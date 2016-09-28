«Военкомат открыл пенсионный фронт» — так называлась статья, опубликованная в «Новой» 4 апреля этого года. В ней шла речь о том, как Нижегородский областной военкомат изобличил двух женщин — вдов военнослужащих — якобы в незаконном получении пенсий по потере кормильца. Причем на одну из них даже возбудили уголовное дело, посчитав ее мошенницей.

Парадоксальность и вопиющая несправедливость ситуации усугублялась еще тем, что вдовы после гибели мужей сами устроились на службу в армию, добросовестно служили связистками, и все данные о себе по долгу службы сообщали в военкомат. Именно поэтому обвинение со стороны военкомата в том, что вдовы обманули ведомство, выглядело циничным. Тем не менее нижегородский военкомат посчитал, что одна из вдов — Наталья Семак — получила незаконно пенсии на сумму 273 тысячи рублей, а другая — Евгения Теряева — на 626 тысяч. Военкомат обратился в суд, требуя взыскать эти суммы с вдов.

Реакция на статью со стороны Министерства обороны, надо заметить, была очень оперативной. Уже на следующий день, 5 апреля, в Нижний Новгород выехала комиссия для выяснения обстоятельств дела. А в редакцию пришло письмо, которое ни по форме, ни по содержанию совсем не напоминало чиновничьи отписки. Вот выдержка из него: «Возможно, для представителей законодательной власти случай Натальи Семак и Евгении Теряевой станет поводом для внесения в законодательство в этой сфере соответствующих поправок и уточнений.

По-человечески жаль женщин, которые в свое время потеряли мужей, остались одни с детьми на руках, а сегодня в результате неоднозначности законодательства вынуждены отстаивать право на небольшую пенсию. Да, военная прокуратура и судебные органы, которые сегодня занимаются «делом вдов», действуют в русле закона, но все равно остается ощущение чего-то неправильного. Именно поэтому ситуация, в которой оказались Наталья Семак и Евгения Теряева, привлекла внимание членов Общественного совета при Министерстве обороны РФ. По итогам обсуждения ряд членов совета принял решение компенсировать «переплаченные Евгении Теряевой и Наталье Семак пенсии» из личных средств».

Сумму, которую собрали члены Общественного совета (по сути, благо­творительный взнос) несколько месяцев не удавалось передать женщинам. Они упорно избегали общения с представителем Министерства обороны. Видимо, обида была слишком острой.

В сентябре с ними все же удалось связаться, и деньги были сразу же перечислены на их личные счета.

Все эти месяцы фонд «Право матери» защищал права женщин в суде. Суды первой инстанции, в которых рассматривались дела, встали на сторону военкомата. Однако Нижегородский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу фонда, вынес определение, из которого следует, что вдовы ни в чем не виноваты и ничего никому не должны. В практике фонда «Право матери» есть несколько аналогичных выигранных дел. Хотя именно дело нижегородских вдов здесь считают наиболее вопиющим.