Казалось, что после отставки железной леди Ольги Смородской и внезапного ухода с поста главного тренера после второго тура Игоря Черевченко, «Локомотив» уже ничем не удивит общественность как минимум до зимы. Однако последняя летняя серия красно-зеленого блокбастера началась с назначения Ильи Геркуса на пост президента, а завершилась — неожиданной трансферной бомбой под названием Юрий Семин. Это уже четвертый камбэк тренера в любимую Баковку. Что получится на этот раз?

Хотя войти в нынешний «Локомотив» по-любому страшно. Именно после ухода бессменного тандема Семин—Филатов самый стабильный клуб начала 2000-х заехал в тупик и никак не может оттуда выбраться. Но тупик — это еще мягко сказано. Команда, которая была образцом для подражания и в игровом плане, и в плане управления нынче напоминает гламурное шапито. Ни режиссеры, ни артисты тут не задерживаются. Здесь постоянно выясняют отношения, плетут интриги, раздают скандальные интервью и ищут виноватых, не забывая при этом получать гигантские зарплаты и неустойки. А болельщики, уставшие сражаться с неадекватным руководством в лице Ольги Юрьевны, просто перестали посещать унылые спектакли в районе Преображенское.

Но главный красно-зеленый «хит» десятилетия — это, конечно, тренерский конвейер. Вы еще помните во главе «Локо» таких персонажей, как Славолюб Муслин, Олег Долматов, Анатолий Бышовец, Рашид Рахимов? Коучи же при Смородской и вовсе появлялись и исчезали словно по мановению волшебной палочки. Кстати, именно суровая начальница через 120 дней после вступления в должность преградила путь Юрию Семину, которого с большим трудом возвращали в родные края после киевской командировки Владимир Якунин и Николай Наумов. Тогда же Юрий Палыч произнес сакраментальную фразу: «У Смородской конфликт не со мной, а с футболом».

Чуть позже с женским взглядом на английскую забаву и резкой сменой настроения столкнулись еще шестеро (!) наставников. Юрий Красножан был уволен «за упущения, допущенные в работе». Сам наставник этот ребус не может разгадать до сих пор. Владимир Маминов отправился на биржу труда якобы по обоюдному согласию. Португалец Жозе Коусейру, в свою очередь, просто «не добился нужного результата», хотя вывел «Локо» в плей-офф Лиги Европы и делал ставку на молодых россиян. Не успели осуществить задуманное и хорват Славен Билич, и белорус Леонид Кучук, и черногорец Миодраг Божович. Причем каждого спеца леди-босс описывала как суперпрофессионала, обещала счастливую жизнь и надеялась на долгое сотрудничество…

Теперь, покончив наконец-то с матриархатом, совет директоров «железнодорожников» решился кардинально сменить вектор развития, пригласив на пост главного смотрителя Илью Геркуса, трудившегося ранее в «Зените» и «Лиге ТВ». И новый президент, привлекший сразу к активной работе ветерана клуба Дмитрия Лоськова, провернул в конце недели еще более крутую и сенсационную операцию под названием «Семин», заставив фанатов прыгать до потолка.

Прыгать, безусловно, есть от чего. Юрий Палыч, проделав с командой путь от первого дивизиона до Лиги чемпионов и завоевавший 90 процентов всех титулов «Локомотива» (два чемпионства, четыре кубка России и два Суперкубка), по сути, и создал на пару с Валерием Филатовым тот дружный коллектив, которому симпатизировали даже болельщики других московских клубов. Правда, скептиков немного настораживает возраст наставника (69 лет) и тот факт, что в «Анжи» год назад у него ничего не склеилось.

Однако, на мой взгляд, у мэтра, не сказавшего еще последнего слова, по-прежнему горят глаза и чешутся руки. А «речные» приметы… Главное, что душа у Семи-на за клуб, сошедший с традиционных рельсов, подпортивший себе имидж и истосковавшийся по большим победам, все это время болела. И вот Палыч вновь очутился в Черкизове. И только он знает, как «отремонтировать паровоз».