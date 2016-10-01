Общество
2998 «Считаю, что Пятницкий преступник, порочащий ОНК»
Новые подробности о деятельности заместителя председателя ОНК Москвы
Павел Пятницкий и Сергей Полонский. Кадр Youtube
В статье «С вас 10 миллионов, и дело будет закрыто» от 20 июля 2016 года рассказывалось о заместителе председателя ОНК Москвы Павле Пятницком, который, по словам родителей фигуранта дела «Оборонсервиса» Алексея Душутина, содержащегося в СИЗО № 2 г. Москвы, взял у них 10 миллионов рублей для закрытия уголовного дела в отношении их сына. Мы продолжаем рассказывать о деяниях заместителя председателя ОНК Москвы Павла Пятницкого.
16 мая 2015 года из Камбоджи в Москву был экстрадирован Сергей Полонский по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Прямо из аэропорта «Домодедово», минуя ИВС (изолятор временного содержания), его доставили в СИЗО 99/1. Тюрьма эта небольшая, рассчитана всего на 120 человек. Наряду с «Лефортово» этот изолятор подчиняется не московскому управлению УФСИН, а напрямую ФСИН России. «Изолятор 99/1 — федеральная тюрьма № 1 — на сегодняшний день самая жесткая, замороженная тюрьма России. В ней сидят миллиардеры, миллионеры, лидеры преступных группировок. Самая главная тюрьма в России. Ее еще называют «Фабрикой звезд», «Бастилией». Еще в ней сидят люди, которых прячут или от подельников, или от собственных возможностей. Стены «девятки» для них неприступны. Кроме того, если в общих тюрьмах можно за деньги устроить себе дольче виту в виде телефона, икры, коньяка, кокаина, то здесь слаще морковки и крепче кефира тебе ничего не предложат. За любые деньги здесь ничего не решишь», — писал один из бывших сидельцев этой тюрьмы Иван Миронов в книге «Замурованные».
Сергей Полонский: «Уже вечером того же дня (16 мая), как меня привезли в изолятор, ко мне пришел Павел Пятницкий. Он же у меня работал. Подумал, хорошо, что пришел. Поможет мне. Пятницкий работал у меня в «Мираксе» (Mirax Ggroup — российская инвестиционно-девелоперская компания. — Е. М.) в 2011—2012 годах. Входил в правление и занимался тем, чтобы не было воровства в компании. Но на самом деле он ничего не делал. Он два раза стрелял в сотрудников. Вел себя агрессивно. Когда напивался, то становился просто неадекватным.
Меня с Пятницким познакомил Миша Дворкович (родной брат заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича. — Е. М.). Когда начался рейдерский захват «Кутузовской мили» (сейчас следствие как раз обвиняет Полонского в хищении денег дольщиков ЖК «Кутузовская миля». — Е. М.), Пятницкий приезжал несколько раз на стройку. Я ему поверил и взял его на работу. Когда меня арестовали в Камбодже, то я попросил прилететь туда Дворковича и Пятницкого. Я доверял Пятницкому».
Михаил Дворкович и Павел Пятницкий ведут совещание в офисе «Москва-Сити». Кадр Youtube
Павел Пятницкий: «…Я работал на Серегу (Полонского), и я стоял за него горой. Полонский бежал и оставил мне доверенности на весь бизнес, я мог обворовать его, переоформить на себя всех юрлиц, а я с семи утра лазил по стройке, за зарплату в 320 тысяч» (из интервью Пятницкого «Комсомольской правде»).
Ольга Полонская (жена Сергея Полонского): «В тот же день, как Сергея привезли в Москву, то есть 16 мая, Пятницкий написал мне сообщение: «Здравствуйте, это Павел. Я только что вышел от вашего мужа. Ваш муж сказал, чтобы я с вами связался, передал привет…» Пятницкий со мной до этого не был знаком. Я с ним встретилась. Пятницкий сказал, что Сергей должен ему деньги — 100 тысяч долларов. И стал всячески требовать с меня эти деньги.
На тот момент Сергея только привезли, и я только приехала в Россию. У нас в принципе-то денег нету, все забрали, все разворовали, и еще Пятницкий стал требовать эти деньги. Я тогда очень испугалась, ведь Пятницкий свободно заходил в изолятор, в камеру, он мог там Сергея кошмарить. Я просто боялась за здоровье Сергея, за его психический фон. И с целью, чтобы обезопасить Сережу, стала ему давать эти деньги. С учетом того, что у меня денег не было вообще. Поэтому я продавала машины, что-то распродавала. Из 100 тысяч долларов, которые он требовал, около 40 тысяч я ему уже отдала.
— А вы одноразово отдали 40 тысяч или постепенно?
— Постепенно, в течение двух месяцев ему отдавала. Вначале я продала «Бентли»-кабриолет. И 21 мая, то есть через пять дней, как Сергея вернули в Россию, отдала Пятницкому 10 тысяч долларов. Он стоял прямо над душой, требовал деньги. Это была первая моя продажа. Потом еще одну сумму он забрал машиной. Бронированный «Мерседес» у Сергея был. Он забрал этот «Мерседес» 30 мая.
— Вы переоформили на него машину?
— Нет, он просто взял ее и продал без документов. У меня даже с ним переписка есть. Он пишет: «Все, машину забрали. Как будем делить деньги?» Я ему пишу: «По совести. Давай хотя бы пополам». Ну и, собственно, все на этом. Деньги он мне так и не отдал. Там миллион рублей было. По тогдашнему курсу это больше 18 тысяч долларов.
И потом 8 июля он получил еще 10 тысяч долларов. Пятницкий ведь писал мне: «Если ты не отдашь мне деньги, мне придется в Следственный комитет отнести документы на Полонского, которые у меня есть». Ну это же прямо конкретно 163-я статья — вымогательство.
Скриншоты с телефона Ольги Полонской. Сильченко — следователь, который вел дело Полонского и допрашивал Пятницкого. Славик — адвокат Полонского. Илья — друг Полонского
Деньги я отдавала у нас в офисе при адвокате. Мы еще подвели черту, я говорю: «Паша, все, денег больше нет». Он мне еще пару раз написал, я ему ответила: «Денег нет», «Денег нет». Потом он исчез. Вот как только его прекратили пускать в изолятор, он исчез. Сейчас Пятницкий в изолятор к Сергею не может пойти. Ему запретили ходить в это СИЗО, потому что его допросил следователь (Олег Сильченко, следователь МВД РФ. — Е. М.) по делу Полонского и сделал его свидетелем по делу.
Потом Пятницкий писал мне: «Оля, когда будут деньги?» Я на это уже не отвечала, потому что бояться мне было уже нечего: он в изолятор пойти уже не может, и с Сергеем ничего не случится. Но вот на днях Пятницкий опять мне звонил.
Сергей уже давно хочет написать на Пятницкого заявление по поводу вымогательства. Я его тормозила, потому что мы устали судиться. Но Сергей требует, чтобы наши адвокаты подали на Пятницкого заявление о вымогательстве. Сергей Юрьевич был в шоке от того, что Пятницкий в такой момент требует деньги. В день, когда Сергея привезли в Москву, требовать деньги?! В такие минуты, понимаете… Представляете, в каком я была состоянии! Я тогда не понимала, кому давать, за что давать, давать — не давать, вообще, что происходит. А это было вымогательство. Он просто вот реально на стрессе подходит к людям».
25 сентября 2016 года Сергей Полонский, находясь в СИЗО 99/1, написал на имя членов ОНК Москвы Масюк Е. В. и Дубиковой Л. Б. заявление:
Обращение Полонского к членам ОНК
«Информирую, что Пятницкий П.И. в мае 2015 года посетил меня в СИЗО-1 (99/1) по своей работе сотрудника ОНК. Обещал следить за соблюдением моих прав и моего здоровья.
В июне 2015 года я от своей супруги Ольги Владимировны Полонской узнал, что за это он требовал 100 000 долларов и уже часть денег получил. Обещая в случае их невыплаты создать проблемы мне в СИЗО, а также предоставить следователю какие-то доказательства, которые позволят возбудить статью 210 (до 20 лет) (организация преступного сообщества. — Е. М.).
На мои настоятельные просьбы написать заявление в полицию, Ольга Владимировна упросила меня сделать это позже, на что я согласился.
Считаю, что Пятницкий П. И. преступник, порочащий ОНК. Прошу возбудить уголовное дело».
P. S. Кстати, 28 сентября в своем «перископе» Пятницкий рассказал о своем «предполагаемом аресте»: «Сегодня меня вообще порадовали, сказали, что меня хотят посадить. Ну друзья у меня есть везде: и по одну, и по другую сторону закона. Вот проинформировали меня. Для меня это удивительно, потому что среди тех силовиков, которые получили задание меня посадить, у меня тоже есть друзья, товарищи. <…> Думаю, мы все вопросы сумеем снять».
Действительно, пусть компетентные органы решают: сажать Пятницкого или не сажать…
Автор
Елена Масюк
член СПЧ и ОНК Москвы
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