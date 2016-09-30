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Казалось, он будет вечным. Добрый дедушка с глазами праведника. 93 года — не возраст для израильских стариков — до ста двадцати доживают с ясным рассудком и в здравой памяти. В этой памяти — войны, победы и утраты, в ней такие вехи, события и люди, что хватило бы на десять жизней.

Историю жизни Шимона Переса, как и историю своей страны, каждый израильтянин знает наизусть. Сегодня на похороны патриарха тысячи людей приехали в Иерусалим. Лента фейсбука захлебывается от славословий. Местные телеканалы в прямом эфире мобилизованы как во время военной операции.

86-летний Ави, не отрываясь, следит за трансляцией:

— Это наше время уходит. «Старый лис» думал пережить всех нас. Слышала в эфире байку? Маленьким мальчиком его благословил на долголетие великой рав Хаим Хейфиц. Так, что ты думаешь? Вчера был день смерти Хаима. Они умерли в один день и оба в возрасте 93 лет…

Таких совпадений и случайностей очень много в ушедшей жизни Шимона Переса. Народ смакует подробности и романтизирует покойного.

Родился 2 августа 1923 года в деревне Вишнево, на бывшей территории Польши, теперь это Белоруссия. Его отец, Ицхак Перский, был скупщиком пиломатериалов, мать Сара Перская работала библиотекарем и учительницей русского языка.

В 1934 году, когда будущему президенту Израиля было 9 лет, семья переехала в Палестину. Ну как не поверить в ведомые судьбы, предвидение и везение. Через несколько лет, во время фашистской оккупации в местечке Раков (неподалеку от деревни Вишнево) были замучены, сожжены, расстреляны тысячи евреев. Раковское гетто — место массового уничтожения детей, стариков, женщин.

В 90-х годах, будучи уже известным политиком, Перес побывал в местах своего детства. Репортажи о посещении еврейского кладбища, дома, где была синагога, передали все еврейские агентства. А Перес рассказывал, как погибли его родственники, оставшиеся в Вишнево.

«Я никогда не плачу. Это очень личное. Я не хочу, чтобы по моему лицу видели, что происходит в моем сердце», — сказал однажды Шимон Перес.

Его регалии займут не газетную страницу. Поэтому коротко.

Семь лет служил президентом государства Израиль. Дважды был премьер-министром. 48 лет — депутатом Кнессета. Был министром в 12 правительствах, два раза министром обороны, три раза министром иностранных дел, министром внутренних дел, министром по делам религий, министром финансов, информации и диаспоры, связи, абсорбции, транспорта, регионального развития…

Почетный Рыцарь ордена Святого Михаила и Святого Георгия, почетный профессор Российской академии наук, почетный гражданин Вильнюса, автор 11 книг по истории арабо-израильского конфликта.

Инициатор ядерного проекта и основатель военно-промышленного комплекса Израиля. С его участием формировался облик нынешнего Ближнего Востока, его руками творилась реальная история и политика, а маленький необустроенный Израиль встал вровень с мировыми сверхдержавами.

Одним из самых обсуждаемых и спорных проектов Шимона Переса, мишенью для критиков и ложкой дегтя в бочке меда, безусловно, являются «Норвежские Соглашения». Мирный процесс, образование палестинского государства были его мечтой, целью. Недаром он говорил: «Президент, у которого нет фантазии, не может осуществить фантастические вещи». Усадить за стол мирных переговоров евреев и арабов – это до сих пор из области фантастики.

23 года прошло с исторического рукопожатия премьера Ицхака Рабина и лидера ООП Ясира Арафата на лужайке Белого Дома. 13 сентября 1993 года Израиль и ООП подписали совместную Декларацию о принципах палестинского самоуправления. Со стороны Израиля документ подписал министр иностранных дел Шимон Перес, от ООП — председатель Махмуд Аббас.

Декларация содержала основные параметры промежуточного соглашения о палестинском самоуправлении: немедленное установление палестинской автономии в секторе Газы и в Иерихоне, скорейшее распространение автономии на палестинских жителей Самарии и Иудеи, договорённость о создании палестинского правительства и законодательного совета, развитие экономического сотрудничества между Израилем и ООП.

Договоренности, достигнутые в Осло, раскололи израильское общество на два лагеря, которые то враждуют между собой, то ищут точки соприкосновения.

Шауль Ариэли, полковник запаса Армии Обороны Израиля, командовал войсками, дислоцированными в Газе, был руководителем переговорной группы, ответственным за соблюдение промежуточных соглашений и за соблюдение условий мирного договора:

— Перес научил нас простой истине — мечтать можно только тогда, когда крепко стоишь на земле. Невозможно решить конфликт, создать палестинское государство за одно мгновение, необходимо время. Он действительно последний великий лидер ХХ столетия. Он человек действия, мечтатель и реалист, труженик и творец. Человек, который знал, как достичь цели, когда наступать и когда уступить. В мире не будет фигуры такого масштаба, которая бы ассоциировалась с Израилем.

Министр обороны, Авигдор Либерман, лидер крайне правой русскоязычной партии «Наш дом Израиль», был при Пересе министром иностранных дел и его ярым политическим оппонентом.

— Мы были не согласны с его политикой, особенно когда он был президентом, но сейчас я говорю, что буду очень скучать по Шимону Пересу, как по оплоту этой страны и по человеку.

Был ли он цадиком, человеком, чьими устами глаголет истина? Сегодня фразы из его книг и выступлений растащили на цитаты, которые, действительно, звучат мудро — как библейские истины. Над этой ролью мудреца и «вечного жида» он сам посмеивался. И конечно, его образ жизни был далек от образа безработного пенсионера, которого он сыграл в клипе года два назад: уволенный на пенсию президент Шимон Перес ищет работу. Он то вахтер, то кассир, то заправщик на бензоколонке. Обычный чудаковатый израильский дед. Раздраженным, спешащим по своим делам людям он бросает как бы невзначай самые нужные в данный момент слова. А в последнем эпизоде, стоя посреди пустыни, произносит коронную фразу, которая выражает суть его личности и смысл его жизни: «Где нет ничего — возможно создать все!»

…Сегодня перекрыты дороги и подъезды к Иерусалиму. Восемь тысяч полицейских охраняют похоронную процессию и глав государств, прибывших на похороны. На главном еврейском кладбище — на горе Герцль — Израиль провожает в последний путь вечного патриарха, который уже давно не боялся окончания земной жизни, потому что понял однажды: «Скука страшнее смерти, скучные люди — это ходячие мертвецы».

Иерусалим