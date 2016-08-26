У российских паралимпийцев еще есть шанс выступить на Играх в Рио

В минувший вторник Спортивный Арбитражный суд в Лозанне отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России на отстранение сборной РФ от Игр-2016. Это стало приговором для 266 наших спортсменов, которые готовились выступить на главных соревнованиях своей жизни. «Российские паралимпийцы потеряли последний шанс на выступление на Паралимпиаде» — приблизительно так звучали все первые комментарии официальных лиц.

Напомним, что 8 августа Международный паралимпийский комитет (МПК) отстранил всю паралимпийскую сборную России от Игр в Рио-де-Жанейро в связи с фактами, опубликованными в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена. В ответ на это решение Паралимпийский комитет России (ПКР) подал апелляцию в Спортивный Арбитражный суд.

На специально созванной пресс-конференции Владимир Лукин, президент ПКР, порадовался количеству собравшихся журналистов: «Со времен августа 91-го я не оказывался под таким мощным прицелом камер прессы». На главный вопрос «Есть ли еще какой-то шанс, что наших спортсменов пустят в Рио?» Лукин ответил осторожно: «Решение будет объявлено к концу недели. У наших юристов очень оптимистичные прогнозы. Мы используем все возможные инстанции, чтобы доказать нашу правоту. Некоторые спортсмены уже обращаются в Европейский суд по правам человека и Спортивный Арбитражный».

Вице-президент комитета Павел Рожков добавил: «Когда мы прилетели, я сказал ребятам: не прекращайте тренировочный процесс. Мы за вас боремся».

«Правила, по которым сейчас действует МПК, стоят выше конвенции ООН о правах инвалидов. Вызывает удивление, когда на одном и том же докладе Макларена принимаются два абсолютно разных решения — в отношении олимпийцев и спортсменов-инвалидов. Не должна такая уважаемая организация, как WADA, вести себя как шулер», — заявил генеральный секретарь ПКР Михаил Терентьев.

В заключение пресс-конференции Лукин выступил с обращением: «Я хотел это сказать уже в России: я сейчас призываю всех тех людей, которые упомянуты в докладе Макларена, помочь нам прояснить ситуацию с паралимпийцами. Дело чести — внести ясность, что происходило и почему. Тогда мы сможем ответить на те вопросы, на которые нам было трудно ответить во время заседания».

«В этом деле есть только одна жертва — это наши спортсмены», — заявил Владимир Лукин.