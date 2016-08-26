Спорт / Выпуск № 94 от 26 августа 2016
1382 Восторг-на-Дону
«Ростов» пробился в Лигу чемпионов. Без денег и с тенью Бердыева
Человека, который год назад предположил бы, что в конце лета 2016 года футболисты с юга России будут биться с «Аяксом» за выход в групповой этап главного турнира Старого Света, наверняка сочли бы сумасшедшим. Присниться такое не могло даже в шоколадных снах самым безбашенным оптимистам вроде Сергея Фурсенко. Но Курбан Бердыев, который верит не в сказки, а в ежедневный труд, дотащил желто-синих до главной дуэли в своей истории. Дотащил и ушел, предоставив право завершить важное дело своему ассистенту Дмитрию Кириченко. …А на кону матча от 24 августа стояла не только возможность привезти осенью и ранней зимой на берега Дона «баварии» с «барселонами», но и, вероятно, само существование серебряной провинциальной команды в ее нынешнем виде.
В нашем футболе вообще творятся странные вещи. Здесь все смешалось. И похлеще, чем «в доме Облонских». Московское «Торпедо», которое первым из отечественных клубов дебютировало в Кубке чемпионов, барахтается нынче во второй лиге. Столичное «Динамо», о чьих рекордах вообще можно рассказывать очень долго, плавает в ФНЛ. «Локомотив», не вылезавший когда-то из еврокубков, меняет проводников и машинистов в надежде начать хоть какое-то движение вперед. «Спартак» получает по ушам от кипрского АЕКа и продолжает жить по заветам не Старостина, а Федуна. Готовится всего лишь к Лиге Европы «Зенит». А «Ростов» по-казачьи, с шашкой и карманами наголо, подрывает бельгийский «Андерлехт» и не сдается на милость знаменитому «Аяксу» на «Амстердам-Арене». И это притом что руководство клуба до сих пор не в состоянии окончательно разобраться с зарплатами и премиальными за прошлый сезон…
Курбан Бердыев терпел, успокаивал подопечных, но от пустых обещаний становилось грустно и пусто. И прежде всего на душе. А уж после того как бизнесмен Иван Саввиди, оказывающий время от времени значительную помощь команде, обвинил тренера в том, что тот сдал майский матч с «Мордовией», в результате чего «Ростов» лишился золотых медалей, туркменский коуч, вложивший немало собственных средств в постройку дружного коллектива, сверкнул глазами и хлопнул дверью. Ко всему прочему, последовал ультиматум и от игроков, кипевших от организационного бардака и пообещавших разорвать контракты и уйти вслед за Бердыевым, если дело с долгами не сдвинется с мертвой точки. Своенравный же магнат вдогонку сообщил, что в дальнейшем и вовсе прекратит подкармливать кудесников в бутсах и откажется поддерживать клуб при любом другом наставнике, кроме Дмитрия Кириченко, на чьи плечи и легло официально управление «Ростовом».
Чтобы хоть как-то свести концы с концами, руководство открыло распродажу, отправив ангольского защитника Баштуша в «Лацио» за 6,5 млн евро. Намечались и другие трансферы, а болельщики последними словами кляли управленцев-прохиндеев и уповали исключительно на чудо в лице мецената на белом коне.
Но вместо купца-спасителя буквально в понедельник появилась информация о том, что правительство Ростовской области инициировало аудит контрактов футболистов и тренеров. Дело запахло крупным расследованием и полным развалом самобытного ансамбля.
Вот с такими невеселыми новостями «Ростов» и подходил к судьбоносному поединку на родном стадионе «Олимп-2».
Зрители, заполнившие до отказа трибуны, нервничали и выискивали глазами Курбана Бердыева. Но его не было. Не было на бровке. Но на поле его отсутствие никак не ощущалось. Потому что Азмун и компания провернули все так, как учил шаман с четками. С чувством, с толком, с расстановкой. Четырехкратный победитель Лиги чемпионов контролировал мяч, а «Ростов» — ход встречи. Он аккуратно перекрыл «Аяксу» кислород, а потом строго выжидал и кусал измученного соперника. Кусал по науке. Безжалостно, но изящно, нанеся четыре прокола красно-белому врагу, сумевшему лишь с пенальти в концовке огорчить Джанаева.
Кто-то скажет: голландцы оказались липовыми. Да, «Аякс» нынче не тот, с ворохом амстердамских проблем. Но кого это волнует? Главное, что тем самым, бердыевским, остался в тот жаркий южный вечер «Ростов». Ребята из Эквадора, Ирана, Молдавии, Белоруссии при поддержке русского десанта и испанца Наваса просто играли в понятный и любимый всеми футбол, не думая о том, что будет завтра. Потому и написали сказку, о которой мечтал весь город.
И если финансовая неразбериха в верхах не отправит эту замечательную команду в течение осени на кладбище, то «Ростов», уверен, в групповом турнире еще не раз доведет своих поклонников до восторга.
Автор
Андрей Успенский
Корреспондент
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