Мошенники обчищают карманы российских пенсионеров, представляясь сотрудниками Центрального банка

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Эта история началась с обычного телефонного звонка, который раздался 16 мая в екатеринбургской квартире Мары Берловны (79 лет, вдова). Она была дома одна. Собеседник представился сотрудником «архивного отдела Центрального банка РФ» и сообщил, что женщина «признана потерпевшей». Как и многие пенсионеры, Мара Берловна частенько приобретала «биологически активные добавки», а теперь за приобретенные препараты, которые государство признало неэффективными, ей положена компенсация — 475 000 рублей. Сотрудник, сообщивший радостную весть, оставил телефонный номер, по которому попросил женщину перезвонить для получения дальнейших инструкций, и повесил трубку.

По указанному номеру ответила некая Анна Самохина, представившаяся «финансистом» управления ЦБ по Свердловской области. Она объяснила, что комиссию за получение немалой суммы придется заплатить заранее. «Всего» пять процентов — 23 500 рублей. При этом деньги нужно перевести строго в отделении «Росгосстраха» на улице Николая Никонова, 6. Пенсионерка сделала все, как просила сотрудница, — не каждый же день государство возвращает деньги, к тому же такие большие.

После очередных телефонных переговоров Самохина переадресовала Мару Берловну некоему Василию Сергеевичу. Тот сообщил, что помимо комиссии нужно заплатить еще и налог — 78 000 рублей. Кроме того, он попросил назвать паспортные данные и номер пенсионного удостоверения. Для порядка. И как только деньги отправились по указанному «Центробанком» адресу, началось самое интересное. Наедине с собой Мара Берловна больше не оставалась ни минуты.

Звонки следовали один за другим. Строгие голоса давали указания, больше похожие на приказы. Каждый из них почему-то выполнить было необходимо немедленно. Один из звонивших назвался даже «директором Центрального банка РФ». Фамилия — Петров, имя — Валерий (даром что ЦБ возглавляет Эльвира Набиуллина). «Все переводы, совершенные ранее под руководством Самохиной, были ошибочными, Самохиину я уволил!» — кричал в трубку мужчина. Но исправить ошибку, в которой виновата сама пенсионерка, нужно срочно. И поэтому «директор Центрального банка» потребовал, чтобы женщина еще раз перевела положенные суммы. Но на этот раз при помощи платежной системы «Золотая Корона». Она позволяет пересылать деньги без открытия счета. Четыреста семьдесят пять тысяч рублей.



«Иди и плати!»

Смутить должны были и сумма «комиссии», давно превысившая «компенсацию», и тот факт, что благосостоянием обычной пенсионерки озаботился столь высокий чиновник. Но напористые «банкиры» не давали Маре Берловне опомниться. Как только она мешкала, мужчина на другом конце провода кричал: «Иди и плати!» Растерянная женщина платила. Но с каждым новым звонком денег нужно было все больше и больше.

Ради последнего перевода (262 000 рублей) с карточки пришлось снять последние сбережения, оставшиеся после смерти мужа. Отправить деньги на этот раз мужчина потребовал уже не через «Корону», а через «Колибри» — другую платежную систему, альтернативную переводам через банковские счета. Чтобы воспользоваться ею, нужен минимум документов. Кроме того, по логике мошенников, частые посещения одного и того же отделения банка пожилой дамой могли вызвать подозрения.



Море информации

Звонки продолжались с 7 утра до 11 вечера. Звонивший настаивал на все новых трансакциях, пока пенсионерка не взмолилась: «У меня нет больше денег!» Опомнилась Мара Берловна только тогда, когда по телефону ей буквально приказали занять деньги у знакомой, раз не хватает своих. Единственной, у кого не постеснялась одолжить Мара Берловна, оказалась нотариус, оформлявшая документы после смерти мужа. Именно нотариус забила тревогу. Она объяснила пожилой женщине, что ее обманывают. К моменту прозрения вдова перевела мошенникам больше полумиллиона.

Вскоре телефоны, с которых звонили «сотрудники Центробанка», перестали отвечать. Работников с такими именами и фамилиями не нашлось ни в одном из отделений ЦБ. А женщине пришлось писать заявление в полицию. В качестве потерпевшей. «БАДы и комиссии за компенсации — одна из самых распространенных схем мошенничества», — говорит заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации Центрального банка России Артем Сычев.

«В начале 2016 года мы столкнулись с серьезным ростом мошеннических действий в отношении пенсионеров», — подтверждают его слова в Сбербанке.

«Пожилые люди тонут в море информации, и огромная армия мошенников пользуется этим», — подводит итог сотрудница пресс-службы «Сбера» Полина Тризонова.



Обычное дело

«В адрес Центрального банка продолжают поступать обращения граждан о получении денежных компенсаций за ранее приобретенные лекарственные средства, биологически активные добавки и иные категории товаров… Следует отметить, что в последнее время мошенники значительно расширили географию своей преступной деятельности», — констатировал ЦБ еще в 2011 году.

С тех пор описанный тип мошенничества стал только популярнее среди проходимцев. В стране действует множество банд, использующих сочетание жесткого психологического прессинга и точного выбора жертв. Это сколь циничная, столь и эффективная схема. Как правило, страдают от вымогательства самые беззащитные — старики.

Покупатели биологических добавок, зачастую бесполезных и дорогостоящих, — легкая добыча мошенников. Как признаются в частных беседах полицейские, клиентские базы с телефонами и адресами мошенникам поставляют именно продавцы БАДов. Иногда сами они становятся участниками аферы.

На запрос «Новой газеты» Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД сообщило, что в январе—апреле 2016 года в стране было совершено почти 3500 преступлений, связанных с банковским мошенничеством, но сколько из них совершается в описанной выше схеме, в ведомстве затрудняются ответить — точной статистики нет.

При этом наш источник в МВД уверяет, что число случаев «социального мошенничества» (неофициальный, но точный термин) за последнее время увеличилось на 10%. При этом звонки пенсионерам очень часто раздаются из СИЗО. Понятно, что в изоляторах оказываются люди, уже имевшие криминальный опыт, обладающие навыками психологической обработки и готовые к совершению новых преступлений. Иногда переводы, сделанные пенсионерами, не обналичиваются, а используются для оплаты различных товаров в системе ФСИН. Грубо говоря, мошенники «греют» свои и чужие камеры за счет стариков.



Анатомия обмана

«Мне уже несколько раз звонили якобы сотрудники Центробанка и Следственного комитета, сообщали, что счета компании «Здоровье нации» арестованы, а мне, как покупателю их продукции, положена компенсация в размере 416 тысяч рублей, — пишет москвичка Вера на одном из интернет-форумов, распространяющих информацию о БАДах. — В Центробанке мне пояснили, что у них даже отдела такого нет», — предупреждает женщина и просит читателей не верить преступникам.

Таких сообщений здесь немало. И большинство историй типичны. Под «прикрытием» Центробанка, прокуратуры, суда и даже Следственного комитета проходимцы сулят «компенсации», для получения которых необходимо перечислить «задаток», «внести минимальную сумму», «оплатить пошлину».

Форумчанка Алина пересказывает содержание своего последнего телефонного разговора с аферистами: «Предлагают за приобретенные некачественные товары компенсацию в размере 320 000 рублей. Но для этого надо разблокировать ячейку и внести на их личный счет 19 000». Алина сомневается, стоит ли платить и спрашивает, что это за «ячейка», кто ее заблокировал и зачем класть на нее деньги? Абонент не отвечает.



На крючке

Некоторые покупатели добавок отказались выполнять телефонные инструкции аферистов. Другие не нашли в себе силы «соскочить» с крючка: «Мне очень стыдно, что я тоже попалась! — пишет на интернет-форуме жертва мошенничества. — Год назад я покупала лечебный препарат в какой-то фирме. Еще через полгода позвонили из «Прокуратуры Москвы» и сказали, что я являюсь пострадавшей по делу о мошенничестве. Мне положена компенсация в размере 450 000 рублей. Развели меня на 27 тысяч. Я переслала их в Сбербанк на карту, чтобы «разморозить ячейку». А когда был последний звонок, отказалась от всего и попросила вернуть мои деньги обратно».

Но в условленный день деньги не вернулись на счет.

Мошенники мастерски используют методы психологического давления и манипуляции. Первый из них в социальной психологии известен как «нога в двери». От жертвы не требуют сразу платить деньги, а просят совершить незначительную уступку, например, самостоятельно позвонить по указанному телефону или перевести на счет компании один рубль, чтобы «проверить, работает ли карточка».

«Это одолжение не требует существенных усилий со стороны жертвы. Но само по себе оно создает психологическую основу для вовлечения в процесс», — объясняет кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной и юридической психологии РГГУ Олег Кравцов. После того как жертва самостоятельно сделала первый шаг, ей будет сложнее отказаться от выполнения всех последующих просьб. Кроме того, работает принцип авторитета. «Мошенники представляются сотрудниками государственных банков или ведомств, потому что так им проще вызвать доверие у старшего поколения, — говорит Кравцов. — Ну не может же государство вымогать деньги обманом у своих граждан, считают старики».

Второй этап — «рельсы». Мошенники называют точные адреса пунктов оплаты, дают конкретные и строгие инструкции своим жертвам. «Действие этой манипуляции очень похоже на феномен, известный в социальной психологии как «канальные факторы». Изначально он использовался в рекламных целях, а смысл его в том, что недостаточно просто создать для человека мотивацию, пообещав ему деньги, необходимо дать конкретные указания, которые будут работать как своего рода «рельсы», колея, по которой жертва, лишенная возможности свернуть, будет двигаться. В этом случае проще подчиниться чужой воле, чем самостоятельно искать альтернативные способы поведения», — объясняет Кравцов.



Жертва по инерции

Преступления такого рода не совершают в одиночку. Для реализации мошеннической схемы нужна целая группа соучастников. Одни будут обналичивать присланные деньги, другие изображать «чиновников», к которым мошенники без конца направляют жертву для «консультаций». «Большое число участников, контактирующих с жертвой, необходимо для того, чтобы манипуляция была более убедительной. Чем больше людей подтверждает слова друг друга, тем более правдоподобно воспринимается то, что они говорят. Этот эффект в психологии называется конформизмом», — предупреждает психолог.

Как только жертва прошла упомянутые стадии, убеждать ее в чем-либо уже нет нужды. Достаточно держать в тонусе, не давая опомниться. Именно поэтому злоумышленники, во-первых, используют запугивание: «начальник уволил подчиненную, наверное, это очень строгий начальник». Во-вторых, ссылаются на дефицит времени: все переводы и звонки нужно сделать очень срочно. Объект мошенничества действует по инерции, поскольку он уже привык слушаться «хозяев», и сорваться с крючка у него практически нет шанса. Аферистам остается лишь давать все новые указания и ждать, пока жертва не отдаст им все деньги, которые у нее есть.



Добровольные помощники

Перевод денег — не единственный способ обмана стариков. Очередная жертва мошенников, с родственниками которой удалось связаться «Новой газете», — Юркин Владимир Михайлович, 88 лет, ветеран Великой Отечественной войны, инвалид. Живет в Санкт-Петербурге. В ноябре 2015 года в надежде на компенсацию стоимости купленных им БАДов «потерял» 435 000 рублей.

Его «собеседники» представились сотрудниками «Федеральной компенсационной службы» (ее в природе не существует). Обещали вернуть деньги за лекарства — 210 000 рублей. А заодно предложили пенсионеру настроить СМС-оповещение и мобильный банкинг на его телефоне, чтобы «не упустил момент, когда придет компенсация».

«Вам сейчас будут присылаться сообщения с цифрами от банка, а вы их нам просто читайте в трубку, мы сами все за вас сделаем», — пересказывает слова мошенников сын потерпевшего Александр.

Позже выяснилось, что, воспользовавшись доверчивостью ветерана, преступники зарегистрировали виртуальный банковский аккаунт, привязанный к карте старика, на себя. Этот аккаунт позволил им беспрепятственно снимать деньги с накопительного счета пенсионера. Когда его родственники опомнились и забили тревогу, было уже поздно: более четырехсот тысяч, хранившихся на карте, исчезли навсегда.

«Полиция приняла у нас заявление, но так никого и не нашла», — сетует Александр. Как разъяснили сотрудники УВД, злоумышленники обналичили деньги в Москве, значит — придется писать запрос в столицу. Пока бумага дойдет до адресата… Но другого пути нет. Адвокат пенсионера Артемий Старченко сообщил «Новой», что сейчас суд рассматривает иск потерпевшего к банку — на предмет компенсации украденных мошенниками денег. Первое заседание уже состоялось. Но коллеги Старченко сомневаются в успехе дела. Требовать компенсаций от банка бессмысленно. Клиент самостоятельно ввел пин-код или сообщил преступникам личную информацию, позволившую им получить доступ к карте, следовательно, всю ответственность за снятые деньги он несет сам.

«Единственный действенный способ — это все-таки добиться возбуждения уголовного дела по факту мошенничества и подать гражданский иск против злоумышленников о компенсации на основании уже вынесенного судом уголовного приговора», — считает Алишер Захаров, бывший ведущий юрист Общества защиты прав потребителей, а сейчас адвокат коллегии «Комаев и партнеры».



Нежданные выплаты

Компенсации за биологически активные добавки — не единственное прикрытие, под которым работают мошенники. «В октябре мне позвонили домой из «Пенсионного фонда», с Солянки, где центральный офис у них находится, и сказали, что, мол, мне как ребенку войны положена выплата, — рассказывает московская пенсионерка Вера Филипповна. — Попросили назвать номер банковской карты и что-то еще. Я и назвала. Еще сорок минут они что-то спрашивали, дали свой телефон, назвали какую-то фамилию и даже номер кабинета, куда обращаться!»

Со счета Веры Филипповны исчезли 130 тысяч. Когда она пришла разбираться в отделение, операционистка лишь развела руками: «Вы добровольно сообщили им личные данные».

В полиции заявление Веры Филипповны приняли, но предупредили, что шансов вернуть сбережения нет.



Марш энтузиастов

Преступные «межрегиональные» группы этого типа действуют по всей России, поэтому расследование их преступлений — сложная задача. География мошенничества, а она впечатляет (Москва, Санкт-Петербург, Тверь, Владивосток, Пермь, даже Казахстан), существенно затрудняет оперативные действия, признаются в пресс-службе МВД. «Возбудить уголовное дело очень непросто. Обычно это удается, если случай имеет общественный резонанс или счет обманутых идет на десятки», — констатирует юрист Алишер Захаров.

Именно поэтому в екатеринбургской истории значительную часть расследования взяли на себя добровольцы, не дожидаясь, пока полицейская бюрократия запустит механизм проверки.

Родственники Мары Берловны обратились за помощью к мэру города Евгению Ройзману, а тот, в свою очередь, подключил к делу гражданских экспертов, имевших, впрочем, опыт работы в правоохранительных органах. Им-то по горячим следам и удалось установить не только фамилию аферистки, но и заполучить ее фото.

Когда пенсионерка отправляла переводы, в положенной графе она указывала фамилию получателя, продиктованную ей по телефону проходимцами. По фамилии и банковским справкам энтузиасты смогли отыскать линейные отделения, где злоумышленница снимала деньги. Более того, они получили кадры с камер слежения, запечатлевших женщину, подходившую к терминалу в указанный час.

На фото крашеная брюнетка в черной кофте и спортивном трико покидает помещение, озираясь по сторонам. Как выяснилось, проживает аферистка в Московской области (1420 километров от столицы Урала). Теперь против нее и ее подельников возбуждено уголовное дело, ведутся оперативные действия. Расследованием занимается специально созданная межрегиональная группа при столичном УВД. Вся информация передана ей. Задержать преступников пока не удалось.



Не верить в чудо

Недавно в одно из отделений Сбербанка в сопровождении молодого человека зашла пожилая женщина. Сопровождающий представился ее внуком. Они направились к банкомату, чтобы снять деньги, но поведение внука показалось сотрудникам банка подозрительным. Девушка-консультант сразу же обратилась за помощью к руководителю отделения. Вместе они попросили молодого человека подождать в сторонке, а сами постарались у женщины узнать, кто с ней пришел и есть ли у нее внуки на самом деле. Как оказалось, женщина собиралась заплатить за «волшебные» лекарства, а молодой человек оказался не внуком, а преступником, решившим на всякий случай проводить бабушку, чтобы она «не передумала». Но сопровождают жертву преступники крайне редко. «Если пенсионер приходит один, снимает деньги, сам вводит пин-код, то по каким приметам мы можем догадаться, что совершается преступление?» — задает Артем Сычев риторический вопрос. Более того, суммы трансакций существенны для пенсионера, а для банка — «копейки». Эти трансакции ничем не выделяются. Придумать процедуру, которая бы гарантировала на сто процентов безопасность, невозможно. Все, что можно, мы делаем, но технологического решения тут нет, — убежден Артем Сычев. — Единственный выход — брать взрослым детям ответственность за своих родителей на себя, никто лучше них не сможет обезопасить стариков от подобного рода посягательств». И не забывать, что старики очень часто остаются дома одни.

Психологи дают другой совет: поменьше верить в чудеса. «Все схемы основаны на простом человеческом желании «чуда», — констатирует Олег Кравцов. Поверив в «подарок судьбы», человек теряет бдительность и даже готов «платить» за это самое «чудо», лишь бы оно случилось.



Правила безопасности

(памятка для пенсионеров)