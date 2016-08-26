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Спорт / Выпуск № 94 от 26 августа 2016

2848 «Не прекращайте тренировочный процесс»

У российских паралимпийцев еще есть шанс выступить на Играх в Рио

26.08.2016 Теги: олимпиада, паралимпийцы

В минувший вторник Спортивный Арбитражный суд в Лозанне отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России на отстранение сборной РФ от Игр-2016. Это стало приговором для 266 наших спортсменов, которые готовились выступить на главных соревнованиях своей жизни. «Российские паралимпийцы потеряли последний шанс на выступление на Паралимпиаде» — приблизительно так звучали все первые комментарии официальных лиц.

Напомним, что 8 августа Международный паралимпийский комитет (МПК) отстранил всю паралимпийскую сборную России от Игр в Рио-де-Жанейро в связи с фактами, опубликованными в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена. В ответ на это решение Паралимпийский комитет России (ПКР) подал апелляцию в Спортивный Арбитражный суд.

На специально созванной пресс-конференции Владимир Лукин, президент ПКР, порадовался количеству собравшихся журналистов: «Со времен августа 91-го я не оказывался под таким мощным прицелом камер прессы». На главный вопрос «Есть ли еще какой-то шанс, что наших спортсменов пустят в Рио?» Лукин ответил осторожно: «Решение будет объявлено к концу недели. У наших юристов очень оптимистичные прогнозы. Мы используем все возможные инстанции, чтобы доказать нашу правоту. Некоторые спортсмены уже обращаются в Европейский суд по правам человека и Спортивный Арбитражный».

Вице-президент комитета Павел Рожков добавил: «Когда мы прилетели, я сказал ребятам: не прекращайте тренировочный процесс. Мы за вас боремся».

«Правила, по которым сейчас действует МПК, стоят выше конвенции ООН о правах инвалидов. Вызывает удивление, когда на одном и том же докладе Макларена принимаются два абсолютно разных решения — в отношении олимпийцев и спортсменов-инвалидов. Не должна такая уважаемая организация, как WADA, вести себя как шулер», — заявил генеральный секретарь ПКР Михаил Терентьев.

В заключение пресс-конференции Лукин выступил с обращением: «Я хотел это сказать уже в России: я сейчас призываю всех тех людей, которые упомянуты в докладе Макларена, помочь нам прояснить ситуацию с паралимпийцами. Дело чести — внести ясность, что происходило и почему. Тогда мы сможем ответить на те вопросы, на которые нам было трудно ответить во время заседания».

«В этом деле есть только одна жертва — это наши спортсмены», — заявил Владимир Лукин.


2 комментария

1
Юрий Морозов , 26 августа 2016 в 11:15
Извините, СЗ – повторюсь.

Решение МПК: "Российский паралимпийский комитет (РПК) теряет все свои права и полномочия члена МПК".
Поэтому РПК автоматически не может представлять спортсменов к участию в ОИ.
Выгнали НЕ СПОРТСМЕНОВ-ИНВАЛИДОВ, а организацию, их представляющую.
И суд был не о спортсменах, а о праве МПК выгнать РПК. Есть такое право? Суд решил: "Есть". БОЛЬШЕ СУД НИЧЕГО НЕ РАССМАТРИВАЛ.
Поэтому спортсмены могут ехать от своего имени, им НИКТО не запрещал НИЧЕГО.
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0
Нелюбитель Совка , 26 августа 2016 в 15:08
Ну встает вопрос квалификации на игры вне РПК... Флаг и гимн отпадают тут же. Форма с российской символикой видимо тоже. Да и кто за это все платить будет, если они вроде как и не от государтсва...
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Автор

Татьяна Васильчук

корреспондент

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Этот материал вышел в номере

№ 94 от 26 августа 2016 № 94 от 26 августа 2016

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