеренно приехали к месту происшествия не только в целях устрашения, но и реального применения принесенного с собой оружия.
…Олег Шишов и братья Дутовы проходят по массовым беспорядкам потерпевшими, по убийству — Шишов и Алексей Дутов подозреваемые. Шишов делится со мной, что надеется в скором времени на переквалификацию на 108-ю статью УК («Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны»). «Она значительно мягче. Максимум 2 года. Но нас не устраивает два года. Только полное оправдание. Амнистия. Помилование. Я не собираюсь из-за бандитов сидеть. Ребята-спортсмены (погибшие. — В.Ч.) реально готовились, они и до этого… Я сейчас стал справки наводить. Они принимали участие в громких делах: рейдерством — в качестве силового крыла заходили в бар «Огонек», разбомбили его… В других местах «порядок наводили». Женщину беременную избили. Они привлекают для работы малолеток, чтобы полиция отпускала. Вот если эти дела поднять — будет очень интересно».
— Олег, говорят, вы воевали на Донбассе? Вас поддержал Бородай…
— Я воздерживаюсь от ответа. Все, кто знают, все всё знают. (Улыбается.) В «Руси» я служил, да, в 8-м отряде спецподразделения с 95-го по 97-й год. Был сержантом учебки, готовил бойцов. В Чечне не был. В других спецоперациях принимал участие, но… засекреченность. Потому что это происходило на территории России.
Глупости»
Примечательно во всей этой истории, что никто из участников конфликта даже не подумал обращаться в правоохранительные органы, чтобы предупредить возможные жертвы. На вопрос, почему Шишов, как глава семейства, не обратился в полицию, — тот заявил о недоверии правоохранительным органам. «Сообщать в полицию? У меня даже мыслей таких не возникло, — говорит Шишов. — Времени было мало. Патроны надо заряжать. Оружие доставать. Вот о чем я думал. Никому не пришло в голову звонить… Потому что бесполезное это дело. Вы вообще в полицию звонили по жизни? Вас спрашивают фамилию, имя, отчество, рождение, адрес — куча глупых вопросов, и вас обещают «переключить» и «ждите звонка». А дежурный может забыть. В общем, в голову никому не приходит звонить. Мне нужно было время для другого. Если бы я глупостями занимался — типа в полицию позвонить, — то был бы результат совсем другой, не в мою пользу. Мне здоровье детей, семьи было намного дороже».
Олег Шишов, служивший в спецназе МВД, называет себя казаком, на сайте Оренбургского казачьего войска он указан как организатор казачьего патруля — народной дружины, помогающей полиции наводить порядок на улицах.
Дутовы говорят мне, что не думали, что так все серьезно будет, поэтому тоже не звонили в полицию.
— Вы правы: никто не обратился в полицию. Как так?! — возмущается представитель СК Александр Шульга. — Что это за поведение, вообще, людей? Что за способ решения конфликтов? Что значит: «…не доверяете правоохранительным органам»? И в ходе расследования усилия сотрудников Следственного комитета будут нацелены, в том числе, на выяснение причин, по которым участники не сообщили о назревавшем конфликте на начальном этапе, когда трагедию еще можно было предотвратить. Если бы сообщили в полицию, может быть, вообще ничего бы не было…
Цыганская правда
Алиса в суде на избрании меры пресечения Дмитрию Пестрикову. Фото: Артем Устюжанин / E1.ru
Обстоятельно поговорить с самим Дмитрием Пестриковым не получилось: вскоре после его комментария агентству Ura.ru он был арестован. Его сожительница Алиса на контакт не выходит. Оставшиеся под подпиской цыгане затаились. Как сказала мне жена одного из них: все боятся. «В больницу к одному от следствия приходили уже. Говорили: «Если на кого напишешь заявление (на Дутовых или Шишова. — В.Ч.), я тебя на полгода посажу». Наши боятся, — говорит женщина. — Диму же сначала под подписку отпустили, а когда он открыл рот вслед за Шишовым и дал интервью Ura.ru, на следующий же день его и еще двоих арестовали. Мы не знаем, что с ними в СИЗО происходит, потому что доступа к ним нет никакого. Адвокаты от представления их интересов отказываются. В эфир местный наших позвали, те 40 минут рассказывали, как все было, так большую часть вырезали».
…Чем закончится эта история, покажет время. Но суды в большинстве своем очень часто принимают решение в пользу оборонявшихся, не разбираясь до конца в деталях. В СК же меня еще раз заверяют, что разбираться будут тщательно. Спрашиваю: будет ли следствие совместно с другими структурами проводить какие-либо профилактические мероприятия по предупреждению ситуаций, когда возвращающиеся из Донбасса граждане, имеющие зарегистрированное и незарегистрированное оружие, все бытовые конфликты решают силовым методом, с применением оружия, а не обращаясь в полицию?
— Профилактические мероприятия выполняются фактически со дня возбуждения уголовного дела, — отвечает представитель СК Александр Шульга. — В том числе выясняются вопросы законности владения оружием участниками конфликта…
— Это была обычная бытовая ссора. Пьяные бойцы с Донбасса расстреляли молодняк. И Донбасс еще 100 раз аукнется, — говорит мне главный редактор екатеринбургского интернет-портала Znak.com Оксана Панова, чьи журналисты очень глубоко разбирались в произошедшем. — Просто с Донбасса возвращаются люди, которые все бытовые конфликты решают убийством… Сколько их таких по стране, провоевавших, вернувшихся домой с оружием и нарушенной психикой.
Екатеринбург — Москва
Автор
Вера Челищева
глава отдела судебной информации
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