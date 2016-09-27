Общество
856 В Париже откроют первую «зону» для нудистов
Что скрывается за этим решением
Фото: EPA
Вечером в понедельник, 26 сентября, Совет Парижа утвердил решение о создании в городе первой «зоны для натуристов» на открытом воздухе. При обсуждении вопроса проявились несколько фактов, которые многим откроют Францию с новых сторон.
Например, выяснилось, что под небом свободного города Парижа до сих пор нет разрешенного уголка для отдыха в голом виде. В Мюнхене, Берлине и Барселоне есть, а в Париже — нет.
Парижские нудисты и гости столицы пока могут собираться три раза в неделю после 21.00 в закрытом бассейне на восточной окраине города или за городом — в специальном кемпинге, расположенном в 60 км от Парижа.
Ну, или устраивать встречи в отдаленных уголках Венсенского и Булонского лесов. Устраивать с риском для биографии: во Франции человеку, оголившемуся на публике в «неположенном месте», грозит наказание по статье 232-32 уголовного кодекса. Статья предусматривает до 1 года тюрьмы и 15 тысяч евро штрафа за «эксгибиционизм» и вписана в раздел УК, посвященный «сексуальному насилию».
При этом в стране работает 155 центров для нудистского отдыха, есть много клубов по интересу, и Франция является первым «натуристическим» направлением в мире»: ежегодно сюда приезжает 2 миллиона нудистов.
Об этом напомнили в документе, представленном Совету Парижа, его инициаторы из депутатской группы «Экология-Зеленые». Еще два миллиона нудистов имеют французские паспорта, заявил Дэвид Бельяр, со-председатель группы «зеленых» в муниципальном совете.
Впрочем, все эти цифры — очень приблизительные и условные: да и отличить француза от туриста на нудистском пляже можно разве только по языку.
Французы, как известно, картавят и ставят ударение на последний слог. И любят вспоминать, что их предки придумали лозунг «свобода, равенство, братство».
Возможно, поэтому именно во Франции создали в 2007 году своего рода «голый Интернационал» — Ассоциацию по продвижению свободного нудизма (APNEL, сайт организации заблокирован в России), целью которой является, в том числе, раскрепощение людей по всему миру.
В этом году APNEL впервые продемонстрировала достоинства нудизма широкой публике, организовав площадку на знаменитом празднике коммунистической газеты «Юманите».
«Это большой народный праздник, на который приходят 600 тысяч человек, и мы хотим продемонстрировать им, что мы такие же граждане, как и все остальные», — сказал на празднике Жак Фримон, вице-президент ассоциации. Народ с удовольствием приходил и убеждался: действительно, такие же граждане, с теми же достоинствами и такими же недостатками.
Кое-кто из «посторонних» оставался и на дебаты. Обсуждали, в частности, «проект закона, защищающего свободу быть голым».
Конечно, борьба за то, чтобы любому гражданину позволено было в любой момент свободно раздеться на улице, в трамвае или в Елисейском дворце будет долгой, и не факт, что закончится победой. Но то, что в либеральном городе Париже до сих пор не было ни одной пяди земли для свободного занятия нудизмом, это, конечно, безобразие.
И вот теперь такое место появится — в городском парке или в лесу. Так говорят в мэрии. Место должны подготовить к ближайшему лету.
Активисты APNEL хотят только, чтобы оно не превратилось в «резервацию» и отдыхать там могло вместе и голые, и одетые.
Впрочем, если не «резервацию», то особо охраняемую зону создавать все равно придется, — учитывая последние события в городе и в стране.
Искомая «свобода нудизма» частично ограничена произволом терроризма. Как и многие другие свободы: «обычный» парижский пляж на набережной Сены прожил ушедшее лето в оцеплении полиции и солдат Иностранного легиона.
P.S. В июне в средиземноморском городе Безье дополнительные полгода тюрьмы получил некто Ален С., осужденный за «апологию терроризма»: он рассказал сокамерникам, что после выхода из заключения планирует устроить теракт в кемпинге для нудистов.
Автор
Юрий Сафронов
собкор в Париже
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