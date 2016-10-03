

Юрий Кнопмус, Герш Келлер, Энгельс Слученков

60 лет назад в казахстанском Кенгире в очередной раз прозвучали выстрелы. 18 сентября 1956 года были расстреляны руководители Кенгирского восстания. «Новая газета» уже неоднократно писала об истории Кенгирского восстания, удивительной республике заключенных, просуществовавшей ровно 40 дней, с 16 мая по 26 июня 1954 года (Танки врезались прямо в толпу; Радиопередатчик, вещавший из ГУЛАГа на Запад).

Даже сейчас, 60 лет спустя, меня порой спрашивают: «Как? После ХХ съезда?! Расстреляли?! Не может быть, почему?!»

Роковым выстрелам предшествовала продолжительная судебная борьба. 24 ноября 1954 года на сессии Карагандинского областного суда обвиняемым удалось одержать временную победу — их дело было отправлено на доследование, причем с важным уточнением: «Поскольку подсудимые заявили в суде, что предварительное следствие по делу отделом оперативной работы и режимного отдела Степлага велось необъективно, то дело на доследование необходимо направить в прокуратуру Карагандинской области».

Однако 18 марта 1955 года судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Казахской ССР отменила это определение Карагандинского суда. А 8 августа 1955-го выездная сессия Верховного суда Казахской ССР в Джезказгане приговорила семерых обвиняемых к расстрелу. 30 ноября 1955 года Президиум Верховного Совета Казахской ССР отклонил ходатайства о помиловании 6 из 7 осужденных (перед этим В.П. Скируку заменили расстрел 25 годами заключения). 27 августа 1956 года тот же Президиум Верховного Совета Казахской ССР подтвердил свое решение в отношении 5 из них: Ю.А. Кнопмуса, Г.И. Келлера, Э.И.Слученкова, В.П. Рябова и В.В. Иващенко, однако Капитон Кузнецов, председатель «комиссии от заключенных», глава восставшего Кенгира, — был помилован.

Капитон Иванович Кузнецов начал давать исчерпывающие показания на следующий день после ареста. «Сообщение написано мною собственноручно на 43 листах и сорока трех страницах в течение 27—28—29 июня 1954 года по моему собственному желанию после встречи с вами 27/IV–54 г.», — заканчивает он текст. Это сообщение опубликовано в журнале «Отечественные архивы» за июль—август 1994 года и стало важнейшим источником по истории Кенгирских событий.

Пятеро приговоренных за Кенгирское восстание к смерти представляют разные «племена», населявшие «Архипелаг». Судьба соединила их в одном лагере, потом в общем деле…

В начале 90-х у меня была возможность запросить центральную картотеку МВД о судьбе некоторых из осужденных. Определенный ответ касался только двоих: Ю.А. Кнопмус и Г.И. Келлер были расстреляны 18 сентября 1956 года. Почему же их расстреляли? Расстреляли уже после ХХ съезда, после громовой речи Хрущева? Казалось бы, в стране задули совсем иные ветры. Началась массовая реабилитация. Именно в это время отменили приговоры в отношении многих осужденных за Норильское и Воркутинское восстания 1953 года. Так, 24 августа 1955-го был удовлетворен протест по отмене приговора по делу о массовом неповиновении во 2-м отделении Речлага; 8 мая 1956-го отменен приговор и прекращено дело «за недоказанностью» организаторов Норильского восстания в 1-м лаготделении Горлага; 17 августа 1956-го Пленум Верховного суда отменил приговор по делу о Воркутинском восстании в 3-м лаготделении Речлага*.

В кенгирском деле все наоборот… Алма-атинские власти, даже вопреки некоторому сопротивлению Карагандинского областного суда, последовательно продавливают смертный приговор. Тот пьяный шабаш, в которое вылилось подавление забастовки (об этом «Новая газета» писала), мог бы горько аукнуться членам комиссии МВД и прокуратуры. Положение многих из них было весьма шатким. Например, генерал-лейтенанта Виктора Михайловича Бочкова допрашивали по делу Берии, он в бытность прокурором в 1940—1943 годах был причастен к бессудным расстрелам, то есть убийствам, по которым сопроводительные бумаги оформлялись задним числом, иногда спустя несколько месяцев. Бочков удачно уехал в командировку на все то время, пока шло следствие, и допросили его, когда уже основные обвиняемые были мертвы, 6 февраля 1954 года. «Сам факт подписания т. Бочковым задним числом сфальсифицированных заключений о расстреле 25 арестованных является должностным преступлением.

По действующему законодательству т. Бочков в настоящее время не может быть привлечен к уголовной ответственности и предан суду ввиду истечения 10-летней давности с момента совершения преступления», — писал наверх прокурор Руденко.

Орден Ленина, полученный начальником ГУЛАГа генерал-лейтенантом И.И. Долгих накануне 25 июня 1954 года, оказался для него последним: 22 февраля 1956-го его уволили из МВД «по фактам дискредитации», 24 апреля 1956-го исключили из партии «за грубое нарушение социалистической законности» и 13 июня 1956 -го лишили воинского звания «за нарушения соц. законности при ведении следствия и фальсификацию следственных дел».

Последняя формулировка указывает на то, что к кровавой бойне в Кенгире его неудачи не имели отношения. Но для иных участие в подавлении Кенгира сопровождалось карьерным взлетом. Генерал-майор В.В. Губин, министр внутренних дел Казахской ССР, через месяц после событий, 4 августа 1954-го, назначен председателем КГБ при совете министров Казахстана, в этой должности он проработал до мая 1959 года и спокойно вышел на пенсию в январе 1964-го с должности начальника УКГБ Пензенской области.

Гибель организаторов Кенгирских событий заметала следы, делала их вечно виновными (они не реабилитированы до сих пор). Вскоре после второго суда, 7 октября 1955-го, следователи Степлага по акту уничтожили все вещественные доказательства — плакаты, листовки, воззвания, стенгазеты. Такого не было ни после Норильского, ни после Воркутинского восстаний. «Нет человека — нет проблемы» — логика сталинских лет продолжала действовать и после смерти вождя...

Николай Формозов —

специально для «Новой»

*Восстания, бунты, забастовки заключенных. История сталинского ГУЛАГа. Том. 6, с. 560—562, 408—411, 679.