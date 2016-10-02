Общество
2360 «Живем в Кущевке, в одной большой Кущевке»
Землякам застрелившегося фермера Николая Горбаня — от министра Ткачева: «Беспредела нет, поверьте»
На воскресном совещании депутатов-единороссов в Аносине глава Минсельхоза заявил, что проблем с землей на Кубани нет, все «вопросы решаются в законодательном поле». Фермеры прокомментировали: «Министр пропустил одно слово — проблем с землей на Кубани нет у него».
Несколько дней назад в Тимошевском районе Краснодарского края похоронили фермера Николая Горбаня. Аграриям сообщили, что он застрелился.
«Знаю от наших юристов, что есть предсмертная записка, в которой Николай объяснил причины и якобы указал, кто его довел, — рассказал «Новой газете» фермер Алексей Волченко. — У Горбаня, как у многих из ребят, была земля. Выкупил паи у собственников, оформил все по закону. Мужик крепкий, основательный, трудяга. Жил бы да работал, но суды отменили решение общего собрания пайщиков, участок вернули в коллективное хозяйство, его тут же отжал владелец агрохолдинга. Николай боролся, обращался в Общероссийский народный фронт, письма писал. В тракторном марше он не участвовал — ему тогда угрожали, обещали расправиться с семьей. Все мы знали, что у него происходит, говорили: «Не раскисай, до конца будем бороться». Застрелился Горбань».
Вслед за страшной новостью на Кубань прилетела нелепая — из подмосковного Аносино. На совещании депутатов из «Единой России» министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев успокоил товарищей по партии словами: «Земельные вопросы в Краснодарском крае решаются в законодательном поле. Беспредела нет, поверьте, все остальное — от лукавого. Я лично вижу больше этого… Думаю, что эта тема обострилась под выборы. 80% тех, кто стоит за этими лицами (организаторами августовского тракторного пробега) — те, кто под шумок хотят любой ценой, им интересно больше земли без прав, без судов, вопреки всему, просто взять и присвоить… Большинство фермеров, 99%, они вообще этого марша не заметили».
Очень кстати, перед форумом в Аносино в нескольких федеральных и региональных СМИ появились заказные статьи (они опубликованы на коммерческой основе), смысл которых сводится к тому, что «сотни жителей кубанских станиц возмущены травлей, организованной группкой фермеров-активистов, выдающих себя за народных представителей и требующих передела земли агропредприятий в пользу собственных хозяйств. Жители станиц ими запуганы — боятся лишиться своих участков».
«За нас серьезно взялись». Участников тракторного марша, вернувшихся в Краснодарский край, прессуют все те, на кого они жаловались
Кроме того, в социальных сетях выложено видеообращение «настоящих фермеров Кубани», очень похожих на сотрудников центра «Э», участвовавших в задержании аграриев и дальнобойщиков в Ростовской области. Смысл записи тот же — кубанские власти изо всех сил развивают сельское хозяйство в регионе, а кучка бузотеров им мешает.
В краснодарских СМИ организаторов тракторного марша обвиняют в связях с украинскими политиками, с российской оппозицией, с партиями, проигравшими предвыборную кампанию.
Короче, проблем с землей на Кубани нет, как заявил министр Ткачев.
«Министр пропустил одно слово — проблем с землей на Кубани нет у него, — не отступают фермеры. — Господин Ткачев все меряет в процентах, а мы — в людях. К нам уже приезжали главы хозяйств из Ставрополья, Волгоградской области. И везде одно и то же. Участников тракторного марша подают кучкой бузотеров. Врут — фермеров на пробег делегировали жители. От каждого района. Недовольных тысячи.
Причем тут политика? Что мы хотим урвать? Ребята журналисты, вы же сами все видели, своими глазами. А кто не видел — приезжайте, если не боитесь, что за вами будут бегать по пятам «эшники», будут слушать ваши телефоны, втягивать в разные провокации.
27 сентября нас снова пытались подловить — разослали фермерам фальшивые письма, позвали на встречу с представителями президента РФ в Ейск. Приезжаем, а там ФСБ, полиция, опять оцепление. Мы, не останавливаясь, развернулись и поехали по домам. Продолжают угрожать. Нине Карпенко в прошлые выходные повесили на забор пакет, а в нем кукла без головы. Фазанов у нее во дворе перебили.
Нашему юристу Сергею Земцову шлют смски по ночам — запугивают, да так мерзко, что повторять противно. Живем как в какой-то прифронтовой зоне. Ага, в Кущевке живем, в одной большой Кущевке. Постоянно читаем комментарии у вас на сайтах про себя — так красиво горожане пишут, умные все, смелые. А нас добивают здесь. Добром для нас это не закончится».
По словам профессора института экономики РАН Ивана Старикова, в Совете по правам человека при президенте РФ (СПЧ) до сих пор не подписано решение о создании межведомственной комиссии для проверки обращений кубанских фермеров, хотя оно было принято 22 сентября в присутствии аграриев и чиновников Краснодарского края.
Напомним, с чего все началось… 21 августа фермеры Краснодарского края отправились в Москву на тракторах, чтобы добиться встречи с главой государства и рассказать ему о рейдерских захватах, коррупции, произволе силовиков и чиновников. О беспределе, которого не видит бывший губернатор региона и нынешний министр сельского хозяйства России Александр Ткачев.
Автор
Анна Бессарабова
Другие материалы
Фото дня
Блог редакции
Париж рисует красную черту
«Пациент не обязан умирать ровно в тот момент, когда закончится упаковка наркотиков»
У напавшего на синагогу мужчины диагностировали шизофрению
Reuters сообщило об авиаударах ВВС России и Сирии по госпиталю в Алеппо
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
АРТЕК 1945г. Воспоминания участника второго заезда, происходившего во время Войны
Аркадий Гелиг
Тройка для второклассника или да здравствует ЕГЭ
Александр Гурин
Чиновники не хотят ремонтировать наш исторический дом даже по решению суда
Жители дома № 13 по улице Героев Стратосферы, Воронеж
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
26 сентября 2016 года, Москва, Георгиевский переулок. Дмитрий Гудков забирает вещи из своего кабинета в Государственной думе23430
-
30 тысяч марафонцев в Москве2626
-
Нападение на выставку Джока Стерджеса «Без смущения». Фоторепортаж. 18+46944
-
Фестиваль «Круг света» в Москве. Большой театр2750
-
Первый в России музыкальный фестиваль для детей с нарушениями слуха прошел в Петербурге937
-
Восемь сотрудников МЧС погибли при тушении пожара на складе в Москве6621
Самое обсуждаемое
«Черт возьми, да ведь должно быть просто стыдно!»
Так об этом речь и идёт.
Космическое измерение трагедии
поручик ржевский вернулся с попойки. денщик его роздевает, китель...
Действия «Офицеров России» это даже не «самоуправство», а государственный суд Линча
Завидую москвичам. питербуржцам.Музей театры выставки мирового...
Самое читаемое
Полковнику никто не спишет246562
«Черт возьми, да ведь должно быть просто стыдно!»212675
«Расстрелять! Поняли? Ассаламу алейкум и проблем нет!» Кадыров предложил силовикам убивать наркоманов в Чечне без суда. Аудио161602
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
2 комментария