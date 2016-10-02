На воскресном совещании депутатов-единороссов в Аносине глава Минсельхоза заявил, что проблем с землей на Кубани нет, все «вопросы решаются в законодательном поле». Фермеры прокомментировали: «Министр пропустил одно слово — проблем с землей на Кубани нет у него».

Несколько дней назад в Тимошевском районе Краснодарского края похоронили фермера Николая Горбаня. Аграриям сообщили, что он застрелился.

«Знаю от наших юристов, что есть предсмертная записка, в которой Николай объяснил причины и якобы указал, кто его довел, — рассказал «Новой газете» фермер Алексей Волченко. — У Горбаня, как у многих из ребят, была земля. Выкупил паи у собственников, оформил все по закону. Мужик крепкий, основательный, трудяга. Жил бы да работал, но суды отменили решение общего собрания пайщиков, участок вернули в коллективное хозяйство, его тут же отжал владелец агрохолдинга. Николай боролся, обращался в Общероссийский народный фронт, письма писал. В тракторном марше он не участвовал — ему тогда угрожали, обещали расправиться с семьей. Все мы знали, что у него происходит, говорили: «Не раскисай, до конца будем бороться». Застрелился Горбань».

Вслед за страшной новостью на Кубань прилетела нелепая — из подмосковного Аносино. На совещании депутатов из «Единой России» министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев успокоил товарищей по партии словами: «Земельные вопросы в Краснодарском крае решаются в законодательном поле. Беспредела нет, поверьте, все остальное — от лукавого. Я лично вижу больше этого… Думаю, что эта тема обострилась под выборы. 80% тех, кто стоит за этими лицами (организаторами августовского тракторного пробега) — те, кто под шумок хотят любой ценой, им интересно больше земли без прав, без судов, вопреки всему, просто взять и присвоить… Большинство фермеров, 99%, они вообще этого марша не заметили».

Очень кстати, перед форумом в Аносино в нескольких федеральных и региональных СМИ появились заказные статьи (они опубликованы на коммерческой основе), смысл которых сводится к тому, что «сотни жителей кубанских станиц возмущены травлей, организованной группкой фермеров-активистов, выдающих себя за народных представителей и требующих передела земли агропредприятий в пользу собственных хозяйств. Жители станиц ими запуганы — боятся лишиться своих участков».

Кроме того, в социальных сетях выложено видеообращение «настоящих фермеров Кубани», очень похожих на сотрудников центра «Э», участвовавших в задержании аграриев и дальнобойщиков в Ростовской области. Смысл записи тот же — кубанские власти изо всех сил развивают сельское хозяйство в регионе, а кучка бузотеров им мешает.

В краснодарских СМИ организаторов тракторного марша обвиняют в связях с украинскими политиками, с российской оппозицией, с партиями, проигравшими предвыборную кампанию.

Короче, проблем с землей на Кубани нет, как заявил министр Ткачев.

«Министр пропустил одно слово — проблем с землей на Кубани нет у него, — не отступают фермеры. — Господин Ткачев все меряет в процентах, а мы — в людях. К нам уже приезжали главы хозяйств из Ставрополья, Волгоградской области. И везде одно и то же. Участников тракторного марша подают кучкой бузотеров. Врут — фермеров на пробег делегировали жители. От каждого района. Недовольных тысячи.

Причем тут политика? Что мы хотим урвать? Ребята журналисты, вы же сами все видели, своими глазами. А кто не видел — приезжайте, если не боитесь, что за вами будут бегать по пятам «эшники», будут слушать ваши телефоны, втягивать в разные провокации.

27 сентября нас снова пытались подловить — разослали фермерам фальшивые письма, позвали на встречу с представителями президента РФ в Ейск. Приезжаем, а там ФСБ, полиция, опять оцепление. Мы, не останавливаясь, развернулись и поехали по домам. Продолжают угрожать. Нине Карпенко в прошлые выходные повесили на забор пакет, а в нем кукла без головы. Фазанов у нее во дворе перебили.

Нашему юристу Сергею Земцову шлют смски по ночам — запугивают, да так мерзко, что повторять противно. Живем как в какой-то прифронтовой зоне. Ага, в Кущевке живем, в одной большой Кущевке. Постоянно читаем комментарии у вас на сайтах про себя — так красиво горожане пишут, умные все, смелые. А нас добивают здесь. Добром для нас это не закончится».

По словам профессора института экономики РАН Ивана Старикова, в Совете по правам человека при президенте РФ (СПЧ) до сих пор не подписано решение о создании межведомственной комиссии для проверки обращений кубанских фермеров, хотя оно было принято 22 сентября в присутствии аграриев и чиновников Краснодарского края.

Напомним, с чего все началось… 21 августа фермеры Краснодарского края отправились в Москву на тракторах, чтобы добиться встречи с главой государства и рассказать ему о рейдерских захватах, коррупции, произволе силовиков и чиновников. О беспределе, которого не видит бывший губернатор региона и нынешний министр сельского хозяйства России Александр Ткачев.