Общество / Выпуск № 108 от 28 сентября 2016
14 «О водосбросе нас не оповестили»
Жители села Ковда на юге Мурманской области отрезаны от мира: 30 стариков не нужны ни чиновникам, ни МЧС
Вода, сброшенная с каскада Нивских ГЭС, смыла мост и дорогу, соединявшие с Большой землей. С 22 сентября она успела не только подмыть бани и огороды, но и проникает в дома. Сброс продолжится до 7 октября, к тому времени село просто смоет с лица земли. При этом там по-прежнему остаются 30 стариков, круглый год обитающих в Ковде.
Здесь потоп — дело привычное: к деревне на берегу реки можно проехать по мосту и дамбе. Каждый год дамбу смывает, а мост сносит после водосброса. Каждый год после этого дорогу восстанавливают. В прошлом году из бюджета за эти работы ушел миллион. Тогда без связи с Большой землей местные оставались три недели. Правда, деревню не подмыло, только отрезало от мира.
Жители села наблюдают, как год от года вода подходит все ближе к домам: песок очередной смытой дамбы засоряет русло реки. Сейчас оно забито, и вода расходится, как по заливному лугу. Когда чистили русло, не помнит уже никто.
И все же столь серьезных последствий не ожидали. В первые дни скорость водосброса была 600 кубов в секунду. За выходные размыло огороды у реки, затопило бани и гаражи. Каждый час уровень поднимался на три-четыре сантиметра. Земля здесь привозная: чтобы вырастить картошку на песке, надо закупить не один КамАЗ грунта. Сейчас почву уносит река. На видео, присланном в редакцию «Новой» из Ковды, мужчина лопатой пытается перекидать драгоценный чернозем из огорода чуть повыше, к дому, туда, куда еще не подступила вода. Если не успеть, через год здешним старикам будет нечего есть.
Местные жители (которым удалось связаться с «Новой» по телефону, как только начала прибывать вода) рассказывают, что они оборвали номера районной администрации, но помощи не получили. Тогда родственники пострадавших разместили сообщение о бедствии в соцсетях: «Вода смыла мост, соединяющий село с единственной дорогой, по которой жители получали питьевую воду и продовольствие, а потом стала подбираться к постройкам сельчан. В настоящее время все, что нажито людьми (и постройки, и огороды), смывает в море. Уровень воды прибывает, люди, отрезанные от цивилизации и брошенные местными властями, самостоятельно вынуждены бороться за свое имущество».
Чиновники отреагировали моментально: официальная газета областного правительства опубликовала текст без подписи, в котором уверяла, что паники в селе нет, о водосбросах людей извещали заранее, а с доставкой еды и питья — никаких проблем.
— Никто нас о водосбросе не оповещал, по домам не ходил, — сообщил «Новой» местный житель Евгений Гневушев. — За неделю ходили слухи, ведь у многих знакомые работают на ГЭС. Я сам звонил Самариной (главе муниципального образования Зеленоборский, к которому относится наше село), она убедила меня, что сброс не планируется. После того, как начался скандал, в СМИ сообщили, что в наш магазин заранее подвезли запас продуктов. Только магазина в селе уже год как нет. Они говорят, что распространяли предупреждение о водосбросе в интернете. Но у нас интернет ловится только в одной точке — на крыше моего дома. Радио уже 40 лет нет.
О наличии в магазинах Ковды запаса продовольствия говорит и пресс-служба регионального МЧС. И по одному этому видно, что до села эмчеэсники не добрались. Нет там магазинов. Ни одного.
«Организован бесперебойный подвоз питьевой воды и продуктов питания», — цитирует ИА «СеверПост» сотрудницу пресс-службы Главного управления МЧС России по Мурманской области Наталью Козыреву. Но лишь после интернет-скандала и стихийного народного схода людям пообещали, что к 29 сентября организуют лодки, чтобы старики сами смогли съездить на материк за продуктами. Воду, по словам местных, привозили в прошлую среду, до потопа. Кому не хватает, берут в болотце.
Переправу, об открытии которой МЧС сообщило в понедельник (опять же по словам местных), должны были запустить 27 сентября, но к моменту, когда верстался номер, ни одной лодки в Ковду так и не пришло.
В разговоре с «Новой газетой» Наталья Козырева уверяла, что, по данным МЧС, жителей предупреждали, то есть по селу заранее развесили листовки, и отвечала за это муниципальная администрация. Также сообщение о планируемом водосбросе размещено на сайте администрации Кандалакшского района. Интернета, как мы помним, в селе нет. А что до листовок, то один из наших собеседников вспомнил, что действительно видел в селе пару листков бумаги, валявшихся на крыльце у соседа. Но никаких заметных плакатов или расклеенных предупреждений не было.
Ну и самое замечательное: в объявлении на сайте муниципалитета жителям Ковды предлагается «временно покинуть село». Куда именно должны были на месяц съехать старики, неизвестно: чиновники пока недоступны для комментариев, глава Зеленоборского Ирина Самарина ушла в отпуск.
В пресс-службе ГУ МЧС «Новой» сказали, что в случае эвакуации о расселении людей должен подумать муниципалитет.
Чиновники из района прибыли в Ковду лишь на четвертый день бедствия. После эмоционального разговора с жителями обещали уговорить энергетиков на треть сократить сброс. И действительно, вчера вода прибывала уже не так быстро. Правда, вмешательство властей здесь совсем ни при чем.
— Заранее прогнозировать объем сброса невозможно: это зависит от уровня воды в водохранилище, а он, в свою очередь, от количества осадков, — пояснила «Новой» пресс-секретарь филиала «Кольский» ПАО «ТКГ‑1», оператора Нивских ГЭС, Анастасия Вечирко. — В первые дни мы сбрасывали по 600 кубометров в секунду, сейчас — 323. Но если вода начнет подниматься, снова увеличим сбросы.
У местных к энергетикам свои вопросы. Например, почему во время сброса турбины Княжегубской ГЭС оказались на плановом ремонте? Люди подсчитывают убытки и думают, у кого требовать компенсации. Впрочем, в ТГК‑1 считают, что селяне зря рассчитывают на какие-то выплаты. И называют их дома самостроем.
— Как нам известно, никто разрешения строиться в зоне водосброса не давал, никаких разрешительных документов люди не предъявляли, — говорит Анастасия Вечирко.
— Я им и не буду предъявлять, я в суде предъявлю, — возмущается Евгений Гневушев. — У всех, кого я знаю, земля оформлена в собственность, а постройки узаконены. И такой нюанс: тут некоторым домам по 200 лет. Какая зона водосброса? Они тут стояли, когда ГЭС и в планах не было.
Сейчас, как сообщили в МЧС, эвакуировать людей не собираются. Если вода снова начнет прибывать, будут решать по обстановке. Хотя, казалось бы, вывезти 30 пенсионеров на Большую землю, до которой всего-то 6 км, — дело плевое. Тем паче, что плавсредствами спасательная служба располагает. Год назад глава МЧС России Владимир Пучков открыл в Мурманске Арктический спасательный центр, оснащенный (согласно релизам ведомства) самой современной техникой, приспособленной для работы в условиях Крайнего Севера. Также в области функционирует центр ГИМС (Государственной инспекции по маломерным судам) МЧС, укомплектованный лодками «Мастер‑500», катерами КС‑701, «Сильвер», «Кальмар‑70» и «Стрингер‑550Р», каютным катером «БЛ‑820», многоцелевым катером «Лидер‑12М».
Когда вода уйдет, селянам обещают построить новую дорогу. Хотя в то, что успеют до зимы, не верит вообще никто: уровень воды в реке станет стабильным лишь через месяц после окончания сбросов, к этому времени в Мурманской области уже будет лежать снег.
Редакция благодарит жителей села Ковда за предоставленные фотографии.
Автор
Татьяна Брицкая
собкор в Заполярье
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