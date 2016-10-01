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В прошедший вторник в семичасовых вечерних новостях по телеканалу «Грозный» был показан сюжет о совещании Рамзана Кадырова с местными силовиками, чиновниками и духовенством. Тема совещания — борьба с высокой смертностью на дорогах и «таблеточной» наркоманией, резко возросшей в республике после запрета на продажу спиртного.

В этом сюжете Кадыров сравнивает нетрезвых водителей со «смертниками, у которых мина на поясе».

Глава Чечни приводит статистику нетрезвых или находящихся под воздействием наркотических средств нарушителей ПДД. Количество таких нарушителей неуклонно растет, несмотря на самые жесткие методы борьбы с этими явлениями. Так, в августе 2015 года Кадыров приказал отбирать у нарушителей уже даже не права, а машины. Только за первый день после распоряжения Кадырова на штрафстоянки были отправлены около тысячи машин. Впоследствии, машины стали отбирать не только за нарушение ПДД, а даже за неуплату коммунальных платежей. Но ощутимых результатов как не было, так и нет. ДТП в Чечне со смертельным исходом происходят чуть ли не каждый день, количество наркоманов тоже не падает (только за два дня полицейские рейды выловили 700 человек).

В телесюжете отчетливо видно, как Кадыров, обрисовывая эту печальную ситуацию, постепенно распаляется. И, в конце концов, говорит силовикам буквально следующее: «Тех, кто в Чеченской республике нарушают покой, расстрелять к чертовой матери. Ничего не имеет значения — закон, не закон… Расстрелять! Поняли? Ассаламу алейкум и проблем нет! Вот это и есть закон!»



Фрагмент, который сначала попал в эфир, но затем был вырезан из последующих телесюжетов

Уже в десятичасовых вечерних новостях этот отрывок, который попал в сюжет, видимо, по недосмотру, вырезали. Но было поздно: аудиозапись разошлась в соцсетях.

От редакции

В связи с этим высказыванием Кадырова возникают принципиальные вопросы.

1) Следует ли понимать, что в Чечне отныне легализована смертная казнь?

2) Приведут ли приказ Кадырова в исполнение сотрудники чеченской полиции?

Просим считать эту информацию и эти вопросы — официальным запросом президенту Российской Федерации Владимиру Путину и министру МВД РФ Владимиру Колокольцеву. Также просим Генерального прокурора Юрия Чайку и главу СКР Александра Бастрыкина с точки зрения закона оценить высказывания Рамзана Кадырова и принять соответствующие меры реагирования.