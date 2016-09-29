

Фото: Владислав Докшин / «Новая газета»

В среду вечером, 28 сентября, фотовыставку «Прямой взгляд» в Сахаровском центре атаковал активист, назвавшийся художником Антоном Беликовым. Он испортил работы Александра Васюковича и Сергея Лойко, на которых были изображены украинские солдаты, воюющие на востоке Украины (некоторые затем погибли в боях), баллончиком с краской. А на следующий день на выставку пришли активисты скандального движения НОД и примкнувшие к ним люди, называвшие себя «казаками», «политологами», и «ополченцами». Среди них был и муниципальный депутат , он принес с собой банку с наклейкой «Кровь детей Донбасса», попросил организаторов включить ее в экспозицию и выступил перед журналистами. Активисты требовали немедленного закрытия выставки и обвиняли организаторов в пособничестве фашистам. Корреспондент «Новой газеты» присутствовала при повторной атаке на выставку и рассказала о реакции.

28 сентября: нападение на фотографии

«Нападение произошло во время творческой встречи, которую я проводил», — рассказывает фотожурналист Александр Васюкович, чьи работу испортил «художник», ворвавшийся на выставку с баллончиком краски. Васюкович — автор проекта «Фото на память», героями которого стали бойцы ВСУ, погибшие на Востоке Украины. Проект Васюковича победил в конкурсе «Прямой взгляд» и был приглашен выступить в Сахаровский центр.



Работа Александра Васюковича. Другие смотрите на сайте проекта «Фото на память»

«Примерно через час после начала выставки пришла съемочная группа «Рен-ТВ» и чуть позже человек, который представился Антоном Беликовым. Он начал кричать и замазывать мои работы и работы Сергея Лойко краской из баллончика. Объяснил он это пропагандой фашизма и тем, что я фашист и посмел приехать в его город с этими работами», — рассказал Васюкович «Новой газете».

Нападавшему никто не помешал, он не был задержан и ушел. А организаторы решили не восстанавливать фотографии, чтобы не закрывать всю выставку: Сахаровский центр объяснил, что в противном случае не мог гарантировать не только сохранность работ, но и безопасность посетителей выставки.

Вскоре на месте испорченных фотографий организаторы повесили листы бумаги с обращением к посетителям выставки.

«Здесь висели работы, посвященные войне в Украине. Война — это, в первую очередь, горе, страдание, смерть. Фотография дает возможность увидеть это. Но в нашем обществе есть люди, настолько отравленные ненавистью, что публичный разговор о трагедии этой войны становится невозможным. Работы Александра Васюковича и Сергея Лойко были повреждены. Мы не стали их восстанавливать, так как не можем гарантировать не только их сохранность, но и безопасность посетителей выставки. Вы можете увидеть работы на сайте конкурса «Прямой взгляд».

29 сентября: погром

По словам координатора центра Полины Филипповой, утро следующего дня уже предвещало продолжение скандала.

С 11 часов, то есть еще до официального открытия выставки, у «Сахарницы» дежурили съемочные группы. А к смотрителю подошел агрессивный мужчина, который потребовал прекратить пускать зрителей на выставку, мотивируя это тем, что на юго-востоке Украины «погибли его друзья», и он сам там «пострадал». Представиться он отказался и через некоторое время ушел.

Еще через два часа, когда выставка уже работала, пришел еще один человек. Он сорвал листы, висевшие на месте испорченных фотографий и удалился.

Сотрудники центра вывесили листы заново.



Фото: Александра Копачева / «Новая газета»

«Приходили активисты НОД, люди, одетые политологами, казаки. Уже во второй раз сорвали наши листки, сломали описание к фотографиям и сорвали несколько работ, которые не имели отношения к Украине, а относились к Гондурасу. Мы вызвали полицию, понадеявшись, что это как-то улучшит ситуацию. Затем пришел человек, который представляется депутатом от района Якиманка, принес с собой трехлитровую банку с, как он сказал, «кровью». Он и его соратники кричали, ломились в соседнее помещение, где находились сотрудники центра, требовали выдать им директора», — описывала Полина Филиппова.

Депутат района Якиманка Дмитрий Захаров со словами, что он протестует против «пропаганды украинского нацизма», поставил банку с надписью «Кровь детей Донбасса убитых украинской армией» (орфография сохранена) и красной жидкостью у стенда, где раньше висели испорченные фотографии.

«Я, депутат района Братеево Дарья Сорокина, политолог Наталья Елисеева, ополченцы и общественные деятели пришли выразить протест против того, что здесь идет пропаганда украинского нацизма. Это террористы, которые убивают мирное населении и бомбят города, которые творят геноцид по поводу того, что им не нравится, что люди говорят на русском языке. Эти ребята здесь вывешены такие улыбчивые, как будто они защитники Украины. Но я хочу сказать, что это не защитники, а маньяки. Они не должны висеть в Москве», — сказал он.

При этом Дмитрий Захаров сказал, что осуждает Беликова, который закрасил фотографии.

Прибывшая в половину третьего на место конфликта полиция из-за «следственных действий» попросила всех собравшихся покинуть выставочный зал Сахаровского центра.

29 сентября. Попытка убрать мемориал академику Сахарову

Часть сотрудников центра ушли в здание архива, расположенное на другой стороне улицы — в доме, где жил академик Андрей Сахаров. И там они увидели, как коммунальщики пытаются убрать постамент, на который возлагают цветы.

«Рабочие сослались на постановление управы. Мы будем ждать документ, на основании которого решили убрать постамент», — сказала заместитель Сахаровского центра Наталья Тюрина.



Фото: Владислав Докшин / «Новая газета»

Ждать долго не пришлось: документ так и не привезли, а постамент вернули на место.

Выставка продолжит работу и завтра. Однако, пока неизвестно, в каком составе и будут ли представлены фотографии Александра Васюковича и Сергея Лойко.

Напомним, всего четыре дня назад активисты «Офицеров России» атаковали выставку американского фотографа Джока Стеджерса, работавшего в теме ню, в московском Центре братьев Люмьер. Как сообщили журналистам глава организации «Офицеров России», поводом к общественному блокированию выставки стал пост в ЖЖ, содержание которого в итоге не соответствовало представленной экспозиции.

Организаторы выставки затем несколько раз объявили, что выставку закроют не под давлением «общественников», а по собственной инициативе.