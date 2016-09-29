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Общество

1508 Активисты атаковали фотовыставку в Сахаровском центре: нападкам подверглись работы про украинских военных на Донбассе

Среди попытавшихся сорвать выставку — «нодовцы», «казаки», «художник», «депутат», «политолог» и «ополченцы»

29.09.2016 Теги: выставки, казаки, москва, нападение, нод, украина, фото, хулиганы


Фото: Владислав Докшин / «Новая газета» 

В среду вечером, 28 сентября, фотовыставку «Прямой взгляд» в Сахаровском центре  атаковал активист, назвавшийся художником Антоном Беликовым. Он испортил работы Александра Васюковича и Сергея Лойко, на которых были изображены украинские солдаты, воюющие на востоке Украины (некоторые затем погибли в боях), баллончиком с краской. А на следующий день на выставку пришли активисты скандального движения НОД и примкнувшие к ним люди, называвшие себя «казаками», «политологами», и «ополченцами». Среди них был и муниципальный депутат , он принес с собой банку с наклейкой «Кровь детей Донбасса», попросил организаторов включить ее в экспозицию и выступил перед журналистами. Активисты требовали немедленного закрытия выставки и обвиняли организаторов в пособничестве фашистам. Корреспондент «Новой газеты» присутствовала при повторной атаке на выставку и рассказала о реакции.

 

28 сентября: нападение на фотографии

«Нападение произошло во время творческой встречи, которую я проводил», — рассказывает фотожурналист Александр Васюкович, чьи работу испортил «художник», ворвавшийся на выставку с баллончиком краски. Васюкович — автор проекта «Фото на память», героями которого стали бойцы ВСУ, погибшие на Востоке Украины. Проект Васюковича победил в конкурсе «Прямой взгляд» и был приглашен выступить в Сахаровский центр.


Работа Александра Васюковича. Другие смотрите на сайте проекта «Фото на память»

«Примерно через час после начала выставки пришла съемочная группа «Рен-ТВ» и чуть позже человек, который представился Антоном Беликовым. Он начал кричать и замазывать мои работы и работы Сергея Лойко краской из баллончика. Объяснил он это пропагандой фашизма и тем, что я фашист и посмел приехать в его город с этими работами», — рассказал Васюкович «Новой газете».

Нападавшему никто не помешал, он не был задержан и ушел. А организаторы решили не восстанавливать фотографии, чтобы не закрывать всю выставку: Сахаровский центр объяснил, что в противном случае не мог гарантировать не только сохранность работ, но и безопасность посетителей выставки.

Вскоре на месте испорченных фотографий организаторы повесили листы бумаги с обращением к посетителям выставки.

«Здесь висели работы, посвященные войне в Украине. Война — это, в первую очередь, горе, страдание, смерть. Фотография дает возможность увидеть это. Но в нашем обществе есть люди, настолько отравленные ненавистью, что публичный разговор о трагедии этой войны становится невозможным. Работы Александра Васюковича и Сергея Лойко были повреждены. Мы не стали их восстанавливать, так как не можем гарантировать не только их сохранность, но и безопасность посетителей выставки. Вы можете увидеть работы на сайте конкурса «Прямой взгляд».

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29 сентября: погром 

По словам координатора центра Полины Филипповой, утро следующего дня уже предвещало продолжение скандала.

С 11 часов, то есть еще до официального открытия выставки, у «Сахарницы» дежурили съемочные группы. А к смотрителю подошел агрессивный мужчина, который потребовал прекратить пускать зрителей на выставку, мотивируя это тем, что на юго-востоке Украины «погибли его друзья», и он сам там «пострадал». Представиться он отказался и через некоторое время ушел.

Еще через два часа, когда выставка уже работала, пришел еще один человек. Он сорвал листы, висевшие на месте испорченных фотографий и удалился.

Сотрудники центра вывесили листы заново.


Фото: Александра Копачева / «Новая газета»

«Приходили активисты НОД, люди, одетые политологами, казаки. Уже во второй раз сорвали наши листки, сломали описание к фотографиям и сорвали несколько работ, которые не имели отношения к Украине, а относились к Гондурасу. Мы вызвали полицию, понадеявшись, что это как-то улучшит ситуацию. Затем пришел человек, который представляется депутатом от района Якиманка, принес с собой трехлитровую банку с, как он сказал, «кровью». Он и его соратники кричали, ломились в соседнее помещение, где находились сотрудники центра, требовали выдать им директора», — описывала Полина Филиппова.

Депутат района Якиманка Дмитрий Захаров со словами, что он протестует против «пропаганды украинского нацизма», поставил банку с надписью «Кровь детей Донбасса убитых украинской армией» (орфография сохранена) и красной жидкостью у стенда, где раньше висели испорченные фотографии.

«Я, депутат района Братеево Дарья Сорокина, политолог Наталья Елисеева, ополченцы и общественные деятели пришли выразить протест против того, что здесь идет пропаганда украинского нацизма. Это террористы, которые убивают мирное населении и бомбят города, которые творят геноцид по поводу того, что им не нравится, что люди говорят на русском языке. Эти ребята здесь вывешены такие улыбчивые, как будто они защитники Украины. Но я хочу сказать, что это не защитники, а маньяки. Они не должны висеть в Москве», — сказал он.

При этом Дмитрий Захаров сказал, что осуждает Беликова, который закрасил фотографии.

Прибывшая в половину третьего на место конфликта полиция из-за «следственных действий» попросила всех собравшихся покинуть выставочный зал Сахаровского центра.

 

29 сентября. Попытка убрать мемориал академику Сахарову

Часть сотрудников центра ушли в здание архива, расположенное на другой стороне улицы —  в доме, где жил академик Андрей Сахаров. И там они увидели, как коммунальщики пытаются убрать постамент, на который возлагают цветы.

«Рабочие сослались на постановление управы. Мы будем ждать документ, на основании которого решили убрать постамент», — сказала заместитель Сахаровского центра Наталья Тюрина.


Фото: Владислав Докшин / «Новая газета»

Ждать долго не пришлось: документ так и не привезли, а постамент вернули на место.

Выставка продолжит работу и завтра. Однако, пока неизвестно, в каком составе и будут ли представлены фотографии Александра Васюковича и Сергея Лойко.

Напомним, всего четыре дня назад активисты «Офицеров России» атаковали выставку американского фотографа Джока Стеджерса, работавшего в теме ню, в московском Центре братьев Люмьер. Как сообщили журналистам глава организации «Офицеров России», поводом к общественному блокированию выставки стал пост в ЖЖ, содержание которого в итоге не соответствовало представленной экспозиции.

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Организаторы выставки затем несколько раз объявили, что выставку закроют не под давлением «общественников», а по собственной инициативе.


11 комментариев

-8
Олег Коротаев , 29 сентября 2016 в 21:53
Это или отсутствие головы у устроителей или сознательная провокация.
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1
Александр Коваленко , 29 сентября 2016 в 21:54
Не "ополченцы ",а участники незаконных вооруженных формирований. На России это уголовно наказуемо?
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3
Andrey bajin , 29 сентября 2016 в 22:15
Наказуемо. Но, в данном случае, и с этим спецконтингентом - нет. По очевидной причине
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-1
Илья Васин , 29 сентября 2016 в 21:59
а вот это уже мерзость.... путинское ..... уже совсем отождествило себя с нэзалэжной.... такой же бардак - куча больных людей совершающих хулиганские выходки. Вместо того чтобы что то производить и создавать....
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1
Andrey bajin , 29 сентября 2016 в 22:25
Ув.Илья! Это - уже не мерзость, а синдром ранее сотворённых и творимых сегодня преступлений. В том числе, и промывания мозгов министерством правды.
Себе боюсь признаться, что деяния гопоты - сущность русского народа. Право сильного, агрессивность, захват чужих земель - всё под смачный одобрям-с и глумливый гогот.
При попустительстве (или науськивании?) государства.

86 процентов - это значит, что люди, хотящие мира и открытые Миру, маргиналы.

И вот именно это - главная беда России. Нам зачтётся. Всем
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1
Антон САВИН , 29 сентября 2016 в 22:44
Совковая гопота открыто, нагло и с применением насильственных действиях попирает Конституцию РФ, а власть вместо защиты закона высшей юридической силы демонстративно и явно поощряет погромщиков.
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1
Irina Voloshina , 29 сентября 2016 в 22:44
Замечательный комментарий. А я никак не могла понять, почему народ с такой готовностью дал промыть себе мозги.
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4
Andrey Kryuchkov , 29 сентября 2016 в 22:04
Ну во первых, факт самой выставки радует, даже не смотря на то что ее испортили. Спасибо Москвичам! Товарищ депутат немножечко не попал в струю политики Кремля, наверное не следит за новостями. Ну казаки есть казаки, сумасшедших и у нас в Украине хватает, издержки. А выставка действительно не о войне, а о результате войны. Молодые ребята, им жить и детей заводить, а им приходится умирать.
Ну и еще по поводу "заставляли говорить по украински", те ребята которых видите на фото по меньшей мере 75% говорят по русски. Есть две огромные разницы между ГОСУДАРСТВЕННЫМ языком и РАЗГОВОРНЫМ. Тем более в Украине был принят закон о региональных языках. Давайте лучше о распятом мальчике, чем об абсурдной идее не разрешали говорить по русски, тем более на Донбассе.
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4
Сергей Кононов , 29 сентября 2016 в 22:10
Чтобы дать определение этим "патриотам", не могу вспомнить ни одного литературного определения, а подставлять газету не хочу. Твари они и есть твари. Это самое мягкое, что можно о них сказать.
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2
рима гарайшина , 29 сентября 2016 в 22:31
"В очередь, сукины дети, в очередь!" (с) Такой ажиотаж , что возникает подозрение, нет ли где кастинга на дебоши в прямом эфире?
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0
Eugene Shevchenko , 29 сентября 2016 в 23:04
Хм, частота подобных выходок явно увеличилась
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Автор

Александра Копачева

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